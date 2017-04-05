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15 فكرة مودرن لتزين أبواب منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
EGL 1916, Alvaro Moragrega / arquitecto Alvaro Moragrega / arquitecto شبابيك
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تقوم الأبواب بدور مهم وفعال في المنازل فليس فقط من الناحية العملية ولكن من الناحية الجمالية أيضاً. فكما هو الحال مع الحوائط فإن الأبواب يمكن تجديدها بدون الكثير من التغير مثل طلاؤها بطبقة دهان بالإضافة لعدد من الأفكار الابداعية والتي تعطي للمنزل أناقة إضافية.

في مقال اليوم جئنا لكم ب 15 فكرة لتكون مصدر إلهام لكم لتحويل أبواب منازلكم لقطع فنية.

​1.رسومات مرحة

casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

نبدأ بفكرة جديدة ومرحة. فقد تم الرسم على الباب بشكل رائع كلوحة فنية بمنظور ذو عمق بألوان هادئة للحفاظ على الإنسجام في الألوان المحيطة.

​2.زهور

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

أفكار تجديد الأبواب كثيرة ومتنوعة، فيمكنك استخدام استنسل بأشكال الزهور المفضلة لديك وتوزيعهم بالدهانات والأحجام والأعداد المفضلة لديك. فهذا التصميم أنيق كما أنه يضيف تباين للباب ذو اللون الداكن.

​3.باب ذو شخصية

Puertas de interior, Timberplan Timberplan شبابيك
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

فكرة أخرى لتزين الجو العام للغرفة باستخدام ألوان صريحة، فهنا تم استخدام اللون الأصفر ليعطي إشراق وتميز في هذه الغرفة التي يغلب عليها اللون الرمادي.

​4.شريط الألوان

Residencia CD de México, Studio Orfeo Quagliata Studio Orfeo Quagliata شبابيك
Studio Orfeo Quagliata

Studio Orfeo Quagliata
Studio Orfeo Quagliata
Studio Orfeo Quagliata

5.أشكال هندسية

ＨＯＵＳＥ華茶庵, 設計工房 Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ 一級建築士事務所 設計工房 Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ 一級建築士事務所 شبابيك
設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所

設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所
設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所
設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所

في الأبواب المصمته يمكنك إضافة بعض الزجاج لجعلها تبدو أخف وللسماح بالضوء بالتغلل غبر الفتحات، كما أنه يضيف لمسة جديدة وأنيقة.

​6.تصميم فوتوغرافي

ARMARIOS PUERTAS CORREDERAS, AstiDkora AstiDkora BedroomWardrobes & closets
AstiDkora

AstiDkora
AstiDkora
AstiDkora

في المنزل نجد تصاميم أبواب بأشكال وأنواع مختلفة فمثلاً باب الخزانة المنزلق دائماً ما يكون مهمل ولكن بهذه الفكرة البسيطة بتزينه باستخدام صورة فوتوغرافية مقسمة يعد فكرة رائعة إذا كنت من محبي التصوير الفوتوغرافي.

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ARMARIOS PUERTAS CORREDERAS, AstiDkora AstiDkora BedroomWardrobes & closets
AstiDkora

AstiDkora
AstiDkora
AstiDkora

فبالصور الفوتوغرافية ستتمكن من الحصول على إحساس بالعمق والإشراق بأحجام واقعية ومبهرة.

7.تصميم حديدي

Clásica y actual, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects شبابيك
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

​8.تصميم راقي ومبهر

Porte interne in legno Linea EMPIRE, TONDIN PORTE SRL con unico socio TONDIN PORTE SRL con unico socio شبابيك
TONDIN PORTE SRL con unico socio

TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio

الطراز المودرن يقترح مزيج مشوق لتزين الغرف، فيظهر بشكل أنيق بفضل مكوناته. فهذا الباب يعد يؤرة بصرية بسبب المزج بين الخشب، والألوان الأسود والأبيض في الحواف للحصول على تصميم متباين فينسجم مع باقي العناصر بشكل رائع وشخصية مبهرة مثل باقي العناصر في هذا المنزل.

​9.نفس اللون

MEYLENSTEIN: Wohnungsumbau Berlin-Schöneberg, Meylenstein Meylenstein شبابيك خشب Red
Meylenstein

Meylenstein
Meylenstein
Meylenstein

إذا كنت تريد الحصول على أكثر التأثيرات أناقة في تصميم الأبواب فيمكنك طلاء الباب بنفس لون الحوائط فبهذه الطريقة سيكون غير ملاحظ بسبب الاستمراراية التي تضمنها هذه الطريقة الرائعة.

​10.الملصقات

Frases Chulas de Vinilo, Petit Vinilo Petit Vinilo Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Petit Vinilo

Petit Vinilo
Petit Vinilo
Petit Vinilo

تعد الملصقات إختيار رائع للتصميم الداخلي بشكل بسيط وقابل للإزالة ببساطة كما أنها تأتي بعدد من التصاميم. فيمكنك وضعها عل الباب أو حوله لتزين المساحات بأبسط وأكثر الأفكار بساطة.

​11.باب مشرق

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs أبواب منزلقة
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

لباب مشرق يمكنك إضافة لدائن معدنية على الباب أو طلاؤه بشكل يعطي إحساس وتأثير خامة المعدن. إذا كنت تريد التزين بأكثر من شكل ونمط لضمان عدم الحصول على تصميم مزدحم فهذا أفضل إختيار لك.

12.فن

Valeriano Villegas, Valeriano Villegas Valeriano Villegas شبابيك
Valeriano Villegas

Valeriano Villegas
Valeriano Villegas
Valeriano Villegas

13.خشي مفرغ

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos شبابيك
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

14.تفاصيل الألوان لباب ذو شخصية

EGL 1916, Alvaro Moragrega / arquitecto Alvaro Moragrega / arquitecto شبابيك
Alvaro Moragrega / arquitecto

Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto

​15.ورق الحائط

Collezione Olivia, PIXIE progetti e prodotti PIXIE progetti e prodotti Windows & doorsDoors
PIXIE progetti e prodotti

PIXIE progetti e prodotti
PIXIE progetti e prodotti
PIXIE progetti e prodotti

يمكن استخدام ورق الحائط بأشكاله وتشطيباته المختلفة والتي لا تقتصر فقط على تزين الحوائط ولكنها تشمل أيضاً تزين الأبواب. فهي سهلة اللصق وتعطي جمال إضافي وتأثير متميز لأبواب منزلك.

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