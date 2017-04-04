15 فكرة مميزة اصنعها بنفسك لمنزلك

لكل منا شخصية وذوق خاص ورؤية مختلفة لمنزله، ولكن عليك اكتشاف ذلك وتوظيفة بأفضل أسلوب في كل رمن في منزلك، وهذا ما دفع مصممي الديكور لابتكار طريقة DIY لتجد طريقتك الخاصة لترك لمساتك الإبداعية في منزلك.. وأهم ما يميز هذه الطريقة هو الابتكار والاختلاف بداخل كل منا حتى في طريقة ترتيب مجموعة أشياء مبعثرة بلا معنى، اليوم سنساعدك لتجد الفنان الكامن بداخلك وبكل سهولة ستستطيع تصميم ما تريد وستقدم لك مجموعة من الأفكار سهلة التنفيذ أو ستحتاج إلى قليل من التفكير لتصنيعها بنفسك في عطلة الأسبوع ..