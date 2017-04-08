25 تصميم متنوع لطاولة القهوة بغرفة المعيشة

بمرور الوقت أصبحت طاولة القهوة عنصر أساسي في غرف المعيشة العصرية ولا يتوقف دورها عند وظيفتها العملية لوضع الأغراض عليها، بل امتدت الآن إلى أن أصبحت عنصر مكمّل في ديكور غرف المعيشة.
يمكن استخدام طاولة القهوة في وضع الكتب والاكسسوارات والزخارف والنباتات والمزهريات إلخ، لن نستطيع حصر الأغراض التي يمكن استخدام الطاولة كوسيلة لوجودها بالغرفة، لذا نقدم لكم في هذا الكتاب مجموعة متنوعة ومختلفة من التصميمات الجميلة لطاولات القهوة وسترغبون في اقتناء إحداها بغرفتكم الخاصة!
لا يمكن حصر طاولة القهوة في خامة واحدة، بل يمكن استخدام جميع الخامات في تحقيق نفس الغرض بأشكال وتصميمات مختلفة المهم هو تناسق هذه الخامة مع نمط تصميم الغرفة.
هذه الطاولة من الجرانيت فكرة جديدة بلونها الرمادي وملمسها المختلف والناعم، متناغمة مع ألوان الغرفة وأضافت لمسة من الطبيعة داخل التصميم العصري.
لم أتخيل رؤية طاولة قهوة في غرفة المعيشة مصنوعة من الخرسانة!
وعلى الرغم من غرابة الفكرة إلا أنها رائعة وعصرية وأنيقة وتحمل جميع المميزات التي من الممكن ان تحتاجها في غرفة معيشة، هي في حد ذاتها ديكور مميز وصالحة للأنماط العصرية والصناعية والمينيمال على وجه التحديد.
الزجاج والخشب من المواد التي تتناغم مع بعضها بشكل مذهل، يمكن استخدام المادتين معا في التصميمات العصرية والريفية والكلاسيكية أيضا، وفي هذا المثال طاولة استخدمت الزجاج مع الخشب في تصميم عصري مثلث يتوسط غرفة المعيشة بشكل مثير للاهتمام نظرا لتصميم قاعدتها الخشبية بطريقة غريبة وغير معتادة.
تصميم مبتكر آخر لطاولة قهوة يمكن استخدامها في غرفة المعيشة الحديثة أو الريفية، استخدم الخشب النفس في تصميمها عن طريق ألواح دائرية موضوعة على مستويات مختلفة، وبذلك يمكن استخدام اكثر من سطح في نفس الطاولة، حل ذكي للمساحات الصغيرة.
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كما ذكرنا من قبل فأي خامة يمكن استخدامها في صنع طاولة لغرفة المعيشة، هنا مثلا استخدم القماش في تغليف الطاولة المنجدة من الداخل بلون أصفر أنيق جلب النشاط والمرح إلى الغرفة من جديد، شكل الطاولة كلاسيكي ولونها عصري فالآن يمكنك توظيف التصميم كما تريد!
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هذه المرة أيضا دمج المصمم الخشب الموجود في أرجل الطاولة مع مادة أخرى وهي الصاج، يمكن استبدالها بالمعدن أو أي مادة أخرى، في الحقيقة فكرت في استخدام صينية مطبخ قديمة وإعادة دهانها وتثبيتها على أرجل خشبية وسأحصل على واحدة مثل هذه!
طاولة بيضاوية على شكل لوح تزلج باللون الأسود الأنيق اختيار مثالي للمساحة المفتوحة على الحديقة، فالأسود مع تصميمها الانسيابي ملائم لكل خواص هذه الغرفة.