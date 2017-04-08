10 أخطاء ديكورية شائعة في غرف النوم.. تجنبها!

عند مرحلة تأثيث غرفة النوم عادة لا يكون هناك أي اهتمام بشئٍ سوى بتصميم السرير وحجمه وفرشه باعتباره هو بطل الرواية، لدرجة أنه يتجاهل الكثيرين فكرة وجود أي جلسة حتى ولو مكونة من مقعد واحد فقط تسمح للقاطنين من قراءة إحدى المجلات أو فحص هواتفهم قبل النوم، أو احتساء مشروباتهم المفضلة بأول النهار وهكذا.

وجود هذه المنطقة شديدة الأهمية يجنبك حدوث أي فوضى بالسرير وفرشه لأنك بذلك لن تتوجه إلى السرير إلا عند النوم فقط. لا تجعل اختيار مكان هذه الجلسة أمر يحيرك، فبسهولة يمكنك إضافة مقعد مريح على مقربة من السرير أو عند آخر أطرافه تحديدًا، أو يمكنك أيضًا وضع أريكة 3 فرد بإحدى جوانب الغرفة -في حال إن كانت مساحتها معقولة نسبيًا- لتخلق مكانًا مميزًا للجلوس.