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منزل مدهش ستود قضاء عطلتك به

Marwa Hasan Marwa Hasan
Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة السفرة
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مشروع اليوم يأخذنا في جولة تجعلنا ننغمس في أجواء طراز البحر المتوسط التي تبعث علي السلام النفسي والارتياح وتنسينا متاعب الحياة. يحتل هذا النزل موقع متميز في شمال اسبانيا بمدينة لا ريوخا، كما يمتاز بتصميم مبهر من إبداع اثنان من خيرة المصممين الاسبان والمتمركزين في مدريد.

تكفل هذا التصميم بتحويل هذا المنزل الذي يعود إلي القرن التاسع عشر وإدخال الكثير من التعديلات الجذرية عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر من راحة واسترخاء. يضم هذا البيت علي خمس غرف نوم، غرفتي معيشة، أربع حمامات ومطبخ، كما يتسع لاستضافة من 10 إلي 12 شخص بأريحية تامة، ويعد هذا البيت وجهة مثالية للهروب من ضغوط الحياة في المدينة المزدحمة.

فتعالوا نبدأ جولتنا اليوم لنتعرف علي المزيد من التفاصيل الشيقة ونطالع بعض الأفكار التي قد تقدم بعض الالهام لاضافة لمسات اسبانية مبتكرة لديكور هذا المنزل.

الإنطباع الأول

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine منازل
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

تتميز واجهة هذا المنزل بالأناقة، حسن التنظيم والترحاب البادي في جمالها الريفي الساحر، لتشعر من أول نظرة تلقيها وأن البيت يدعوك للدخول كما يعدك بذوق رفيع وراحة بالداخل.

يضم تصميم المدخل ألوان غاية في التناغم تعكس الكثير من الروعة بخضرة كرمة العنب مع زرقة الباب الداكنة التي تبرز وسط الجدار الأبيض.

أجواء خاصة

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة السفرة
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

يبدأ السحر عندما نلقي أول نظرة علي هذا البيت رائع الجمال من الداخل حيث يجمع بين التراث الريفي وأناقة المودرن، وقد تم دمج العديد من أصص النباتات والتي تبعث على الراحة وتسرالناظرين.

سلم ذو شخصية

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

يعد درج السلم أحد السمات المميزة لهذا البيت حيث أنه يعد مخالف للطراز المألوف بتصميمه الخاص ويشكل إضافة كبيرة من الناحية الجمالية فضلاً عن أهميته لتوفير الوصول السلس للطوابق المتعددة.

غرفة نوم دافئة

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة نوم
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

يمكننا من خلال هذه الصورة أن نرى تفاصيل غرفة النوم الرائعة لنمتع أعيننا بأناقة التصميم الذي وقع الاختيار عليه والذي يقدم الكثير علي الرغم من بساطته، فيبرز بها الملامح الطبيعية ويراعي حسن استغلال هذه المساحة الخاصة.

مطبخ مريح

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine مطبخ
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

يساعد تصميم المطبخ علي إدخال البهجة وجعل المكان اكثر اشراقاً من خلال الاستعانة بالألوان الخافتة التي تفسح المجال لتلعب دور الخلفية للإضاءة الطبيعية القادمة من النافذة، كما تم توظيف العديد من الخامات الطبيعية مع بعض الزينة المتمثلة في النباتات والزهور الخلابة.

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة نوم
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

لا يمكننا تجاهل إختيار الاكسسوارات المتميز في هذه الغرفة والذي يعكس ذوق رفيع.

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باليتة ألوان رائعة

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة المعيشة
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

شهدت عملية تجديد هذا المنزل إعادة بث الحياة بكافة أرجاءه بما يضفي الحيوية اللازمة لتعزيز جماله الطبيعي كما هو واضح في هذه الصورة حيث تمتزج البلاطات الحمراء والبيضاء مع اللون الرمادي للحائط والأصفر الفاقع للستائر والوسادة

مساحة معيشة مفعمة بالحيوية

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة المعيشة
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

يضمن التصميم المفتوح لمساحة المعيشة ملائمة البيت للتجمعات العائلية وقضاء أوقات طيبة مع الأهل والأصدقاء مع توفر الراحة للجلوس سواء علي الأرائك أو المقاعد الخشبية ذات الشكل المثير للإهتمام والموجودة بالركن المقابل.

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة نوم
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

حمام مشرق

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine حمام
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

يلتقي التراث مع الطراز المودرن في هذا التصميم البارع للحمام في مشهد رائع التباين مما يمنحه شخصية خاصة واحساس منعش باستمرارية التصميم وتماشيه مع مختلف الازمنة والعصور. يضفي الحوض المزدوج الاحساس بالرفاهية بينما تبث المصابيح المتدلية الدفء في المساء.

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة المعيشة
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

إختيار رائع للأثاث المعاد استخدامه مع اكسسوارات مدهشة.

غرفة طعام

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة المعيشة
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

نختتم جولتنا اليوم بالمساحة المشتركة لتناول الطعام والمعيشة، وتمتاز تلك المساحة بالضوء الطبيعي الذي يغمر المكان والداخل عبر النوافذ المنتشرة والتي تسمح أيضاً بحرية حركة الهواء لتمنح الغرفة أفضل تهوية ممكنة. 

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة المعيشة
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

يعد هذا الجزء من المنزل امتداد طبيعي للسحر المنتشر في باقي أجزاءه لتكون اخر تجلياته في هذه الساحة المثالية للأغراض الاجتماعية.

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