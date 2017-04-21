أفكار عملية وجمالية لستائر غرف النوم

تعد الستائر هي أحد أهم العناصر في البيت حيث أنها تخدم كلاً من الجانب الجمالي والعملي فلا يكتمل جمال النوافذ والغرف بدون وجود ستائر. تأتي الستائر بعدد من التصاميم المختلفة فهناك عدد من الطرز الحديثة والتي تتخلى في محدداتها التصميميه عن الستائر ولكن هذا الإختيار لا يعد إختيار عملي أو بيئي وخاصة في غرفة مثل غرفة النوم.

فالستائر تساهم في منع تسرب الحرارة والهواء سواء كان ذلك في الصيف أو الشتاء والذي يساهم بدورة في خفض استهلاك الطاقة في المنازل. سبب آخر هو إضافة خصوصية للغرف وزيادة إحساس الراحة والاسترخاء في المنزل بدون القلق من تسلل أعين خارجية إلى داخل غرفتك. وأخيراً، فالستائر تشارك في منع الضوء من الدخول، والذي يختلف من منطقة لأخرى ويعتمد على عاداتك الخاصة، فالبعض قد يفضل أن يأخذ القيولة في وقت الظيهرة أو الاستيقاظ على إضاءة أخف من الإضاءة الشديدة القادمة في الصباح، أما البعض الآخر قد يحب ضوء الصباح أن يكون بمثابة منبه طبيعي ليوقظه.

فإختيارك لخامة الستارة تختلف حسب أولوياتك وما تريد الحصول عليه ولذلك فقد أتينا لكم بعدد من التصاميم الرائعة والمختلفة لستائر غرف النوم للحصول على ستارة عملية وجميلة تناسب ميزانيتك واحتياجاتك.