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15 طريقة سهلة لترتيب منزلك، حياتك وعقلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Inspiration, Korbo Korbo مكتب عمل أو دراسة
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هناك الكثير من الأفكار تتناول اتباع الأساليب الصحية لتنظيم وترتيب منازلنا بانتظام. ولكن إذا لم تكن تعرف كيف تبدأ فقد جمعنا لك 15 فكرة رائعة لتساعدك على تنظيم حياتك بشكل أفضل.

فيوجد الكثير من الفوائد الرائعة للمنزل المنظم، فهو يجعلك تشعر بالراحة والإستقرار ويجعل حياتك أسهل ويوفر لك وقتك. فمن أجل الحصول على بيت رائع ومنعش دائماً ومرحب بك وبضيوفك فالقي نظرة على هذه الحيل والأفكار لترى بنفسك طريقة الحفاظ على  مطبخك، غرفة معيشتك وكل غرف منزلك وإبقائهم في حالة جيدة دائماً وبالتالي تؤثر عليك وعلى سلامك النفسي.

1.قم بترتيب سريرك كل صباح فهذا سيجعلك مستعد لمواجهة اليوم الطويل، وسيكون مرحب بك في الليل عند الدخول للنوم

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة نوم الخشب هندسيا White
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

2.لا تؤجل الأعمال والمهام لآخر لحظة ولكن إحرص على القيام بها فوراً، مثل ترتيب مكتبك أو إخلاء سلال المهملات يومياً

Inspiration, Korbo Korbo مكتب عمل أو دراسة
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

3.لا تزحم الكراسي والأرائك بالوسائد والمفروشات التي قد لا يكون هناك حاجة له، لتتجنب أن تشعرك بالإختناق والضيق عند الجلوس

Green Retrofit, Lambourn Road, Granit Architects Granit Architects مكتب عمل أو دراسة
Granit Architects

Green Retrofit, Lambourn Road

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

4.إقرأ ايميلاتك وبريدك اليومي لتتخلص منهم يومياً ويعطيك شعور بالراحة والحرية

Home Office homify مكتب عمل أو دراسة
homify

Home Office

homify
homify
homify

5.نظم أسطح العمل وتخلص مما لا تحتاجه عليها قبل استخدام الأسطح بدلاً من ترك الفوضى لتدفعك للجنون

Wickham House, C7 architects C7 architects مطبخ
C7 architects

Wickham House

C7 architects
C7 architects
C7 architects

6.لا تترك أي أطباق في الحوض فإما أن تغسلهم فوراً أو تضعهم في غسالة الأطباق ليكونوا بعيدين عن النظر دائماً

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios مطبخ
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

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7.قم بتجهيز طاولة الطعام عند الاستعداد للأكل فقط، فلا تترك الأطباق، الأواني أو المفروشات عليها في وقت غير ذلك حتى تتجنب أن تبدو مزدحمة وغير مرتبة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

8.تكوم المجلات والجرائد هو خطأ كبير. فقم بالتخلص من أي فوضى قد تكون في غرفة معيشتك كل يوم

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture غرفة المعيشة
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

9.قم بمراجعة الخزانات شهرياً وترتيبها من جديد والتخلص مما قد لا ترتدي أو تحتاج، حتى لا تتعرض للتكدسات والفوضى التي لا حاجة لها

Master Bedroom Collective Works غرفة نوم
Collective Works

Master Bedroom

Collective Works
Collective Works
Collective Works

10.إذا كنت ستبدأ الحفاظ على عادة ترتيب سريرك كل يوم فإزالة ملابسك من على الأرض (أو الكراسي) ستكون مهمة سهلة، فهذه العادات ستجعل غرفتك مناسبة أكثر للراحة والاسترخاء

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership غرفة نوم
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

11.يمكن تخصيص خزانة للأشياء المستخدمة بكثرة في ممر أو في قلب البيت لتجنب الفوضى الناتجة من الاستخدام المتكرر

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

12.عندما تقوم من على الكرسي قم بتهيئة الوسائد لتعطي مظهر رائع ومريح يجعلك تود أن ترجع للجلوس مرة أخرى

Indie Style Interiors - all season living with style Indie Style Interiors غرفة المعيشة
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – all season living with style

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

13.لا تترك أثار الأحذية الملطخة بالطين أو الأوساخ في مدخل بيتك، قم بتنظيفها في الحال حتى لا تنتشر في أرجاء البيت أو تجعلك تشعر بالضيق

Penthouse, Zurich, Studio Frey Studio Frey الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Frey

Penthouse, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

14.قم بترتيب خزانات المطبخ، والثلاجة اسبوعياً وإخراج كل ما انتهت صلاحيتة أو غير قابل للاستخدام، فقط اترك ما هو جاهز للاستخدام فقط

in-toto Amersham, in-toto Amersham in-toto Amersham مطبخ
in-toto Amersham

in-toto Amersham

in-toto Amersham
in-toto Amersham
in-toto Amersham

15.قبل أن تذهب للنوم كل ليلة فقم بمراجعة أركان المنزل المختلفة للتأكد أن كل شئ في مكانه ليكون أنيق وجاهز للاستخدام في اليوم التالي

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة المعيشة
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

لأفكار أخرى لترتيب وتنظيم منازلنا اقرأ 25 حيلة للتخزين والتنظيم حول المنزل

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