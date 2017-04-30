5 أشياء يجب مراعتها عند إختيار رفوف لغرف منزلك

الرفوف هي طريقة سهلة ليس فقط لإضافة جمال للغرف لكنها طريقة عملية وفاعلية لإضافة مساحة تخزينية لأي غرفة. فالرفوف ستتمكن من تحسين شكل غرف منزلك كما ستظهر الغرفة بشكل منظم ومرتب.

يمكنك استخدام رفوف في أماكن مختلفة في منزلك والنتيجة ستكون رائعة، أما بعد إختيار شكل وطراز الرفوف المناسبة لكم يأتي اختيار اللون وكيفية تزينها، وهذا ما سنعرضه عليكم اليوم. في مقال اليوم جئنا إليكم بعدد من الحيل حتى تتمكن من إختيار أفضل الرفوف لمنزلك، فتابع معنا هذا المقال حتى تتمكن من الحصول على إختيار رائع.