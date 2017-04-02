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36 صورة تساعدك على التخطيط لمطبخك الصغير

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Tribo, Melissa vilar Melissa vilar KitchenSinks & taps سيراميك White
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المطبخ هو إحدى البقاع الهامة والضرورية بأي منزل على وجه الأرض، فلا يمكن الاستغناء عنه مطلقًا على عكس بعض الغرف الأخرى كالسفرة مثلًا والتي تندمج بسهولة مع غيرها من الغرف كالمعيشة أو المطبخ ذاته، فهو أكبر من مجرد مكان لإعداد الطعام وغسل الصحون وترتيب الأدوات الرفيعة بل هو ذلك المكان الذي يجتمع فيه أفراد الأسرة لمشاركة أعماله اليومية بحب وود وعادة ما يتناولون به وجباتهم المختلفة من خلال قطع أثاث عملية ومميزة في أجواء عائلية مرحة تعمها البهجة. 

أيً كانت مساحة المطبخ صغيرة هي أو كبيرة يمكنك التكيف معها بالعديد من الحيل الذكية، على رأسها التصميم الرائع لوحداته التخزينية بتقسيمها المميز الذي يقدر على استيعاب العديد والعديد من أدوات الطهي، أو بالتصميم الداخلي للمطبخ الذي يعتمد على استغلال الارتفاع في ملأه بالخزانات التي قد تصل إلى السقف أو من خلال أرفف تضع عليها مقتنياتك الهامة حتى تكون في متناول يديك.

الوحدات التخزينية ليست المكون الوحيد للمطبخ ولا حتى أجهزته الكهربائية من ثلاجة وغسالة أطباق وموقد وإنما هناك عنصر آخر هام من مكوناته يكمن ببساطة في الأثاث والإكسسوارات والتي تنقسم إلى مائدة عادة ما تكون صغيرة مربعة أو دائرية يلتف حولها عدد من المقاعد التي تكفي لأفراد العائلة. اما عن الإكسسوارات فتتنوع ما بين الأرفف والمزهريات أو أصص الزرع حسب ما يفضل القاطنين.

يجب عند اختيار أثاث المطبخ التأكد من تماشيه مع مساحته وتصميمه وكذلك احتياجات مستخدمه، كما يجب الحرص على اختيار أثاث متين وقوي يدوم لسنوات دون أن يتلف. وجود مساحة مُخصصة بالمطبخ لمائدة سواء على شكل جزيرة أو بركن منفرد يُسهل على مستخدم المطبخ التعامل مع أدواته ويوفر له الراحة الناتجة عن استغلال تلك البقعة في وضع طاولة تستخدم لأغراض شتى.

عنصر الإضاءة من العوامل الهامة في تصميم المطبخ أيضًا، والتي يجب أن تجمع بين الوظيفية والمنظر الجمالي في آنٍ واحد. في الغالب يتم الاستعانة بمصدرين للإضاءة بالمطابخ وهما سبوتات سقفية تسير مع السقف على خطى واحدة وثريا أساسية بمنتصف السقف. قد ينضم لهذين العنصرين عنصر ثالث وهو الإضاءة الطبيعية وذلك من خلال تزويد المطبخ بنوافذ زجاجية تمرر ضوء الشمس إلى الداخل فيصبح صحيًا دائمًا خالي من أي بكتريا وفطريات، فضلًا عن أنها تزوده أيضًا بالتهوية السليمة الضرورية لطبيعته كمطبخ.  

دعونا نبدأ الآن جولة سريعة بين 36 صورة لنماذج رائعة تتمتع بالعملية والاحترافية في التصميم تساعدك بلا أدنى شكل على التخطيط السليم لمطبخك الصغير.

-1-

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper مطبخ
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

-2-

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração مطبخ
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

-3-

Moderne Stadtvilla in Holzwickede-Süd, Jokiel Immobilien Jokiel Immobilien KitchenCabinets & shelves
Jokiel Immobilien

Jokiel Immobilien
Jokiel Immobilien
Jokiel Immobilien

-4-

Edifício Combro 77, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores KitchenAccessories & textiles
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

-5-

projecte virreina, degoma degoma غرفة السفرة
degoma

degoma
degoma
degoma

-6-

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

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-7-

Tribo, Melissa vilar Melissa vilar KitchenSinks & taps سيراميك White
Melissa vilar

Melissa vilar
Melissa vilar
Melissa vilar

-8-

Żoliborski minimalizm, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

-9-

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores مطبخ
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

-10-

Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores KitchenBench tops
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

-11-

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخ Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

-12-

Peponi House STUDIO [D] TALE مطبخ
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

-13-

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

-14-

新松戸の家, 加藤將己／将建築設計事務所 加藤將己／将建築設計事務所 KitchenBench tops
加藤將己／将建築設計事務所

加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所

-15-

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living KitchenCabinets & shelves
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

-16-

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

-17-

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração مطبخ سيراميك Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

-18-

Apartamento DE, Arquitetura 1 Arquitetura 1 مطبخ White
Arquitetura 1

Arquitetura 1
Arquitetura 1
Arquitetura 1

-19-

Apartamento jovem casal, B+R Arquitetura B+R Arquitetura KitchenBench tops
B+R Arquitetura

B+R Arquitetura
B+R Arquitetura
B+R Arquitetura

-20-

Casa R, Architrek Architrek مطبخ
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

-21-

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura مطبخ خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

-22-

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L مطبخ
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

-23-

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

-24-

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

-25-

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura غرفة السفرة
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

-26-

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

-27-

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

-28-

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

-29-

Projeto R9, Estúdio 12b Estúdio 12b مطبخ
Estúdio 12b

Estúdio 12b
Estúdio 12b
Estúdio 12b

-30-

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

-31-

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

-32-

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 مطبخ
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

-33-

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

-34-

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル مطبخ
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

-35-

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

-36-

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

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