ديكورات شقة صغيرة تجعلها حلم كل عائلة

مدخل مثير للاهتمام يجمع العديد من اللمسات المبهرة التي تؤكد لنا أن هذه الجولة الاستكشافية بين أروقته تخبئ لنا كل ما هو مدهش. فبداية ينجح الباب في لفت انتباهنا إلى روعة تصميمه ومتانته المفرطة التي تظهر عليه دون أن تتحسسه بفضل خامة الخشب المذهلة.

الرخام الأبيض بعروقه الرمادية الذي يكسي الساحة وكذلك النقوش التي نلمحها مغلفة لبعض لجدران المكسية بورق الحائط كلتاهما لمستان كلاسيكيتان جعلتا المدخل فاخر ومهيب.