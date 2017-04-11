دليل المبتدئين للعناية بنباتات المنزل

للكثير منا قد يكون إبقاء النباتات على قيد الحياة تحدي كبير ولكن ببعض التفاصيل البسيطة وبمساعدة التكنولوجيا يمكنك النجاح في الحصول على حديقة داخلية وبيت تغمره الخضرة والحيوية. فغالباً ما تموت النباتات المنزلية بسبب واحد من هذه الأسباب: عدم تعرضها للشمس بشكل كافي، أو عدم ريها بشكل صحيح، ولكن في مقال اليوم سوف نتعرض لهذه المشاكل وكيفية حلها.

قد يبدو مجهود للبعض ولكن الاهتمام بالنباتات هي هواية مثمرة ومفيدة لأسرتك، فهي تنقي الهواء كما تجمل ديكور منزلك. بالإضافة أنها تناسب الأجواء الحارة حيث أنها ترطب الجو أيضاً. فدعونا نتعلم سوياً كيفية العناية بالنباتات..