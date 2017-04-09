6 أفكار يمكنك إقتباسها من بيت تركي مدهش

في كل فراغ ومساحة في المنزل يجب الإلتزام بعمل انسجام للعناصر والألوان بحيث تنشأ غرف ذات صفات مشتركة. ففي هذا المثال تم الالتزام بباليتة لونية تم استخدامها في كل العناصر من الحوائط، الأرضية والأثاث. ولكن تم الحفاظ على خلق مناطق مختلفة في هذه المساحة المفتوحة باستخدام ديكورات السقف المميزة والإضاءة بلا شك. أما الاكسسوارات فقد صنعت فارق في هذه المساحة فبدونها ستكون الغرفة فقيرة وخالية من أي معالم للحياة.