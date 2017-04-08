الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

25 تصميم متنوع لطاولة القهوة بغرفة المعيشة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Kech , Cheb Fusion Cheb Fusion Living roomSide tables & trays
Loading admin actions …

بمرور الوقت أصبحت طاولة القهوة عنصر أساسي في غرف المعيشة العصرية ولا يتوقف دورها عند وظيفتها العملية لوضع الأغراض عليها، بل امتدت الآن إلى أن أصبحت عنصر مكمّل في ديكور غرف المعيشة

يمكن استخدام طاولة القهوة في وضع الكتب والاكسسوارات والزخارف والنباتات والمزهريات إلخ، لن نستطيع حصر الأغراض التي يمكن استخدام الطاولة كوسيلة لوجودها بالغرفة، لذا نقدم لكم في هذا الكتاب مجموعة متنوعة ومختلفة من التصميمات الجميلة لطاولات القهوة وسترغبون في اقتناء إحداها بغرفتكم الخاصة!

1- طاولة من الجرانيت

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لا يمكن حصر طاولة القهوة في خامة واحدة، بل يمكن استخدام جميع الخامات في تحقيق نفس الغرض بأشكال وتصميمات مختلفة المهم هو تناسق هذه الخامة مع نمط تصميم الغرفة. 

هذه الطاولة من الجرانيت فكرة جديدة بلونها الرمادي وملمسها المختلف والناعم، متناغمة مع ألوان الغرفة وأضافت لمسة من الطبيعة داخل التصميم العصري.

2- من الخرسانة!

S_cube, SetWorkshop SetWorkshop Living roomSide tables & trays
SetWorkshop

S_cube

SetWorkshop
SetWorkshop
SetWorkshop

لم أتخيل رؤية طاولة قهوة في غرفة المعيشة مصنوعة من الخرسانة! 

وعلى الرغم من غرابة الفكرة إلا أنها رائعة وعصرية وأنيقة وتحمل جميع المميزات التي من الممكن ان تحتاجها في غرفة معيشة، هي في حد ذاتها ديكور مميز وصالحة للأنماط العصرية والصناعية والمينيمال على وجه التحديد.

3- طاولة من الزجاج والخشب

Indie Style Interiors - simply perfect living room style Indie Style Interiors غرفة المعيشة
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – simply perfect living room style

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

الزجاج والخشب من المواد التي تتناغم مع بعضها بشكل مذهل، يمكن استخدام المادتين معا في التصميمات العصرية والريفية والكلاسيكية أيضا، وفي هذا المثال طاولة استخدمت الزجاج مع الخشب في تصميم عصري مثلث يتوسط غرفة المعيشة بشكل مثير للاهتمام نظرا لتصميم قاعدتها الخشبية بطريقة غريبة وغير معتادة. 

4- مستويات مختلفة

Hula Hoop, B+P architetti B+P architetti Living roomSide tables & trays
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

تصميم مبتكر آخر لطاولة قهوة يمكن استخدامها في غرفة المعيشة الحديثة أو الريفية، استخدم الخشب النفس في تصميمها عن طريق ألواح دائرية موضوعة على مستويات مختلفة، وبذلك يمكن استخدام اكثر من سطح في نفس الطاولة، حل ذكي للمساحات الصغيرة. 

5- كما يمكنك صنع طاولة بيديك بأي قطعة أثاث قديمة وإعادة طلائها من جديد وجعلها ملائمة لنمط تصميم غرفتك كما يوجد في هذا التصميم لطاولة عبارة عن صندوق قديم بلون عتيق!

homify Living roomSide tables & trays
homify

homify
homify
homify

اقرأ أيضا: 22 فكرة وأسلوب لتزين غرفة المعيشة

6- من القماش

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

كما ذكرنا من قبل فأي خامة يمكن استخدامها في صنع طاولة لغرفة المعيشة، هنا مثلا استخدم القماش في تغليف الطاولة المنجدة من الداخل بلون أصفر أنيق جلب النشاط والمرح إلى الغرفة من جديد، شكل الطاولة كلاسيكي ولونها عصري فالآن يمكنك توظيف التصميم كما تريد! 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- استخدام الطاولات متعددة الأحجام والت يمكن دمجها داخل بعضها البعض فكرة ذكية لتوفير عدد كبير من الطاولات الصغيرة في مساحة محدودة.

Mesas de diseño exclusivo por Balea Collection, Muka Design Lab Muka Design Lab Living roomSide tables & trays
Muka Design Lab

Muka Design Lab
Muka Design Lab
Muka Design Lab

اقرأ أيضا: 18 فكرة مميزة لتصميم غرف المعيشة الصغيرة

8- المعدن والخشب

Colección PHI 60, Delica Delica Living roomShelves
Delica

Delica
Delica
Delica

هذه المرة أيضا دمج المصمم الخشب الموجود في أرجل الطاولة مع مادة أخرى وهي الصاج، يمكن استبدالها بالمعدن أو أي مادة أخرى، في الحقيقة فكرت في استخدام صينية مطبخ قديمة وإعادة دهانها وتثبيتها على أرجل خشبية وسأحصل على واحدة مثل هذه! 

9- الارتفاعات المنخفضة في طاولات القهوة سمة مميزة في تصميمات غرف المعيشة العصرية، هذه الطاولة البيضاء مثالية مع الأثاث الأسود.

Lifestyle, Dwell Dwell غرفة المعيشة
Dwell

Lifestyle

Dwell
Dwell
Dwell

10- الخشب من أفضل الخامات التي يسهل تشكيلها بأي طريقة وشكل تريد الحصول عليه، أمامكم الآن مثال جيد على هذه الحقيقة!

