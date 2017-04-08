25 تصميم متنوع لطاولة القهوة بغرفة المعيشة

بمرور الوقت أصبحت طاولة القهوة عنصر أساسي في غرف المعيشة العصرية ولا يتوقف دورها عند وظيفتها العملية لوضع الأغراض عليها، بل امتدت الآن إلى أن أصبحت عنصر مكمّل في ديكور غرف المعيشة.

يمكن استخدام طاولة القهوة في وضع الكتب والاكسسوارات والزخارف والنباتات والمزهريات إلخ، لن نستطيع حصر الأغراض التي يمكن استخدام الطاولة كوسيلة لوجودها بالغرفة، لذا نقدم لكم في هذا الكتاب مجموعة متنوعة ومختلفة من التصميمات الجميلة لطاولات القهوة وسترغبون في اقتناء إحداها بغرفتكم الخاصة!