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15 فكرة مميزة اصنعها بنفسك لمنزلك

آية منير آية منير
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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لكل منا شخصية وذوق خاص ورؤية مختلفة لمنزله، ولكن عليك اكتشاف ذلك وتوظيفة بأفضل أسلوب في كل رمن في منزلك، وهذا ما دفع مصممي الديكور لابتكار طريقة DIY لتجد طريقتك الخاصة لترك لمساتك الإبداعية في منزلك.. وأهم ما يميز هذه الطريقة هو الابتكار والاختلاف بداخل كل منا حتى في طريقة ترتيب مجموعة أشياء مبعثرة بلا معنى، اليوم سنساعدك لتجد الفنان الكامن بداخلك وبكل سهولة ستستطيع تصميم ما تريد وستقدم لك مجموعة من الأفكار سهلة التنفيذ أو ستحتاج إلى قليل من التفكير لتصنيعها بنفسك في عطلة الأسبوع ..

1. استخدام ألواح خشبية لتصميم طاولة لتناول العشاء في حديقتك الخاصة ..

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー GardenFire pits & barbecues
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

2. اصنع بنفسك لوحة صغيرة خاصة بمكتبك لتنظيم أغراضك ..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

3. مجموعة أغصان خشبية جافة يمكنك تجميعها وعمل بها وحدة إضاءة ظريفة على هيئة خيمة بسيطة ..

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball Living roomLighting
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

4. إن كنت من محبي المشغولات اليديوة فما رأيك في تصميم أغلفة خاصة من نسيج مميز كغطاء للوسائد الصغيرة..

Trailing Flower Cushion Occipinti BedroomTextiles
Occipinti

Trailing Flower Cushion

Occipinti
Occipinti
Occipinti

5. لمحبي فن الأوريجامي .. هو فن طي الورق بشكل بسيط، لا تتردد في ترك لمستك الخاصة في تزيين منزلك..

12 Faltvorlagen für geometrischen Baumschmuck DIY, hinzhej hinzhej Living roomAccessories & decoration
hinzhej

hinzhej
hinzhej
hinzhej

6. ما رأيك في صناعة صغيرة مختلفة من الغزل لعمل قطعة ديكورية رائعة ..

MACRAME PLANT HANGER DOUBLE iDecorate Ltd GardenPlant pots & vases
iDecorate Ltd

MACRAME PLANT HANGER DOUBLE

iDecorate Ltd
iDecorate Ltd
iDecorate Ltd

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7. إعادة تدوير مجموعة من الزجاجات البلاستيكية..

Photos, homify Online GmbH & Co. KG homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG

homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG
homify Online GmbH & Co. KG

8. ما رأيك أن تستخدم طلاء زائد عن حاجتك للأرضيات بألوان مميزة..

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify BathroomBathtubs & showers
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

9. استخدام الصناديق الخشبية الفارغة لتصميم مقاعد صغيرة أو طاولات ويمكن أيضا تصميم ادراج بداخلها ..

homify Dining roomChairs & benches
homify

homify
homify
homify

10. الحاويات القديمة يمكنها أن تصبح قطع أنيقة تزين شرفتك..

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING Balconies, verandas & terracesPlants & flowers
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

12. لا تتخلص من ملابسك القديمة ، اصنع منها مفارش وأغطية أنيقة..

A stack of Finest Harris Tweed quilts Quilts by Lisa Watson BedroomTextiles Harris Tweed,double bed size,reversible,patchwork,quilt
Quilts by Lisa Watson

A stack of Finest Harris Tweed quilts

Quilts by Lisa Watson
Quilts by Lisa Watson
Quilts by Lisa Watson

13. اضف لمسة فنية لمناديل السفر الخاصة بك..

Swallow collection of homewares homify Dining roomCrockery & glassware قطن Blue dining,kitchen,table,setting,interior,home,blue,summer,spring,bird,animal,swallow,country,nature,kitchen,table,setting,interior,home,blue,summer,spring,bird,animal,swallow,country,nature
homify

Swallow collection of homewares

homify
homify
homify

13. هل لديك حس فني مميز، يمكنك أن تجعل حائط في منزلك لوحة فنية .. لا تتردد في ذلك.

Folk Pixers غرفة نوم Multicolored wall mural,wallpaper,folk,birds,flowers,slavic
Pixers

Folk

Pixers
Pixers
Pixers

16. طاولة قديمة تتحول إلى قطعة ديكورية ، فقط طلاء مختلف مع ورود جميلة ..

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com, Annie Sloan Annie Sloan
Annie Sloan

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com

Annie Sloan
Annie Sloan
Annie Sloan

15. تستطيع أن تحول مكتبتك الخاصة بغرفة طفلك إلى لوحة مشرقة في منزلك، مع بعض الألوان الزاهية واللمسات المختلفة

Moderner Stauraum im Kinderzimmer, MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder Nursery/kid's roomStorage
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

يمكنك قراءة .. منزل صغير ومنمق تتعلم منه فن استغلال المساحات

18 فكرة لمشاريع إقتصادية يمكنك عملها بنفسك

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