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ديكورات شقة صغيرة تجعلها حلم كل عائلة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
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منزل العائلة الكبير أو القصر الصغير.. يمكنك أن تطلق على هذا المشروع أي الاسمين حسبما تشاء فكلاهما يوصفانه ويعبران عن سماته التي سنكتشفها معًا من خلال هذه الجولة الخاطفة بين أروقته المختلفة. دعونا من الإسهاب في الحديث عن أية تفاصيل وننتقل سريعًا بين صوره المتنوعة لنتعرف على تصميمه الداخلي وديكوراته ولاسيما إكسسواراته!  

المدخل.. مثير للاهتمام!

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

مدخل مثير للاهتمام يجمع العديد من اللمسات المبهرة التي تؤكد لنا أن هذه الجولة الاستكشافية بين أروقته تخبئ لنا كل ما هو مدهش. فبداية ينجح الباب في لفت انتباهنا إلى روعة تصميمه ومتانته المفرطة التي تظهر عليه دون أن تتحسسه بفضل خامة الخشب المذهلة.

الرخام الأبيض بعروقه الرمادية الذي يكسي الساحة وكذلك النقوش التي نلمحها مغلفة لبعض لجدران المكسية بورق الحائط كلتاهما لمستان كلاسيكيتان جعلتا المدخل فاخر ومهيب.

إلى الداخل قليلًا حيث المعيشة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Living roomCupboards & sideboards
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

إلى الداخل قليلًا نخطو خطوات أخرى نحو الفخامة والأناقة اللذان يتجليان بوضوح في أثاث وديكورات غرفة المعيشة بشكل عام. فالغرفة كما نرى تجسد مزيج رائع بين الكلاسيكية والعصرية فهي مكونة ببساطة من أريكتين بأحجام كبيرة بتصميم عصري ومقعدين كلاسيكيين يتوسطانهما بأطر سوداء اللون. 

يزين الأرائك وسائد بعضها مزركش والآخر غير منقوش في الوقت الذي نلمح فيه سيطرة العديد من الإكسسوارات على الساحة ما بين إطارات مثبتة على الجدران وشمعدانات على طاولة القهوة التي تتوسط الغرفة وأباجورة أقصى يسار الغرفة وغيرهم.

جلسة مريحة ورفاهية مطلقة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Living roomCupboards & sideboards
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

لن تحتاج لأكثر من  ذلك لتستمتع بوقتك في المنزل، فقط شازلونج جلدي مريح تمدد جسدك عليه باسترخاء، وتلفاز بحجم معقول تشاهد من خلاله برامجك أو أفلامك المفضلة ولمسات ديكورية بسيطة تلمحها حولك كفيلة بأن تصنع الفارق في أجواء الغرفة وتزيدها سحرًا.

ديكورات الجلسة بشئ من التفصيل!

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Living roomSofas & armchairs
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

نظرة أكبر لركن الاسترخاء والتلفاز تسلط الضوء أكثر على ديكوراتها تحديدًا بشئ من التفصيل. نتفاجئ بوجود أريكة 3 فرد خلف الشازلونج مباشرة تخلق مساحة أخرى إضافية للجلوس لونها أسود أنيق وتزينها وسائد باللون البيج كالستائر وبقية لمسات الغرفة.

السفرة ولمسات خشبية من جديد

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Dining roomDressers & sideboards
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

تتمتع غرفة الطعام بحالة دفء رهيب تغمرها نابعة من استخدام الخشب في تزيين أحد جدرانها، في الوقت الذي تتألق فيه بقية عناصر الغرفة من أثاث حيث تتكون من مائدة ضخمة يكسيها لوح زجاجي أسود شفاف على جانبيها مقاعد بخامة القطيفة بعضها يحيط به أطر خشبية سوداء والآخر يهرب منها ليتحلى أكثر بالسمات العصرية.   

إضافات إبداعية مطلوبة في أي بيت

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

هنا يمكننا أن نرصد مجموعة إضافات إبداعية مطلوبة في أي بيت من لوحات تشكيلية، وإضاءة سقفية بانعكاسات ساحرة، وأصص زرع من السيراميك الفاخر، ورخام فخم، ومقاعد أنيقة، ولمسات زجاجية معها أخرى خشبية نلمحها بتفاصيل صغيرة لكن هامة في نفس الساحة. 

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غرفة النوم الرئيسية ونقوش بنية

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores BedroomBeds & headboards
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

برقة وسلاسة نقلنا السلم الرخامي الأنيق في الصورة السابقة للطابق العلوي حيث غرف النوم ومزيد من المفاجآت سندركها فيما بعد بهذا المشروع الغني بالتفاصيل. تصميم الغرفة الداخلي يجمع بين الكلاسيكية والعصرية حيث يتصارع كلاهما في سحب البساط من أسفل قدم الآخرى ولكن تحسم المعركة بالتعادل.

الكلاسيكية سيطرة هنا على الجدران وخصوصًا ذلك الجدار ذو النقوش البنية المتداخلة، فيما أتي تصميم السرير كما نرى عصري وبسيط وكذلك فرشه أيضًا الذي يمكننا أن نضيف إليه سمة الأناقة.  

الجانب الآخر من الغرفة ومساحة إضافية لقضاء وقت ممتع

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores BedroomWardrobes & closets
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

لم تعد غرفة النوم في وقتنا الراهن مجرد مساحة مخصصة فقط للنوم ونيل قسطًا من الراحة بل بالعكس باتت الاتجاهات الجديدة في التصميم تميل إلى تزويدها بلمسات أخرى تزيد من قيمتها وتجعلها أكثر عملية كإضافة مساحة للجلوس أو أخرى لوضع تلفاز أو ثالثة لمكتبة وغيرها من الأفكار غير التقليدية.

غرفة نوم تناسب بتصميمها وطبيعتها زائريك من الضيوف

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Nursery/kid's roomWardrobes & closets
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

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حمام كبير وبراح لا ينتهي

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores BathroomFittings
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

غرفة نوم باللون الوردي فقط تناسب الفتيات

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Nursery/kid's roomWardrobes & closets
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

مساحة هادئة وجميلة للنوم وأخرى على بعد خطوات منها من أجل الدراسة.. هكذا تكون عبقرية التصميم!

حمام بنغمات بناتي

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores BathroomMedicine cabinets
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

حمام ملحق بغرفة نوم الفتيات يحظى بلمسات بناتي رقيقة، أولها يكمن في اللون الوردي، وثانيها في الزهور الحيوية المثبتة بعناية على الأرفف الزجاجية، وثالثها أدوات الحمام نفسها والمناسبة لطبيعتهن.

لمولودك الصغير

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Nursery/kid's roomWardrobes & closets
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

حمام آخر هادئ والسبب: الألوان المحايدة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores BathroomFittings
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

جلسة مذهلة على سطح المنزل وأجواء تفصلك عن العالم بأسره.. لن تحتاج للتنزه مطلقًا!

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Balconies, verandas & terracesFurniture
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

مسبح مذهل وجلسة تطل على سحر الطبيعة من سماء عريضة ونباتات بمختلف أنواعها

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Pool
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
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