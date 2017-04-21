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13 فكرة رائعة يمكنك تنفيذها على سطح منزلك

آية منير آية منير
Attico 149, Mario Ferrara Mario Ferrara بلكونة أو شرفة
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أن تمتلك مساحة مفتوحة خاصة بمنزلك تستطيع أن تقضي فيها أوقات سعيدة مع عائلتك لتستمتع بحفلات شواء رائعة وعشاء عائلي مميز، يعد حلم لنا جميعا ونعتقد أنه من الصعب تنفيذه، وخاصة إن كان منزلك بلا حديقة أو فناء داخلي، لذا اليوم مع هوميفاي نقدم لك حلول مميزة لتساعدك في استغلال سطح منزلك بشكل مبتكر، لتخلق مساحتك الخاصة بنفسك وبأقل تكلفة ممكنة .. إليك 13 فكرة رائعة يمكنك تنفيذها على سطح منزلك ..

1. على الطراز الريفي..

Upper Falls Condo 603 Uptic Studios بلكونة أو شرفة
Uptic Studios

Upper Falls Condo 603

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

النمط المستخدم في هذه المساحة هو الريفية ويعد الأكثر شيوعا ويناسب جميع الأذواق، حيث يجمع بين عدة عناصر من الطبيعة كالحجر والأخشاب والنباتات الخلابة، ونافورة مائية ومدفأة حجرية رائعة ..

2. شرفة خاصة ..

Attico 149, Mario Ferrara Mario Ferrara بلكونة أو شرفة
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

استخدم المصمم الخسب كمادة أساسية في هذه الشرفة، ليخلق أجواء دافئة ومريحة، جاءت الإضاءة غير المباشرة ليبرز جمال التصميم ويؤكد على الحدود الخاصة بالشرفة ..

3. حديقة مميزة ..

グリーンと暮らすバルコニーガーデン, 株式会社ムサ・ジャパン ヴェルデ 株式会社ムサ・ジャパン ヴェルデ بلكونة أو شرفة خشب متين Wood effect
株式会社ムサ・ジャパン　ヴェルデ

株式会社ムサ・ジャパン　ヴェルデ
株式会社ムサ・ジャパン　ヴェルデ
株式会社ムサ・ジャパン　ヴェルデ

هل سمعت من قبل عن الأسطح الخضراء، فهي تصميم أنيق لأسطح منازلنا يعمها اللون الأخضر ويغطيها النباتات بشكل أنيق، تساعد على خلق أجواء ساحرة من قلب الطبيعة، كل ما هو عليك اختيار وحدات رائعة من النباتات المميزة والعطرية والمثمرة أيضا، وإضافة عناصر مكملة للتصميم متناغمة مع أجواء الطبيعة الخلابة ..

4. غرفة طعام حديثة ..

Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens بلكونة أو شرفة
Urban Roof Gardens

Southbank, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

ما رأيك أن تمتلك ركن خاص في مطعم فاخر عالمي فوق منزلك، بإمكانك تحويل سطح منزلك مطعم خيالي يصلح لعشاء رومانسي مميزة، إضاقة أحجار وأرضية ذات تصميم مبتكر وخاص، ويأتي دور الإضاءة للتأكيد على الأجواء الرومانتيكية ..

5. مطبخ رائع في الهواء الطلق ..

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina بلكونة أو شرفة
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

امتلك مطبخا مفتوحا في الهواء الطلق لتستمتع بإعداد أشهى الوجبات وإقامة حفلات الشواء، لتخلق جو عائلي فريد من نوعه ..

6. غرفة معيشة عائلية ..

London Bridge, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens بلكونة أو شرفة
Urban Roof Gardens

London Bridge, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

غرفة معيشة عائلية مميز في الهواء الطلق لتستمتع بقضاء أوقات مع عائلتك ومشاهدة الطبيعة الخلابة، وتزيين سور السطح بنباتات متسلقة ومميزة لتُزيد من الأجوا الخاصة والخصوصية للفراغ الخاص بك ..

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7. استمتع بالهواء الطلق ..

Grasnden, London, Scenario Architecture Scenario Architecture بلكونة أو شرفة
Scenario Architecture

Grasnden, London

Scenario Architecture
Scenario Architecture
Scenario Architecture

مثال آخر للاستفادة من الهواء الطلق فوق سطح المنزل عبارة عن جلسة بسيطة لتناول وجبة الإفطار مع الأصدقاء أو العائلة  على سبيل المثال، الخشب عنصر أساسي في هذا التصميم  وأضاف المصمم وحدات خاصة لنباتات مميزة…

8. ليل رومانسي ..

London Bridge, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens بلكونة أو شرفة
Urban Roof Gardens

London Bridge, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

في ليل هادئ استمتع بالنجوم وضوء القمر، في جلسة خاصة مع كتابك المفضل ومشروك المميز، بالطبع الإضاءة لها دور فعال في هذا التصميم ..

8. حوض مياه للزينة ..

إن لم تجد مساحة مناسبة أو ميزانية كافية لحمام سباحة خاص بك، فلا مانع من إضافة حوض ماء يضيف لمسة من الطبيعة لسطح منزلك ..

9. نافورة مميزة وأنيقة ..

A city balcony, Bowles & Wyer Bowles & Wyer بلكونة أو شرفة
Bowles &amp; Wyer

A city balcony

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

الكثير منا يحلم بأن يمتلك بداخل منزلك نافورة رائعة ومميزة، إن كنت لا تمتلك مساحة كافية لحمام السباحة وتريد أن تضيف عنصر المياه للتصميم، فحل النافورة سيناسبك ..

10. تصميم حديث ..

Reforma de piscina de vivienda unifamiliar en Aravaca, Reformmia Reformmia مسبح
Reformmia

Reformmia
Reformmia
Reformmia

إن كنت تود تصميم سطح منزلك على الطراز الحديث، فعليك اختيار عناصر متكاملة ومتناسبة مع هذا النمط، كمظلات حديثة وأثاث عملي وبسيط..

11. أثاث مريح ..

Before & After_Terrace Garden & Family Room for Kubsad Family at Bangalore, India., Etagi Design Collaborative Etagi Design Collaborative بلكونة أو شرفة
Etagi Design Collaborative

Before & After_Terrace Garden & Family Room for Kubsad Family at Bangalore, India.

Etagi Design Collaborative
Etagi Design Collaborative
Etagi Design Collaborative

يمكن توفير أثاث مريح في سطح منزلك مع ديكور بسيط لن سيكلفك الأمر كثيرًا لكنه سيخلق لك جلسة رائعة في الهواء الطلق .

12. تجمع عائلي ..

homify سطح مستوي / رووف مستوي
homify

homify
homify
homify

اختيار اللون مهم جدًا في تزيين سطح المنزل ويمكنك من خلالها الحفاظ على ديكور مفعم بالحياة، كما نرى في هذا التصميم مجموعة متنوعة من العناصر المتناغمة والألوان المتباينة بجانب بعضها البعض مثل الأبيض والأسود بشكل مريح للعين .

13. الطبيعة الخلابة ..

A West London Roof Garden, Bowles & Wyer Bowles & Wyer بلكونة أو شرفة
Bowles &amp; Wyer

A West London Roof Garden

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

من الممكن تصميم سطح المنزل فقط لغض التأمل والاستمتاع بالبيئة المحيطة بمنزلك خاصة وإن كان منزلك ذو موقع خاص، لا تضيع هذه الفرصة لممارسة طقوس خاصة بالتأمل الروحاني .. 

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