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12 خطأ شائع قد تقع فيهم عند تصميم منزلك

آية منير آية منير
Amazonia Light Wallpaper, Witch and Watchman Witch and Watchman Walls & flooringWallpaper
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احيانا قد نقع في أخطاء مختلفة وشائعة تجعل ديكور منازلنا غير مقبول أو ينقصه التوازن ، اليوم سنقدم لك مجموعة من الأخطاء التى عرضها سيساعدك على تجنبها لتحافظ على منزلك أكثر تنظيما وجمالا، فإن كنت مقبل على تصميم منزل أحلامك وتبحث على الانترنت لتجد ما أفضل الأساليب المتبعة، هذا المقال سيساعدك لتختار بطريقة مناسبة وسليمة وتوفر الكثير من المجهود والوقت والأموال، وفي نهاية تحصل على منزل مثالي، أما إن كان منزلك قائم بالفعل فقد تجد حلولا لهذه الأخطاء تجعل تصميمك أكثر راحة ..

1. ابحث عما يناسب منزلك..

MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT غرفة المعيشة
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

احيانا نحلم بما نراه في مواقع الانترنت والمجلات المهتمة بالديكور، وقد تظل أحلامنا غير قابلة للتنفيذ لأنها غير مناسبة لمنازلنا، بسبب المناخ المختلف وصعوبة التنظيف أو الارتفاع الغير مناسب، أو لعدم تحقيقها الجانب الوظيفي وهو أهم ما يجب علينا الاهتمام به عند تنفيذ الديكور الخاص بمنازلنا، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن تقدم عالم الديكور أصبح كل هذه الأحلام ممكنة وسهلة التنفيذ ولكن قد تقف بينك وبين تنفيذها المزانية، لذا عليك من البداية باختيار تصميم مناسب لك ولمنزلك وللبيئة المحيطة بك ولميزانيتك حتى لا تقع في أزمة ما بين ما يعجبك وما يناسبك وتحتار بينهم ..

2. نمط مناسب..

Apartamento Moderno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA غرفة المعيشة
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

أحيانا البعض يقع في خطأ شائع وهو استخدام أنماط مختلفة للبيئة المحيطة بالمنزل أو استخدام أنماط تتصادم في تفاصيلها، لذا المهم أن نحدد طبيعة البيئة المحيطة في جميع انحاء المنزل وتحديد النمط المناسب لها ..

3. الاهتمام المفرط بغرفة المعيشة..

JacobsHaus, Cubus Projekt GmbH Cubus Projekt GmbH غرفة المعيشة
Cubus Projekt GmbH

Cubus Projekt GmbH
Cubus Projekt GmbH
Cubus Projekt GmbH

دائما ما تأخذ منا غرفة المعيشة اهتمام زائد عن الحد وفي المقابل اهمال للغرف الأخرى قد تكون أكثر أهمية وتحتاج لتخطيط أكثر، هذا خطأ قد يجعل منزلك غير مريح وقد تخسر في النهاية الكثير من  الوقت والجهد في تصميم غرفة المعيشة ثم تجد الغرف الأخرى غير مدروسة ومصممة بشكل أقل في المستوى، لذا عليك الاهتمام بكل الغرف على السواء وترك لمسة شخصية لك في كل غرفة ..

4 – أثاث بلا فائدة..

Apartamento GL, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

لمحبى الشراء واقتناء القطع الديكورية حتى وإن كان دون فائدة او احتياج لها، قد تتسببوا في حدوث خلل كبير في منزلك لعدم تناسق هذه المقتنيات لتصميم منزلك أو تكدسها بشكل مرهق للعين ، لذا عليك الاهتمام أولا بالقطع الأساسية ثم ابحث عن ما يحتاجه منزلك فقط .. واترك لمسات ديكورية تحسن من المظهر العام ..

5 – اختر ورق جدران مناسب .. بدون ازعاج..

