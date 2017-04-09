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19 تصميم رائع لسور مميز لحديقتك

آية منير آية منير
Casa CC, costa+dos costa+dos حديقة
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سور منزلك هو الحد الفاصل بينك وبين العالم الخارجي يجب أن يكن عنوان له وحلقة وصل مميزة، وعليك استغلاله لإضافة جمال من نوع خاص لمنزلك يعكس ذوقك الراقي من خلال بعض اللمسات، سنقدم لك اليوم مجموعة كبيرة من الأفكار المتنوعة لتصميم وتزيين سور منزلك ليظهر بشكل لائق ويساعد في تجميل بيتك من الخارج والترحيب بضيوفك دائما ..

1. سور خرساني .. لخصوصية أكثر..

Casa CC, costa+dos costa+dos حديقة
costa+dos

costa+dos
costa+dos
costa+dos

السور هو الحماية والأمان لمنزلك، وفي حديقتك إن كنت تبحث عن خصوصية أكثر فالأسوار الخرسانية هي الحل، ولكن مع تطور عالم الديكور بدأت أن تظهر بها من التأثيرات والتى تجعل منها قطعة ديكورية مستقلة بذاتها ..

2. شرائح خشبية ..

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN حديقة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

يمكنك إعادة استخدام الشرائح الخشبية القديمة لتصميم السور الخاص بمنزلك شرط أن تكن حالتها جيدة وقوية بقدر كافي لأن تقوم بدورها بشكل جيد، لتظهر بهذا الشكل المميز ذو الطابع الريفي الأنيق، كجزء من الطبيعة المحيطة بالمنزل دون الشعور بأي اختلاف ..

3. سور خشبي ذو تصميم مختلف ..

Contemporary screening , fencing & wall panels, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes حديقة
Paul Newman Landscapes

Contemporary screening , fencing & wall panels

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

يظهر هذا السور على عكس ما قبله، حيث هنا الخشب تم طلاءه وتجهيزه بشكل مختلف وتصميمه وترتيبه بشكل آخر ..

4. فواصل أنيقة ..

casa de campo, TESTA studio TESTA studio حديقة
TESTA studio

TESTA studio
TESTA studio
TESTA studio

السور لا يقتصر فقط على الحدود الخارجية للمنزل، بل يمكنك صُنع فواصل أنيقة داخل حديقتك للمدخل مثلا لتحديده بشكل أنيق، أسوار ذات طول صغير وتصميم بسيطة فقط تقوم بدورها ..

5. امتداد بسيط ..

Casa LC, ze|arquitectura ze|arquitectura منازل
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

تمتلك سورا صغيرا بمنزلك وتود تزويده بامتداد آخر، ما رأيك بإضافة جزء من مادة أخري على هيئة شبك حديدي أو شرايح خشبية حسب الرغبة ..

6. أسوار حجرية ..

近江の庭, 株式会社近江庭園 株式会社近江庭園 حديقة
株式会社近江庭園

株式会社近江庭園
株式会社近江庭園
株式会社近江庭園

للحجر إضافة ولمسة ذات مذاق خاص في أي تصميم، وخاصة في الحديقة الخارجية للمنزل، لأنها تضيف من الجمال وروح الطبيعة ما يجعل المشهد ككل لوحة فنية رائعة، لذا لا تتردد في تصميم سور منزلك على هيئة سور حجري أنيق ..

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7. شبك مجسم ..

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الأسوار الشبكية متعددة التصميمات والألوان وتختلف من نمط لآخر، لذا فهي الخيار الأسهل لك إن كنت تبحث عن سور أنيق لمنزلك ..

8. نباتات واحجار ..

JARDINES, FERNANDA GASTELUM FERNANDA GASTELUM حديقة
FERNANDA GASTELUM

FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM

النباتات مع الأحجر تجعل منزلك قطعة رائعة من الطبيعة الخلابة، والتي قادرة على أن تقوم بدور وظيفي متكامل إلى جانب جمالي لا مثيل له..

9. سور ولكن ..

Felsted Place Aralia حديقة سليت Metallic/Silver
Aralia

Felsted Place

Aralia
Aralia
Aralia

الأسوار متعددة الاغراض هي التي يقصد بها أن يستخدم السور للأمان و الجمال و الاستخدامات الأخرى في الوقت ذاته، فهنا السور الحجري يحجب الرؤية عن الخارج فهو يفيد الخصوصية و كذلك به فتحات داخليه لحفلات الشواة و كذلك مدفأة في الليالي الباردة، فضلاً عن شكله الرائع في الحديقة ..

10. أسوار ريفية ..

