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أحواض نباتات من الأسمنت، مثالية للأفنية والشرفات

Marwa Hasan Marwa Hasan
A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer بلكونة أو شرفة
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أصص وأحواض النباتات هي عناصر مثالية لتعطي حيوية للشرفات، الحدائق والأفنية. فيمكن استغلالها لتغطية المساحات الفارغة أولتقسيم الفراغات المتسعة. فهناك الكثير من التصاميم، الموديلات والخامات ولكن في مقال اليوم سوف نركز على خامة الأسمنت. فقد اعتدنا على استخدامها في البناء ولكن يمكن اعتبارها خامة مثالية لأصص النباتات ولعمل الاكسسوارات داخل وخارج المنزل. 

الأسمنت له ملمس خشن فيعطي مظهر رائع للمنازل ذات الطرز المودرن ولمسة طبيعية ذات شخصية. فتعالوا لنرى كيف يمكننا استخدام الأسمنت في عمل أحواض النباتات.

​في الشرفة لزراعة حديقة حاصة

Apto 70 5 , AMR ARQUITECTOS AMR ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
AMR ARQUITECTOS

AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS

إيجاد الأصص المناسبة لمساحة شرفتك لا تعد مشكلة مع الأسمنت، حيث أن الأصص الأسمنتية متوافره بمقاسات متعددة كما يوجد دائماً إختيار عمل تصميم خاص ليناسبك.

​حوض نباتات مزين بالإضاءة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

أحواض النباتات البسيطة مستخدمة بكثرة في الأفنية الخارجية لتحتوي النباتات والزهور المختلفة، فهي تزين الأفنية، والحدائق وتظهرهم بشكل مختلف. ولكن لإعطاءها شكل مميز فقد تم إضافة عناصر إضاءة لإضافة عنصر سحري ورونق خاص وخاصة في الليل.

بألوان صريحة

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

من مزايا الأسمنت أنه خامة مرنه فتتقبل الألوان المختلفة والتي يمكنك طلاؤها بنفسك وتغيرها إذا أردت. ولكن إحرص على استخدام دهانات خاصة ضد المياة مع استخدام طبقة عازلة.

أحواض النباتات والكراسي للاستمتاع

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis بلكونة أو شرفة
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

من مميزات الأحواض المصنوعة من الأسمنت أنها ثابتة فلا تتحرك  أو تتأثر بفعل أي ظروف جوية سيئة من رياح أو رطوبة. والذي يسمح بعمل تصميم مثل هذا المثال بحيث توفر أماكن للجلوس للاستمتاع بالفناء الخارجي.

حوض رأسي

steppe, neubert und fuchs_gartenabteilung neubert und fuchs_gartenabteilung Balconies, verandas & terracesPlants & flowers
neubert und fuchs_gartenabteilung

neubert und fuchs_gartenabteilung
neubert und fuchs_gartenabteilung
neubert und fuchs_gartenabteilung

كما ذكرنا من قبل فيمكنك عمل تصاميم خاصة بك، فيمكنك إبداع  طرق جديدة تناسب ذوقك ومساحتك. في هذا المثال تم استخدام حوض نباتات رأسي والذي له سحر خاص لتصميم هذه الشرفة كما أنه يوفر في المساخة ويعطيها رونق مميز.

أحواض نباتات مدمجة في الأثاث

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

فكرة أخرى جديدة وأنيقة تدمج عناصر هذا التراس بشكل رائع بوجود حوض نباتات مدمج بشكل مودرن في هذا الركن الخاص بالجلوس والمصنوع بدوره من الأسمنت والذي تم إضافة ألوان منسجمة له.

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حوض نباتات أم سور

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN بلكونة أو شرفة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

هذا التراس يشمل عدد من العناصر المعمارية مثل البرجولا وحوض النباتات والتي تتشارك سوياً بعمل تفاصيل ممتعة على الرغم من قلة هذه العناصر وبساطة التصميم. فقد قام حوض النباتات بمقام السور ليكون عامل خصوصية وأمان إضافي.

الأشكال، الأحجام والألوان

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

التغير في الأحجام والأشكال والألوان وخاصة في مساحة على الطراز المودرن أو المينمال يقوم بدوره بتزين وإظهار الفراغات بشكل خاص وأنيق.

شغل الحوائط الفارغة

Casa 4 Puntos / Club de Golf BR, MAZ Arquitectos MAZ Arquitectos بلكونة أو شرفة
MAZ Arquitectos

MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos

أحد مزايا خامة الأسمنت أنها تصلح في الأجواء الرطبة كما أنها لا تحتاج للعناية المستمرة ولذلك فهي تصلح في المساحات الخاصة مثل النوافير أو البركات لتعطي تأثير ساحر ومريح للفراغات.

تصميم مينمال

Calderón de la Barca 114, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos بلكونة أو شرفة
Gantous Arquitectos

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

خطوط بسيطة وألوان محايدة كلها عناصر تشارك في عمل تراس على طراز مينمال وبسيط وهذا ما توفره خامة الأسمنت الطبيعية.

​أصص النباتات وأثاث للجلوس

Terrasse Paris 16, FIORELLINO paysagiste FIORELLINO paysagiste بلكونة أو شرفة
FIORELLINO paysagiste

FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste

في هذا التراس نلاحظ الشخصية المميزة باستخدام اصص نباتات وأثاث من الأسمنت فهي خامة مرنة وتناسب الكثير من التصاميم والأفكار.

فناء ساحر

A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer بلكونة أو شرفة
Bowles &amp; Wyer

A Roof Garden, Chelsea

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

الإضاءة هي عنصر مهم لتزين المساحات فهي تعطي تأثير ساحر وأنيق. هذا الممر المنحني تم إضافة سحر إضافي له من خلال عناصر إضاءة بسيطة والتي جعلته يشبه الحدائق من الأساطير.

فناء لا مثيل له

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

هذا الفناء الدافئ والمرحب هو مساحة مثالية للاسترخاء وخاصة بوجود أحواض نباتات انيقة في كل ركن من أركانه.

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