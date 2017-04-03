10 غرف ملابس معاصرة.. أليسوا مذهلين؟!

غرف خلع الملابس هي تلك المساحات التي تسمح لنا بترتيب أغراضنا الشخصية في المنزل من ملابس وأحذية وإكسسوارات وغيرهم بشكل منظم ومريح يسهل علينا العثور على ما نريد وقتما شئنا وبمنتهى السرعة؛ لأنها تكون في متناول أيدينا. هذه الغرف إما أن تكون منفصلة أي مستقلة بذاتها في حال إن كانت مساحة المنزل كبيرة، أو قد تندمج مع أي غرفة أخرى وعادة ما تكون غرفة النوم الرئيسية.

نظرًا لأهمية هذه الغرفة واتجاه الكثيرين في الوقت الحالي لتصميمها بمنازلهم حتى ولو في مساحة صغيرة نسبيًا نتيجة إدراكهم لضرورة وجودها، نقدم لكم اليوم في كتاب الأفكار هذا 10 خيارات من غرف خلع الملابس المعاصرة، والتي يمكن أن تكون بمثابة مصدر لإلهامك.. لنبدا الآن!