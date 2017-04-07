10 أخطاء ديكورية وكيفية تجنبها

هل لاحظت أن منزلك غير مريح أو ينقصه شئ؟ هناك عدد من الأخطاء التي نرتكبها في تصميم منازلنا والتي تؤثر بالطبع على راحتنا وجودة منازلنا ولذلك يجب أن نتعلم كيف نصحح هذه الأخطاء أو نتجنبها.

لتعلم من أين تبدأ فقد جئنا لك ب 10 أخطاء يرتكبها أغلبنا عند تصميم منازلهم فتابعنا لتتعلم كيف تتجنبها.