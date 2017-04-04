12 خطأ شائع قد تقع فيهم عند تصميم منزلك

احيانا قد نقع في أخطاء مختلفة وشائعة تجعل ديكور منازلنا غير مقبول أو ينقصه التوازن ، اليوم سنقدم لك مجموعة من الأخطاء التى عرضها سيساعدك على تجنبها لتحافظ على منزلك أكثر تنظيما وجمالا، فإن كنت مقبل على تصميم منزل أحلامك وتبحث على الانترنت لتجد ما أفضل الأساليب المتبعة، هذا المقال سيساعدك لتختار بطريقة مناسبة وسليمة وتوفر الكثير من المجهود والوقت والأموال، وفي نهاية تحصل على منزل مثالي، أما إن كان منزلك قائم بالفعل فقد تجد حلولا لهذه الأخطاء تجعل تصميمك أكثر راحة ..
احيانا نحلم بما نراه في مواقع الانترنت والمجلات المهتمة بالديكور، وقد تظل أحلامنا غير قابلة للتنفيذ لأنها غير مناسبة لمنازلنا، بسبب المناخ المختلف وصعوبة التنظيف أو الارتفاع الغير مناسب، أو لعدم تحقيقها الجانب الوظيفي وهو أهم ما يجب علينا الاهتمام به عند تنفيذ الديكور الخاص بمنازلنا، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن تقدم عالم الديكور أصبح كل هذه الأحلام ممكنة وسهلة التنفيذ ولكن قد تقف بينك وبين تنفيذها المزانية، لذا عليك من البداية باختيار تصميم مناسب لك ولمنزلك وللبيئة المحيطة بك ولميزانيتك حتى لا تقع في أزمة ما بين ما يعجبك وما يناسبك وتحتار بينهم ..
أحيانا البعض يقع في خطأ شائع وهو استخدام أنماط مختلفة للبيئة المحيطة بالمنزل أو استخدام أنماط تتصادم في تفاصيلها، لذا المهم أن نحدد طبيعة البيئة المحيطة في جميع انحاء المنزل وتحديد النمط المناسب لها ..
دائما ما تأخذ منا غرفة المعيشة اهتمام زائد عن الحد وفي المقابل اهمال للغرف الأخرى قد تكون أكثر أهمية وتحتاج لتخطيط أكثر، هذا خطأ قد يجعل منزلك غير مريح وقد تخسر في النهاية الكثير من الوقت والجهد في تصميم غرفة المعيشة ثم تجد الغرف الأخرى غير مدروسة ومصممة بشكل أقل في المستوى، لذا عليك الاهتمام بكل الغرف على السواء وترك لمسة شخصية لك في كل غرفة ..
لمحبى الشراء واقتناء القطع الديكورية حتى وإن كان دون فائدة او احتياج لها، قد تتسببوا في حدوث خلل كبير في منزلك لعدم تناسق هذه المقتنيات لتصميم منزلك أو تكدسها بشكل مرهق للعين ، لذا عليك الاهتمام أولا بالقطع الأساسية ثم ابحث عن ما يحتاجه منزلك فقط .. واترك لمسات ديكورية تحسن من المظهر العام ..
سواء كان اختيارك لجدران منزلك مشرقة وفاتحة او مظلمة وغامقة، فهذا لن يغير من دورها الفعال في تزيين أي تصميم أو إفساده إذا كانت ذات تفاصيل مزعجة، وربما تتسبب في مشاعر سلبية لبعض مستخدمي المنزل، فعليك الدقة في اختيار ورق الجدران الخاص بمنزلك حتى لا تفسده بأقل التفاصيل..
احرص دائما أنك حين تنظر من نافذة منزلك، أن تجد الكثير من حلقات الوصل بين الداخل والخارج ولا يوجد ما يتعارض بين تصميمك وبين البيئة المحيطة بمنزلك وخاصة وإن كنت تمتلك نافذة كبيرة حينها ستجد ان منزلك أصبح جزء من الطبيعة حوله فيجب أن يكن متناسق معها.
تعد الخزانة من الغرف الصغيرة وعلى الرغم من ذلك أهميتها لا تقل عن غرفة النوم والمعيشة لما تحمله من إضافة مميزة لمنزلك ، فيجب عليك ان تضع الجانب الوظيفي لغرفة الملابس في المعايير الخاصة بك واجعلها في خطتك دائما، حتى لا يأتي الوقت وتشعر باحتياجها ولا تستطع تنفيذها..
لإذا كنت بصدد تجديد منزلك فابتعد عن الحلول التقليدية واطرق أبواب الابتكار، على سبيل المثال ما رأيك أن تجعل غرفة معيشتك ومطبخك فراغ واحد، أو تخصص ركن صغير في المنزل ليصبح مكتب عمل خاص بك ويوفر لك جو ممن الهدو والاسترخاء ..
الاسلوب البسيط هو من أسهل الحلول المريحة والتى قد تملأ منزلك بالاسترخاء والهدوء والنظام .. هناك منا من يعتقد أن امتلاك الكثير من الأثاث وامتلاء الغرفة به هو ما يعني الغنى والرفاهية، ولكن بمرور الوقت قد تجد أنك في منزل ملئ بالفوضى..
ما يناسبك فقط هو ما تختاره وضع في اعتبارك الألوان والنمط المستخدم، لتجعل من منزلك لوحة متناسقة هادئة محببة إليك..
إن كنت لا تمتلك الخبر الكافية لتجديد منزلك، فقط استعن بخبير ديكور وناقش معه الأمر لتصلوا إلى حلول مناسبة ومرتبة ولا تضيع وقتك وجهدك دون فائدة ..
وللحصول على منزل أحلامك، فقط حدد أولوياتك وخطط جيدا لخطواتك ومراحل تصميمك وادس ميزانيتك بشكل كامل حتى لا تتوقف في منتصف الطريق، يجب تحديد جدول زمنى واضح ومحدد حتى لا تقع في خطأ شائع وهو أن تطيل المدة ويصبح منزلك ملئ بالفوضى ولا تستطع أن تسيطر على الموقف، في هذا الجدول يجب تحديد من أين ستبدأ حتى تحافظ على تنظيم بيتك وحياتك..
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