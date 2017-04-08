ديكورات شقة صغيرة تجعلها حلم كل عائلة

منزل العائلة الكبير أو القصر الصغير.. يمكنك أن تطلق على هذا المشروع أي الاسمين حسبما تشاء فكلاهما يوصفانه ويعبران عن سماته التي سنكتشفها معًا من خلال هذه الجولة الخاطفة بين أروقته المختلفة. دعونا من الإسهاب في الحديث عن أية تفاصيل وننتقل سريعًا بين صوره المتنوعة لنتعرف على تصميمه الداخلي وديكوراته ولاسيما إكسسواراته!
مدخل مثير للاهتمام يجمع العديد من اللمسات المبهرة التي تؤكد لنا أن هذه الجولة الاستكشافية بين أروقته تخبئ لنا كل ما هو مدهش. فبداية ينجح الباب في لفت انتباهنا إلى روعة تصميمه ومتانته المفرطة التي تظهر عليه دون أن تتحسسه بفضل خامة الخشب المذهلة.
الرخام الأبيض بعروقه الرمادية الذي يكسي الساحة وكذلك النقوش التي نلمحها مغلفة لبعض لجدران المكسية بورق الحائط كلتاهما لمستان كلاسيكيتان جعلتا المدخل فاخر ومهيب.
المعيشة
إلى الداخل قليلًا نخطو خطوات أخرى نحو الفخامة والأناقة اللذان يتجليان بوضوح في أثاث وديكورات غرفة المعيشة بشكل عام. فالغرفة كما نرى تجسد مزيج رائع بين الكلاسيكية والعصرية فهي مكونة ببساطة من أريكتين بأحجام كبيرة بتصميم عصري ومقعدين كلاسيكيين يتوسطانهما بأطر سوداء اللون.
يزين الأرائك وسائد بعضها مزركش والآخر غير منقوش في الوقت الذي نلمح فيه سيطرة العديد من الإكسسوارات على الساحة ما بين إطارات مثبتة على الجدران وشمعدانات على طاولة القهوة التي تتوسط الغرفة وأباجورة أقصى يسار الغرفة وغيرهم.
لن تحتاج لأكثر من ذلك لتستمتع بوقتك في المنزل، فقط شازلونج جلدي مريح تمدد جسدك عليه باسترخاء، وتلفاز بحجم معقول تشاهد من خلاله برامجك أو أفلامك المفضلة ولمسات ديكورية بسيطة تلمحها حولك كفيلة بأن تصنع الفارق في أجواء الغرفة وتزيدها سحرًا.
نظرة أكبر لركن الاسترخاء والتلفاز تسلط الضوء أكثر على ديكوراتها تحديدًا بشئ من التفصيل. نتفاجئ بوجود أريكة 3 فرد خلف الشازلونج مباشرة تخلق مساحة أخرى إضافية للجلوس لونها أسود أنيق وتزينها وسائد باللون البيج كالستائر وبقية لمسات الغرفة.
تتمتع غرفة الطعام بحالة دفء رهيب تغمرها نابعة من استخدام الخشب في تزيين أحد جدرانها، في الوقت الذي تتألق فيه بقية عناصر الغرفة من أثاث حيث تتكون من مائدة ضخمة يكسيها لوح زجاجي أسود شفاف على جانبيها مقاعد بخامة القطيفة بعضها يحيط به أطر خشبية سوداء والآخر يهرب منها ليتحلى أكثر بالسمات العصرية.
هنا يمكننا أن نرصد مجموعة إضافات إبداعية مطلوبة في أي بيت من لوحات تشكيلية، وإضاءة سقفية بانعكاسات ساحرة، وأصص زرع من السيراميك الفاخر، ورخام فخم، ومقاعد أنيقة، ولمسات زجاجية معها أخرى خشبية نلمحها بتفاصيل صغيرة لكن هامة في نفس الساحة.
برقة وسلاسة نقلنا السلم الرخامي الأنيق في الصورة السابقة للطابق العلوي حيث غرف النوم ومزيد من المفاجآت سندركها فيما بعد بهذا المشروع الغني بالتفاصيل. تصميم الغرفة الداخلي يجمع بين الكلاسيكية والعصرية حيث يتصارع كلاهما في سحب البساط من أسفل قدم الآخرى ولكن تحسم المعركة بالتعادل.
الكلاسيكية سيطرة هنا على الجدران وخصوصًا ذلك الجدار ذو النقوش البنية المتداخلة، فيما أتي تصميم السرير كما نرى عصري وبسيط وكذلك فرشه أيضًا الذي يمكننا أن نضيف إليه سمة الأناقة.
لم تعد غرفة النوم في وقتنا الراهن مجرد مساحة مخصصة فقط للنوم ونيل قسطًا من الراحة بل بالعكس باتت الاتجاهات الجديدة في التصميم تميل إلى تزويدها بلمسات أخرى تزيد من قيمتها وتجعلها أكثر عملية كإضافة مساحة للجلوس أو أخرى لوضع تلفاز أو ثالثة لمكتبة وغيرها من الأفكار غير التقليدية.
اقرأ أيضًا: تصميم مميز لشقة على الطراز الحديث
مساحة هادئة وجميلة للنوم وأخرى على بعد خطوات منها من أجل الدراسة.. هكذا تكون عبقرية التصميم!
بناتي
حمام ملحق بغرفة نوم الفتيات يحظى بلمسات
بناتي رقيقة، أولها يكمن في اللون الوردي، وثانيها في الزهور الحيوية المثبتة بعناية على الأرفف الزجاجية، وثالثها أدوات الحمام نفسها والمناسبة لطبيعتهن.