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8 تصميمات لمنازل من الأحلام!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall, Laurence Associates Laurence Associates منازل White
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في هذه الجولة نعرض لكم 8 تصميمات ولا أروع لمنازل من الأحلام كلًا منها له سمته المميزة ولمساته الديكورية التي جعلته قادرًا على التنافس أمام غيره من المنازل.. فمنهم ما تحلى باحترافية تصميم الواجهة، ومنهم من تألق بفضل ساحته الخضراء الآمنة والملحقة به مباشرة، ومنهم أيضًا من كانت البساطة سر جماله.. دعونا نرصد تفاصيل كل منزل على حدة الآن بتمعن تام! 

1- منزل العائلة السعيدة بساحة خضراء آمنة

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher منازل
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

منزل عصري رائع التصميم بواجهة بيضاء تملأوها نخبة كبيرة من النوافذ الزجاجية المزينة بسحر الإضاءة البرتقالية. من خلال هذه الصورة لم تتثن لنا الفرصة لرؤية المدخل حيث يركز التصميم على الفناء الخلفي للمنزل فحسب والذي هو عبارة عن هيكل خرساني مستطيلي بأبواب منزلقة زجاجية تنقلك بدورها للعالم الداخلي ويحددها من الخارج شرائح خشبية متراصة فوق بعضها البعض بشكل أفقي. 

هو بيت العائلة السعيدة بما يضمه من ساحة خضراء كبيرة وآمنة تسمح للأطفال باللعب في أجواء مرحة في الوقت الذي نلمح فيه أيضًا جلسة بسيطة مكونة من عدد قليل من المقاعد تشجع بدورها على قضاء وقت ممتع في الهواء الطلق.

2- كمبوند في بيت واحد!

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS منازل
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

في هذه الفيلا وبين أرجاءها المختلفة يمكنك أن تضمن قضاء بقية حياتك دون أي ملل! نعم.. فكيف تشعر بالملل وأنت بين يديك بكل وسائل الراحة؟ من روعة التصميم الخارجي للمنزل وتشكيله في هيئة كتل خرسانية متراصة بجانب بعضها البعض ومتلاحمة باحترافية تشعر أنه كمبوند ضخمة تمتد مبانيها إلى ما وراء هذه الفيلا المدهشة. 

3- فيلا أم منتجع سياحي!!

VİLLA CEPHE ÇALIŞMASI , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya منازل
vanetta mutfak Çankaya

vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya

ضخامة المبنى، تصميمه الفخم، المسبح بوسعه والشمسيات العديدة صفراء اللون التي تكتسح الساحة الخلفية.. جميعها لمسات جعلت الفيلا تبدو وكأنها منتج سياحي. يزين المبنى بالكامل مرايات عديدة عاكسة تمنحه إطلالة رسمية بالتحالف مع اللون الرمادي المغلف للهيكل الخارجي بالكامل إلى أن وصل لأرضية الفناء.

4- تباين الألوان والخامات هو السر

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تباين الألوان والخامات المستخدمة هنا في التصميم الخارجي للفيلا هو سر جمالها وأناقتها، فكل خامة على حدة تركت بصمتها وسمتها المميزة في سبيل تألق الواجهة. فالخشب وذلك المبنى الحلزوني أبرز ما يلفت الأنظار للمنزل، والحجر برقيه وهدوء تفاصيله يصنع تناقضًا يحبه كل من يتطلع إلى المنزل من الخارج، والخضرة بحيويتها المفرطة تدعم كلا العنصرين.  

5- الجلسات الخارجية أروع ما في المنزل

IJLA - Chic Garden, IJLA IJLA حديقة
IJLA

IJLA – Chic Garden

IJLA
IJLA
IJLA

قد يكون التصميم الخارجي للمنزل مألوفًا كغيره من الفلل التي شاهدناها بنفس المقال، وإنما الجلسات الخارجية هنا هي ما تميزه تحديدًا عما سبقوه. فعلى جهة اليمين نجد مائدة خشبية تشبه في هيئتها مائدة السفرة حيث أنها مستطيلة الشكل ومحاطة بحوالي أربعة مقاعد، أما على جهة اليسار فنجد مائدة خشبية أخرى ولكنها أصغر حجمًا تسمح لقاطني المنزل بالاستمتاع بدفء الشمس على عكس الأولى التي تتمتع بوجود ساتر متين. 

6- تقسيم احترافي

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten حديقة
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

تقسيم احترافي للفناء الخرجي للمنزل ما بين مساحة تغلف أرضيتها الخشب بلونه البني الدافئ يشغل جزء صغير منها مائدة سفرة وساحة أخرى بأرضية بخامة البلاط تخصص في جلسة عائلية مذهلة بمقاعد مريحة.

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7- ساحة خضراء شاسعة تدعم جمال الواجهة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

أهم ما يبرز جمال هذا المنزل الرائع ليس تصميم واجهته فقط وإنما أيضًا تلك الحديقة شاسعة المساحة والمنسقة بشكل جمالي بديع يسحر كل من تسنح له فرصة التطلع إليه والتي يطل عليها المنزل مباشرة!

8- البيت الأبيض

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall, Laurence Associates Laurence Associates منازل White
Laurence Associates

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

البيت الأبيض.. منزل بتصميم عصري اللون الابيض يجمل واجهته ويزيدها إشراقة.. النوافذ والأبواب الزجاجية تترك بصمتها هي الأخرى بالواجهة، أما المنظر المحيط من سماء صافية وخضرة خلابة يعززان التصميم الخارجي له. 

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