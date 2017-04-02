18 فكرة رائعة لدهانات الحمامات

اليوم مع واحدة من احدث أساليب التشطيبات للحمامات في الديكور المعاصر، حيث يلجأ البعض للخروج عن الشكل النمطي لجدران الحمام سواء كانت بالسيراميك أو بالرخام، ولكن بهذه الطريقة ستجد حلولا مختلفة ومتنوعة وجذابة في نفس الوقت، وستتيح لك اختيارات عديدية بين ألوان مبتكرة وجديدة، ولكن عليك أن تهتم باختيار جيد ومناسب لطبيعة الفراغ حيث يجب أن تكن مقاومة لدرجات الحرارة والرطوبة ، لذا مع هوميفاي اليوم جمعنا لك 18 فكرة مميزة بألوان رائعة لدهانات حمامك الخاص ..
لمحبي الطبيعة وإشراقها ، فهذه الدرجات قد تناسبك وتنال إعجابك، حيث اختيار درجة من الأخضر مشرقة وزاهية وتملؤها الحركة والحيوية مع لمسة من الأبيض لكسرة حدتها ..
يمكنك اختيار دهان يناسب حسك الفني ويسمح لك بترك لمستك الخاصة ..
اختيارك للدهان المناسب هي أهم خطوة في تصميمك، فربما قد تحتاج لبريق خاص لحمامك أو هدوء وجاذبية أو تأثير مميز، كما هو أمامنا اختار المصمم نوع من الدهانات التى تحظى بتأثير خاص يعكس درجات مختلفة من نفس اللون معتمدة على عامل الضوء ..
يمكنك صُنع مزيج رائع بين السيراميك والدهانات بما يناسب ذوقك الخاص، فمثلا قام المصمم هنا بإضافة سيراميك أبيض إلى جانب درجة التركواز بشكل مبتكر وجذاب..
إن كنت من عشاق الأصفر، فما رأيك أن تصمم حمامك بأكمله من هذا اللون، ما المانع من حس جرئ في منزلك يجعله أكثر جنونا وحيوية..
لمحبي الهدوء والبساطة تأتي الدرجات الكريمية لتنال إعجابهم بالتأكيد، فهي تناسب أذواقهم ببساطة وتترك انطباع الهدوء والراحة في كل ركن ..
على النمط الريفي يأتي هذا التصميم المتكامل، حيث جمع كل عناصر الريفية الأصيلة من حيث استخدام الخشب بشكل واشح وقطع أثاث بسيطة ودهان مميز بتأثير خاص بلون البحر..
كما ذكرنا من قبل أنه متاح ان تجمع بين السيراميك والدهانات، ولكن البعض يظن أن من الصعب إضافة سيراميك منقوش إلى جانب الدهان أو العكس، ولكن مثل هذا النموذج يأتي ليؤكد عكس ذلك، فاختار المصمم نقوش هندسية لجزء من الجدران واختار اللون البترولي لباقي جدران الحمام ، مما خلق نوع من التباين الرائع والجاذب للعين..
لتصميم ملكي فريد من نوعه يأتي مثل هذا النموذج ليخطف القلوب ويكشف الغطاء عن اختيار جرئ رائع كلون وردي أنيق ورقيق يجعل من التصميم قطعة متكاملة من الفخامة والذوق الرفيع..
اختيار درجات الرمادي يحتاج إلى التفكير الجاد فيما ستختار له من العناصر المكملة لتخلق التوازن المطلوب، كما فعل هنا المصمم أضاف لمسة من الأسود جريئة جدا مع لوحات مميزة بألون مبهجة لكسر الروتين وملل الدرجات الرمادية ..
درجات الفوشيا والأصفر هي ألوان البهجة والحيوية، وتحتاج إلى أصحاب الذوق الغير مألوف، ولا تنس أن تضيف لون آخر يتناسق معها ويزيد من جمالها كالأبيض ودرجات الرمادي والبيج..
تصميم الحمام بأكمله جاء بلون أزرق مائل للرمادي، جاء مثل هذا الاختيار جرئ ومميز مع إضافة سيراميك رائع للأرضيات بنقوش رقيقة بنفس اللون ..
درجات حيادية تسمح لمحبي الهدوء والبساطة أن يجدوا ما يبحثوا عنه، يمكنك تصميم الحمام بأكمله من درجة واحدة حيادية مع لمسة من الأبيض أو لمسة جريئة أخرى تحرك سكون التصميم بأكمله..
استخدام درجات الأخضر المختلفة للحمامات هو اختيار رائع بعد الأزرق ولكن هنا المصمم اختار أن يضيف لمسة أخرى وخي حائط بنقوش خاصة بدرجات مختلفة ومميزة ..
بدرجات مختلفة للشيكولاتة والبني يأتي هذا التصميم يخطف أنفاسك وينال إعجابك بتأثيرات مختلفة ..
لمحبي درجات البنفسج إليكم هذا التصميم المميز بطلاء غير لامع وعلى الرغم من صغر مساحة الحمام إلا أن المصمم اختار طريقة أخرى بديلة من استخدام ألوان فاتحة وهي إضافة المرايا لزيادة المساحة البصرية وحل مشكلة صغر حجم الحمام..
حتى في الطراز الكلاسيكي ستجد ما يناسبك من دهانات تناسب اختيارك بالتأكيد، فأحيانا ستلجأ للأنواع الغير لامعة، أو ذات التأثيرات الكلاسيكية..
بدلا من الجدران الصامتة ما رأيك أن تضيف حائط من الطوب البارز أو الحجر وقم بطلائها باللون المناسب ..
يمكنك قراءة 10 حيل لكسب مساحة إضافية في الحمام!