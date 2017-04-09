قبل وبعد : شقة قديمة ومتهالكة تعود مرة آخرى للحياة

شقة ذات مساحة متوسطة مرت عليها السنين وأصحبت ذو حالة قديمة ومتهالكة، لذا جاءات الحاجة لتجديدها ملحة وضرورية، أهم ما كان على المصمم في هذه الشقة هو أن ينجح في استغلال المساحة بشكل رائع ومميز، وهو بالتأكيد ما حديث لذا اليوم سنقدم لك التصميم ككل قبل وبعد كانت شقة قديمة متهالكة عادت للحياة مرة أخرى ..
ستلاحظ وجود المطبخ في نهاية الممر دون تهوية أو مصدر إضاءة طبيعي يجعل منه فراغ غير مريح وبالتأكيد سيحتاج المصمم لإعاد تخطيط الشقة ككل، بالإضافة إلى أن حالته قديمة للغاية ومتهالكة ..
النتيجة لا تأتي بالضرورة مدهشة والتغيير لا يكون جذري، ولكن قد نجح المصمم في محاولة جيد لتصميم المطبخ بشكل حديث ومميز وراقي وبتكلفة محدودة وألوان محايدة لتتناسب مع ضيق المساحة مع درجة البني لكسر الملل والروتين ، جاءت الأرضية من الخشب البرايكه لتترك لمسة دفء وراحة ..
حمام هذه الشقة قمة في السوء والقدم، حيث كانت السباكة متهالكة والأدوات الصحية عتيقة والأرضيات ذات ألوان غير متناسقة .. تخيل أن تمتلك مثل هذا النموذج فكيكف ستصبح حياتك إذن ..
اختيار عنصر المرايا في أي تصميم يغير الموازين ويقلبها رأسا على عقب، حيث بالإضافة لاختيار ألوان محايدة ومناسبة جاء الحائط الخلفي للحوض بالمرايا ليضيف تأثير بصري مميز يجذب الانتباه ويشتت التركيز عن صغر الحمام ..
بالتأكيد سنجد كل العناصر المكملة للتصميم متهالكة ومدمرة، كالأبواب والشبابيك وأعمال النجاة ككل، والسباكة والكهرباء، وتظل حاجتنا لتجيد الشقة تظهر مع كل صورة قديمة ..
رغم أن الشقة ذات مساحة محدودة ولكن اعتبر المصمم كل فراغ في الشقة مستقل مما أدى إلى اختيار أرضيات متباينة من الباريكه، مع تصميم الفتحات بشكل حديث وإضافة براوز بسيطة ..
الاهتمام بالتفاصيل دوما يصنع فارق قوي ومختلف .. فمثلا اختار المصمم تجديد اكسسوارات الأبواب وإضافة أخرى لامعة ..
اللوان الأبيض جاء هنا بطل المشهد ككل وعنوان له، حيث تم استخدامه في الجدران والأسقف وقطع الأثاث والأبواب، عمل على زيداة المساحة البصرية وإضافة شعور بالاتساع والراحة ..
اختيارك لغرفة المعيشة يجب أن يكون دقيق لتكون حلقة وصل بين المنزل كله، ومركزية بشكل كبير لسهولة وصول كل أفراد الأسرة لها كما فعل هنا المصمم حيث اختار ساحة واسعة داخل شقتنا اليوم لتكون هي محور المنزل ..
استفاد المصمم من كل عنصر بشكل رائع وبطريقة جيدة وإعادة تأهيلها لتكن إضافة مميزة للمنزل كما فعل في النوافذ الكبيرة مثلا ..
وفي هذه المساحة الكبيرة سيصمم أجمل غرفة نوم رئيسية بروح دفء وعائلية مميزة .. بأرضية خشبية وجدران باللون الأبيض .. لا تحتاج لأكثر من ذلك لغرفة نوم هادئة ..
اجعل في بيتك غرفة تعد كحلقة وصل بينك وبين الطبيعة الخلابة لتستمتع بمشهد مريح للأعصاب ويساعد على الاسترخاء ..
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