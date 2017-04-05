15 فكرة مودرن لتزين أبواب منزلك

تقوم الأبواب بدور مهم وفعال في المنازل فليس فقط من الناحية العملية ولكن من الناحية الجمالية أيضاً. فكما هو الحال مع الحوائط فإن الأبواب يمكن تجديدها بدون الكثير من التغير مثل طلاؤها بطبقة دهان بالإضافة لعدد من الأفكار الابداعية والتي تعطي للمنزل أناقة إضافية.

في مقال اليوم جئنا لكم ب 15 فكرة لتكون مصدر إلهام لكم لتحويل أبواب منازلكم لقطع فنية.