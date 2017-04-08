10 أخطاء ديكورية شائعة في غرف النوم.. تجنبها!

غرف النوم ليست ذلك الركن البعيد الهادئ الذي تتطلع أن تقضي فيه وقت الراحة والاسترخاء فقط بعد يوم عمل شاق، فهذا مفهوم خاطئ رغم أن هذا الشرط واجب تحقيقه بالطبع من تصميمها ولكن يجب أيضًا توفير عناصر أخرى بهذه الغرفة تجعلها كاملة متكاملة تتناسب مع احتياجاتنا وهذا هو الأهم. بهذا المقال سنكتشف مجموعة من الأخطاء الديكورية الجسيمة التي نرتكبها عند تصميم غرف النوم، كما سنكتشف في الوقت ذاته كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من كل سنتيمتر فيها.. لنبدأ الآن!
عند مرحلة تأثيث غرفة النوم عادة لا يكون هناك أي اهتمام بشئٍ سوى بتصميم السرير وحجمه وفرشه باعتباره هو بطل الرواية، لدرجة أنه يتجاهل الكثيرين فكرة وجود أي جلسة حتى ولو مكونة من مقعد واحد فقط تسمح للقاطنين من قراءة إحدى المجلات أو فحص هواتفهم قبل النوم، أو احتساء مشروباتهم المفضلة بأول النهار وهكذا.
وجود هذه المنطقة شديدة الأهمية يجنبك حدوث أي فوضى بالسرير وفرشه لأنك بذلك لن تتوجه إلى السرير إلا عند النوم فقط. لا تجعل اختيار مكان هذه الجلسة أمر يحيرك، فبسهولة يمكنك إضافة مقعد مريح على مقربة من السرير أو عند آخر أطرافه تحديدًا، أو يمكنك أيضًا وضع أريكة
3 فرد بإحدى جوانب الغرفة -في حال إن كانت مساحتها معقولة نسبيًا- لتخلق مكانًا مميزًا للجلوس.
اختيار أغطية بيضاء للسرير أمر غير موفق فهو يجعل الغرف أشبه بالمستشفيات! فضلًا عن أنها لمسة نمطية لا تضيف للغرفة بل تضر بإطلالتها. في الوقت ذاته ومع ظهور الجديد والجديد في عالم الديكور بات هناك العديد من الأقمشة المزركشة والملونة سواء بالألوان الزاهية أو الداكنة فكلاهما له ميزته.
لذا إذا كنت تريد إكساب غرفة نومك مزيدًا من الإشراقة والحيوية لا تتردد في اللجوء للفرش المنقوش ذو الألوان الجريئة لتستيقظ يوميًا على نغمات مفرحة تملأ العالم من حولك بهجة وسرور.
كثيرون هم من يـحبون اللجوء للألوان الهادئة والعادية في جدران غرف النوم وهذا خطأ شائع للغاية، علاجه ببساطة هو أن تجعل لكل غرفة من غرف النوم بمنزلك شخصية وهوية خاصة تعبر عن نفسها من خلال تجنب الإطلالات المملة والباردة بأخرى تعتمد على لمسات مبتكرة، من هذه اللمسات استخدام الألوان الجريئة، وكذلك الاستعانة بورق الحائط المجسم مثلًا، وربما الأغطية الفينيل برسوم وأشكال تأخذك لعوالم أخرى.
يمكن لعنصر الإضاءة أيضًا أن يصنع الفارق بإطلالة غرف النوم ويدعم مظهر جدرانها حتى وإن كانت باهتة مملة، فكفي انعكاسات الضوء وما تتركه من بصمة مذهلة في تصميم الغرفة.
مساحة الغرفة الصغيرة لا تعني القبول بإطلالة عادية بل بالعكس لابد أن يشكل ذلك تحدي لديك لتخرج عن ما هو مألوف بإبداعاتك. فكما نرى هنا في النموذج المعروض كيف تحولت غرفة بمساحة محدودة للوحة فنية تحب التطلع إليها وربما تتمنى قضاء ليلة واحدة بها!
عليك بعدم تجاهل المرآة كإكسسوار أساسي بغرفة النوم، وذلك لان لها العديد والعديد من الميزات، أولها إنها تجعل الغرفة تبدو أوسع وتمدها بمزيد من البراح، ثانيها، أنها تجعل الغرفة تبدو مشرقة بإنعكاساتها للأضواء، ثالثها، أنها تسمح للقاطنين من تنسيق هيئاتهم في الصباح الباكر قبل الذهاب إلى أعمالهم وتوفر عليهم الذهاب إلى الحمام أو مرآة مدخل المنزل وغيرهم.
من دون أدنى شك وجود مداخل كهرباء أمر في غاية الأهمية بغرف النوم عليك ألا تستهين به مطلقًا رغم بساطته. فجميعنا وعلى مدار يومنا دائمًا ما نحتاج إلى أن نقوم بشحن هواتفنا وحاسبتنا النقالة وغيرها من الأجهزة الصغيرة؛ لذا بدلًا من الاضطرار للخروج إلى المجال الحيوي للمنزل والذي هو بطبيعة الحال يكون بعيدًا عن الغرفة ستجعلك تلك النصيحة مستكينًا بغرفتك وبجانبك هاتفك النقال تفحصه متى تشاء.
التسريحةعنصر ديكوري لابد منه
وجود طاولة بمرآة في غرفة نومك أو
تسريحة كما يطلق البعض عليها أمر ضروري للغاية لك في الصباح. فهي تمكنك من تنسيق هيئتك والاستعداد للخروج. فبدلًا من أن تقوم بذلك وأنت واقفًا أمام مرآة الحمام، هنا هي تسمح لك بالجلوس على مقعد مريح قريب من المرآة ومن أغراضك على حد سواء التي تسكن الأدراج كما هو في النموذج المعروض هنا.
عادة ما يتجاهل الكثيرين أمر عنصر الإضاءة من الأساس في غرف النوم وغيرها من الغرف ويهتمون فقط بتصميم وحدة الإضاءة الأساسية التي تتوسط السقف، فلا يسعون لإضفاء لمسات أخرى تنشر أجواء رومانسية مريحة للاعصاب وتساعد على الاسترخاء. هؤلاس الأشخاص عليهم إدراك أمر شديد الأهمية ألا وهو أن الإضاءة يمكن أن تكون وظيفية ومع ذلك تضيف لمسة جمالية في الوقت ذاته باعتبارها إكسسوار من شأنه تزيين الغرفة بانعكاساته الساحرة.
هذا ما نتحدث عنه ولا يأبه به الكثير من الناس وهو تحقيق الاستفادة القصوى من عنصر الإضاءة وعدم الاكتفاء بكونه أداة وظيفية تمدنا بالضوء فحسب بل أنه عنصر ديكوري هام له سحر خاص ولكن إن وظف بالشكل السليم.
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إنه لأمر رائع أن يكون من ضمن أثاث غرفة نومك طاولة صغيرة بمكتب عصري بسيط يمكنك من فحص حاسوبك النقال صباحًا للرد على ما يورد لك من إيميلات ولفحص أمر على الإنترنت في عجالة وهكذا.. دعونا نواجه الأمر فممارسة ذلك وأنت على السرير سيجعلك ترغب في استكمال نومك لكنه إن اخذت الموضوع بجدية ستجد أن وجود طاولة بالغرفة بعيدة أو قريبة عن السرير شئ هام لا يستهان به خصوصًا لفئة الشباب.