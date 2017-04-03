18 فكرة لمشاريع إقتصادية يمكنك عملها بنفسك

لا يوجد مثيل لمشاريع إصنعها بنفسك إذا أردت الحصول على ديكورات مميزة ومعبرة عن شخصيتك في منزلك. فبعض الديكورات البسيطة والمشاريع الصغيرة يمكنها أن تصنع فارق كبيرفي شكل وتصميم منزلك. فإذا كنت لا تعرف من أين تبدأ، فقد جئنا لك ببعض الأفكار الإقتصادية والتي يمكنها أن تحول بيتك لآخر مفعم بالحيوية، فهي من شأنها أن تجعل جميع الغرف بداية من غرفة المعيشة، المطبخ والحمام وكل غرف المنزل جميلة ومميزة وتشبه هذه الغرف في المجلات.

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