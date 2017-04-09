19 تصميم رائع لسور مميز لحديقتك

سور منزلك هو الحد الفاصل بينك وبين العالم الخارجي يجب أن يكن عنوان له وحلقة وصل مميزة، وعليك استغلاله لإضافة جمال من نوع خاص لمنزلك يعكس ذوقك الراقي من خلال بعض اللمسات، سنقدم لك اليوم مجموعة كبيرة من الأفكار المتنوعة لتصميم وتزيين سور منزلك ليظهر بشكل لائق ويساعد في تجميل بيتك من الخارج والترحيب بضيوفك دائما ..
السور هو الحماية والأمان لمنزلك، وفي حديقتك إن كنت تبحث عن خصوصية أكثر فالأسوار الخرسانية هي الحل، ولكن مع تطور عالم الديكور بدأت أن تظهر بها من التأثيرات والتى تجعل منها قطعة ديكورية مستقلة بذاتها ..
يمكنك إعادة استخدام الشرائح الخشبية القديمة لتصميم السور الخاص بمنزلك شرط أن تكن حالتها جيدة وقوية بقدر كافي لأن تقوم بدورها بشكل جيد، لتظهر بهذا الشكل المميز ذو الطابع الريفي الأنيق، كجزء من الطبيعة المحيطة بالمنزل دون الشعور بأي اختلاف ..
يظهر هذا السور على عكس ما قبله، حيث هنا الخشب تم طلاءه وتجهيزه بشكل مختلف وتصميمه وترتيبه بشكل آخر ..
السور لا يقتصر فقط على الحدود الخارجية للمنزل، بل يمكنك صُنع فواصل أنيقة داخل حديقتك للمدخل مثلا لتحديده بشكل أنيق، أسوار ذات طول صغير وتصميم بسيطة فقط تقوم بدورها ..
تمتلك سورا صغيرا بمنزلك وتود تزويده بامتداد آخر، ما رأيك بإضافة جزء من مادة أخري على هيئة شبك حديدي أو شرايح خشبية حسب الرغبة ..
للحجر إضافة ولمسة ذات مذاق خاص في أي تصميم، وخاصة في الحديقة الخارجية للمنزل، لأنها تضيف من الجمال وروح الطبيعة ما يجعل المشهد ككل لوحة فنية رائعة، لذا لا تتردد في تصميم سور منزلك على هيئة سور حجري أنيق ..
الأسوار الشبكية متعددة التصميمات والألوان وتختلف من نمط لآخر، لذا فهي الخيار الأسهل لك إن كنت تبحث عن سور أنيق لمنزلك ..
النباتات مع الأحجر تجعل منزلك قطعة رائعة من الطبيعة الخلابة، والتي قادرة على أن تقوم بدور وظيفي متكامل إلى جانب جمالي لا مثيل له..
الأسوار متعددة الاغراض هي التي يقصد بها أن يستخدم السور للأمان و الجمال و الاستخدامات الأخرى في الوقت ذاته، فهنا السور الحجري يحجب الرؤية عن الخارج فهو يفيد الخصوصية و كذلك به فتحات داخليه لحفلات الشواة و كذلك مدفأة في الليالي الباردة، فضلاً عن شكله الرائع في الحديقة ..
الأسوار الريفية دائماً لها سحرها ، يفضل أن تستخدم في البيوت التي لها سور خارجي أقوى، فهي تكون ديكور بنسبة كبيرة بالمقارنة بعمليتها، فيمكن تخصيص أماكن للعب الأطفال بها أو تسييج المسبح و لكن لا تصلح في الوقت الحالي لتكونا لسور الرئيسي حول منزلك لهشاشتها و قصرها ..
الأسوار عادة لا تكون كلها من الأخشاب والمعادن والحجر ولكن ربما تأتي النباتات كعنصر أساسي في حماية منزلك، هنا قام المصمم بدمج رائع بين الخشب والنباتات ليصنع هذا النموذج المميز والجذاب ..
بعيداً عن لشكل المعتاد للسور الحديدي لدينا اليوم أساليب أحدث في تصميمها وتكوينات مختلف كما هو امامنا حيث جاء على هيئة شرائح ذات مقاسات مختلفة وغيرها من التصميمات التى تنال إعجاب الكثيرين ..
اخشاب البامبو تناسب الأسوار وتصميماتها ويمكنك أن تستخدمها بكثرة في الجلسات الخاصة و البحرية و التي تحتاج خصوصية عما هو حولها، هنا تم استخدامها كستار للجاكوزي في الحديقة لمزيد من الخصوصية ..
استخدام البامبو بشكل أخر أفقي الترتيب يحمل جميع مزايا النموذج السابق من جمال الشكل و تعدد الاستخدامات في داخل المنزل بالطبع وليس في السور الخارجي الذي يفضل أن يكون قوياً و عالياً
الزهور الرائعة المتسلقة تقوم بدور الأسوار بالتأكيد ولكن في شكل رومانسي وحالم، وما يميزها عن غيرها من الأساليب المتاحية لتسييج حديقتك هي ألوانها الجذابة ورائحتها العطرة ..
يمكنك استخدام عدة أشكال للسور منزلك لتمييز المناطق داخل حديقتك ولخلق روح متباينة رائعة جذابة وخاطفة للانتباه ..
الشكل الكلاسيكي للأسوار كالفيرفورجيه مازال مطلوباً و بكثرة لمتانته و شكل الجميل، و لكن يفضل في استخداماته أن يكون الحديد مطلياً بألوان تعبر عن ديكور المنزل و شخصيته..
جلساتك الخاصة تحتاج أسوار خاصة، لذا يمكنك استخدام الأسوار الخشبية المفرغة ، لتنجح في تحقيق توازن بين الجانبين الوظيفي والجمالي، فتتوفر الخصوصية مع ظهور السور بشكل يليق بمنزلك ..
الأسوار الحديدة لم تعد كما الماضي مجرد أسياخ طولية و بها حلى من الأعلى ، لكن يمكن استخدام أكثر من شكل و نقشه للحديد في السور الخاص بحديقتنا يعبر عن أذواقنا وهو ما يسمى كما ذكرنا
الفيرفورجيه ..
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