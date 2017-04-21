أفكار عملية وجمالية لستائر غرف النوم

تعد الستائر هي أحد أهم العناصر في البيت حيث أنها تخدم كلاً من الجانب الجمالي والعملي فلا يكتمل جمال النوافذ والغرف بدون وجود ستائر. تأتي الستائر بعدد من التصاميم المختلفة فهناك عدد من الطرز الحديثة والتي تتخلى في محدداتها التصميميه عن الستائر ولكن هذا الإختيار لا يعد إختيار عملي أو بيئي وخاصة في غرفة مثل غرفة النوم.
فالستائر تساهم في منع تسرب الحرارة والهواء سواء كان ذلك في الصيف أو الشتاء والذي يساهم بدورة في خفض استهلاك الطاقة في المنازل. سبب آخر هو إضافة خصوصية للغرف وزيادة إحساس الراحة والاسترخاء في المنزل بدون القلق من تسلل أعين خارجية إلى داخل غرفتك. وأخيراً، فالستائر تشارك في منع الضوء من الدخول، والذي يختلف من منطقة لأخرى ويعتمد على عاداتك الخاصة، فالبعض قد يفضل أن يأخذ القيولة في وقت الظيهرة أو الاستيقاظ على إضاءة أخف من الإضاءة الشديدة القادمة في الصباح، أما البعض الآخر قد يحب ضوء الصباح أن يكون بمثابة منبه طبيعي ليوقظه.
فإختيارك لخامة الستارة تختلف حسب أولوياتك وما تريد الحصول عليه ولذلك فقد أتينا لكم بعدد من التصاميم الرائعة والمختلفة لستائر غرف النوم للحصول على ستارة عملية وجميلة تناسب ميزانيتك واحتياجاتك.
غالباً ما تستخدم الستارات في الطراز الكلاسيكي كأحد الاكسسوارات الرئيسية في الغرفة فيكون اختيار الستارة من قماش فاخر مثل الحرير، القطيفة أو التفتا.
غالباً ما يتناسب قماش الستارة مع باقي العناصر من مفرش السرير، الوسائد أو مقعدغرفة النوم فيعطي للغرفة مظهر فاخر ومبهر.
كلما زاد حجم النافذة كلما زادت فرصة فقدان الطاقة الداخلية، لذلك من المهم تغطية النوافذ الكبيرة بستارة مزدوجة. يكون أحياناً إختيار الستارة المزدوجة أيضاً بسبب تعدد الإحتياجات، فهي تعطي مرونة في الإختيار..
فقد تريد الحصول على تظليل لضوء الشمس في وقت ما، وفي وقت أخر تريد الحصول على ضوء داخلي مع عتم الرؤية وخلق خصوصية لتجنب أعين المتلصصين فتعطيك الستارة المزدوجة حرية الاختيار بين الستارتين.
تأتي الستائر بعدد من التصاميم والأشكال فهذا النموذج ذو تصميم رأسي والذي يكون بدلاً للتصميم الرأسي المعتاد والذي يتم تحريكه أفقياً، فيتم تحريكه رأسياً أعلى وأسفل.
هذا التصميم يعطي للغرفة مظهر مختلف عن طريق خلق بساطة وعمق، حيث أنها لا تأخذ الكثير من المساحة كما أنها توفر في الميزانية حيث أنها لا تحتاج لكثير من الأمتار لعملها ولكنها فقط تأخذ مقاسات فتحة النافذة.
إذا كنت تريد الحصول على تصميم بسيط ذو طابع مينمال في غرفتك، أو إذا كانت مساحة غرفك صغيرة فقم باختيار ستارة تأخذ نفس لون الحائط بالخامة المفضلة لديك حسب الحاجة.
أحد أكثر الاختيارات انتشاراً هي الستائر المنقوشة حيث تأتي بنقوشات مختلفة وملونة والتي تتناسب مع ألوان الغرفة وطرازها وتعطي للغرفة لمسة جمالية متميزة.
الستارة المنقوشة هي اسلوب من أساليب تزين غرفة النوم فإحرص على إختيار النقشة المحببة لديك والمتناسبة مع باليتة ألوان الغرفة.