Kech , Cheb Fusion Cheb Fusion Living roomSide tables & trays
Cheb Fusion

Kech

Cheb Fusion
Cheb Fusion
Cheb Fusion

11- لوح تزلج

Stockgrove house, Tye Architects Tye Architects غرفة المعيشة
Tye Architects

Stockgrove house

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

طاولة بيضاوية على شكل لوح تزلج باللون الأسود الأنيق اختيار مثالي للمساحة المفتوحة على الحديقة، فالأسود مع تصميمها الانسيابي ملائم لكل خواص هذه الغرفة. 

12- الطاولات الريفية بشكلها التقليدي المصنوع من الخشب لا تصلح فقط في غرف المعيشة بل تصلح في المطبخ والمساحات المفتوحة وغير مكلّفة على الإطلاق.

Attractive Side Table homify Living roomSide tables & trays
homify

Attractive Side Table

homify
homify
homify

13- أما الزجاج فهو ما يميز التصميمات العصرية، طاولة زجاجية بأقدام معدنية لامعة للحصول على تصميم راقي وبسيط.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

14- استخدم الألوان المختلفة والغير معتادة في طلاء طاولة القهوة وستحصل على قطعة ديكور مميزة بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية.

Apartment FR01, Holzer & Friedrich GbR Holzer & Friedrich GbR غرفة المعيشة
Holzer &amp; Friedrich GbR

Holzer & Friedrich GbR
Holzer &amp; Friedrich GbR
Holzer & Friedrich GbR

15- كما قلنا سابقا الابداع في تشكيل الطاولات هو ما يميزها وهذا التصميم الأسود لطاولة القهوة مميز للغاية.

Living Room with Fireplace Luke Cartledge Photography غرفة المعيشة
Luke Cartledge Photography

Living Room with Fireplace

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

16- أشكال مختلفة ومبتكرة للطاولات من مواد مختلفة وألوان مختلفة طريقة رائعة لجذب الانتباه إلى عنصر غريب ومفاجيء في هذه الغرفة البيضاء.

AP SE701 , AL11 ARQUITETURA AL11 ARQUITETURA غرفة المعيشة
AL11 ARQUITETURA

AL11 ARQUITETURA
AL11 ARQUITETURA
AL11 ARQUITETURA

17- زجاج مطلي باللون النحاسي وثلاث أرجل معدنية شكلت طاولة مثلثة غاية في الأناقة.

Minotti space, Architectural Visualization Architectural Visualization غرفة المعيشة
Architectural Visualization

Minotti space

Architectural Visualization
Architectural Visualization
Architectural Visualization

18- مثال آخر على الطاولات المتعددة التي يمكن دمجها معا لتوفير المساحة، ويمكن أيضا تغيير لون كل طاولة عن الأخرى.

City Pied a Terre, Black and Milk | Interior Design | London Black and Milk | Interior Design | London مكتب عمل أو دراسة
Black and Milk | Interior Design | London

City Pied a Terre

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

19- الخشب الصناعي رخيص وغيرمكلّف ويمكن الحصول على أشكال متعددة ومختلفة منه فهو أكثر انتشارا في تصميم الطاولات والمكتبات.

​Sitting room Bedford Gardens house. Nash Baker Architects Ltd غرفة المعيشة Grey
Nash Baker Architects Ltd

​Sitting room Bedford Gardens house.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

20- طاولات مستديرة بأحجام مختلفة زينت هذه الغرفة الخشبية.

RESIDÊNCIA MAYNARD, Isabela Bethônico Arquitetura Isabela Bethônico Arquitetura غرفة المعيشة
Isabela Bethônico Arquitetura

Isabela Bethônico Arquitetura
Isabela Bethônico Arquitetura
Isabela Bethônico Arquitetura

21- التصميمات الكلاسيكية أيضا لا غنى فيها عن طاولة القهوة في المنتصف، وهذا التصميم الكلاسيكي لطاولة مكونة من دورين هو منتشر وتقليدي ولكنك لن تمل من النظر إليه مع ذلك!

Furniture Collection, Titchmarsh & Goodwin Titchmarsh & Goodwin غرفة المعيشة
Titchmarsh &amp; Goodwin

Furniture Collection

Titchmarsh & Goodwin
Titchmarsh &amp; Goodwin
Titchmarsh & Goodwin

22- مختلفة تماما وغير تقليدية ورغم كلاسيكية التصميم إلا أنه مرح بهذه الألوان، الطاولة استخدمت نفس قماش الأريكة وفي المنتصف زجاج مستطيل.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اقرأ أيضا: 15 فكرة للألوان.. هذه التصميمات لغرف المعيشة ستذهلكم بألوانها

23- أرجل غريبة وأشكال هندسية لمحبي هذه التصميمات الغير تقليدية والمبتكرة.

TABLE Guzman Studio Dressing roomStorage
Guzman Studio

TABLE

Guzman Studio
Guzman Studio
Guzman Studio

24- في البداية ستراه على أنه صندوق خشبي كبير ومع ذلك فهي طاولة مميزة للغاية وخصوصا لعشّاق النمط المينيمال.

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

25- الأسود اللامع والأجل الخشبية للحصول على طاولة ليست فقط عصرية ولكنها راقية بامتياز!

Living Room deDraft Ltd غرفة المعيشة Grey
deDraft Ltd

Living Room

deDraft Ltd
deDraft Ltd
deDraft Ltd
25 تصميم رائع استخدم الموزاييك بطرق مختلفة
أخبرونا عن أفضل طاولة حازت على إعجابكم في هذا الكتاب...

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً