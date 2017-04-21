أن تمتلك مساحة مفتوحة خاصة بمنزلك تستطيع أن تقضي فيها أوقات سعيدة مع عائلتك لتستمتع بحفلات شواء رائعة وعشاء عائلي مميز، يعد حلم لنا جميعا ونعتقد أنه من الصعب تنفيذه، وخاصة إن كان منزلك بلا حديقة أو فناء داخلي، لذا اليوم مع هوميفاي نقدم لك حلول مميزة لتساعدك في استغلال سطح منزلك بشكل مبتكر، لتخلق مساحتك الخاصة بنفسك وبأقل تكلفة ممكنة .. إليك 13 فكرة رائعة يمكنك تنفيذها على سطح منزلك ..