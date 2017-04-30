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5 أشياء يجب مراعتها عند إختيار رفوف لغرف منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini BathroomStorage
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الرفوف هي طريقة سهلة ليس فقط لإضافة جمال للغرف لكنها طريقة عملية وفاعلية لإضافة مساحة تخزينية لأي غرفة. فالرفوف ستتمكن من تحسين شكل غرف منزلك كما ستظهر الغرفة بشكل منظم ومرتب. 

يمكنك استخدام رفوف في أماكن مختلفة في منزلك والنتيجة ستكون رائعة، أما بعد إختيار شكل وطراز الرفوف المناسبة لكم يأتي اختيار اللون وكيفية تزينها، وهذا ما سنعرضه عليكم اليوم. في مقال اليوم جئنا إليكم بعدد من الحيل حتى تتمكن من إختيار أفضل الرفوف لمنزلك، فتابع معنا هذا المقال حتى تتمكن من الحصول على إختيار رائع.

1.​الموقع المناسب

Apartamento Del Valle, Nogueira Arquitetura e Interiores Nogueira Arquitetura e Interiores غرفة نوم Turquoise
Nogueira Arquitetura e Interiores

Nogueira Arquitetura e Interiores
Nogueira Arquitetura e Interiores
Nogueira Arquitetura e Interiores

هناك عاملين يحددان موقع الرف، الشكل والوظيفة، فإذا كان لديك حائط فارغ بمساحة مناسبة بدون وجود نوافذ أو معوقات ويسمح بوجود بروز فهذا مكان مناسب لعمل الرفوف.

Mish-Mesh storage Loaf Corridor, hallway & stairsStorage فلز Grey
Loaf

Mish-Mesh storage

Loaf
Loaf
Loaf

العامل الآخر هو العامل الوظيفي وهو يحدد إذا إحتجت مساحة لوضع أغراضك المختلفة للحد من الفوضى في الغرف المختلفة، والذي يحدد موقع الرفوف حسب الإستخدام في كل غرفة.

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Modern New Home in Hampstead - Bathroom Black and Milk | Interior Design | London BathroomStorage vanity unit,mirror,bathtub
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – Bathroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

2.​لون الرفوف

綠森活 溫暖如斯清爽系田園鄉居, 垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司 垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司 غرفة نوم
垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司

垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司
垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司
垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司

ما هو أفضل لون للرفوف، لا يوجد إجابة صريحة ووافية لهذا السؤال فالإختيارات مفتوحة أمامك لتختار ما تشاء. فإذا كانت مساحة الغرفة صغيرة فإن استخدام نفس لون الحائط وتكراره مع الرفوف هو إختيار رائع كما أنه يعزز الطراز المودرن المستخدم في الغرف.

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini BathroomStorage
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

أما إذا أردت ملئ الحائط الفارغ وتزينه بالألوان المتنوعة فقم باختيار لون مناسب ومتجانس مع باليتة ألوان الغرفة.

Battersea Stafford Charcoal Brick Effect Tile The London Tile Co. Walls & flooringTiles
The London Tile Co.

Battersea Stafford Charcoal Brick Effect Tile

The London Tile Co.
The London Tile Co.
The London Tile Co.

يمكنك أيضاً استخدام الرفوف لكسر الاستمرارية في حائط طويل أو ممل.

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​3.مقاس الرف

shelfbar floating shelves - corner bookcase shelfbar HouseholdStorage
shelfbar

shelfbar floating shelves – corner bookcase

shelfbar
shelfbar
shelfbar

قبل الشروع في ثقب الحوائط لتركيب الرفوف إحرص على معرفة المكان الذي تريد وضع الرفوف به. فيجب قياس الحائط المراد وضع الرفوف عليه والتأكد أنه موافق لتوقعاتك.

Magnetika system - magnetic shelves Ronda Design HouseholdStorage
Ronda Design

Magnetika system – magnetic shelves

Ronda Design
Ronda Design
Ronda Design

بعد ذلك قم بعمل بروفا على مكان الرف بوضعه بدون تثبيت في المكان الذي تخيلته للتأكد من أن هذا المكان هو أفضل مكان لوضع الرف.

shelfbar floating shelves - narrow single shelfbar HouseholdStorage
shelfbar

shelfbar floating shelves – narrow single

shelfbar
shelfbar
shelfbar

4.​شكل الرف

Batman shelf, Marwa Hasan Marwa Hasan Living roomShelves خشب Black
Marwa Hasan

Marwa Hasan
Marwa Hasan
Marwa Hasan

يعتمد شكل الرف على طراز بيتك ووظيفة الرفوف، فهناك طرز كثيرة ومتنوعة الرفوف فهي تأتي بأشكال رائعة تسمح لك بتزبن الغرف بالتصاميم المختلفة. فلا تخاف من استخدام أشكال غير تقليدية أو إختيارات فنية فهي ستعطي لغرف منزلك شخصية خاصة.

#3 Ordnung Ist Hierarchie, FUNDAMENTAL.BERLIN FUNDAMENTAL.BERLIN Living roomShelves
FUNDAMENTAL.BERLIN

FUNDAMENTAL.BERLIN
FUNDAMENTAL.BERLIN
FUNDAMENTAL.BERLIN

يمكنك استخدام الرفوف لتخزين الأغراض كما يمكن استخدامها في توفير مساحة لعرض الأغراض والمقتنيات.

Hotel Corse, CORO furniture CORO furniture Living roomShelves
CORO furniture

CORO furniture
CORO furniture
CORO furniture

إذا كنت تريد رفوف لتنظيم الكتب في منزلك أو مكتبك فيفضل اللجوء لتصاميم عادية وذات عرض كبير لتأخذ أكبر عدد ممكن من الكتب.

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

إذا كنت تفضل الرفوف المدمجة فهي إختيارات لا يمكن إضافتها في أي وقت ولكن يتم عملها في مراحل التشطيب الأولية سواء في البناء أو التجديد.

5.​تزين الرف

Apartamento Coqueiros, Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura غرفة المعيشة
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura

Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura

بعد إختيار موقع الرف وتركيبه حان الوقت لتزينه ليعطي أفضل النتائج لغرفتك. فيجب عليك وضع بعض الإختيارات الديكورية المميزة والمناسبة لطراز غرفتك. كما يمكنك تزين الرفوف بالإضاءة سواء الموجهه أو فروع الإضاءة الليد وإظهار الرفوف بشكل متميز وساحر.

shelfbar floating shelves - -alcove shelfbar HouseholdStorage
shelfbar

shelfbar floating shelves – -alcove

shelfbar
shelfbar
shelfbar

أما إذا أردت الحد من الفوضى في منزلك فإحرص على تنظيم الأشياء في سلال وترتيبها بشكل منظم على الرف بحيث يكون شكله النهائي مهندم ومنظم كما سيسهل عليك الحصول على ما تريد فيما بعد.

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