الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 أخطاء ديكورية شائعة في غرف النوم.. تجنبها!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Apartamento Parque por mmagalhães estúdio, mmagalhães estúdio mmagalhães estúdio غرفة نوم
Loading admin actions …

غرف النوم ليست ذلك الركن البعيد الهادئ الذي تتطلع أن تقضي فيه وقت الراحة والاسترخاء فقط بعد يوم عمل شاق، فهذا مفهوم خاطئ رغم أن هذا الشرط واجب تحقيقه بالطبع من تصميمها ولكن يجب أيضًا توفير عناصر أخرى بهذه الغرفة تجعلها كاملة متكاملة تتناسب مع احتياجاتنا وهذا هو الأهم. بهذا المقال سنكتشف مجموعة من الأخطاء الديكورية الجسيمة التي نرتكبها عند تصميم غرف النوم، كما سنكتشف في الوقت ذاته كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من كل سنتيمتر فيها.. لنبدأ الآن!

1- عدم وجود أي مساحة للجلوس!

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم Beige
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

عند مرحلة تأثيث غرفة النوم عادة لا يكون هناك أي اهتمام بشئٍ سوى بتصميم السرير وحجمه وفرشه باعتباره هو بطل الرواية، لدرجة أنه يتجاهل الكثيرين فكرة وجود أي جلسة حتى ولو مكونة من مقعد واحد فقط تسمح للقاطنين من قراءة إحدى المجلات أو فحص هواتفهم قبل النوم، أو احتساء مشروباتهم المفضلة بأول النهار وهكذا.

وجود هذه المنطقة شديدة الأهمية يجنبك حدوث أي فوضى بالسرير وفرشه لأنك بذلك لن تتوجه إلى السرير إلا عند النوم فقط. لا تجعل اختيار مكان هذه الجلسة أمر يحيرك، فبسهولة يمكنك إضافة مقعد مريح على مقربة من السرير أو عند آخر أطرافه تحديدًا، أو يمكنك أيضًا وضع أريكة 3 فرد بإحدى جوانب الغرفة -في حال إن كانت مساحتها معقولة نسبيًا- لتخلق مكانًا مميزًا للجلوس. 

2- ألوان غير مناسبة لأغطية السرير

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur غرفة نوم
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

اختيار أغطية بيضاء للسرير أمر غير موفق فهو يجعل الغرف أشبه بالمستشفيات! فضلًا عن أنها لمسة نمطية لا تضيف للغرفة بل تضر بإطلالتها. في الوقت ذاته ومع ظهور الجديد والجديد في عالم الديكور بات هناك العديد من الأقمشة المزركشة والملونة سواء بالألوان الزاهية أو الداكنة فكلاهما له ميزته.

لذا إذا كنت تريد إكساب غرفة نومك مزيدًا من الإشراقة والحيوية لا تتردد في اللجوء للفرش المنقوش ذو الألوان الجريئة لتستيقظ يوميًا على نغمات مفرحة تملأ العالم من حولك بهجة وسرور.

3- احترس من الطلاءات مملة المنظر

Квартира-студия в современном стиле, "PRimeART" 'PRimeART' غرفة نوم
<q class='-first'>PRimeART</q>

"PRimeART"
<q class='-first'>PRimeART</q>
"PRimeART"

كثيرون هم من يـحبون اللجوء للألوان الهادئة والعادية في جدران غرف النوم وهذا خطأ شائع للغاية، علاجه ببساطة هو أن تجعل لكل غرفة من غرف النوم بمنزلك شخصية وهوية خاصة تعبر عن نفسها من خلال تجنب الإطلالات المملة والباردة بأخرى تعتمد على لمسات مبتكرة، من هذه اللمسات استخدام الألوان الجريئة، وكذلك الاستعانة بورق الحائط المجسم مثلًا، وربما الأغطية الفينيل برسوم وأشكال تأخذك لعوالم أخرى.  

يمكن لعنصر الإضاءة أيضًا أن يصنع الفارق بإطلالة غرف النوم ويدعم مظهر جدرانها حتى وإن كانت باهتة مملة، فكفي انعكاسات الضوء وما تتركه من بصمة مذهلة في تصميم الغرفة.

4- لا تجعل شئ يحجم من إبداعاتك

Спальня "Mojito", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة نوم Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

مساحة الغرفة الصغيرة لا تعني القبول بإطلالة عادية بل بالعكس لابد أن يشكل ذلك تحدي لديك لتخرج عن ما هو مألوف بإبداعاتك. فكما نرى هنا في النموذج المعروض كيف تحولت غرفة بمساحة محدودة للوحة فنية تحب التطلع إليها وربما تتمنى قضاء ليلة واحدة بها!

