36 صورة تساعدك على التخطيط لمطبخك الصغير

المطبخ هو إحدى البقاع الهامة والضرورية بأي منزل على وجه الأرض، فلا يمكن الاستغناء عنه مطلقًا على عكس بعض الغرف الأخرى كالسفرة مثلًا والتي تندمج بسهولة مع غيرها من الغرف كالمعيشة أو المطبخ ذاته، فهو أكبر من مجرد مكان لإعداد الطعام وغسل الصحون وترتيب الأدوات الرفيعة بل هو ذلك المكان الذي يجتمع فيه أفراد الأسرة لمشاركة أعماله اليومية بحب وود وعادة ما يتناولون به وجباتهم المختلفة من خلال قطع أثاث عملية ومميزة في أجواء عائلية مرحة تعمها البهجة.

أيً كانت مساحة المطبخ صغيرة هي أو كبيرة يمكنك التكيف معها بالعديد من الحيل الذكية، على رأسها التصميم الرائع لوحداته التخزينية بتقسيمها المميز الذي يقدر على استيعاب العديد والعديد من أدوات الطهي، أو بالتصميم الداخلي للمطبخ الذي يعتمد على استغلال الارتفاع في ملأه بالخزانات التي قد تصل إلى السقف أو من خلال أرفف تضع عليها مقتنياتك الهامة حتى تكون في متناول يديك.

الوحدات التخزينية ليست المكون الوحيد للمطبخ ولا حتى أجهزته الكهربائية من ثلاجة وغسالة أطباق وموقد وإنما هناك عنصر آخر هام من مكوناته يكمن ببساطة في الأثاث والإكسسوارات والتي تنقسم إلى مائدة عادة ما تكون صغيرة مربعة أو دائرية يلتف حولها عدد من المقاعد التي تكفي لأفراد العائلة. اما عن الإكسسوارات فتتنوع ما بين الأرفف والمزهريات أو أصص الزرع حسب ما يفضل القاطنين.

يجب عند اختيار أثاث المطبخ التأكد من تماشيه مع مساحته وتصميمه وكذلك احتياجات مستخدمه، كما يجب الحرص على اختيار أثاث متين وقوي يدوم لسنوات دون أن يتلف. وجود مساحة مُخصصة بالمطبخ لمائدة سواء على شكل جزيرة أو بركن منفرد يُسهل على مستخدم المطبخ التعامل مع أدواته ويوفر له الراحة الناتجة عن استغلال تلك البقعة في وضع طاولة تستخدم لأغراض شتى.

عنصر الإضاءة من العوامل الهامة في تصميم المطبخ أيضًا، والتي يجب أن تجمع بين الوظيفية والمنظر الجمالي في آنٍ واحد. في الغالب يتم الاستعانة بمصدرين للإضاءة بالمطابخ وهما سبوتات سقفية تسير مع السقف على خطى واحدة وثريا أساسية بمنتصف السقف. قد ينضم لهذين العنصرين عنصر ثالث وهو الإضاءة الطبيعية وذلك من خلال تزويد المطبخ بنوافذ زجاجية تمرر ضوء الشمس إلى الداخل فيصبح صحيًا دائمًا خالي من أي بكتريا وفطريات، فضلًا عن أنها تزوده أيضًا بالتهوية السليمة الضرورية لطبيعته كمطبخ.

دعونا نبدأ الآن جولة سريعة بين 36 صورة لنماذج رائعة تتمتع بالعملية والاحترافية في التصميم تساعدك بلا أدنى شكل على التخطيط السليم لمطبخك الصغير.