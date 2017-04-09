19 تصميم رائع لسور مميز لحديقتك

الأسوار الريفية دائماً لها سحرها ، يفضل أن تستخدم في البيوت التي لها سور خارجي أقوى، فهي تكون ديكور بنسبة كبيرة بالمقارنة بعمليتها، فيمكن تخصيص أماكن للعب الأطفال بها أو تسييج المسبح و لكن لا تصلح في الوقت الحالي لتكونا لسور الرئيسي حول منزلك لهشاشتها و قصرها ..