Amazonia Light Wallpaper, Witch and Watchman Witch and Watchman Walls & flooringWallpaper
Witch and Watchman

Amazonia Light Wallpaper

Witch and Watchman
Witch and Watchman
Witch and Watchman

سواء كان اختيارك لجدران منزلك مشرقة وفاتحة او مظلمة وغامقة، فهذا لن يغير من دورها الفعال في تزيين أي تصميم أو إفساده إذا كانت ذات تفاصيل مزعجة، وربما تتسبب في مشاعر سلبية لبعض مستخدمي المنزل، فعليك الدقة في اختيار ورق الجدران الخاص بمنزلك حتى لا تفسده بأقل التفاصيل..

6 – من الداخل والخارج..

Descender Fronts installed at an Events Venue homify مساحات تجارية صالة مناسبات
homify

Descender Fronts installed at an Events Venue

homify
homify
homify

احرص دائما أنك حين تنظر من نافذة منزلك، أن تجد الكثير من حلقات الوصل بين الداخل والخارج ولا يوجد ما يتعارض بين تصميمك وبين البيئة المحيطة بمنزلك وخاصة وإن كنت تمتلك نافذة كبيرة حينها ستجد ان منزلك أصبح جزء من الطبيعة حوله فيجب أن يكن متناسق معها.

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7 – لا تنس الغرف الصغيرة ..

Эко домик , Giovani Design Studio Giovani Design Studio غرفة الملابس
Giovani Design Studio

Giovani Design Studio
Giovani Design Studio
Giovani Design Studio

تعد الخزانة من الغرف الصغيرة وعلى الرغم من ذلك أهميتها لا تقل عن غرفة النوم والمعيشة لما تحمله من إضافة مميزة لمنزلك ، فيجب عليك ان تضع الجانب الوظيفي لغرفة الملابس في المعايير الخاصة بك واجعلها في خطتك دائما، حتى لا يأتي الوقت وتشعر باحتياجها ولا تستطع تنفيذها..

8 – حلول خاصة ..

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

لإذا كنت بصدد تجديد منزلك فابتعد عن الحلول التقليدية واطرق أبواب الابتكار، على سبيل المثال ما رأيك أن تجعل غرفة معيشتك ومطبخك فراغ  واحد، أو تخصص ركن صغير في المنزل ليصبح مكتب عمل خاص بك ويوفر لك جو ممن الهدو والاسترخاء ..

9 – البساطة جمال من نوع آخر ..

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture غرفة المعيشة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

 الاسلوب البسيط هو من أسهل الحلول المريحة والتى قد تملأ منزلك بالاسترخاء والهدوء والنظام .. هناك منا من يعتقد أن امتلاك الكثير من الأثاث وامتلاء الغرفة به هو ما يعني الغنى والرفاهية، ولكن بمرور الوقت قد تجد أنك في منزل ملئ بالفوضى..

10 – اختر ما يناسبك فقط

Modern gemütlich und funktional, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen Dining roomTables خشب Brown
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

ما يناسبك فقط هو ما تختاره وضع في اعتبارك الألوان والنمط المستخدم، لتجعل من منزلك لوحة متناسقة هادئة محببة إليك..

11 – اسأل خبير..

Классическая спальня, Елена Марченко (Киев) Елена Марченко (Киев) غرفة نوم
Елена Марченко (Киев)

Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)

إن كنت لا تمتلك الخبر الكافية لتجديد منزلك، فقط استعن بخبير ديكور وناقش معه الأمر لتصلوا إلى حلول مناسبة ومرتبة ولا تضيع وقتك وجهدك دون فائدة ..

12 – اختر الأهم..

delikatne wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة المعيشة
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

وللحصول على منزل أحلامك، فقط حدد أولوياتك وخطط جيدا لخطواتك ومراحل تصميمك وادس ميزانيتك بشكل كامل حتى لا تتوقف في منتصف الطريق، يجب تحديد جدول زمنى واضح ومحدد حتى لا تقع في خطأ شائع وهو أن تطيل المدة ويصبح منزلك ملئ بالفوضى ولا تستطع أن تسيطر على الموقف، في هذا الجدول يجب تحديد من أين ستبدأ حتى تحافظ على تنظيم بيتك وحياتك..

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