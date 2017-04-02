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18 فكرة رائعة لدهانات الحمامات

آية منير آية منير
MUSTER DOTS & FORMEN DIY Wandtattoos, Urban ART Berlin Urban ART Berlin حمام
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اليوم مع واحدة من احدث أساليب التشطيبات للحمامات في الديكور المعاصر، حيث يلجأ البعض للخروج عن الشكل النمطي لجدران الحمام سواء كانت بالسيراميك أو بالرخام، ولكن بهذه الطريقة ستجد حلولا مختلفة ومتنوعة وجذابة في نفس الوقت، وستتيح لك اختيارات عديدية بين ألوان مبتكرة وجديدة، ولكن عليك أن تهتم باختيار جيد ومناسب لطبيعة الفراغ حيث يجب أن تكن مقاومة لدرجات الحرارة والرطوبة ، لذا مع هوميفاي اليوم جمعنا لك 18 فكرة مميزة بألوان رائعة لدهانات حمامك الخاص ..

1. أخضر مشرق..

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta حمام
Lineabeta

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

لمحبي الطبيعة وإشراقها ، فهذه الدرجات قد تناسبك وتنال إعجابك، حيث اختيار درجة من الأخضر مشرقة وزاهية وتملؤها الحركة والحيوية مع لمسة من الأبيض لكسرة حدتها ..

2. رسومات فنية ..

Estilo Pilar 2015, Azora Estudio Azora Estudio حمام
Azora Estudio

Azora Estudio
Azora Estudio
Azora Estudio

يمكنك اختيار دهان يناسب حسك الفني ويسمح لك بترك لمستك الخاصة ..

3. أسود ذو تأثير خاص..

Casa Varatojo , Atelier Data Lda Atelier Data Lda حمام
Atelier Data Lda

Casa Varatojo

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

اختيارك للدهان المناسب هي أهم خطوة في تصميمك، فربما قد تحتاج لبريق خاص لحمامك أو هدوء وجاذبية أو تأثير مميز، كما هو أمامنا اختار المصمم نوع من الدهانات التى تحظى بتأثير خاص يعكس درجات مختلفة من نفس اللون معتمدة على عامل الضوء ..

4. مزيج رائع..

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design حمام
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

يمكنك صُنع مزيج رائع بين السيراميك والدهانات بما يناسب ذوقك الخاص، فمثلا قام المصمم هنا بإضافة سيراميك أبيض إلى جانب درجة التركواز بشكل مبتكر وجذاب..

5. الأصفر..

The Yellow Room ROEWUarchitecture حمام الخشب البلاستيك المركب Yellow yellow,bathroom,mood
ROEWUarchitecture

The Yellow Room

ROEWUarchitecture
ROEWUarchitecture
ROEWUarchitecture

إن كنت من عشاق الأصفر، فما رأيك أن تصمم حمامك بأكمله من هذا اللون، ما المانع من حس جرئ في منزلك يجعله أكثر جنونا وحيوية..

6. درجات كريمية..

Beton Cirè meets Altbau-Villa, Gäste-WC, Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG حمام
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG

Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG

لمحبي الهدوء والبساطة تأتي الدرجات الكريمية لتنال إعجابهم بالتأكيد، فهي تناسب أذواقهم ببساطة وتترك انطباع الهدوء والراحة في كل ركن ..

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7. لمسة ريفية ..

Texturas y acabados decorativos en pintura, Barcelona Pintores.es Barcelona Pintores.es حمام
Barcelona Pintores.es

Barcelona Pintores.es
Barcelona Pintores.es
Barcelona Pintores.es

على النمط الريفي يأتي هذا التصميم المتكامل، حيث جمع كل عناصر الريفية الأصيلة من حيث استخدام الخشب بشكل واشح وقطع أثاث بسيطة ودهان مميز بتأثير خاص بلون البحر..

8. درجات مميزة ..