HSE Venter/Dilks, CA Architects CA Architects حديقة
CA Architects

CA Architects
CA Architects
CA Architects

الأسوار الريفية دائماً لها سحرها ، يفضل أن تستخدم في البيوت التي لها سور خارجي أقوى، فهي تكون ديكور بنسبة كبيرة بالمقارنة بعمليتها، فيمكن  تخصيص أماكن للعب الأطفال بها أو تسييج المسبح و لكن لا تصلح في الوقت الحالي لتكونا لسور الرئيسي حول منزلك لهشاشتها و قصرها ..

11. تصميم مبتكر ..

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حديقة
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

الأسوار عادة لا تكون كلها من الأخشاب والمعادن والحجر ولكن ربما تأتي النباتات كعنصر أساسي في حماية منزلك، هنا قام المصمم بدمج رائع بين الخشب والنباتات ليصنع هذا النموذج المميز والجذاب ..

12. شرائح معدنية ..

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN منازل
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

بعيداً عن لشكل المعتاد للسور الحديدي  لدينا اليوم أساليب أحدث في تصميمها وتكوينات مختلف كما هو امامنا حيث جاء على هيئة شرائح ذات مقاسات مختلفة وغيرها من التصميمات التى تنال إعجاب الكثيرين ..

13. خشب البامبو

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

اخشاب البامبو تناسب الأسوار وتصميماتها ويمكنك أن تستخدمها بكثرة في الجلسات الخاصة و البحرية و التي تحتاج خصوصية عما هو حولها، هنا تم استخدامها كستار للجاكوزي في الحديقة لمزيد من الخصوصية ..

14. تصميم آخر من البامبو

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions GardenFencing & walls
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

استخدام البامبو بشكل أخر أفقي الترتيب يحمل جميع مزايا النموذج السابق من جمال الشكل و تعدد الاستخدامات في داخل المنزل بالطبع وليس في السور الخارجي الذي يفضل أن يكون قوياً و عالياً

15. أزهار رائعة ..

Casa Ala, CONSTRUCTORA ARQOCE CONSTRUCTORA ARQOCE مرآب~ كراج
CONSTRUCTORA ARQOCE

CONSTRUCTORA ARQOCE
CONSTRUCTORA ARQOCE
CONSTRUCTORA ARQOCE

الزهور الرائعة المتسلقة تقوم بدور الأسوار بالتأكيد ولكن في شكل رومانسي وحالم، وما يميزها عن غيرها من الأساليب المتاحية لتسييج حديقتك هي ألوانها الجذابة ورائحتها العطرة ..

16. سور منفصل ..

取手市O邸新築工事, K+Yアトリエ一級建築士事務所 K+Yアトリエ一級建築士事務所 منازل
K+Yアトリエ一級建築士事務所

K+Yアトリエ一級建築士事務所
K+Yアトリエ一級建築士事務所
K+Yアトリエ一級建築士事務所

يمكنك استخدام عدة أشكال للسور منزلك لتمييز المناطق داخل حديقتك ولخلق روح متباينة رائعة جذابة وخاطفة للانتباه ..

17. سور كلاسيكي من الفيرفورجيه ..

Realizacja Ogrodzenia 1, Armet Armet GardenFencing & walls
Armet

Armet
Armet
Armet

الشكل الكلاسيكي للأسوار كالفيرفورجيه مازال مطلوباً و بكثرة لمتانته و شكل الجميل، و لكن يفضل في استخداماته أن يكون الحديد مطلياً بألوان تعبر عن ديكور المنزل و شخصيته..

18. تصميم حديث ..

Mobiliario de jardines y exteriores, Muebles caparros Muebles caparros حديقة
Muebles caparros

Muebles caparros
Muebles caparros
Muebles caparros

جلساتك الخاصة تحتاج أسوار خاصة، لذا يمكنك استخدام الأسوار الخشبية المفرغة ، لتنجح في تحقيق توازن بين الجانبين الوظيفي والجمالي، فتتوفر الخصوصية مع ظهور السور بشكل يليق بمنزلك ..

19. لأصحاب الذوق الخاص ..

Innenhöfe Begrünen, Ecowork Ecowork GardenFencing & walls
Ecowork

Ecowork
Ecowork
Ecowork

الأسوار الحديدة لم تعد كما الماضي مجرد أسياخ طولية و بها حلى من الأعلى ، لكن يمكن استخدام أكثر من شكل و نقشه للحديد في السور الخاص  بحديقتنا يعبر عن أذواقنا وهو ما يسمى كما ذكرنا  الفيرفورجيه  ..

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