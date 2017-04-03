10 غرف ملابس معاصرة.. أليسوا مذهلين؟!

غرف خلع الملابس هي تلك المساحات التي تسمح لنا بترتيب أغراضنا الشخصية في المنزل من ملابس وأحذية وإكسسوارات وغيرهم بشكل منظم ومريح يسهل علينا العثور على ما نريد وقتما شئنا وبمنتهى السرعة؛ لأنها تكون في متناول أيدينا. هذه الغرف إما أن تكون منفصلة أي مستقلة بذاتها في حال إن كانت مساحة المنزل كبيرة، أو قد تندمج مع أي غرفة أخرى وعادة ما تكون غرفة النوم الرئيسية.
نظرًا لأهمية هذه الغرفة واتجاه الكثيرين في الوقت الحالي لتصميمها بمنازلهم حتى ولو في مساحة صغيرة نسبيًا نتيجة إدراكهم لضرورة وجودها، نقدم لكم اليوم في كتاب الأفكار هذا 10 خيارات من غرف خلع الملابس المعاصرة، والتي يمكن أن تكون بمثابة مصدر لإلهامك.. لنبدا الآن!
نموذج ذكي ومذهل لغرفة تبديل الملابس أرففه مصممة على شكل حرف L في زاوية صغيرة من المنزل تفي بالغرض. الغرفة مشرقة بفضل الإضاءة الطبيعية التي لن نلمحها إلا بالنظر إلى السقف المائل لنجد النوافذ الزجاجية تمرر بسحرها الضوء إلى الداخل فيعزز بدوره الإضاءة الاصطناعية.
في هذه الغرفة يمكننا أن نرى مزيج رائع بين الخامات المختلفة وهما الخشب والزجاج، فالأول يغلف الأرضية بالكامل ويزيدها دفئًا، أما الثاني فهو يتجسد في الباب المنزلق الذي يفصل الغرفة عن الساحة الأخرى المندمجة معها والتي غالبًا غرفة النوم الرئيسية بذلك المنزل.
تصميم الغرفة من الداخل بسيط للغاية لا نلمح فيه سوى رف كبير يستخدم في ترتيب الملابس أعلاه، في الوقت الذي تستغل المساحة السفلية له في تثبيت حامل تعلق عليه المعاطف والقمصان وغيرهم من الملابس التي تحتاج للكي.
الخشب والجلد وانعكاسات الإضاءة.. عناصر ديكورية وجودها وحده هنا كفيل بأن يميز هذه الغرفة عن غيرها من الغرف المنوة إليها أعلاه، وعلى الرغم من توافر هذه المزايا إلا أن هناك ميزة أخرى أيضًا أكثر أهمية ألا وهي المساحة والتي تسمح لقاطن المنزل أن يستغلها في ترتيب الكثير من الملابس وغيرها من الأغراض كالأحذية والمناشف وغيرهم.
المساحة الكبيرة لغرفة الملابس تسمح أيضًا باتباع مبدأ التقسيم السليم أو التخصيص، كأن تُخصص مثلًا الأرفف المصممة جهة اليمين للمعاطف وحدها، فيما تخصص الأرفف التي تقابلها للفساتين، أما الأرفف التي نلمحها في الصدارة فيمكن للجزء العلوي منها أن يضم المناشف أو ملابس النوم ومن ثم يكون الجزء السفلي للأحذية.
غرفة ملابس منمقة لا تشوبها شائبة بمجرد أن تدخل من الباب تجد الجانب الأيمن منها يطابق الجانب الأيسر تمامًا مع وجود اختلافات بسيطة ربما لا يلاحظها أحد من الأساس. رغم مساحة الغرفة المعقولة إلا أن المصمم استغل كل سنتيمتر منها بمنتهى العملية والحرفية.
الإكسسوارات هنا كانت عاملًا هامًا في تألق الغرفة، على رأسها وحدات الإضاءة الكريستالية المتدلية من السقف بحبل كريستالي رفيع حيث تعلو مباشرة مقعدين باللون الأبيض عادة ما يستخدموا في ارتداء الأحذية.
غرفة تبديل ملابس بسيطة ومشرقة مكونها الأساسي هو
الأرفف البيضاء مع اختلاف أحجامها، بعضها خصص للأحذية، والبعض الآخر خصص للإكسسوارات الرفيعة من أدوات تجميل وعطور وغيرهم، والجزء الأكبر خصص للملابس.
نموذج مختلف يشمل خزانات مغلقة بدلًا من الأرفف بخامة الخشب المزودة بشرائح زجاجية عاكسة باللون الأسود. يزي الغرفة بريقًا رغم ألوانها الداكنة عنصر الإضاءة والذي غلف الأرضية بالكامل بخطوط حادة مستقيمة وكذلك السقف لدرجة أن الأرضية والسقف تشعر أنهما متطابقين.
على الجانبين اليمين واليسار نجد الأرفف في كل مكان والتي تضم مختلف الأغراض بمختلف الألوان. يتوسط الغرفة مائدة جزيرة تشبه تلك التي عادة ما نجدها في المطابخ الكبيرة ولكنها هنا تنقسم داخليًا إلى أدراج وأرفف تشمل الأحذية في الغالب وربما الإكسسوارات وما غير ذلك.
تصميم يحيرك من كثرة الخزانات والأرفف والأدراج لدرجة تشعرك أنه معرض ملابس وليس مجرد غرفة لتبديلها. عنصر الإضاءة كان عاملًا مساهمًا في إطلالة الغرفة المميزة وذلك من خلال مصادره المتعددة، أولها المصمم داخل الخزانات نفسها وثانيها السبوتات التي نلمحها بالسقف المعلق، وثالثها، الإضاءة الليد المخفية أعلى الأخير، ورابعها الثريا المذهلة التي تتدلى من منتصف السقف.
إن كان حمامك الداخلي بغرفة النوم الرئيسية كبير المساحة، يمكنك استغلاله وتقسيمه ببساطة إلى مساحتين أحدهما للاغتسال والأخرى لغرفة تبديل الملابس بتقسيم رائع كالنموذج المعروض هنا.
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نختتم جولتنا اليوم بين غرف تبديل الملابس مع نموذج أخاذ ومبتكر عبارة عن كابينة زجاجية مصممة داخل غرفة نوم كبيرة ولكنها تنعم بقدر كافي من الخصوصية الناتجة عن كونها منفصلة نسبيًا بفضل الألواح الزجاجية المصنفرة التي كونتها من الأساس!