18 فكرة رائعة لدهانات الحمامات

اليوم مع واحدة من احدث أساليب التشطيبات للحمامات في الديكور المعاصر، حيث يلجأ البعض للخروج عن الشكل النمطي لجدران الحمام سواء كانت بالسيراميك أو بالرخام، ولكن بهذه الطريقة ستجد حلولا مختلفة ومتنوعة وجذابة في نفس الوقت، وستتيح لك اختيارات عديدية بين ألوان مبتكرة وجديدة، ولكن عليك أن تهتم باختيار جيد ومناسب لطبيعة الفراغ حيث يجب أن تكن مقاومة لدرجات الحرارة والرطوبة ، لذا مع هوميفاي اليوم جمعنا لك 18 فكرة مميزة بألوان رائعة لدهانات حمامك الخاص ..