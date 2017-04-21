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10 مطابخ رائعة حديثة بتصميم مميز

آية منير آية منير
homify مطبخ
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هل تحلم يوما بأن تمتلك مطبخا جميلا منظما، هل تجد هذا حلم بعيد المنال وصعب تحقيقه، بالطبع جميعنا نحلم بذلك، فمطبخك هو انعكاس شخصيتك ومفتاحك السحري لبيت ناجح، ظهرت مؤخرات العديد من التصاميم المبتكرة للمطابخ سواء كانت مفتوحة أو منفصلة ، صغيرة أو كبيرة، متصلة بغرفة الطعام أو مستقلة بذاتها، مزودة ببار أنيق أو خزائن متميزة، كل هذه الاختيارات قد توقعك في حيرة شديدة حين تقرر تجديد مطبخك أو تصميمه منذ البداية، اليوم مع هوميفاي سنقدم لك 10 من اجمل التصميمات الرائعة والحديثة والتى قد تلهمك في تصميم مطبخك، لتقضي أوقاتا سعيدة بداخله مع عائلتك لتحضير أشهى الوجبات ..

1. مطبخ بالكامل من الخشب..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم حديث لمطبخ خشبي بلون فاتح أنيق، التصميمات الخشبية متعددة ومختلفة من حيث نوع الخشب وتكوين الضلف نفسها، وظهر مؤخرا ما يسمى بالخشمونيوم وهي مطابخ من الألوميتال بقشرة خشبية مميزة من أفخر الأنواع، مما يعطي عمر أطول للمطبخ ويحافظ عليه ضد الحشرات والرطوبة..

2. الأسود .. اختيار جرئ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن كنت من محبي الجرأة والغموض، يأتي لك التصميم المناسب على هيئة مطبخ حديث بلون أسود وتأثير خشبي مميز، مطعم باكسسوارات معدنية رائعة تُزيد من بريقه..

3. لمسة حيادية مع اختيار جرئ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

قد نظن أن من الصعب اختيار ألوان جريئة للمطابخ، ولكن ما رأيك أن تضيف لون مختلف لجدران المطبخ، واختيار لون حيادي مميز بلمسات من الخشب لدولاب المطبخ..

4. الأبيض لون الصفاء..

Loft conversion and house remodelling in Wimbledon, TOTUS TOTUS مطبخ
TOTUS

Loft conversion and house remodelling in Wimbledon

TOTUS
TOTUS
TOTUS

المطبخ الأبيض اختيار يحتاج لتفكير جدي، لصعوبة تنظيفه واستخدامه وخاصة مع العائلات الكبيرة ولكن مع تطور عالم الديكور ظهرت خامات تساعد على الحافظ عليه ببريقه ولمعانه لأطول مدة..

5. مزيج الأبيض مع الخشب..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اختيار الخشب هو الأكثر شيوعا للمطابخ، ولكن حين نجمعه مع الأبيض هنا يظهر مزيج مميز ورائع، يمكنك الاكتفاء بسطح العمل فقط أبيض أو إضافة عناصر أخرى حسب الرغبة..

6. تصميم ذكي..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من الذكاء في التصميم استغلال الأركان خاصة في المساحات الضيقة حتى تنجح في الاستفادة من كل سنتيمتر داخل الفراغ وهو ما تحتاجه فعليا ..

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7. ألوان محايدة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اختيار اللون الكريمي وهو درجة ما بين الأبيض والبيج مع سطح عمل خشبي وزجاج غير شفاف يميل للأزرق لتصميم حديث هادئ عنوانه البساطة ..

8. مطبخ مفتوح حديث جدا..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

قد تلجأ لتصميم مطبخ مفتوح مميز لحل مشكلة المساحة الصغيرة، مما قد يجعلك تضيف بار أنيق مميز وحديث لتستفيد بقدر الإمكان بالمساحة المتاحة، أما عن الألوان فأمامنا اختيار مميز ورائع لمطبخ بروح شبابية ..

9. خامات لامعة..

Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras مطبخ
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

ظهرت في الأونة الأخيرة خامة الأكريليك بقوة على الساحة، وجاءت لمحبي البريق والإشراق، فهي لامعة وسهلة التنظيف للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، ومتعددة الألوان والأشكال والتصميمات..

10. تصميم مميز غير تقليدي ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ غير تقليدي يناسب المساحات الكبيره ، يجمع بين أشهر مزيج في الألوان الأبيض والأسود ،نجح المصمم في تصميم وحدات التخزين بشكل ذكي ليخلق مساحة مناسبة للتخزين ..

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