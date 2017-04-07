10 أخطاء ديكورية وكيفية تجنبها

هل لاحظت أن منزلك غير مريح أو ينقصه شئ؟ هناك عدد من الأخطاء التي نرتكبها في تصميم منازلنا والتي تؤثر بالطبع على راحتنا وجودة منازلنا ولذلك يجب أن نتعلم كيف نصحح هذه الأخطاء أو نتجنبها.
لتعلم من أين تبدأ فقد جئنا لك ب 10 أخطاء يرتكبها أغلبنا عند تصميم منازلهم فتابعنا لتتعلم كيف تتجنبها.
تخلق الفوضى المستمرة جو من التوتر كما أنها تجعل غرف منزلك تبدو قبيحة. لذلك من المهم الحرص على ترتيب الغرف باستمرار وتوفير أماكن تخزينيه كافية من أدراج، خزانات وأرفف لتجنب الفوضى الناتجة من عدم وجود أماكن كافية للتخزين.
الحمام هو من أكثر الغرف استخداماً، ولذلك فيجب الحرص على جعله مناسب للاستخدام اليومي وملبي للاحتياجات ولأن يصبح مرحب وفاخر. ولذلك يجب إختيار عناصر مناسبة وعملية بالإضافة لكونها جميلة أيضاً.
تستحق غرفة نومة أن تكون رائعة، ونستحق أن نشعر بالراحة المطلقة في أثناء ساعات نومنا. فالمرتبة الرخيصة أو غير المناسبة ستؤثر على جودة نومك وبالتالي جودة حياتك. ولكن إذا استثمرت في مرتبة جيدة وبعض المفروشات المناسبة ذات الشكل الجميل ولا سيما ذات الخامات الطبيعية ستحصل على شكل جميل وراحة أكثر.
من الأخطاء الشائعة هي إختيار ألوانك المفضلة وليس الألوان التي تناسب الغرف، فغرفة النوم مثلاً تحتاج لأن تصمم بعناية وبألوان مريحة تناسب نشاطاتها لتضمن الراحة والهدوء والنوم الهادئ. فإحرص على اختيار ألوان محايدة لتغلب على التصميم مع إضافة لمسات لونية بسيطة إذا أردت.
بالتركيز على الغرض من الغرف والنشاطات المقامة فيها ستتمكن من تصميم غرفة متكاملة. فمثلاً لعمل غرفة المعيشة بحيث تضمن أن تكون مكان للإجتماعات الأسرية سيختلف عن كونها مساحة للراحة والاستجمام.
الفراغ السلبي (وهو بترك مساحات فارغة في الغرفة) يعد عنصر مهم في منزلك. فلا يجب زحام الغرف بعناصر لا حاجة لها فلا تستخدم أثاث كبير جداً قد يشغل كل المساحة ولكن قم بعمل تنوع في الحجم والشكل مع ترك بعض المساحة.
ما الفائدة من إبقاء الطاولات القديمة والمتهالكة؟ فمن الأفضل التبرع بأي شئ لا يتماشى مع الجو العام لديكور منزلك أو تبديله بعنصر جديد يضيف لمنزلك.
حتى أفضل عناصر الإضاءة الصناعية لا يمكن مقارنتها بالإضاءة الطبيعية ودخول أشعة الشمس إلى داخل منزلك. إحرص على استغلال الواجهات التي تدخل الإضاءة سواء بتكبير النافذة أو بتغير نوع الزجاج أو الستائر بحيث تقوم بادخال أكبر قدر من الإضاءة وتحسن الجو العام للغرفة.
الإعتماد على مصدر إضاءة واحد في الغرف يؤدى إلى توصيل إحساس وشكل كئيب للغرف. لكن من الأفضل توزيع عدد من مصادر الإضاءة بدلاً من مصدر واحد لإعطاء جو مرحب وإظهار الغرف بشكل مختلف.
بالإضافة للسيطرة على الفوضى في منزلك ننصح بتنظيم جميع الغرف وابقائها نظيفة وخاصة غرفة الملابس. فقد تهملها نظراً لكونها غرفة مغلقة وبعيدة عن الأعين، ولكن لاستغلالها بشكل جيد وللحفاظ على ملابسك فإن من الأفضل ترتيبها وتنظيفها باستمرار.