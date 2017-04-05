15 فكرة مودرن لتزين أبواب منزلك

تقوم الأبواب بدور مهم وفعال في المنازل فليس فقط من الناحية العملية ولكن من الناحية الجمالية أيضاً. فكما هو الحال مع الحوائط فإن الأبواب يمكن تجديدها بدون الكثير من التغير مثل طلاؤها بطبقة دهان بالإضافة لعدد من الأفكار الابداعية والتي تعطي للمنزل أناقة إضافية.
في مقال اليوم جئنا لكم ب 15 فكرة لتكون مصدر إلهام لكم لتحويل أبواب منازلكم لقطع فنية.
نبدأ بفكرة جديدة ومرحة. فقد تم الرسم على الباب بشكل رائع كلوحة فنية بمنظور ذو عمق بألوان هادئة للحفاظ على الإنسجام في الألوان المحيطة.
أفكار تجديد الأبواب كثيرة ومتنوعة، فيمكنك استخدام استنسل بأشكال الزهور المفضلة لديك وتوزيعهم بالدهانات والأحجام والأعداد المفضلة لديك. فهذا التصميم أنيق كما أنه يضيف تباين للباب ذو اللون الداكن.
فكرة أخرى لتزين الجو العام للغرفة باستخدام ألوان صريحة، فهنا تم استخدام اللون الأصفر ليعطي إشراق وتميز في هذه الغرفة التي يغلب عليها اللون الرمادي.
في الأبواب المصمته يمكنك إضافة بعض الزجاج لجعلها تبدو أخف وللسماح بالضوء بالتغلل غبر الفتحات، كما أنه يضيف لمسة جديدة وأنيقة.
في المنزل نجد تصاميم أبواب بأشكال وأنواع مختلفة فمثلاً باب الخزانة المنزلق دائماً ما يكون مهمل ولكن بهذه الفكرة البسيطة بتزينه باستخدام صورة فوتوغرافية مقسمة يعد فكرة رائعة إذا كنت من محبي التصوير الفوتوغرافي.
فبالصور الفوتوغرافية ستتمكن من الحصول على إحساس بالعمق والإشراق بأحجام واقعية ومبهرة.
الطراز المودرن يقترح مزيج مشوق لتزين الغرف، فيظهر بشكل أنيق بفضل مكوناته. فهذا الباب يعد يؤرة بصرية بسبب المزج بين الخشب، والألوان الأسود والأبيض في الحواف للحصول على تصميم متباين فينسجم مع باقي العناصر بشكل رائع وشخصية مبهرة مثل باقي العناصر في هذا المنزل.
إذا كنت تريد الحصول على أكثر التأثيرات أناقة في تصميم الأبواب فيمكنك طلاء الباب بنفس لون الحوائط فبهذه الطريقة سيكون غير ملاحظ بسبب الاستمراراية التي تضمنها هذه الطريقة الرائعة.
تعد الملصقات إختيار رائع للتصميم الداخلي بشكل بسيط وقابل للإزالة ببساطة كما أنها تأتي بعدد من التصاميم. فيمكنك وضعها عل الباب أو حوله لتزين المساحات بأبسط وأكثر الأفكار بساطة.
لباب مشرق يمكنك إضافة لدائن معدنية على الباب أو طلاؤه بشكل يعطي إحساس وتأثير خامة المعدن. إذا كنت تريد التزين بأكثر من شكل ونمط لضمان عدم الحصول على تصميم مزدحم فهذا أفضل إختيار لك.
يمكن استخدام ورق الحائط بأشكاله وتشطيباته المختلفة والتي لا تقتصر فقط على تزين الحوائط ولكنها تشمل أيضاً تزين الأبواب. فهي سهلة اللصق وتعطي جمال إضافي وتأثير متميز لأبواب منزلك.