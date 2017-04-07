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10 أخطاء ديكورية وكيفية تجنبها

Marwa Hasan Marwa Hasan
Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة نوم
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هل لاحظت أن منزلك غير مريح أو ينقصه شئ؟ هناك عدد من الأخطاء التي نرتكبها في تصميم منازلنا والتي تؤثر بالطبع على راحتنا وجودة منازلنا ولذلك يجب أن نتعلم كيف نصحح هذه الأخطاء أو نتجنبها. 

لتعلم من أين تبدأ فقد جئنا لك ب 10 أخطاء يرتكبها أغلبنا عند تصميم منازلهم فتابعنا لتتعلم كيف تتجنبها.

1.الفوضى

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تخلق الفوضى المستمرة جو من التوتر كما أنها تجعل غرف منزلك تبدو قبيحة. لذلك من المهم الحرص على ترتيب الغرف باستمرار وتوفير أماكن تخزينيه كافية من أدراج، خزانات وأرفف لتجنب الفوضى الناتجة من عدم وجود أماكن كافية للتخزين.

2.أطقم حمام غير مناسبة

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

الحمام هو من أكثر الغرف استخداماً، ولذلك فيجب الحرص على جعله مناسب للاستخدام اليومي وملبي للاحتياجات ولأن يصبح مرحب وفاخر. ولذلك يجب إختيار عناصر مناسبة وعملية بالإضافة لكونها جميلة أيضاً.

​3.مرتبة ومفروشات رخيصة

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة نوم
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

تستحق غرفة نومة أن تكون رائعة، ونستحق أن نشعر بالراحة المطلقة في أثناء ساعات نومنا. فالمرتبة الرخيصة أو غير المناسبة ستؤثر على جودة نومك وبالتالي جودة حياتك. ولكن إذا استثمرت في مرتبة جيدة وبعض المفروشات المناسبة ذات الشكل الجميل ولا سيما ذات الخامات الطبيعية ستحصل على شكل جميل وراحة أكثر.

​4.لون غير مناسب للغرف

Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' غرفة نوم
ООО <q>Студио-ТА</q>

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

من الأخطاء الشائعة هي إختيار ألوانك المفضلة وليس الألوان التي تناسب الغرف، فغرفة النوم مثلاً تحتاج لأن تصمم بعناية وبألوان مريحة تناسب نشاطاتها لتضمن الراحة والهدوء والنوم الهادئ. فإحرص على اختيار ألوان محايدة لتغلب على التصميم مع إضافة لمسات لونية بسيطة إذا أردت.

​5.تصميم الغرف لغرض مختلف

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Blue armchair,side table ,floor lamp,joinery
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

بالتركيز على الغرض من الغرف والنشاطات المقامة فيها ستتمكن من تصميم غرفة متكاملة. فمثلاً لعمل غرفة المعيشة بحيث تضمن أن تكون مكان للإجتماعات الأسرية سيختلف عن كونها مساحة للراحة والاستجمام.

​6.زحام الغرف بأشياء لا حاجة لها

dining room INpuls interior design & architecture غرفة السفرة
INpuls interior design &amp; architecture

dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

الفراغ السلبي (وهو بترك مساحات فارغة في الغرفة) يعد عنصر مهم في منزلك. فلا يجب زحام الغرف بعناصر لا حاجة لها فلا تستخدم أثاث كبير جداً قد يشغل كل المساحة ولكن قم بعمل تنوع في الحجم والشكل مع ترك بعض المساحة.

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​7.التمسك الأثاث القديم والمتهالك

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos غرفة السفرة
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

ما الفائدة من إبقاء الطاولات القديمة والمتهالكة؟ فمن الأفضل التبرع بأي شئ لا يتماشى مع الجو العام لديكور منزلك أو تبديله بعنصر جديد يضيف لمنزلك.

​8.تجاهل الإضاءة الطبيعية

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

حتى أفضل عناصر الإضاءة الصناعية لا يمكن مقارنتها بالإضاءة الطبيعية ودخول أشعة الشمس إلى داخل منزلك. إحرص على استغلال الواجهات التي تدخل الإضاءة سواء بتكبير النافذة أو بتغير نوع الزجاج أو الستائر بحيث تقوم بادخال أكبر قدر من الإضاءة وتحسن الجو العام للغرفة.

​9.إضاءة غير كافية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الإعتماد على مصدر إضاءة واحد في الغرف يؤدى إلى توصيل إحساس وشكل كئيب للغرف. لكن من الأفضل توزيع عدد من مصادر الإضاءة بدلاً من مصدر واحد لإعطاء جو مرحب وإظهار الغرف بشكل مختلف.

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​10.إهمال تنظيم الملابس

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

بالإضافة للسيطرة على الفوضى في منزلك ننصح بتنظيم جميع الغرف وابقائها نظيفة وخاصة غرفة الملابس. فقد تهملها نظراً لكونها غرفة مغلقة وبعيدة عن الأعين، ولكن لاستغلالها بشكل جيد وللحفاظ على ملابسك فإن من الأفضل ترتيبها وتنظيفها باستمرار.

منزل مدهش ستود قضاء عطلتك به
أي من هذه الأخطاء ترتكب؟

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