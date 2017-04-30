5 أشياء يجب مراعتها عند إختيار رفوف لغرف منزلك

الرفوف هي طريقة سهلة ليس فقط لإضافة جمال للغرف لكنها طريقة عملية وفاعلية لإضافة مساحة تخزينية لأي غرفة. فالرفوف ستتمكن من تحسين شكل غرف منزلك كما ستظهر الغرفة بشكل منظم ومرتب.
يمكنك استخدام رفوف في أماكن مختلفة في منزلك والنتيجة ستكون رائعة، أما بعد إختيار شكل وطراز الرفوف المناسبة لكم يأتي اختيار اللون وكيفية تزينها، وهذا ما سنعرضه عليكم اليوم. في مقال اليوم جئنا إليكم بعدد من الحيل حتى تتمكن من إختيار أفضل الرفوف لمنزلك، فتابع معنا هذا المقال حتى تتمكن من الحصول على إختيار رائع.
هناك عاملين يحددان موقع الرف، الشكل والوظيفة، فإذا كان لديك حائط فارغ بمساحة مناسبة بدون وجود نوافذ أو معوقات ويسمح بوجود بروز فهذا مكان مناسب لعمل الرفوف.
العامل الآخر هو العامل الوظيفي وهو يحدد إذا إحتجت مساحة لوضع أغراضك المختلفة للحد من الفوضى في الغرف المختلفة، والذي يحدد موقع الرفوف حسب الإستخدام في كل غرفة.
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ما هو أفضل لون للرفوف، لا يوجد إجابة صريحة ووافية لهذا السؤال فالإختيارات مفتوحة أمامك لتختار ما تشاء. فإذا كانت مساحة الغرفة صغيرة فإن استخدام نفس لون الحائط وتكراره مع الرفوف هو إختيار رائع كما أنه يعزز الطراز المودرن المستخدم في الغرف.
أما إذا أردت ملئ الحائط الفارغ وتزينه بالألوان المتنوعة فقم باختيار لون مناسب ومتجانس مع باليتة ألوان الغرفة.
يمكنك أيضاً استخدام الرفوف لكسر الاستمرارية في حائط طويل أو ممل.
قبل الشروع في ثقب الحوائط لتركيب الرفوف إحرص على معرفة المكان الذي تريد وضع الرفوف به. فيجب قياس الحائط المراد وضع الرفوف عليه والتأكد أنه موافق لتوقعاتك.
بعد ذلك قم بعمل بروفا على مكان الرف بوضعه بدون تثبيت في المكان الذي تخيلته للتأكد من أن هذا المكان هو أفضل مكان لوضع الرف.
يعتمد شكل الرف على طراز بيتك ووظيفة الرفوف، فهناك طرز كثيرة ومتنوعة الرفوف فهي تأتي بأشكال رائعة تسمح لك بتزبن الغرف بالتصاميم المختلفة. فلا تخاف من استخدام أشكال غير تقليدية أو إختيارات فنية فهي ستعطي لغرف منزلك شخصية خاصة.
يمكنك استخدام الرفوف لتخزين الأغراض كما يمكن استخدامها في توفير مساحة لعرض الأغراض والمقتنيات.
إذا كنت تريد رفوف لتنظيم الكتب في منزلك أو مكتبك فيفضل اللجوء لتصاميم عادية وذات عرض كبير لتأخذ أكبر عدد ممكن من الكتب.
إذا كنت تفضل الرفوف المدمجة فهي إختيارات لا يمكن إضافتها في أي وقت ولكن يتم عملها في مراحل التشطيب الأولية سواء في البناء أو التجديد.
بعد إختيار موقع الرف وتركيبه حان الوقت لتزينه ليعطي أفضل النتائج لغرفتك. فيجب عليك وضع بعض الإختيارات الديكورية المميزة والمناسبة لطراز غرفتك. كما يمكنك تزين الرفوف بالإضاءة سواء الموجهه أو فروع الإضاءة الليد وإظهار الرفوف بشكل متميز وساحر.