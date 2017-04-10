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طرق تأثيث المساحات المفتوحة من خلال 4 مشاريع مختلفة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Ristrutturazione di un vecchio mulino a Jussy, Jonathan Sabbadini Jonathan Sabbadini مطبخ خشب White
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إمتلاك مساحة مفتوحة له عدد من المميزات فهي مساحة ذات إمكانيات لا نهائية، يمكنك تأثيثها وفرشها بأي شكل تريد، تعطيك إيحاء بالإتساع والكبر كما يترك فرصة للضوء والهواء بالحركة بحرية داخل غرف البيت.

ولكن يبقى تصميم هذه المساحة معضلة حيث أن المساحة الكبيرة المفتوحة يمكنها أن تكون عبئ أو مصدر للخوف. فمن أين نبدأ وإين نضع كل غرفة بشكل صحيح و كيف نضمن الانسيابية وحرية الحركة حول المساحة. هذا ما سنعرفه من خلال هذا المقال والذي سنعرض فيه ثلاث أمثلة مختلفة لمساحات مفتوحة، لتكون الهاماً لنا لتصميم منازلنا.

مثال 1: مقسمات هيكلية

Ristrutturazione di un vecchio mulino a Jussy, Jonathan Sabbadini Jonathan Sabbadini مطبخ خشب White
Jonathan Sabbadini

Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini

أحياناً يكون هناك فواصل بين الغرف بسبب الحاجة لوجود أعمدة أو كمرات ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بسهولة بخلق فاصل خفيف واستغلال هذا العنصر الهيكلي لعمل حدود بين المساحات المختلفة. 

Ristrutturazione di un vecchio mulino a Jussy, Jonathan Sabbadini Jonathan Sabbadini مطبخ خشب White
Jonathan Sabbadini

Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini

أهم شئ عند تصميم المساحة المفتوحة هو إعطاء فرصة لحرية الحركة، ففي هذا التصميم تم ترك مساحة وفراغ كبير لضمان سهولة الحركة حتى في أثناء استخدام المطبخ وطاولة السفرة.

Ristrutturazione di un vecchio mulino a Jussy, Jonathan Sabbadini Jonathan Sabbadini غرفة المعيشة خشب White
Jonathan Sabbadini

Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini

تكون المساحة أحياناً مكونة من دور ميزانين، فإإذا كنت تريد الحصول على استمرارية في الفراغات حتى في المساحات المغلقة فيمكنك استبدال الحوائط بدرابزين من خامة الزجاح والذي يمحي أي فواصل بين المساحات المختلفة.

​مثال 2: مستويين

Ristrutturazione di un vecchio mulino a Jussy, Jonathan Sabbadini Jonathan Sabbadini غرفة المعيشة خشب White
Jonathan Sabbadini

Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini

في هذا المثال تم فصل المساحات بعمل إختلاف في المستويات حسب الوظيفة، فتم عمل مستوى منخفض لمساحة المعيشة بينما تم رفع مساحة الطعام والتي تشمل على المطبخ، وغرفة السفرة ب4 درجات.  هذا الفصل خلق خصوصية مع الحفاظ على الاستمرارية والاتساع وخاصة باللون الأبيض الذي يغلب على الحوائط والأسقف مع الحرص على تقليل عدد الأثاث المستخدم.

Ristrutturazione di un vecchio mulino a Jussy, Jonathan Sabbadini Jonathan Sabbadini غرفة المعيشة خشب White
Jonathan Sabbadini

Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini

المستوى السفلي مطل على شرفة خاصة به، أما المستوى العلوي فهو مطل على حديقة خارجية صغيرة يمكن رؤيتها من خلال لوح زجاجي والذي يشارك بدوره في خلق اتساع وبراح في المساحة.

Ristrutturazione di un vecchio mulino a Jussy, Jonathan Sabbadini Jonathan Sabbadini مطبخ خشب White
Jonathan Sabbadini

Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini

تم الفصل بين المستويين بدرابزين زجاجي للحصول على عامل أمان بدون عمل أي إزدحام بصري.

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​مثال 3: تقسيم شقة كاملة

Ristrutturazione di un vecchio mulino a Jussy, Jonathan Sabbadini Jonathan Sabbadini غرفة المعيشة خشب White
Jonathan Sabbadini

Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini

في هذا المثال كان التحدي الأكبر في أن المساحة اشتملت على غرف خاصة أيضاً مثل غرفة النوم والحمام. فكان الحل هو اقتطاع جزء من الغرفة وتركيب قاطوع رأسي خفيف مع الحرص على توفير باب منزلق أيضاً لتوفير الخصوصية لغرفة النوم الخاصة. على الجانب الآخر من هذا الباب نلاحظ وجود طرقة يوجد بها مدخل الشقة بالإضافة للحمام أيضاً.

تم استغلال باقي المساحة بعمل مساحتين أحدهما للطعام وفيها المطبخ ومساحة الطعام والآخر لغرفة المعيشة. وتم استخدام القاطوع بشكل عملي على الجانب الأخر بعمل وحدة تخزينية تخدم غرفة المعيشة.

Ristrutturazione di un vecchio mulino a Jussy, Jonathan Sabbadini Jonathan Sabbadini غرفة المعيشة خشب White
Jonathan Sabbadini

Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini

كما نلاحظ فلم يتم زحام المساحة بالأثاث على الرغم من أنها تتسع لأثاث اكثر ولكن تم ترك مساحة للحركة بحرية.

كيف تصمم مطبخًا فريدًا في مساحة محدودة كهذا المطبخ المميز!
أي الأمثلة أعجبك أكثر؟

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