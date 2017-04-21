10 مطابخ رائعة حديثة بتصميم مميز

هل تحلم يوما بأن تمتلك مطبخا جميلا منظما، هل تجد هذا حلم بعيد المنال وصعب تحقيقه، بالطبع جميعنا نحلم بذلك، فمطبخك هو انعكاس شخصيتك ومفتاحك السحري لبيت ناجح، ظهرت مؤخرات العديد من التصاميم المبتكرة للمطابخ سواء كانت مفتوحة أو منفصلة ، صغيرة أو كبيرة، متصلة بغرفة الطعام أو مستقلة بذاتها، مزودة ببار أنيق أو خزائن متميزة، كل هذه الاختيارات قد توقعك في حيرة شديدة حين تقرر تجديد مطبخك أو تصميمه منذ البداية، اليوم مع هوميفاي سنقدم لك 10 من اجمل التصميمات الرائعة والحديثة والتى قد تلهمك في تصميم مطبخك، لتقضي أوقاتا سعيدة بداخله مع عائلتك لتحضير أشهى الوجبات ..
تصميم حديث لمطبخ خشبي بلون فاتح أنيق، التصميمات الخشبية متعددة ومختلفة من حيث نوع الخشب وتكوين الضلف نفسها، وظهر مؤخرا ما يسمى بالخشمونيوم وهي مطابخ من الألوميتال بقشرة خشبية مميزة من أفخر الأنواع، مما يعطي عمر أطول للمطبخ ويحافظ عليه ضد الحشرات والرطوبة..
إن كنت من محبي الجرأة والغموض، يأتي لك التصميم المناسب على هيئة مطبخ حديث بلون أسود وتأثير خشبي مميز، مطعم باكسسوارات معدنية رائعة تُزيد من بريقه..
قد نظن أن من الصعب اختيار ألوان جريئة للمطابخ، ولكن ما رأيك أن تضيف لون مختلف لجدران المطبخ، واختيار لون حيادي مميز بلمسات من الخشب لدولاب المطبخ..
المطبخ الأبيض اختيار يحتاج لتفكير جدي، لصعوبة تنظيفه واستخدامه وخاصة مع العائلات الكبيرة ولكن مع تطور عالم الديكور ظهرت خامات تساعد على الحافظ عليه ببريقه ولمعانه لأطول مدة..
اختيار الخشب هو الأكثر شيوعا للمطابخ، ولكن حين نجمعه مع الأبيض هنا يظهر مزيج مميز ورائع، يمكنك الاكتفاء بسطح العمل فقط أبيض أو إضافة عناصر أخرى حسب الرغبة..
من الذكاء في التصميم استغلال الأركان خاصة في المساحات الضيقة حتى تنجح في الاستفادة من كل سنتيمتر داخل الفراغ وهو ما تحتاجه فعليا ..
اختيار اللون الكريمي وهو درجة ما بين الأبيض والبيج مع سطح عمل خشبي وزجاج غير شفاف يميل للأزرق لتصميم حديث هادئ عنوانه البساطة ..
قد تلجأ لتصميم مطبخ مفتوح مميز لحل مشكلة المساحة الصغيرة، مما قد يجعلك تضيف بار أنيق مميز وحديث لتستفيد بقدر الإمكان بالمساحة المتاحة، أما عن الألوان فأمامنا اختيار مميز ورائع لمطبخ بروح شبابية ..
ظهرت في الأونة الأخيرة خامة الأكريليك بقوة على الساحة، وجاءت لمحبي البريق والإشراق، فهي لامعة وسهلة التنظيف للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، ومتعددة الألوان والأشكال والتصميمات..
مطبخ غير تقليدي يناسب المساحات الكبيره ، يجمع بين أشهر مزيج في الألوان الأبيض والأسود ،نجح المصمم في تصميم وحدات التخزين بشكل ذكي ليخلق مساحة مناسبة للتخزين ..
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