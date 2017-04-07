8 ألوان رائعة ستحبها في منزلك

ألوانك المفضلة هي عنوان شخصيتك وانعكاسها على ديكور بيتك يترك لمستك الخاصة في كل ركن، وتعد الألوان هي المفتاح السحري لعالم الديكور، والجزء الحيوي والمؤثر على بقية العناصر المشتركة في التصميم، وذات تأثيرات مختلفة كأبعاد الفراغ واستخداماته ومدى إشراقته، واعتمادا على مجموعة من الدراسات يمكنك اختيار اللون المناسب لحالتك المزاجية التى تحتاجها لكل فراغ حسب استخدامه، لذا اليوم سنرشح لك مجموعة من الألوان التى قد تفتح لك أبواب الإبداع داخل منزلك ..