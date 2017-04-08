10 حيل لجعل منزلك أكثر أناقة بأقل التكاليف

الحصول على بيت أنيق ومتميز في تفاصيله قد يبدوعملية مرهقة مادياً ولكن هذا هو أحد الإعتقادات الشائعة والخاطئة. فيمكنك تبديد اموالك ودفع الكثير من المصاريف وفي النهاية سوف تحصل على بيت غير أنيق بالمرة، لذلم من المهم الحرص على الإهتمام بالحصول على إختيارات جيدة ومنسجمة، من الإضاءة، الأثاث والاكسسوارات وبالطبع الألوان.
هذا يثبت أنك تستطيع الحصول على منزل أنيق ومتميز بإختيارات اقتصادية، ولذلك فقد أتينا لكم في مقال اليوم بعدد من الأفكار والإختيارات والتي ستجعل من منازلكم جنة متألقة بأقل التكاليف.
تصاميم الأسقف من شأنها أن تصنع فارق كبير في شكل الغرف وخاصة في الطراز المودرن، حيث لا توجد قواعد أو محددات، فيمكنك إختيار أفكار منحنية ومتميزة لإضافة لمسة جديدة على سقف منزلك، ولكن لا تنسى إضافة إضاءة تتناسب مع التصميم المميز للسقف والتي تعززه وتؤكده ولا تخلق أي تعارضات معه.
يمكنك إضافة شخصية من خلال حوائط منزلك بإضافة تكسيات بارزة مثل الحجارة والخشب أو عمل أرفف مدمجة غائرة مع التأكيد عليها باستخدام الإضاءة المناسبة.
لا يوجد أسهل ولا أرخص من إضافة لمسات لونية في غرفك المملة ذات الألوان الأحادية من خلال الوسائد والمفروشات بإضافة شخصية ولمسة مميزة.
شكل ونقوشات بلاطات الحمامات قد تصنع فارق في الجو العام للحمام، أيضاً حجمها ولونها يضيف الكثير من الشخصية والأناقة وخاصة باستخدام الألوان الداكنة مع الفاتحة والذي يضيف تباين وعمق.
تم استخدام الأرفف والتجاويف في هذا المثال لعرض الأدوات الموسيقية مع تسليط الضوء عليها (حرفياً) واستخدامها كعنصر ديكوري بسيط.
عند تعليق التلفاز على حامل على الحائط فإن ذلك يضيف شخصية واستايل لغرفة المعيشة بشكل غير تقليدي بافضافة لكونه موفر في المساحة.
يمكنك خلق اتساع في المساحات الصغيرة والضيقة باستخدام المرايات بشكل ذكي، فهي طريقة شائعة وفعالة حيث أنها تضيف أناقة للمساحة. فقد إحرص على إختيار المرايا بأشكال أنيقة تتناسب مع طراز غرفك.
أناقة منزلك تبدأ من الممرات فلا تتجاهل تزينها ببعض التفاصيل مثل إختيار خامات مختلفة للحوائط، أو إضافة ألوان ونقوشات أو ملمس. يمكنك أيضاً تزينها بأثاث بسيط أو استغلالها لعمل جدار فني بدلاً من الإختيار التقليدي للطلاء الأبيض الملل.
أي مساحة يمكنها أن تحصل على أناقة إضافية باستخدام النباتات كعناصر ديكورية. فهي تضيف رونق وحيوية للغرف كما أنها تنقي الهواء وتضيف ألوان ونقوشات على غرف منزلك بأقل التكاليف.
إذا أردت إضافة تغير على غرفة السفرة فيمكنك تغير الكراسي، الطاولة أو وحدة الإضاءة الموجهه على الطاولة بحيث تختار وحدات متناسقة ومتناغمة حتى إذا لم تكن مشتركة في الخامات والطراز.