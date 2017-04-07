منزل مدهش ستود قضاء عطلتك به

مشروع اليوم يأخذنا في جولة تجعلنا ننغمس في أجواء طراز البحر المتوسط التي تبعث علي السلام النفسي والارتياح وتنسينا متاعب الحياة. يحتل هذا النزل موقع متميز في شمال اسبانيا بمدينة لا ريوخا، كما يمتاز بتصميم مبهر من إبداع اثنان من خيرة المصممين الاسبان والمتمركزين في مدريد.

تكفل هذا التصميم بتحويل هذا المنزل الذي يعود إلي القرن التاسع عشر وإدخال الكثير من التعديلات الجذرية عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر من راحة واسترخاء. يضم هذا البيت علي خمس غرف نوم، غرفتي معيشة، أربع حمامات ومطبخ، كما يتسع لاستضافة من 10 إلي 12 شخص بأريحية تامة، ويعد هذا البيت وجهة مثالية للهروب من ضغوط الحياة في المدينة المزدحمة.

فتعالوا نبدأ جولتنا اليوم لنتعرف علي المزيد من التفاصيل الشيقة ونطالع بعض الأفكار التي قد تقدم بعض الالهام لاضافة لمسات اسبانية مبتكرة لديكور هذا المنزل.