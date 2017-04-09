فيلا سكنية في القاهرة ذات طابع خاص

الغرفة كبيرة في الحجم فكان هناك حاجة لعدد أكبر من الأثاث خاصة بعد استخدام أثاث ليس بكبير في حجمه ولكن يميل تصميمه للرقة وخطوطة للبساطة على الرغم من إختار أغلب الأثاث من الطراز الكلاسيكي. تم تقسيم الفراغ إلى قسمين يفصلهما أريكة بانكيت تصلح للجلوس على الجانبين.

تغلب على الحائط وجود تشكيلات أنيقة أما السقف فلم يخلو من النقوشات والألوان، فقد تم عمل بيت للنور بالإضافة لتصاميم مميزة لوحدات الإضاءة الموزعة في السقف والتي تأخذ لون بني أنيق.