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10 غرف ملابس معاصرة.. أليسوا مذهلين؟!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
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غرف خلع الملابس هي تلك المساحات التي تسمح لنا بترتيب أغراضنا الشخصية في المنزل من ملابس وأحذية وإكسسوارات وغيرهم بشكل منظم ومريح يسهل علينا العثور على ما نريد وقتما شئنا وبمنتهى السرعة؛ لأنها تكون في متناول أيدينا. هذه الغرف إما أن تكون منفصلة أي مستقلة بذاتها في حال إن كانت مساحة المنزل كبيرة، أو قد تندمج مع أي غرفة أخرى وعادة ما تكون غرفة النوم الرئيسية.

نظرًا لأهمية هذه الغرفة واتجاه الكثيرين في الوقت الحالي لتصميمها بمنازلهم حتى ولو في مساحة صغيرة نسبيًا نتيجة إدراكهم لضرورة وجودها، نقدم لكم اليوم في كتاب الأفكار هذا 10 خيارات من غرف خلع الملابس المعاصرة، والتي يمكن أن تكون بمثابة مصدر لإلهامك.. لنبدا الآن!

1- نموذج مشرق بتصميم L

Vestidores, TODOMADERA ESTEPONA TODOMADERA ESTEPONA غرفة الملابس
TODOMADERA ESTEPONA

TODOMADERA ESTEPONA
TODOMADERA ESTEPONA
TODOMADERA ESTEPONA

نموذج ذكي ومذهل لغرفة تبديل الملابس أرففه مصممة على شكل حرف L في زاوية صغيرة من المنزل تفي بالغرض. الغرفة مشرقة بفضل الإضاءة الطبيعية التي لن نلمحها إلا بالنظر إلى السقف  المائل لنجد النوافذ الزجاجية تمرر بسحرها الضوء إلى الداخل فيعزز بدوره الإضاءة الاصطناعية.

2- بسيطة وأنيقة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

في هذه الغرفة يمكننا أن نرى مزيج رائع بين الخامات المختلفة وهما الخشب والزجاج، فالأول يغلف الأرضية بالكامل ويزيدها دفئًا، أما الثاني فهو يتجسد في الباب المنزلق الذي يفصل الغرفة عن الساحة الأخرى المندمجة معها والتي غالبًا غرفة النوم الرئيسية بذلك المنزل.  

تصميم الغرفة من الداخل بسيط للغاية لا نلمح فيه سوى رف كبير يستخدم في ترتيب الملابس أعلاه، في الوقت الذي تستغل المساحة السفلية له في تثبيت حامل تعلق عليه المعاطف والقمصان وغيرهم من الملابس التي تحتاج للكي.

3- الخشب والجلد وانعكاسات الإضاءة

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

الخشب والجلد وانعكاسات الإضاءة.. عناصر ديكورية وجودها وحده هنا كفيل بأن يميز هذه الغرفة عن غيرها من الغرف المنوة إليها أعلاه، وعلى الرغم من توافر هذه المزايا إلا أن هناك ميزة أخرى أيضًا أكثر أهمية ألا وهي المساحة والتي تسمح لقاطن المنزل أن يستغلها في ترتيب الكثير من الملابس وغيرها من الأغراض كالأحذية والمناشف وغيرهم.

المساحة الكبيرة لغرفة الملابس تسمح أيضًا باتباع مبدأ التقسيم السليم أو التخصيص، كأن تُخصص مثلًا الأرفف المصممة جهة اليمين للمعاطف وحدها، فيما تخصص الأرفف التي تقابلها للفساتين، أما الأرفف التي نلمحها في الصدارة فيمكن للجزء العلوي منها أن يضم المناشف أو ملابس النوم ومن ثم يكون الجزء السفلي للأحذية. 

