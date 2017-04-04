12 خطأ شائع قد تقع فيهم عند تصميم منزلك

احيانا نحلم بما نراه في مواقع الانترنت والمجلات المهتمة بالديكور، وقد تظل أحلامنا غير قابلة للتنفيذ لأنها غير مناسبة لمنازلنا، بسبب المناخ المختلف وصعوبة التنظيف أو الارتفاع الغير مناسب، أو لعدم تحقيقها الجانب الوظيفي وهو أهم ما يجب علينا الاهتمام به عند تنفيذ الديكور الخاص بمنازلنا، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن تقدم عالم الديكور أصبح كل هذه الأحلام ممكنة وسهلة التنفيذ ولكن قد تقف بينك وبين تنفيذها المزانية، لذا عليك من البداية باختيار تصميم مناسب لك ولمنزلك وللبيئة المحيطة بك ولميزانيتك حتى لا تقع في أزمة ما بين ما يعجبك وما يناسبك وتحتار بينهم ..