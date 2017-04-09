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فيلا سكنية في القاهرة ذات طابع خاص

Marwa Hasan Marwa Hasan
تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla Corridor, hallway & stairsStairs
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جولتنا اليوم في فيلا سكنية في القاهرة من تصميم المعمارية رشا عطا الله بأسلوب مختلف وطابع يغلب عليه الألوان الترابية فيعطي مظهر أنيق ومريح أيضاً.

​صالة المدخل

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
rashaatalla

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

اعتمدت المصممة على التشكيلات في الأرضية والسقف في تصميم هذه الصالة، فالأرضية من الرخام المطعم بتشكبلات مميزة، أما السقف فكما نلاحظ فهو به تشكيلات جبسية من البارز والغائر مع اللعب بالإضاءة أيضاً.

​غرفة الاستقبال

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla Interior landscaping
rashaatalla

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

الغرفة كبيرة في الحجم فكان هناك حاجة لعدد أكبر من الأثاث خاصة بعد استخدام أثاث ليس بكبير في حجمه ولكن يميل تصميمه للرقة وخطوطة للبساطة على الرغم من إختار أغلب الأثاث من الطراز الكلاسيكي. تم تقسيم الفراغ إلى قسمين يفصلهما أريكة بانكيت تصلح للجلوس على الجانبين.

تغلب على الحائط وجود تشكيلات أنيقة أما السقف فلم يخلو من النقوشات والألوان، فقد تم عمل بيت للنور بالإضافة لتصاميم مميزة لوحدات الإضاءة الموزعة في السقف والتي تأخذ لون بني أنيق.

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla Interior landscaping
rashaatalla

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

على الناحية الأخرى من الغرفة نلاحظ أن اللون الوردي يغلب على الستائر وبعض الأثاث أيضاً.

​غرفة السفرة

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla Dining roomTables
rashaatalla

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

غرفة السفرة أخذت طابع يميل للمودرن وجمعت بين اللونين البيح والبني بدرجات مختلفة. فأحد الحوائط تمت تكسيته بالحجارة، أما الطاولة فلها ركيزتين خشبيتين وسطح زجاجي مع وجود كراسي ذات تصميم بسيط تحيط بها.

​غرفة المعيشة

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla Living roomShelves
rashaatalla

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

مثل باقي المنزل فإن غرفة المعيشة يغلب عليها باليتة الألوان الترابية فالبني يغلب على الأثاث المكشوف مثل المكتبة، وحدة الميديا وطاولة القهوة، أما البيج فهو يظهر في الأريكة والستائر. ما يميز هذه الغرفة هي التشكيلات الجبسية في السقف مع وجود إضاءة تظهره بشكل مميز.

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla Living roomAccessories & decoration
rashaatalla

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

ملحق بغرفة المعيشة  المطبخ والذي يأخذ الطراز الأمريكي مع وجود بار لتناول الافطار والوجبات السريعة.

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تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla Corridor, hallway & stairsLighting
rashaatalla

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

غرفة المعيشة مفتوحة على فراغ السلم والذي كما نرى فقد تم تصميم الدرابزين بشكل جديد وغير معتاد. فالدرابزين من المعدن ويأخذ شكل ونقوشات رائعة ومعاصرة. السقف فوق السلم يأخذ أيضاً تشكيلات مختلفة بتصاميم دائرية مميزة.

السلم

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla Corridor, hallway & stairsStairs
rashaatalla

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

بعد النزول من السلم والذي بدوره يأخذ شكل حلزوني مبهر نلاحظ تكرار التشكبلات الجبسية في سقف الدور السفلي أيضاً. أما الأرضية فهي لامعة بفضل البورسيلين والرخام بشكل متميز يجعل الفيلا تبدو مثل القصور.

​الحمام

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla BathroomSinks
rashaatalla

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

الحمام الرئيسي له طلة خاصة، فهو مكون من عدد من الخامات المختلفة من الخشب للسيراميك ذوالأشكال والألوان المختلفة على الأرضية والحائط بألوان ودرجات مختلفة.

الحمام له سحر خاص ومساحة كبيرة ولكن تم استغلاله بشكل مميز حيث أن هناك مساحة للتخزين أسف الحوض مع الاهتمام بالإضاءة في الأرفف السفلية. تم إضافة مرآة أنيقة وعريضة لها إطار خشبي يتماشى مع الأثاث المستخدم. كما نلاحظ هناك مساحة كابينة للدوش تأخذ ركن الحمام تم فصلها عن باقي الحمام بباب زجاجي.

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla BathroomDecoration
rashaatalla

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

على الركن الأخر نلاحظ وجود جاكوزي مثلث الشكل. تم إضافة أرفف مدمجة بجواره لوضع المستحضرات المختلفة. بجانب الجاكوزي نلاحظ وجود حامل للمناشف وخزانة مغلقة لوضع جميع الأشياء الأخرى وتجنب الفوضى في الحمام.

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