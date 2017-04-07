8 ألوان رائعة ستحبها في منزلك

ألوانك المفضلة هي عنوان شخصيتك وانعكاسها على ديكور بيتك يترك لمستك الخاصة في كل ركن، وتعد الألوان هي المفتاح السحري لعالم الديكور، والجزء الحيوي والمؤثر على بقية العناصر المشتركة في التصميم، وذات تأثيرات مختلفة كأبعاد الفراغ واستخداماته ومدى إشراقته، واعتمادا على مجموعة من الدراسات يمكنك اختيار اللون المناسب لحالتك المزاجية التى تحتاجها لكل فراغ حسب استخدامه، لذا اليوم سنرشح لك مجموعة من الألوان التى قد تفتح لك أبواب الإبداع داخل منزلك ..
درجات البرتقالي من الألوان النارية والتى تُزيد من روح الحركة والحيوية، لذا تناسب غرفة نوم لأزواج جدد والغرف الشبابية، أكثر الألوان تقاربا معها هي الدرجات الوردية والتى عنوانها الاسترخاء ..
الأصفر لون الشمس، يساعد على انتشار الإضاءة بشكل أقوى ويحافظ على الفراغ مشرق وحيوي، ورغم استخدام درجات غير قوية منه إلا أنه يحافظ على تأثيره ..
أكثر الألوان تناسب مع غرف الطعام والمطابخ هي الدرجات النارية مثل الأحمر والبرتقال، حتى ولو لم تكن قوية ولكن تأثيرها يظل كما هو ولا تحتاج أكثر من حائط واحد أو لمسات متفرقة في أركان الغرفة ..
الأبيض أكثر الألوان نقاءا وصفاء ويساعد على الهدوء ويبث روح السلام والطمأنينة، وهو ما نحتاجه تحديدا في غرف المعيشة والاستقبال، لتتمتع بهدوء يساعدك على اندماج أفراد العائلة في أنشطة مميزة، وأيضا يناسب كل الفراغات والمساحات المختلفة والتي تحتاج فيها لهدوء أكثر، كما يفضل مزج ألوان أخرى مميزة أو جريئة لكسر الهدوء عند الحاجة لذلك .. ..
الأزرق لون البحر يناسب الحمامات بالتأكيد، ويجمعه مزيج الأبيض والرمادي على سبيل المثال، كلها اختيارات تساعد على الهدوء والاسترخاء والشعور بالراحة ..
الأخضر من أكثر الألوان التى تعبر عن الطبيعة، والتى تمنح منزلك لمسة منها وتخطف أنفاسك لدقائق بتفاصيله واحساسه، استخداماته مختلفة في بيتك على سبيل المثال يمكنك تصميم مطبخك بلمسات من الأخضر الزاهي مع عنصر الخشب وألوان أخرى كالأبيض والأسود والرمادي، اختيار مميز ورائع يساعدك على الانتعاش ..
من الألوان المعبرة عن الأنوثة والرقة هو الأجواني بدرجاته والبنفسجي والوردي والفوشيا، كلها درجات مميزة وتعبر عن شخصية صاحب الغرفة، ييمكنك استخدامها لغرفة نوم شبابية أو غرفة طفلك..
من أكثر الألوان شيوعا وانتشارا وتليف مع تصميمات كثيرة هو الرمادي بدرجاته، حيث لمسة منه يعيد التوازن لأي تصميم، ويصلح لكل الاستخدامات كالحمامات وغرفة مكتبك وغرفة معيشتك ..
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