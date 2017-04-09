قبل وبعد : شقة قديمة ومتهالكة تعود مرة آخرى للحياة

شقة ذات مساحة متوسطة مرت عليها السنين وأصحبت ذو حالة قديمة ومتهالكة، لذا جاءات الحاجة لتجديدها ملحة وضرورية، أهم ما كان على المصمم في هذه الشقة هو أن ينجح في استغلال المساحة بشكل رائع ومميز، وهو بالتأكيد ما حديث لذا اليوم سنقدم لك التصميم ككل قبل وبعد كانت شقة قديمة متهالكة عادت للحياة مرة أخرى ..