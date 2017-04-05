8 تصميمات لمنازل من الأحلام!

في هذه الجولة نعرض لكم 8 تصميمات ولا أروع لمنازل من الأحلام كلًا منها له سمته المميزة ولمساته الديكورية التي جعلته قادرًا على التنافس أمام غيره من المنازل.. فمنهم ما تحلى باحترافية تصميم الواجهة، ومنهم من تألق بفضل ساحته الخضراء الآمنة والملحقة به مباشرة، ومنهم أيضًا من كانت البساطة سر جماله.. دعونا نرصد تفاصيل كل منزل على حدة الآن بتمعن تام!
منزل عصري رائع التصميم بواجهة بيضاء تملأوها نخبة كبيرة من النوافذ الزجاجية المزينة بسحر الإضاءة البرتقالية. من خلال هذه الصورة لم تتثن لنا الفرصة لرؤية المدخل حيث يركز التصميم على الفناء الخلفي للمنزل فحسب والذي هو عبارة عن هيكل خرساني مستطيلي بأبواب منزلقة زجاجية تنقلك بدورها للعالم الداخلي ويحددها من الخارج شرائح خشبية متراصة فوق بعضها البعض بشكل أفقي.
هو بيت العائلة السعيدة بما يضمه من ساحة خضراء كبيرة وآمنة تسمح للأطفال باللعب في أجواء مرحة في الوقت الذي نلمح فيه أيضًا جلسة بسيطة مكونة من عدد قليل من المقاعد تشجع بدورها على قضاء وقت ممتع في الهواء الطلق.
في هذه الفيلا وبين أرجاءها المختلفة يمكنك أن تضمن قضاء بقية حياتك دون أي ملل! نعم.. فكيف تشعر بالملل وأنت بين يديك بكل وسائل الراحة؟ من روعة التصميم الخارجي للمنزل وتشكيله في هيئة كتل خرسانية متراصة بجانب بعضها البعض ومتلاحمة باحترافية تشعر أنه كمبوند ضخمة تمتد مبانيها إلى ما وراء هذه الفيلا المدهشة.
ضخامة المبنى، تصميمه الفخم، المسبح بوسعه والشمسيات العديدة صفراء اللون التي تكتسح الساحة الخلفية.. جميعها لمسات جعلت الفيلا تبدو وكأنها منتج سياحي. يزين المبنى بالكامل مرايات عديدة عاكسة تمنحه إطلالة رسمية بالتحالف مع اللون الرمادي المغلف للهيكل الخارجي بالكامل إلى أن وصل لأرضية الفناء.
تباين الألوان والخامات المستخدمة هنا في التصميم الخارجي للفيلا هو سر جمالها وأناقتها، فكل خامة على حدة تركت بصمتها وسمتها المميزة في سبيل تألق الواجهة. فالخشب وذلك المبنى الحلزوني أبرز ما يلفت الأنظار للمنزل، والحجر برقيه وهدوء تفاصيله يصنع تناقضًا يحبه كل من يتطلع إلى المنزل من الخارج، والخضرة بحيويتها المفرطة تدعم كلا العنصرين.
قد يكون التصميم الخارجي للمنزل مألوفًا كغيره من الفلل التي شاهدناها بنفس المقال، وإنما الجلسات الخارجية هنا هي ما تميزه تحديدًا عما سبقوه. فعلى جهة اليمين نجد مائدة خشبية تشبه في هيئتها مائدة السفرة حيث أنها مستطيلة الشكل ومحاطة بحوالي أربعة مقاعد، أما على جهة اليسار فنجد مائدة خشبية أخرى ولكنها أصغر حجمًا تسمح لقاطني المنزل بالاستمتاع بدفء الشمس على عكس الأولى التي تتمتع بوجود ساتر متين.
تقسيم احترافي للفناء الخرجي للمنزل ما بين مساحة تغلف أرضيتها الخشب بلونه البني الدافئ يشغل جزء صغير منها مائدة سفرة وساحة أخرى بأرضية بخامة البلاط تخصص في جلسة عائلية مذهلة بمقاعد مريحة.
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أهم ما يبرز جمال هذا المنزل الرائع ليس تصميم واجهته فقط وإنما أيضًا تلك الحديقة شاسعة المساحة والمنسقة بشكل جمالي بديع يسحر كل من تسنح له فرصة التطلع إليه والتي يطل عليها المنزل مباشرة!
البيت الأبيض.. منزل بتصميم عصري اللون الابيض يجمل واجهته ويزيدها إشراقة.. النوافذ والأبواب الزجاجية تترك بصمتها هي الأخرى بالواجهة، أما المنظر المحيط من سماء صافية وخضرة خلابة يعززان التصميم الخارجي له.