طرق تأثيث المساحات المفتوحة من خلال 4 مشاريع مختلفة

إمتلاك مساحة مفتوحة له عدد من المميزات فهي مساحة ذات إمكانيات لا نهائية، يمكنك تأثيثها وفرشها بأي شكل تريد، تعطيك إيحاء بالإتساع والكبر كما يترك فرصة للضوء والهواء بالحركة بحرية داخل غرف البيت.

ولكن يبقى تصميم هذه المساحة معضلة حيث أن المساحة الكبيرة المفتوحة يمكنها أن تكون عبئ أو مصدر للخوف. فمن أين نبدأ وإين نضع كل غرفة بشكل صحيح و كيف نضمن الانسيابية وحرية الحركة حول المساحة. هذا ما سنعرفه من خلال هذا المقال والذي سنعرض فيه ثلاث أمثلة مختلفة لمساحات مفتوحة، لتكون الهاماً لنا لتصميم منازلنا.