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10 حيل لجعل منزلك أكثر أناقة بأقل التكاليف

Marwa Hasan Marwa Hasan
Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
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الحصول على بيت أنيق ومتميز في تفاصيله قد يبدوعملية مرهقة مادياً ولكن هذا هو أحد الإعتقادات الشائعة والخاطئة. فيمكنك تبديد اموالك ودفع الكثير من المصاريف وفي النهاية سوف تحصل على بيت غير أنيق بالمرة، لذلم من المهم الحرص على الإهتمام بالحصول على إختيارات جيدة ومنسجمة، من الإضاءة، الأثاث والاكسسوارات وبالطبع الألوان.

هذا يثبت أنك تستطيع الحصول على منزل أنيق ومتميز بإختيارات اقتصادية، ولذلك فقد أتينا لكم في مقال اليوم بعدد من الأفكار والإختيارات والتي ستجعل من منازلكم جنة متألقة بأقل التكاليف.

​1.تشكيلات جبسية في السقف

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

تصاميم الأسقف من شأنها أن تصنع فارق كبير في شكل الغرف وخاصة في الطراز المودرن، حيث لا توجد قواعد أو محددات، فيمكنك إختيار أفكار منحنية ومتميزة لإضافة لمسة جديدة على سقف منزلك، ولكن لا تنسى إضافة إضاءة تتناسب مع التصميم المميز للسقف والتي تعززه وتؤكده ولا تخلق أي تعارضات معه.

​2.الإهتمام بتفاصيل الحوائط من بارز وغائر

casa CeRo, NonWarp NonWarp الممر الحديث، المدخل و الدرج
NonWarp

NonWarp
NonWarp
NonWarp

يمكنك إضافة شخصية من خلال حوائط منزلك بإضافة تكسيات بارزة مثل الحجارة والخشب أو عمل أرفف مدمجة غائرة مع التأكيد عليها باستخدام الإضاءة المناسبة.

​3.إضافة لمسات لونية بالاكسسوارات والمفروشات

Apartamento B24, TRIBU ESTUDIO CREATIVO TRIBU ESTUDIO CREATIVO غرفة المعيشة
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

لا يوجد أسهل ولا أرخص من إضافة لمسات لونية في غرفك المملة ذات الألوان الأحادية من خلال الوسائد والمفروشات بإضافة شخصية ولمسة مميزة.

​4.بلاطات الحمام

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz حمام
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

شكل ونقوشات بلاطات الحمامات قد تصنع فارق في الجو العام للحمام، أيضاً حجمها ولونها يضيف الكثير من الشخصية والأناقة وخاصة باستخدام الألوان الداكنة مع الفاتحة والذي يضيف تباين وعمق.

​5.مساحة لعرض المقتنيات

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

تم استخدام الأرفف والتجاويف في هذا المثال لعرض الأدوات الموسيقية مع تسليط الضوء عليها (حرفياً) واستخدامها كعنصر ديكوري بسيط.

​6.وحدة تلفاز ذات شخصية

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة الميديا
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

عند تعليق التلفاز على حامل على الحائط فإن ذلك يضيف شخصية واستايل لغرفة المعيشة بشكل غير تقليدي بافضافة لكونه موفر في المساحة.

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​7.مرايات

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores غرفة المعيشة
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

يمكنك خلق اتساع في المساحات الصغيرة والضيقة باستخدام المرايات بشكل ذكي، فهي طريقة شائعة وفعالة حيث أنها تضيف أناقة للمساحة. فقد إحرص على إختيار المرايا بأشكال أنيقة تتناسب مع طراز غرفك.

​8.الاهتمام بالممرات

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

أناقة منزلك تبدأ من الممرات فلا تتجاهل تزينها ببعض التفاصيل مثل إختيار خامات مختلفة للحوائط، أو إضافة ألوان ونقوشات أو ملمس. يمكنك أيضاً تزينها بأثاث بسيط أو استغلالها لعمل جدار فني بدلاً من الإختيار التقليدي للطلاء الأبيض الملل.

​9.نباتات مميزة

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

أي مساحة يمكنها أن تحصل على أناقة إضافية باستخدام النباتات كعناصر ديكورية. فهي تضيف رونق وحيوية للغرف كما أنها تنقي الهواء وتضيف ألوان ونقوشات على غرف منزلك بأقل التكاليف.

​10.تغيرات سلسة في غرفة الطعام

Квартира в жк "BARRIN HOUSE", Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' مطبخ
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>

Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>
Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"

إذا أردت إضافة تغير على غرفة السفرة فيمكنك تغير الكراسي، الطاولة أو وحدة الإضاءة الموجهه على الطاولة بحيث تختار وحدات متناسقة ومتناغمة حتى إذا لم تكن مشتركة في الخامات والطراز.

تصميم مدهش لمنزل على نمط البحر الأبيض المتوسط!
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