5- المرايا هامة.. فلا تتجاهلها

Clássico ao Luxo, Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores غرفة نوم
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores

Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores
Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores

عليك بعدم تجاهل المرآة كإكسسوار أساسي بغرفة النوم، وذلك لان لها العديد والعديد من الميزات، أولها إنها تجعل الغرفة تبدو أوسع وتمدها بمزيد من البراح، ثانيها، أنها تجعل الغرفة تبدو مشرقة بإنعكاساتها للأضواء، ثالثها، أنها تسمح للقاطنين من تنسيق هيئاتهم في الصباح الباكر قبل الذهاب إلى أعمالهم وتوفر عليهم الذهاب إلى الحمام أو مرآة مدخل المنزل وغيرهم.

6- لا تترك مجال للأسلاك لتشيع الفوضى!

Casa em Itu, Consuelo Jorge Arquitetos Consuelo Jorge Arquitetos غرفة نوم
Consuelo Jorge Arquitetos

Consuelo Jorge Arquitetos
Consuelo Jorge Arquitetos
Consuelo Jorge Arquitetos

من دون أدنى شك وجود مداخل كهرباء أمر في غاية الأهمية بغرف النوم عليك ألا تستهين به مطلقًا رغم بساطته. فجميعنا وعلى مدار يومنا دائمًا ما نحتاج إلى أن نقوم بشحن هواتفنا وحاسبتنا النقالة وغيرها من الأجهزة الصغيرة؛ لذا بدلًا من الاضطرار للخروج إلى المجال الحيوي للمنزل والذي هو بطبيعة الحال يكون بعيدًا عن الغرفة ستجعلك تلك النصيحة مستكينًا بغرفتك وبجانبك هاتفك النقال تفحصه متى تشاء.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- التسريحة عنصر ديكوري لابد منه

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

وجود طاولة بمرآة في غرفة نومك أو تسريحة كما يطلق البعض عليها أمر ضروري للغاية لك في الصباح. فهي تمكنك من تنسيق هيئتك والاستعداد للخروج. فبدلًا من أن تقوم بذلك وأنت واقفًا أمام مرآة الحمام، هنا هي تسمح لك بالجلوس على مقعد مريح قريب من المرآة ومن أغراضك على حد سواء التي تسكن الأدراج كما هو في النموذج المعروض هنا.

8- إضاءة مملة

Residência LM, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة نوم
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

عادة ما يتجاهل الكثيرين أمر عنصر الإضاءة من الأساس في غرف النوم وغيرها من الغرف ويهتمون فقط بتصميم وحدة الإضاءة الأساسية التي تتوسط السقف، فلا يسعون لإضفاء لمسات أخرى تنشر أجواء رومانسية مريحة للاعصاب وتساعد على الاسترخاء. هؤلاس الأشخاص عليهم إدراك أمر شديد الأهمية ألا وهو أن الإضاءة يمكن أن تكون وظيفية ومع ذلك تضيف لمسة جمالية في الوقت ذاته باعتبارها إكسسوار من شأنه تزيين الغرفة بانعكاساته الساحرة. 

9- انعكاسات مختلفة

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. غرفة نوم
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

هذا ما نتحدث عنه ولا يأبه به الكثير من الناس وهو تحقيق الاستفادة القصوى من عنصر الإضاءة وعدم الاكتفاء بكونه أداة وظيفية تمدنا بالضوء فحسب بل أنه عنصر ديكوري هام له سحر خاص ولكن إن وظف بالشكل السليم.

اقرأ أيضًا: 8 أفكار تجعل مدخل منزلك جميلًا.. اكتشفها

10- عدم وجود طاولة للكتابة

Apartamento Parque por mmagalhães estúdio, mmagalhães estúdio mmagalhães estúdio غرفة نوم
mmagalhães estúdio

mmagalhães estúdio
mmagalhães estúdio
mmagalhães estúdio

إنه لأمر رائع أن يكون من ضمن أثاث غرفة نومك طاولة صغيرة بمكتب عصري بسيط يمكنك من فحص حاسوبك النقال صباحًا للرد على ما يورد لك من إيميلات ولفحص أمر على الإنترنت في عجالة وهكذا.. دعونا نواجه الأمر فممارسة ذلك وأنت على السرير سيجعلك ترغب في استكمال نومك لكنه إن اخذت الموضوع بجدية ستجد أن وجود طاولة بالغرفة بعيدة أو قريبة عن السرير شئ هام لا يستهان به خصوصًا لفئة الشباب.

10 حيل لجعل منزلك أكثر أناقة بأقل التكاليف

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً