8 تصميمات لمنازل من الأحلام!

منزل عصري رائع التصميم بواجهة بيضاء تملأوها نخبة كبيرة من النوافذ الزجاجية المزينة بسحر الإضاءة البرتقالية. من خلال هذه الصورة لم تتثن لنا الفرصة لرؤية المدخل حيث يركز التصميم على الفناء الخلفي للمنزل فحسب والذي هو عبارة عن هيكل خرساني مستطيلي بأبواب منزلقة زجاجية تنقلك بدورها للعالم الداخلي ويحددها من الخارج شرائح خشبية متراصة فوق بعضها البعض بشكل أفقي.

هو بيت العائلة السعيدة بما يضمه من ساحة خضراء كبيرة وآمنة تسمح للأطفال باللعب في أجواء مرحة في الوقت الذي نلمح فيه أيضًا جلسة بسيطة مكونة من عدد قليل من المقاعد تشجع بدورها على قضاء وقت ممتع في الهواء الطلق.