10 أفضل مشاريع لطراز البحر المتوسط

هل أنت جاهز للإنغمار في مشاريع مفعمة بالألوان الصريحة، استخدام الجير، الأثاث الخشبي والأجواء الدافئة؟ إليك 10 مشروعات ستساعدك على اكتشاف طراز البحر المتوسط الأنيق باستخدام عدد من الخامات والأنماط، في الداخل والخارج وتلهمك إذا أردت تصميم منزلك على هذا الطراز المميز.
يتميز طراز البحر المتزسط بعدد من الخصائص المميزة مثل الجير الأبيض، الألوان الطبيعية والنقوشات الهندسية والألوان. ففي هذا المثال يبدو أنه مزيج من هذه الخصائص المميزة لهذا الطراز لتجعل الغرفة تحظى بشكل لا مثيل له.
هذه المساحة هي أول ما نقابل عند دخولنا من هذا البيت ويجب أن تكون مرحبة وأنيقة لتعبر عنا وعن شخصياتنا. فقد تم استخدام اللون الأبيض بكثرة مع إضافة لمسة لونية متمثلة في السجادة، المزروعات واللوحات الفنية مع الحرص على إدخال الضوء الطبيعي إلى الغرفة.
في قلب مدينة ابيزا نرى مشروع سكني مكون من فيلا ذات طابق واحد. تم بناؤها وتاثيثها بمزيج من الطرازين المودرن والبحر المتوسط. فأنظر لروعة التصميم.
اللونين الأبيض والأزرق هما مزيج الأمواج لذلك فهما يصلحان ليكونا طابع مميز لبيت المصيف الخاص بك.
لا يقتصر هذه الطراز فقط على التصميم الداخلي للمنازل ولكن يجب أيضاً تصميم الفراغات الخارجية من أفنية وتراسات بشكل يجعلها واحة خاصة بنا بزراعة النباتات وتأثيث المساحة بحيث تسمح بالاسترخاء كما تتيح مساحة لاستقبال الاسرة والأصدقاء لتجمعات متميزة.
أحد العناصر التي بالتأكيد تضيف رونق للغرف هي الكمرات الخشبية المكشوفة في الأسقف والتي تكسر من حدة الجير الأبيض كما تضيف لمسة طبيعية للغرف تجذب انتباهنا بالتأكيد.
طراز البحر المتوسط يظهر في الأجواء العامة للمنازل حتى في المطابخ. ففي هذا المطبخ تم الجمع بين الرخام الأبيض ذو التشبيحات الرمادية والخزانات الزرقاء والذي أظهر طابع خاص للمطبخ.
دائماً ما كان طراز البحر المتوسط مرتبطاً بكونه تقليدي وغير مبدع وغير معروف بفخامته على عكس الطرز الأخرى مثل الطراز الكلاسيكي. ولكن قد لا يكون الإختيار الأول لدى البعض ولكنه يتمتع بأناقة خاصة تميل للطابع المينمال أو البسيط.
ففي هذه المثال نرى أنه يجمع بين الرقي والبساطة للحصول على مساحة معيشة من مدرسة جديدة.
بين الكراسي الهزازة والسجادة المنقوشة والكمرات الخشبية المكشوفة هناك محادثة تدور بين أناقة الهيكل والشكل المرتب والذي يشبه كثيراً الطراز المعاصر.
وأخيراً وليس أخراً فهذا المثال سيجعلنا نقع في حب هذا الطراز عندما نرى هذه المساحة الانيقة للجلوس والمفعمة بالألوان والحيوية والتي تعد مساحة مثالية وخاصة في وجود مسبح رائع أمامها يناسب البيوت في الأماكن الحارة ويتمتع به الصغار والكبار.