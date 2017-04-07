منزل مدهش ستود قضاء عطلتك به

مشروع اليوم يأخذنا في جولة تجعلنا ننغمس في أجواء طراز البحر المتوسط التي تبعث علي السلام النفسي والارتياح وتنسينا متاعب الحياة. يحتل هذا النزل موقع متميز في شمال اسبانيا بمدينة لا ريوخا، كما يمتاز بتصميم مبهر من إبداع اثنان من خيرة المصممين الاسبان والمتمركزين في مدريد.
تكفل هذا التصميم بتحويل هذا المنزل الذي يعود إلي القرن التاسع عشر وإدخال الكثير من التعديلات الجذرية عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر من راحة واسترخاء. يضم هذا البيت علي خمس غرف نوم، غرفتي معيشة، أربع حمامات ومطبخ، كما يتسع لاستضافة من 10 إلي 12 شخص بأريحية تامة، ويعد هذا البيت وجهة مثالية للهروب من ضغوط الحياة في المدينة المزدحمة.
فتعالوا نبدأ جولتنا اليوم لنتعرف علي المزيد من التفاصيل الشيقة ونطالع بعض الأفكار التي قد تقدم بعض الالهام لاضافة لمسات اسبانية مبتكرة لديكور هذا المنزل.
تتميز واجهة هذا المنزل بالأناقة، حسن التنظيم والترحاب البادي في جمالها الريفي الساحر، لتشعر من أول نظرة تلقيها وأن البيت يدعوك للدخول كما يعدك بذوق رفيع وراحة بالداخل.
يضم تصميم المدخل ألوان غاية في التناغم تعكس الكثير من الروعة بخضرة كرمة العنب مع زرقة الباب الداكنة التي تبرز وسط الجدار الأبيض.
يبدأ السحر عندما نلقي أول نظرة علي هذا البيت رائع الجمال من الداخل حيث يجمع بين التراث الريفي وأناقة المودرن، وقد تم دمج العديد من أصص النباتات والتي تبعث على الراحة وتسرالناظرين.
يعد درج السلم أحد السمات المميزة لهذا البيت حيث أنه يعد مخالف للطراز المألوف بتصميمه الخاص ويشكل إضافة كبيرة من الناحية الجمالية فضلاً عن أهميته لتوفير الوصول السلس للطوابق المتعددة.
يمكننا من خلال هذه الصورة أن نرى تفاصيل غرفة النوم الرائعة لنمتع أعيننا بأناقة التصميم الذي وقع الاختيار عليه والذي يقدم الكثير علي الرغم من بساطته، فيبرز بها الملامح الطبيعية ويراعي حسن استغلال هذه المساحة الخاصة.
يساعد تصميم المطبخ علي إدخال البهجة وجعل المكان اكثر اشراقاً من خلال الاستعانة بالألوان الخافتة التي تفسح المجال لتلعب دور الخلفية للإضاءة الطبيعية القادمة من النافذة، كما تم توظيف العديد من الخامات الطبيعية مع بعض الزينة المتمثلة في النباتات والزهور الخلابة.
لا يمكننا تجاهل إختيار الاكسسوارات المتميز في هذه الغرفة والذي يعكس ذوق رفيع.
شهدت عملية تجديد هذا المنزل إعادة بث الحياة بكافة أرجاءه بما يضفي الحيوية اللازمة لتعزيز جماله الطبيعي كما هو واضح في هذه الصورة حيث تمتزج البلاطات الحمراء والبيضاء مع اللون الرمادي للحائط والأصفر الفاقع للستائر والوسادة
يضمن التصميم المفتوح لمساحة المعيشة ملائمة البيت للتجمعات العائلية وقضاء أوقات طيبة مع الأهل والأصدقاء مع توفر الراحة للجلوس سواء علي الأرائك أو المقاعد الخشبية ذات الشكل المثير للإهتمام والموجودة بالركن المقابل.
يلتقي التراث مع الطراز المودرن في هذا التصميم البارع للحمام في مشهد رائع التباين مما يمنحه شخصية خاصة واحساس منعش باستمرارية التصميم وتماشيه مع مختلف الازمنة والعصور. يضفي الحوض المزدوج الاحساس بالرفاهية بينما تبث المصابيح المتدلية الدفء في المساء.
إختيار رائع للأثاث المعاد استخدامه مع اكسسوارات مدهشة.
نختتم جولتنا اليوم بالمساحة المشتركة لتناول الطعام والمعيشة، وتمتاز تلك المساحة بالضوء الطبيعي الذي يغمر المكان والداخل عبر النوافذ المنتشرة والتي تسمح أيضاً بحرية حركة الهواء لتمنح الغرفة أفضل تهوية ممكنة.
يعد هذا الجزء من المنزل امتداد طبيعي للسحر المنتشر في باقي أجزاءه لتكون اخر تجلياته في هذه الساحة المثالية للأغراض الاجتماعية.