4- منمقة 100%

Recamara y Vestidor Moderno, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño غرفة الملابس
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

غرفة ملابس منمقة لا تشوبها شائبة بمجرد أن تدخل من الباب تجد الجانب الأيمن منها يطابق الجانب الأيسر تمامًا مع وجود اختلافات بسيطة ربما لا يلاحظها أحد من الأساس. رغم مساحة الغرفة المعقولة إلا أن المصمم استغل كل سنتيمتر منها بمنتهى العملية والحرفية.

الإكسسوارات هنا كانت عاملًا هامًا في تألق الغرفة، على رأسها وحدات الإضاءة الكريستالية المتدلية من السقف بحبل كريستالي رفيع حيث تعلو مباشرة مقعدين باللون الأبيض عادة ما يستخدموا في ارتداء الأحذية.  

5- أرفف بيضاء

homify غرفة الملابس White
homify

homify
homify
homify

غرفة تبديل ملابس بسيطة ومشرقة مكونها الأساسي هو الأرفف البيضاء مع اختلاف أحجامها، بعضها خصص للأحذية، والبعض الآخر خصص للإكسسوارات الرفيعة من أدوات تجميل وعطور وغيرهم، والجزء الأكبر خصص للملابس. 

6- خزانات مغلقة

Casa Misión, Metrik Studio Metrik Studio غرفة الملابس
Metrik Studio

Metrik Studio
Metrik Studio
Metrik Studio

نموذج مختلف يشمل خزانات مغلقة بدلًا من الأرفف بخامة الخشب المزودة بشرائح زجاجية عاكسة باللون الأسود. يزي الغرفة بريقًا رغم ألوانها الداكنة عنصر الإضاءة والذي غلف الأرضية بالكامل بخطوط حادة مستقيمة وكذلك السقف لدرجة أن الأرضية والسقف تشعر أنهما متطابقين.

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7- الأرفف بلونها الداكن في كل مكان

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة الملابس
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

على الجانبين اليمين واليسار نجد الأرفف في كل مكان والتي تضم مختلف الأغراض بمختلف الألوان. يتوسط الغرفة مائدة جزيرة تشبه تلك التي عادة ما نجدها في المطابخ الكبيرة ولكنها هنا تنقسم داخليًا إلى أدراج وأرفف تشمل الأحذية في الغالب وربما الإكسسوارات وما غير ذلك.

8- معرض ملابس أم غرفة لتبديلها؟

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING غرفة الملابس
LOFTING

LOFTING
LOFTING
LOFTING

تصميم يحيرك من كثرة الخزانات والأرفف والأدراج لدرجة تشعرك أنه معرض ملابس وليس مجرد غرفة لتبديلها. عنصر الإضاءة كان عاملًا مساهمًا في إطلالة الغرفة المميزة وذلك من خلال مصادره المتعددة، أولها المصمم داخل الخزانات نفسها وثانيها السبوتات التي نلمحها بالسقف المعلق، وثالثها، الإضاءة الليد المخفية أعلى الأخير، ورابعها الثريا المذهلة التي تتدلى من منتصف السقف.

9- مندمجة مع الحمام

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة الملابس
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

إن كان حمامك الداخلي بغرفة النوم الرئيسية كبير المساحة، يمكنك استغلاله وتقسيمه ببساطة إلى مساحتين أحدهما للاغتسال والأخرى لغرفة تبديل الملابس بتقسيم رائع كالنموذج المعروض هنا.

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10- كابينة زجاجية!

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. غرفة الملابس
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

نختتم جولتنا اليوم بين غرف تبديل الملابس مع نموذج أخاذ ومبتكر عبارة عن كابينة زجاجية مصممة داخل غرفة نوم كبيرة ولكنها تنعم بقدر كافي من الخصوصية الناتجة عن كونها منفصلة نسبيًا بفضل الألواح الزجاجية المصنفرة التي كونتها من الأساس!

قبل وبعد: اكتشف ما شهده هذا البيت من تحول هائل!

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