طرق تأثيث المساحات المفتوحة من خلال 4 مشاريع مختلفة

إمتلاك مساحة مفتوحة له عدد من المميزات فهي مساحة ذات إمكانيات لا نهائية، يمكنك تأثيثها وفرشها بأي شكل تريد، تعطيك إيحاء بالإتساع والكبر كما يترك فرصة للضوء والهواء بالحركة بحرية داخل غرف البيت.
ولكن يبقى تصميم هذه المساحة معضلة حيث أن المساحة الكبيرة المفتوحة يمكنها أن تكون عبئ أو مصدر للخوف. فمن أين نبدأ وإين نضع كل غرفة بشكل صحيح و كيف نضمن الانسيابية وحرية الحركة حول المساحة. هذا ما سنعرفه من خلال هذا المقال والذي سنعرض فيه ثلاث أمثلة مختلفة لمساحات مفتوحة، لتكون الهاماً لنا لتصميم منازلنا.
أحياناً يكون هناك فواصل بين الغرف بسبب الحاجة لوجود أعمدة أو كمرات ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بسهولة بخلق فاصل خفيف واستغلال هذا العنصر الهيكلي لعمل حدود بين المساحات المختلفة.
أهم شئ عند تصميم المساحة المفتوحة هو إعطاء فرصة لحرية الحركة، ففي هذا التصميم تم ترك مساحة وفراغ كبير لضمان سهولة الحركة حتى في أثناء استخدام المطبخ وطاولة السفرة.
تكون المساحة أحياناً مكونة من دور ميزانين، فإإذا كنت تريد الحصول على استمرارية في الفراغات حتى في المساحات المغلقة فيمكنك استبدال الحوائط بدرابزين من خامة الزجاح والذي يمحي أي فواصل بين المساحات المختلفة.
في هذا المثال تم فصل المساحات بعمل إختلاف في المستويات حسب الوظيفة، فتم عمل مستوى منخفض لمساحة المعيشة بينما تم رفع مساحة الطعام والتي تشمل على المطبخ، وغرفة السفرة ب4 درجات. هذا الفصل خلق خصوصية مع الحفاظ على الاستمرارية والاتساع وخاصة باللون الأبيض الذي يغلب على الحوائط والأسقف مع الحرص على تقليل عدد الأثاث المستخدم.
المستوى السفلي مطل على شرفة خاصة به، أما المستوى العلوي فهو مطل على حديقة خارجية صغيرة يمكن رؤيتها من خلال لوح زجاجي والذي يشارك بدوره في خلق اتساع وبراح في المساحة.
تم الفصل بين المستويين بدرابزين زجاجي للحصول على عامل أمان بدون عمل أي إزدحام بصري.
في هذا المثال كان التحدي الأكبر في أن المساحة اشتملت على غرف خاصة أيضاً مثل غرفة النوم والحمام. فكان الحل هو اقتطاع جزء من الغرفة وتركيب قاطوع رأسي خفيف مع الحرص على توفير باب منزلق أيضاً لتوفير الخصوصية لغرفة النوم الخاصة. على الجانب الآخر من هذا الباب نلاحظ وجود طرقة يوجد بها مدخل الشقة بالإضافة للحمام أيضاً.
تم استغلال باقي المساحة بعمل مساحتين أحدهما للطعام وفيها المطبخ ومساحة الطعام والآخر لغرفة المعيشة. وتم استخدام القاطوع بشكل عملي على الجانب الأخر بعمل وحدة تخزينية تخدم غرفة المعيشة.
كما نلاحظ فلم يتم زحام المساحة بالأثاث على الرغم من أنها تتسع لأثاث اكثر ولكن تم ترك مساحة للحركة بحرية.