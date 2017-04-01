أحواض نباتات من الأسمنت، مثالية للأفنية والشرفات

أصص وأحواض النباتات هي عناصر مثالية لتعطي حيوية للشرفات، الحدائق والأفنية. فيمكن استغلالها لتغطية المساحات الفارغة أولتقسيم الفراغات المتسعة. فهناك الكثير من التصاميم، الموديلات والخامات ولكن في مقال اليوم سوف نركز على خامة الأسمنت. فقد اعتدنا على استخدامها في البناء ولكن يمكن اعتبارها خامة مثالية لأصص النباتات ولعمل الاكسسوارات داخل وخارج المنزل.
الأسمنت له ملمس خشن فيعطي مظهر رائع للمنازل ذات الطرز المودرن ولمسة طبيعية ذات شخصية. فتعالوا لنرى كيف يمكننا استخدام الأسمنت في عمل أحواض النباتات.
إيجاد الأصص المناسبة لمساحة شرفتك لا تعد مشكلة مع الأسمنت، حيث أن الأصص الأسمنتية متوافره بمقاسات متعددة كما يوجد دائماً إختيار عمل تصميم خاص ليناسبك.
أحواض النباتات البسيطة مستخدمة بكثرة في الأفنية الخارجية لتحتوي النباتات والزهور المختلفة، فهي تزين الأفنية، والحدائق وتظهرهم بشكل مختلف. ولكن لإعطاءها شكل مميز فقد تم إضافة عناصر إضاءة لإضافة عنصر سحري ورونق خاص وخاصة في الليل.
من مزايا الأسمنت أنه خامة مرنه فتتقبل الألوان المختلفة والتي يمكنك طلاؤها بنفسك وتغيرها إذا أردت. ولكن إحرص على استخدام دهانات خاصة ضد المياة مع استخدام طبقة عازلة.
من مميزات الأحواض المصنوعة من الأسمنت أنها ثابتة فلا تتحرك أو تتأثر بفعل أي ظروف جوية سيئة من رياح أو رطوبة. والذي يسمح بعمل تصميم مثل هذا المثال بحيث توفر أماكن للجلوس للاستمتاع بالفناء الخارجي.
كما ذكرنا من قبل فيمكنك عمل تصاميم خاصة بك، فيمكنك إبداع طرق جديدة تناسب ذوقك ومساحتك. في هذا المثال تم استخدام حوض نباتات رأسي والذي له سحر خاص لتصميم هذه الشرفة كما أنه يوفر في المساخة ويعطيها رونق مميز.
فكرة أخرى جديدة وأنيقة تدمج عناصر هذا التراس بشكل رائع بوجود حوض نباتات مدمج بشكل مودرن في هذا الركن الخاص بالجلوس والمصنوع بدوره من الأسمنت والذي تم إضافة ألوان منسجمة له.
هذا التراس يشمل عدد من العناصر المعمارية مثل البرجولا وحوض النباتات والتي تتشارك سوياً بعمل تفاصيل ممتعة على الرغم من قلة هذه العناصر وبساطة التصميم. فقد قام حوض النباتات بمقام السور ليكون عامل خصوصية وأمان إضافي.
التغير في الأحجام والأشكال والألوان وخاصة في مساحة على الطراز المودرن أو المينمال يقوم بدوره بتزين وإظهار الفراغات بشكل خاص وأنيق.
أحد مزايا خامة الأسمنت أنها تصلح في الأجواء الرطبة كما أنها لا تحتاج للعناية المستمرة ولذلك فهي تصلح في المساحات الخاصة مثل النوافير أو البركات لتعطي تأثير ساحر ومريح للفراغات.
خطوط بسيطة وألوان محايدة كلها عناصر تشارك في عمل تراس على طراز مينمال وبسيط وهذا ما توفره خامة الأسمنت الطبيعية.
في هذا التراس نلاحظ الشخصية المميزة باستخدام اصص نباتات وأثاث من الأسمنت فهي خامة مرنة وتناسب الكثير من التصاميم والأفكار.
الإضاءة هي عنصر مهم لتزين المساحات فهي تعطي تأثير ساحر وأنيق. هذا الممر المنحني تم إضافة سحر إضافي له من خلال عناصر إضاءة بسيطة والتي جعلته يشبه الحدائق من الأساطير.