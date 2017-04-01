أحواض نباتات من الأسمنت، مثالية للأفنية والشرفات

كما ذكرنا من قبل فيمكنك عمل تصاميم خاصة بك، فيمكنك إبداع طرق جديدة تناسب ذوقك ومساحتك. في هذا المثال تم استخدام حوض نباتات رأسي والذي له سحر خاص لتصميم هذه الشرفة كما أنه يوفر في المساخة ويعطيها رونق مميز.