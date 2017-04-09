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قبل وبعد : شقة قديمة ومتهالكة تعود مرة آخرى للحياة

آية منير آية منير
APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
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شقة ذات مساحة متوسطة مرت عليها السنين وأصحبت ذو حالة قديمة ومتهالكة، لذا جاءات الحاجة لتجديدها ملحة وضرورية، أهم ما كان على المصمم في هذه الشقة هو أن ينجح في استغلال المساحة بشكل رائع ومميز، وهو بالتأكيد ما حديث لذا اليوم سنقدم لك التصميم ككل قبل وبعد كانت شقة قديمة متهالكة عادت للحياة مرة أخرى ..

قبل : مطبخ قديم جدا ..

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

ستلاحظ وجود المطبخ في نهاية الممر دون تهوية أو مصدر إضاءة طبيعي يجعل منه فراغ غير مريح وبالتأكيد سيحتاج المصمم لإعاد تخطيط الشقة ككل، بالإضافة إلى أن حالته قديمة للغاية ومتهالكة ..

بعد : مطبخ حديث مميز ..

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

النتيجة لا تأتي بالضرورة مدهشة والتغيير لا يكون جذري، ولكن قد نجح المصمم في محاولة جيد لتصميم المطبخ بشكل حديث ومميز وراقي وبتكلفة محدودة وألوان محايدة لتتناسب مع ضيق المساحة مع درجة البني لكسر الملل والروتين ، جاءت الأرضية من الخشب البرايكه لتترك لمسة دفء وراحة ..

قبل : حمام قديم وسيئ..

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

حمام هذه الشقة قمة في السوء والقدم، حيث كانت السباكة متهالكة والأدوات الصحية عتيقة والأرضيات ذات ألوان غير متناسقة .. تخيل أن تمتلك مثل هذا النموذج فكيكف ستصبح حياتك إذن ..

بعد : حمام مشرق..

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

اختيار عنصر المرايا في أي تصميم يغير الموازين ويقلبها رأسا على عقب، حيث بالإضافة لاختيار ألوان محايدة ومناسبة جاء الحائط الخلفي للحوض بالمرايا ليضيف تأثير بصري مميز يجذب الانتباه ويشتت التركيز عن صغر الحمام ..

قبل : ابواب متهالكة ..

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

بالتأكيد سنجد كل العناصر المكملة للتصميم متهالكة ومدمرة، كالأبواب والشبابيك وأعمال النجاة ككل، والسباكة والكهرباء، وتظل حاجتنا لتجيد الشقة تظهر مع كل صورة قديمة ..

بعد: فتحات حديثة..

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

رغم أن الشقة ذات مساحة محدودة ولكن اعتبر المصمم كل فراغ في الشقة مستقل مما أدى إلى اختيار أرضيات متباينة من الباريكه، مع تصميم الفتحات بشكل حديث وإضافة براوز بسيطة ..

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التفاصيل ..

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

الاهتمام بالتفاصيل دوما يصنع فارق قوي ومختلف .. فمثلا اختار المصمم تجديد اكسسوارات الأبواب وإضافة أخرى لامعة ..

اللون الأبيض ..

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

اللوان الأبيض جاء هنا بطل المشهد ككل وعنوان له، حيث تم استخدامه في الجدران والأسقف وقطع الأثاث والأبواب، عمل على زيداة المساحة البصرية وإضافة شعور بالاتساع والراحة .. 

غرفة معيشة ..

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

اختيارك لغرفة المعيشة يجب أن يكون دقيق لتكون حلقة وصل بين المنزل كله، ومركزية بشكل كبير لسهولة وصول كل أفراد الأسرة لها كما فعل هنا المصمم حيث اختار ساحة واسعة داخل شقتنا اليوم لتكون هي محور المنزل ..

نوافذ كبيرة ..

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

استفاد المصمم من كل عنصر بشكل رائع وبطريقة جيدة وإعادة تأهيلها لتكن إضافة مميزة للمنزل كما فعل في النوافذ الكبيرة مثلا ..

غرفة نوم كبيرة ..

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

وفي هذه المساحة الكبيرة سيصمم أجمل غرفة نوم رئيسية بروح دفء وعائلية مميزة .. بأرضية خشبية وجدران باللون الأبيض .. لا تحتاج لأكثر من ذلك لغرفة نوم هادئة ..

حلقة وصل ..

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

اجعل في بيتك غرفة تعد كحلقة وصل بينك وبين الطبيعة الخلابة لتستمتع بمشهد مريح للأعصاب ويساعد على الاسترخاء .. 

يمكنك قراءة .. 10 حلول رائعة لخزانة الملابس لم تراها من قبل

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