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10 أفضل مشاريع لطراز البحر المتوسط

Marwa Hasan Marwa Hasan
Piscina coperta di Casa del Vescovo, Francesco Della Femina Francesco Della Femina مسبح
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هل أنت جاهز للإنغمار في مشاريع مفعمة بالألوان الصريحة، استخدام الجير، الأثاث الخشبي والأجواء الدافئة؟ إليك 10 مشروعات ستساعدك على اكتشاف طراز البحر المتوسط الأنيق باستخدام عدد من الخامات والأنماط، في الداخل والخارج وتلهمك إذا أردت تصميم منزلك على هذا الطراز المميز.

1. الألوان والنقوشات

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة المعيشة
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

يتميز طراز البحر المتزسط بعدد من الخصائص المميزة مثل الجير الأبيض، الألوان الطبيعية والنقوشات الهندسية والألوان. ففي هذا المثال يبدو أنه مزيج من هذه الخصائص المميزة لهذا الطراز لتجعل الغرفة تحظى بشكل لا مثيل له.

2. مساحة استقبال هادئة

Le Baie di Levante, TecMa Solutions TecMa Solutions منازل
TecMa Solutions

TecMa Solutions
TecMa Solutions
TecMa Solutions

هذه المساحة هي أول ما نقابل عند دخولنا من هذا البيت ويجب أن تكون مرحبة وأنيقة لتعبر عنا وعن شخصياتنا. فقد تم استخدام اللون الأبيض بكثرة مع إضافة لمسة لونية متمثلة في السجادة، المزروعات واللوحات الفنية مع الحرص على إدخال الضوء الطبيعي إلى الغرفة.

3. يأخذ الطابع المودرن

Living Room TG Studio غرفة المعيشة
TG Studio

Living Room

TG Studio
TG Studio
TG Studio

في قلب مدينة ابيزا نرى مشروع سكني مكون من فيلا ذات طابق واحد. تم بناؤها وتاثيثها بمزيج من الطرازين المودرن والبحر المتوسط. فأنظر لروعة التصميم.

4. الأبيض والأزرق

Ristrutturazione di una villa fronte mare: Villa TiMe, DEFPOINT STUDIO architettura & interni DEFPOINT STUDIO architettura & interni غرفة المعيشة
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni

DEFPOINT STUDIO architettura & interni
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni
DEFPOINT STUDIO architettura & interni

اللونين الأبيض والأزرق هما مزيج الأمواج  لذلك فهما يصلحان ليكونا طابع مميز لبيت المصيف الخاص بك.

5. واحة خلابة

Piscina coperta di Casa del Vescovo, Francesco Della Femina Francesco Della Femina مسبح
Francesco Della Femina

Francesco Della Femina
Francesco Della Femina
Francesco Della Femina

لا يقتصر هذه الطراز فقط على التصميم الداخلي للمنازل ولكن يجب أيضاً تصميم الفراغات الخارجية من أفنية وتراسات بشكل يجعلها واحة خاصة بنا بزراعة النباتات وتأثيث المساحة بحيث تسمح بالاسترخاء كما تتيح مساحة لاستقبال الاسرة والأصدقاء لتجمعات متميزة.

6. تفاصيل مدهشة

A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
Archigiano

Archigiano
Archigiano
Archigiano

أحد العناصر التي بالتأكيد تضيف رونق للغرف هي الكمرات الخشبية المكشوفة في الأسقف والتي تكسر من حدة الجير الأبيض كما تضيف لمسة طبيعية للغرف تجذب انتباهنا بالتأكيد.

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7. مطبخ مناسب لأطباق البحر المتوسط

Mediterranean Style Rencraft مطبخ خشب Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

طراز البحر المتوسط يظهر في الأجواء العامة للمنازل حتى في المطابخ. ففي هذا المطبخ تم الجمع بين الرخام الأبيض ذو التشبيحات الرمادية والخزانات الزرقاء والذي أظهر طابع خاص للمطبخ.

8. طراز البحر المتوسط بفخامة

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata غرفة المعيشة
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

دائماً ما كان طراز البحر المتوسط مرتبطاً بكونه تقليدي وغير مبدع وغير معروف بفخامته على عكس الطرز الأخرى مثل الطراز الكلاسيكي. ولكن قد لا يكون الإختيار الأول لدى البعض ولكنه يتمتع بأناقة خاصة تميل للطابع المينمال أو البسيط. 

ففي هذه المثال نرى أنه يجمع بين الرقي والبساطة للحصول على مساحة معيشة من مدرسة جديدة.

9. محادثة بين العتاقة والعصرية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بين الكراسي الهزازة والسجادة المنقوشة والكمرات الخشبية المكشوفة هناك محادثة تدور بين أناقة الهيكل والشكل المرتب والذي يشبه كثيراً الطراز المعاصر.

10. بيت الأحلام

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE حديقة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

وأخيراً وليس أخراً فهذا المثال سيجعلنا نقع في حب هذا الطراز عندما نرى هذه المساحة الانيقة للجلوس والمفعمة بالألوان والحيوية والتي تعد مساحة مثالية وخاصة في وجود مسبح رائع أمامها يناسب البيوت في الأماكن الحارة ويتمتع به الصغار والكبار.

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