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18 فكرة لمشاريع إقتصادية يمكنك عملها بنفسك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Upcycling Deluxe - Concept Store, Lieselotte Lieselotte مساحات تجارية
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لا يوجد مثيل لمشاريع إصنعها بنفسك إذا أردت الحصول على ديكورات مميزة ومعبرة عن شخصيتك في منزلك. فبعض الديكورات البسيطة والمشاريع الصغيرة يمكنها أن تصنع فارق كبيرفي شكل وتصميم منزلك. فإذا كنت لا تعرف من أين تبدأ، فقد جئنا لك ببعض الأفكار الإقتصادية والتي يمكنها أن تحول بيتك لآخر مفعم بالحيوية، فهي من شأنها أن تجعل جميع الغرف بداية من غرفة المعيشة، المطبخ والحمام وكل غرف المنزل جميلة ومميزة وتشبه هذه الغرف في المجلات.

إذا كنت تحب الفن والأشغال اليدوية فتابعنا…

1.إذا مللت من ستائر بيتك القديمة، فيمكنك تغير وعمل ستائر منزلك بنفسك، كل ما تحتاجه هو معرفة بسيطة بمبادئ الخياطة واستخدام ماكينة الخياطة

Ikat-Design, amirior GmbH amirior GmbH Living roomAccessories & decoration
amirior GmbH

amirior GmbH
amirior GmbH
amirior GmbH

2.يمكنك أيضاً تغير الأرضية بلصق خامة الفينيل بأي لون، شكل أو تصميم يعجبك

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify BathroomSinks
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

3.إذا كان لديك مهارات في الكروشية أو التريكو فقم في استغلالها في عمل وسادات وبوفات ملونة حول المنزل، فهي عملية كما أنها تضيف رونق وبهجة وخاصة في وجود أطفال

DIY Anleitung Strickpouf rund, Karlems Lädchen Karlems Lädchen Living roomAccessories & decoration
Karlems Lädchen

Karlems Lädchen
Karlems Lädchen
Karlems Lädchen

4.استغلال العناصر القديمة بشكل مختلف بدلاً من القائها يعد طريقة اقتصادية كما أنها صديقة للبيئة، فانظر كيف يمكن اعادة استخدام هذه الباليتة لتكون رف للنباتات لتزين الشرفة

Palets&Deco, Palets&Deco Palets&Deco GardenPlant pots & vases
Palets&amp;Deco

Palets&Deco
Palets&amp;Deco
Palets&Deco

5.هل حوائطك تبدو بسيطة وفارغة؟ استخدام الاستنسل للرسم على الحوائط بتصاميم بسيطة أو هندسية أو لتزين غرف الأطفال

MUSTER DOTS & FORMEN DIY Wandtattoos, Urban ART Berlin Urban ART Berlin Office spaces & stores
Urban ART Berlin

Urban ART Berlin
Urban ART Berlin
Urban ART Berlin

5.قم باستخدام الأقمشة لخلق تناسق وانسجام بين الاكسسوارات من مفارش، وسادات أوالأباجورات

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

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6.يمكنك إضافة أرفف في مطبخك أو في أي مساحة تحتاج فيها لوحدات تخزينية إضافية من قطع خشب بسيطة، فقط قم بطلائها وثبيتها بالتصميم المطلوب

shelfbar floating shelves - narrow single shelfbar HouseholdStorage
shelfbar

shelfbar floating shelves – narrow single

shelfbar
shelfbar
shelfbar

7.قم بإخفاء الخدشات في الأثاث الخشبي باستخدام ملمع الأحذية

PLANTATION RUG, The Plantation Rug Company The Plantation Rug Company HouseholdTextiles
The Plantation Rug Company

PLANTATION RUG

The Plantation Rug Company
The Plantation Rug Company
The Plantation Rug Company

8.يمكنك تغير شكل الثلاجة القديمة والمتهالكة بدهانها بألوان حسب الرغبة، هنا تم تحويلها إلى سبورة رائعة وعملية

Lavagna, PIXIE progetti e prodotti PIXIE progetti e prodotti مطبخ الخشب البلاستيك المركب
PIXIE progetti e prodotti

PIXIE progetti e prodotti
PIXIE progetti e prodotti
PIXIE progetti e prodotti

9.يمكنك أيضاً استخدام بعض قصاصات الأقمشة الملونة مع أطواق التطريز لتزين حوائط منزلك بشكل جديد ومتألق

wanddeko mit stickrahmen, wunderschoen-gemacht wunderschoen-gemacht Living roomAccessories & decoration
wunderschoen-gemacht

wunderschoen-gemacht
wunderschoen-gemacht
wunderschoen-gemacht

10.بدلاً من التخلص من أثاثك القديم يمكنك الرسم عليه واستخدامه في غرفة أخرى

​Wooden toy box “Watermelove”, NOBOBOBO NOBOBOBO Nursery/kid's roomStorage
NOBOBOBO

​Wooden toy box “Watermelove”

NOBOBOBO
NOBOBOBO
NOBOBOBO

11.أو تجميعه وتوحيد لونه لاستخدامه في الشرفة أو الفناء

Black Wicker Chair homify GardenFurniture
homify

Black Wicker Chair

homify
homify
homify

12.هل تحتاج حامل مناشف في حمامك؟ يمكن اعادة استخدام السلم القديم كحامل للمناشف بالإضافة لكونه وحدة أرفف أيضاً

Ypsy for the Bathroom homify BathroomStorage MDF Green small bathroom,bathroom furniture,valet unit,valet stand
homify

Ypsy for the Bathroom

homify
homify
homify

13.هل مللت لون مطبخك القديم؟ حان الوقت لتغيرها بطلاء خزانات مطبخك بنفسك

A Playful Shaker Kitchen homify مطبخ Sustainable kitchens,shaker style,Farrow and Ball,Bertazzoni range,yellow range,terracotta tiles,Stone blue,stainless steel,le crueset,iron door knobs,exposed stone
homify

A Playful Shaker Kitchen

homify
homify
homify

14.قم باستخدام بلاطات سريعة اللصق لإنعاش حوائط مطبخك أو الحمام بدون الحاجة للأسمنت

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

15.تغير وتبديل مقابض الخزانات يمكنها أن تصنع فارق كبير وخاصة إذا كانت ذات ألوان صريحة وتصاميم أنيقة

Beau Rose A Stunning set of 20 mixed cupboard door knobs These Please Ltd KitchenCabinets & shelves
These Please Ltd

Beau Rose A Stunning set of 20 mixed cupboard door knobs

These Please Ltd
These Please Ltd
These Please Ltd

16.بتجميع صور فنية بسيطة من مجلات أو بشراء بوسترات الأفلام أو طباعتها ومن ثم وضعها في بروايز وتعليق اللوحات في حائط فارغ ستتمكن من الحصول على جاليري حائط مبهر وذو شخصية

Apartamento Vila Nova Conceição, Marcella Loeb Marcella Loeb غرفة المعيشة
Marcella Loeb

Marcella Loeb
Marcella Loeb
Marcella Loeb

17.إعادة استخدام واستغلال الأغراض القديمة بطريقة ابداعية مثل فناجين الشاى لعمل إضاءات هي فكرة عبقرية

Upcycling Deluxe - Concept Store, Lieselotte Lieselotte مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Lieselotte

Lieselotte
Lieselotte
Lieselotte

18.بسهولة يمكنك عمل أوعية من الأسمنت وتلوينة لمزهريات أنيقة ومتميزة

Ail + El Concrete Planters Dust HouseholdPlants & accessories Multicolored
Dust

Ail + El Concrete Planters

Dust
Dust
Dust
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