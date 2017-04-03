10 أفضل مشاريع لطراز البحر المتوسط

دائماً ما كان طراز البحر المتوسط مرتبطاً بكونه تقليدي وغير مبدع وغير معروف بفخامته على عكس الطرز الأخرى مثل الطراز الكلاسيكي. ولكن قد لا يكون الإختيار الأول لدى البعض ولكنه يتمتع بأناقة خاصة تميل للطابع المينمال أو البسيط.

ففي هذه المثال نرى أنه يجمع بين الرقي والبساطة للحصول على مساحة معيشة من مدرسة جديدة.