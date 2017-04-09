فيلا سكنية في القاهرة ذات طابع خاص

جولتنا اليوم في فيلا سكنية في القاهرة من تصميم المعمارية رشا عطا الله بأسلوب مختلف وطابع يغلب عليه الألوان الترابية فيعطي مظهر أنيق ومريح أيضاً.
اعتمدت المصممة على التشكيلات في الأرضية والسقف في تصميم هذه الصالة، فالأرضية من الرخام المطعم بتشكبلات مميزة، أما السقف فكما نلاحظ فهو به تشكيلات جبسية من البارز والغائر مع اللعب بالإضاءة أيضاً.
الغرفة كبيرة في الحجم فكان هناك حاجة لعدد أكبر من الأثاث خاصة بعد استخدام أثاث ليس بكبير في حجمه ولكن يميل تصميمه للرقة وخطوطة للبساطة على الرغم من إختار أغلب الأثاث من الطراز الكلاسيكي. تم تقسيم الفراغ إلى قسمين يفصلهما أريكة بانكيت تصلح للجلوس على الجانبين.
تغلب على الحائط وجود تشكيلات أنيقة أما السقف فلم يخلو من النقوشات والألوان، فقد تم عمل بيت للنور بالإضافة لتصاميم مميزة لوحدات الإضاءة الموزعة في السقف والتي تأخذ لون بني أنيق.
على الناحية الأخرى من الغرفة نلاحظ أن اللون الوردي يغلب على الستائر وبعض الأثاث أيضاً.
غرفة السفرة أخذت طابع يميل للمودرن وجمعت بين اللونين البيح والبني بدرجات مختلفة. فأحد الحوائط تمت تكسيته بالحجارة، أما الطاولة فلها ركيزتين خشبيتين وسطح زجاجي مع وجود كراسي ذات تصميم بسيط تحيط بها.
مثل باقي المنزل فإن غرفة المعيشة يغلب عليها باليتة الألوان الترابية فالبني يغلب على الأثاث المكشوف مثل المكتبة، وحدة الميديا وطاولة القهوة، أما البيج فهو يظهر في الأريكة والستائر. ما يميز هذه الغرفة هي التشكيلات الجبسية في السقف مع وجود إضاءة تظهره بشكل مميز.
ملحق بغرفة المعيشة المطبخ والذي يأخذ الطراز الأمريكي مع وجود بار لتناول الافطار والوجبات السريعة.
غرفة المعيشة مفتوحة على فراغ السلم والذي كما نرى فقد تم تصميم الدرابزين بشكل جديد وغير معتاد. فالدرابزين من المعدن ويأخذ شكل ونقوشات رائعة ومعاصرة. السقف فوق السلم يأخذ أيضاً تشكيلات مختلفة بتصاميم دائرية مميزة.
بعد النزول من السلم والذي بدوره يأخذ شكل حلزوني مبهر نلاحظ تكرار التشكبلات الجبسية في سقف الدور السفلي أيضاً. أما الأرضية فهي لامعة بفضل البورسيلين والرخام بشكل متميز يجعل الفيلا تبدو مثل القصور.
الحمام الرئيسي له طلة خاصة، فهو مكون من عدد من الخامات المختلفة من الخشب للسيراميك ذوالأشكال والألوان المختلفة على الأرضية والحائط بألوان ودرجات مختلفة.
الحمام له سحر خاص ومساحة كبيرة ولكن تم استغلاله بشكل مميز حيث أن هناك مساحة للتخزين أسف الحوض مع الاهتمام بالإضاءة في الأرفف السفلية. تم إضافة مرآة أنيقة وعريضة لها إطار خشبي يتماشى مع الأثاث المستخدم. كما نلاحظ هناك مساحة كابينة للدوش تأخذ ركن الحمام تم فصلها عن باقي الحمام بباب زجاجي.
على الركن الأخر نلاحظ وجود جاكوزي مثلث الشكل. تم إضافة أرفف مدمجة بجواره لوضع المستحضرات المختلفة. بجانب الجاكوزي نلاحظ وجود حامل للمناشف وخزانة مغلقة لوضع جميع الأشياء الأخرى وتجنب الفوضى في الحمام.