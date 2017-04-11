دليل المبتدئين للعناية بنباتات المنزل

للكثير منا قد يكون إبقاء النباتات على قيد الحياة تحدي كبير ولكن ببعض التفاصيل البسيطة وبمساعدة التكنولوجيا يمكنك النجاح في الحصول على حديقة داخلية وبيت تغمره الخضرة والحيوية. فغالباً ما تموت النباتات المنزلية بسبب واحد من هذه الأسباب: عدم تعرضها للشمس بشكل كافي، أو عدم ريها بشكل صحيح، ولكن في مقال اليوم سوف نتعرض لهذه المشاكل وكيفية حلها.
قد يبدو مجهود للبعض ولكن الاهتمام بالنباتات هي هواية مثمرة ومفيدة لأسرتك، فهي تنقي الهواء كما تجمل ديكور منزلك. بالإضافة أنها تناسب الأجواء الحارة حيث أنها ترطب الجو أيضاً. فدعونا نتعلم سوياً كيفية العناية بالنباتات..
إحرص على إختيار النباتات المناسبة لبيئة منزلك والجو العام للغرف. وقم باستشارة المتخصصين عن أفضل وأنسب هذه النباتات. فإذا كان لديك حيوانات أليفة فإحرص على أن تكون هذه النباتات غير سامة إذا أكلتها الحيوانات مثل زهور التيوليب. أما إذا كنت في بيئة رطبة وغير مضاءة فإختر نباتات تناسب الضوء الغير مباشر وتقلل نسبة الرطوبة مثل Spider plant. وإذا وضعت النباتات في غرفة النوم فقم باختيار النباتات التي تخرج الأكسجين في الليل مثل الصبار و Peace lily. أو لتنقية الجو قم باختيار Palm plants وبالطبع إذا كنت مبتداءاً فتحتاج نباتات ذات أقل عناية ممكنة.
أغلب النباتات تحتاج التعرض للضوء وغالباً ما يكون الإضاءة الصناعية غير كافية لحاجة النباتات. فحاجة النباتات تختلف من نوع لآخر، فهناك نوع يحتاج تعرض كلي للشمس لمدة ٦ ساعات في اليوم او أكثر. وهناك أنواع تحتاج تعرض جزئي لمدة 4 أو 5 ساعات من ضوء الشمس، وأخيراً نباتات الظل و لا تحتاج اية ضوء.
يجب الحرص على معرفة نوع النبات الذي تمتلكه ومكان وضعه في منزلك فأفضل الأماكن هو بالقرب من نافذة جنوبية حيث انها ستتعرض لأكثر إضاءة ممكنة. خاصة في فصل الشتاء حيث أن النهار يكون قصير، فقم باختيار أكثر الغرف تعرضا للشمس في منزلك لوضع النباتات التي تحتاج تعرض كلي للشمس. وإحرص على تدوير أصيص الزرع ليتعرض كل أجزائه للشمس.
أما إذا لم يكن لديك منفذ للضوء في منزلك فقم باستخدام إضاءة صناعية موجهة.
قم بإختيار الأصيص المناسب للنباتات الخاصة بك. فالنباتات التي تحتاج مياة كثيرة يناسبها أصيص من البلاستيك حيث سيحتفظ بالمياة بشكل أكبر. أما الأصص الفخار تعد مسامية فتتخلص من المياة الزائدة بشكل مستمر.
الحجم أيضاً يختلف من نوع لآخر فقم باختيار الأصص بمقاس 15 إلى 45 سم في قطرها حسب حجم النبتة. بعض النباتات تحتاج اصص عميقة لتنمو جذورها بحرية فمن الأفضل وضعها في أصص كبيرة أو مشتركة.
الكثير منا قد ينسى ري النباتات أو ينشغل عنها، أفضل الطرق هي وضع خطة لري النباتات فهي تحتاج ري 1-2 يوم كل اسبوع، فيمكنك تخصيص وقت خاص لها. يمكنك الاستعانة بالتطبيقات المختلفة لتذكرك بري المزروعات.
هناك عدد من الأوعية الحديثة والتي يتم ملؤها بشكل دوري ويأخذ النبات حاجته منها، يمكنك ايجادها بسهولة في محلات النباتات.