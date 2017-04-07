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8 ألوان رائعة ستحبها في منزلك

آية منير آية منير
Bloomingville at House Envy, House Envy House Envy غرفة المعيشة
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ألوانك المفضلة هي عنوان شخصيتك وانعكاسها على ديكور بيتك يترك لمستك الخاصة في كل ركن، وتعد الألوان هي المفتاح السحري لعالم الديكور، والجزء الحيوي والمؤثر على بقية العناصر المشتركة في التصميم، وذات تأثيرات مختلفة كأبعاد الفراغ واستخداماته ومدى إشراقته، واعتمادا على مجموعة من الدراسات يمكنك اختيار اللون المناسب لحالتك المزاجية التى تحتاجها لكل فراغ حسب استخدامه، لذا اليوم سنرشح لك مجموعة من الألوان التى قد تفتح لك أبواب الإبداع داخل منزلك ..

1. البرتقالي الزاهي..

Departamento Jomap, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

درجات البرتقالي من الألوان النارية والتى تُزيد من روح الحركة والحيوية، لذا تناسب غرفة نوم لأزواج جدد والغرف الشبابية، أكثر الألوان تقاربا معها هي الدرجات الوردية والتى عنوانها الاسترخاء ..

2. الأصفر لإضاءة أقوى ..

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

الأصفر لون الشمس، يساعد على انتشار الإضاءة بشكل أقوى ويحافظ على الفراغ مشرق وحيوي، ورغم استخدام درجات غير قوية منه إلا أنه يحافظ على تأثيره ..

3. غرف الطعام المميزة ..

Casa country club Tehuacan , Helio interiores Tehuacan Helio interiores Tehuacan غرفة السفرة
Helio interiores Tehuacan

Helio interiores Tehuacan
Helio interiores Tehuacan
Helio interiores Tehuacan

أكثر الألوان تناسب مع غرف الطعام والمطابخ هي الدرجات النارية مثل الأحمر والبرتقال، حتى ولو لم تكن قوية ولكن تأثيرها يظل كما هو ولا تحتاج أكثر من حائط واحد أو لمسات متفرقة في أركان الغرفة ..

4. الأبيض لهدوء أكثر..

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

الأبيض أكثر الألوان نقاءا وصفاء ويساعد على الهدوء ويبث روح السلام والطمأنينة، وهو ما نحتاجه تحديدا في غرف المعيشة والاستقبال، لتتمتع بهدوء يساعدك على اندماج أفراد العائلة في أنشطة مميزة، وأيضا يناسب كل الفراغات والمساحات المختلفة والتي تحتاج فيها لهدوء أكثر، كما يفضل مزج ألوان أخرى مميزة أو جريئة لكسر الهدوء عند الحاجة لذلك .. ..

5. الأزرق ..

NEAR Architecture, San Paolo, Rome, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo حمام Turquoise
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

الأزرق لون البحر يناسب الحمامات بالتأكيد، ويجمعه مزيج الأبيض والرمادي على سبيل المثال، كلها اختيارات تساعد على الهدوء والاسترخاء والشعور بالراحة ..

6. لون الطبيعة ..

Cocina y pantry en Design House en DWM, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الأخضر من أكثر الألوان التى تعبر عن الطبيعة، والتى تمنح منزلك لمسة منها وتخطف أنفاسك لدقائق بتفاصيله واحساسه، استخداماته مختلفة في بيتك على سبيل المثال يمكنك تصميم مطبخك بلمسات من الأخضر الزاهي مع عنصر الخشب وألوان أخرى كالأبيض والأسود والرمادي، اختيار مميز ورائع يساعدك على الانتعاش ..

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7- اللون الأرجوانى المثالى

Lago Alberto, LEMONBE LEMONBE غرفة نوم
LEMONBE

LEMONBE
LEMONBE
LEMONBE

من الألوان المعبرة عن الأنوثة والرقة هو الأجواني بدرجاته والبنفسجي والوردي والفوشيا، كلها درجات مميزة وتعبر عن شخصية صاحب الغرفة، ييمكنك استخدامها لغرفة نوم شبابية أو غرفة طفلك..

8. أناقة لا مثيل لها بدرجات الرمادي ..

Broadgates Road, Granit Architects Granit Architects مكتب عمل أو دراسة
Granit Architects

Broadgates Road

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

من أكثر الألوان شيوعا وانتشارا وتليف مع تصميمات كثيرة هو الرمادي بدرجاته، حيث لمسة منه يعيد التوازن لأي تصميم، ويصلح لكل الاستخدامات كالحمامات وغرفة مكتبك وغرفة معيشتك ..

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