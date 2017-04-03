قبل وبعد: اكتشف ما شهده هذا البيت من تحول هائل!

قبل التجديد نجد المطبخ باهت وقديم الطراز تصميمه الكلاسيكي ليس السبب الوحيد في ذلك فقط وإنما أيضًا مظهر وحداته التي عفا عليها الزمن بكل تأكيد. يحظى المطبخ بمساحة جيدة وهذا كفيل بأن يستوعب عددًا لا بأس به من الوحدات التخزينية الخشبية ولكن بإطلالة مختلفة أكثر حداثة تواكب ما يستجد في عالم الديكور.

يندمج المطبخ في حقيقة الأمر مع غرفة تناول الطعام ذات المظهر المزري حيث تتوسط الساحة تمامًا وتستخدم كمائدة جزيرة في أغراضٍ عدة كإعداد الطعام وتناوله أيضًا وربما لقراءة المجلات الصباحية أثناء احتساء أحد المشروبات الساخنة ومشاهدة التلفاز حيث نلمحه هنا جهة اليسار.