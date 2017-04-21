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أفكار عملية وجمالية لستائر غرف النوم

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة نوم
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تعد الستائر هي أحد أهم العناصر في البيت حيث أنها تخدم كلاً من الجانب الجمالي والعملي فلا يكتمل جمال النوافذ والغرف بدون وجود ستائر. تأتي الستائر بعدد من التصاميم المختلفة فهناك عدد من الطرز الحديثة والتي تتخلى في محدداتها التصميميه عن الستائر ولكن هذا الإختيار لا يعد إختيار عملي أو بيئي وخاصة في غرفة مثل غرفة النوم.

فالستائر تساهم في منع تسرب الحرارة والهواء سواء كان ذلك في الصيف أو الشتاء والذي يساهم بدورة في خفض استهلاك الطاقة في المنازل. سبب آخر هو إضافة خصوصية للغرف وزيادة إحساس الراحة والاسترخاء في المنزل بدون القلق من تسلل أعين خارجية إلى داخل غرفتك. وأخيراً، فالستائر تشارك في منع الضوء من الدخول، والذي يختلف من منطقة لأخرى ويعتمد على عاداتك الخاصة، فالبعض قد يفضل أن يأخذ القيولة في وقت الظيهرة أو الاستيقاظ على إضاءة أخف من الإضاءة الشديدة القادمة في الصباح، أما البعض الآخر قد يحب ضوء الصباح أن يكون بمثابة منبه طبيعي ليوقظه.

فإختيارك لخامة الستارة تختلف حسب أولوياتك وما تريد الحصول عليه ولذلك فقد أتينا لكم بعدد من التصاميم الرائعة والمختلفة لستائر غرف النوم للحصول على ستارة عملية وجميلة تناسب ميزانيتك واحتياجاتك.

تصميم مبهر

Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details غرفة نوم
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

غالباً ما تستخدم الستارات في الطراز الكلاسيكي كأحد الاكسسوارات الرئيسية في الغرفة فيكون اختيار الستارة من قماش فاخر مثل الحرير، القطيفة أو التفتا.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غالباً ما يتناسب قماش الستارة مع باقي العناصر من مفرش السرير، الوسائد أو مقعدغرفة النوم فيعطي للغرفة مظهر فاخر ومبهر.

ستارة مزدوجة

una casa romantica, archbcstudio archbcstudio غرفة نوم
archbcstudio

archbcstudio
archbcstudio
archbcstudio

كلما زاد حجم النافذة كلما زادت فرصة فقدان الطاقة الداخلية، لذلك من المهم تغطية النوافذ الكبيرة بستارة مزدوجة. يكون أحياناً إختيار الستارة المزدوجة أيضاً بسبب تعدد الإحتياجات، فهي تعطي مرونة في الإختيار..

SS HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik غرفة المعيشة
Esra Kazmirci Mimarlik

SS HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

فقد تريد الحصول على تظليل لضوء الشمس في وقت ما، وفي وقت أخر تريد الحصول على ضوء داخلي مع عتم الرؤية وخلق خصوصية لتجنب أعين المتلصصين فتعطيك الستارة المزدوجة حرية الاختيار بين الستارتين.

ستارة رأسية

Stylish Modern Country Residence Elizabeth Bee Interior Design
Elizabeth Bee Interior Design

Stylish Modern Country Residence

Elizabeth Bee Interior Design
Elizabeth Bee Interior Design
Elizabeth Bee Interior Design

تأتي الستائر بعدد من التصاميم والأشكال  فهذا النموذج ذو تصميم رأسي والذي يكون بدلاً للتصميم الرأسي المعتاد والذي يتم تحريكه أفقياً، فيتم تحريكه رأسياً أعلى وأسفل. 

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

هذا التصميم يعطي للغرفة مظهر مختلف عن طريق خلق بساطة وعمق، حيث أنها لا تأخذ الكثير من المساحة كما أنها توفر في الميزانية حيث أنها لا تحتاج لكثير من الأمتار لعملها ولكنها فقط تأخذ مقاسات فتحة النافذة.

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بساطة

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

إذا كنت تريد الحصول على تصميم بسيط ذو طابع مينمال في غرفتك، أو إذا كانت مساحة غرفك صغيرة فقم باختيار ستارة تأخذ نفس لون الحائط بالخامة المفضلة لديك حسب الحاجة.

ستارة منقوشة

Apto Praia Brava, Flavia Guglielmi Arquitetura Flavia Guglielmi Arquitetura غرفة نوم
Flavia Guglielmi Arquitetura

Flavia Guglielmi Arquitetura
Flavia Guglielmi Arquitetura
Flavia Guglielmi Arquitetura

أحد أكثر الاختيارات انتشاراً هي الستائر المنقوشة حيث تأتي بنقوشات مختلفة وملونة والتي تتناسب مع ألوان الغرفة وطرازها وتعطي للغرفة لمسة جمالية متميزة.

CONSTANCE BLUE Cabbages & Roses Windows & doorsCurtains & drapes
Cabbages &amp; Roses

CONSTANCE BLUE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

الستارة المنقوشة هي اسلوب من أساليب تزين غرفة النوم فإحرص على إختيار النقشة المحببة لديك والمتناسبة مع باليتة ألوان الغرفة.

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اي النماذج تفضل؟

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