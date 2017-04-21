أن تمتلك مساحة مفتوحة خاصة بمنزلك تستطيع أن تقضي فيها أوقات سعيدة مع عائلتك لتستمتع بحفلات شواء رائعة وعشاء عائلي مميز، يعد حلم لنا جميعا ونعتقد أنه من الصعب تنفيذه، وخاصة إن كان منزلك بلا حديقة أو فناء داخلي، لذا اليوم مع هوميفاي نقدم لك حلول مميزة لتساعدك في استغلال سطح منزلك بشكل مبتكر، لتخلق مساحتك الخاصة بنفسك وبأقل تكلفة ممكنة .. إليك 13 فكرة رائعة يمكنك تنفيذها على سطح منزلك ..
النمط المستخدم في هذه المساحة هو الريفية ويعد الأكثر شيوعا ويناسب جميع الأذواق، حيث يجمع بين عدة عناصر من الطبيعة كالحجر والأخشاب والنباتات الخلابة، ونافورة مائية ومدفأة حجرية رائعة ..
استخدم المصمم الخسب كمادة أساسية في هذه الشرفة، ليخلق أجواء دافئة ومريحة، جاءت الإضاءة غير المباشرة ليبرز جمال التصميم ويؤكد على الحدود الخاصة بالشرفة ..
هل سمعت من قبل عن الأسطح الخضراء، فهي تصميم أنيق لأسطح منازلنا يعمها اللون الأخضر ويغطيها النباتات بشكل أنيق، تساعد على خلق أجواء ساحرة من قلب الطبيعة، كل ما هو عليك اختيار وحدات رائعة من النباتات المميزة والعطرية والمثمرة أيضا، وإضافة عناصر مكملة للتصميم متناغمة مع أجواء الطبيعة الخلابة ..
ما رأيك أن تمتلك ركن خاص في مطعم فاخر عالمي فوق منزلك، بإمكانك تحويل سطح منزلك مطعم خيالي يصلح لعشاء رومانسي مميزة، إضاقة أحجار وأرضية ذات تصميم مبتكر وخاص، ويأتي دور الإضاءة للتأكيد على الأجواء الرومانتيكية ..
امتلك مطبخا مفتوحا في الهواء الطلق لتستمتع بإعداد أشهى الوجبات وإقامة حفلات الشواء، لتخلق جو عائلي فريد من نوعه ..
غرفة معيشة عائلية مميز في الهواء الطلق لتستمتع بقضاء أوقات مع عائلتك ومشاهدة الطبيعة الخلابة، وتزيين سور السطح بنباتات متسلقة ومميزة لتُزيد من الأجوا الخاصة والخصوصية للفراغ الخاص بك ..
مثال آخر للاستفادة من الهواء الطلق فوق سطح المنزل عبارة عن جلسة بسيطة لتناول وجبة الإفطار مع الأصدقاء أو العائلة على سبيل المثال، الخشب عنصر أساسي في هذا التصميم وأضاف المصمم وحدات خاصة لنباتات مميزة…
في ليل هادئ استمتع بالنجوم وضوء القمر، في جلسة خاصة مع كتابك المفضل ومشروك المميز، بالطبع الإضاءة لها دور فعال في هذا التصميم ..
إن لم تجد مساحة مناسبة أو ميزانية كافية لحمام سباحة خاص بك، فلا مانع من إضافة حوض ماء يضيف لمسة من الطبيعة لسطح منزلك ..
الكثير منا يحلم بأن يمتلك بداخل منزلك نافورة رائعة ومميزة، إن كنت لا تمتلك مساحة كافية لحمام السباحة وتريد أن تضيف عنصر المياه للتصميم، فحل النافورة سيناسبك ..
إن كنت تود تصميم سطح منزلك على الطراز الحديث، فعليك اختيار عناصر متكاملة ومتناسبة مع هذا النمط، كمظلات حديثة وأثاث عملي وبسيط..
يمكن توفير أثاث مريح في سطح منزلك مع ديكور بسيط لن سيكلفك الأمر كثيرًا لكنه سيخلق لك جلسة رائعة في الهواء الطلق .
اختيار اللون مهم جدًا في تزيين سطح المنزل ويمكنك من خلالها الحفاظ على ديكور مفعم بالحياة، كما نرى في هذا التصميم مجموعة متنوعة من العناصر المتناغمة والألوان المتباينة بجانب بعضها البعض مثل الأبيض والأسود بشكل مريح للعين .
من الممكن تصميم سطح المنزل فقط لغض التأمل والاستمتاع بالبيئة المحيطة بمنزلك خاصة وإن كان منزلك ذو موقع خاص، لا تضيع هذه الفرصة لممارسة طقوس خاصة بالتأمل الروحاني ..
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