ДИЗАЙН ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В ЖК "ТАТЬЯНИН ПАРК" 61м2, OM DESIGN OM DESIGN حمام
OM DESIGN

OM DESIGN
OM DESIGN
OM DESIGN

كما ذكرنا من قبل أنه متاح ان تجمع بين السيراميك والدهانات، ولكن البعض يظن أن من الصعب إضافة سيراميك منقوش إلى جانب الدهان أو العكس، ولكن مثل هذا النموذج يأتي ليؤكد عكس ذلك، فاختار المصمم نقوش هندسية لجزء من الجدران واختار اللون البترولي لباقي جدران الحمام ، مما خلق نوع من التباين الرائع والجاذب للعين..

9. وردي ملكي..

Sian Kitchener homify حمام
Sian Kitchener homify

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

لتصميم ملكي فريد من نوعه يأتي مثل هذا النموذج ليخطف القلوب ويكشف الغطاء عن اختيار جرئ رائع كلون وردي أنيق ورقيق يجعل من التصميم قطعة متكاملة من الفخامة والذوق الرفيع..

10. رمادي رائع..

Jardim Sul, 171, Atelier Par Deux Atelier Par Deux حمام خشب Grey
Atelier Par Deux

Atelier Par Deux
Atelier Par Deux
Atelier Par Deux

اختيار درجات الرمادي يحتاج إلى التفكير الجاد فيما ستختار له من العناصر المكملة لتخلق التوازن المطلوب، كما فعل هنا المصمم أضاف لمسة من الأسود جريئة جدا مع لوحات مميزة بألون مبهجة لكسر الروتين وملل الدرجات الرمادية ..

11. بهجة وحيوية..

homify حمام Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

درجات الفوشيا والأصفر هي ألوان البهجة والحيوية، وتحتاج إلى أصحاب الذوق الغير مألوف، ولا تنس أن تضيف لون آخر يتناسق معها ويزيد من جمالها كالأبيض ودرجات الرمادي والبيج..

12. تصميم مميز..

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design حمام Blue
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

تصميم الحمام بأكمله جاء بلون أزرق مائل للرمادي، جاء مثل هذا الاختيار جرئ ومميز مع إضافة سيراميك رائع للأرضيات بنقوش رقيقة بنفس اللون ..

13. لون حيادي..

JS Villa's interiors. Berlin, Germany., nadine buslaeva interior design nadine buslaeva interior design حمام
nadine buslaeva interior design

nadine buslaeva interior design
nadine buslaeva interior design
nadine buslaeva interior design

درجات حيادية تسمح لمحبي الهدوء والبساطة أن يجدوا ما يبحثوا عنه، يمكنك تصميم الحمام بأكمله من درجة واحدة حيادية مع لمسة من الأبيض أو لمسة جريئة أخرى تحرك سكون التصميم بأكمله..

14. درجات أخضر ونقوش زاهية..

WARSZAWA / SADYBA - 130M2, razoo-architekci razoo-architekci حمام
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

استخدام درجات الأخضر المختلفة للحمامات هو اختيار رائع بعد الأزرق ولكن هنا المصمم اختار أن يضيف لمسة أخرى وخي حائط بنقوش خاصة بدرجات مختلفة ومميزة ..

15. ألوان الشيكولاتة ..

Интерьер 2-комнатной квартиры Новая Москва. Ватутинки, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA حمام
дизайн-бюро ARTTUNDRA

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

بدرجات مختلفة للشيكولاتة والبني يأتي هذا التصميم يخطف أنفاسك وينال إعجابك بتأثيرات مختلفة ..

16. البنفسجي الزاهي ..

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

لمحبي درجات البنفسج إليكم هذا التصميم المميز بطلاء غير لامع وعلى الرغم من صغر مساحة الحمام إلا أن المصمم اختار طريقة أخرى بديلة من استخدام ألوان فاتحة وهي إضافة المرايا لزيادة المساحة البصرية وحل مشكلة صغر حجم الحمام..

17. كلاسيكية حديثة..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حتى في الطراز الكلاسيكي ستجد ما يناسبك من دهانات تناسب اختيارك بالتأكيد، فأحيانا ستلجأ للأنواع الغير لامعة، أو ذات التأثيرات الكلاسيكية..

18. أحجار وخشب ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

بدلا من الجدران الصامتة ما رأيك أن تضيف حائط من الطوب البارز أو الحجر وقم بطلائها باللون المناسب ..

يمكنك قراءة 10 حيل لكسب مساحة إضافية في الحمام!

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