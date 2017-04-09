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6 أفكار يمكنك إقتباسها من بيت تركي مدهش

Marwa Hasan Marwa Hasan
Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
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لمحبي الطابع الكلاسيكي نتجول اليوم في منزل تركي ذو شخصية متميزة وصفات فريدة من نوعها. فقد تم الخلط بين العمارة التقليدية، بشكل معاصر يمزج بين الملمس والألوان بإنسجام وتميز. في مقال اليوم سنتناول نواحي مختلفة من من وحي هذا المنزل التركي بلمسات أنيقة وخلابة ستلهمكم لتصميم منازلكم.

​1.التصميم باستخدام نمط موحد

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

في كل فراغ ومساحة في المنزل يجب الإلتزام بعمل انسجام للعناصر والألوان بحيث تنشأ غرف ذات صفات مشتركة. ففي هذا المثال تم الالتزام بباليتة لونية تم استخدامها في كل العناصر من الحوائط، الأرضية والأثاث. ولكن تم الحفاظ على خلق مناطق مختلفة في هذه المساحة المفتوحة باستخدام ديكورات السقف المميزة والإضاءة بلا شك. أما الاكسسوارات فقد صنعت فارق في هذه المساحة فبدونها ستكون الغرفة فقيرة وخالية من أي معالم للحياة.

​2.غرفة طعام متألقة بعناصر ديكورية

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

في غرفة الطعام والمفتوحة على فراغ المعيشة بدورها تم الحفاظ على نفس باليتة الأوان المتكونة من اللون البنفسجي واللون الأبيض. تم اختيار نجفة أنيقة فالنجف هو عنصر أساسي في غرفة الطعام ذات الطراز الكلاسيكي وفي هذا المثال تأخذ دور البطولة. تم أيضاً استخدام عناصر ديكورية إضافية على الطاولة لتضيف رونق خاص وفخامة على الغرفة.

​3.أرفف وعناصر ديكورية

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

تم إختيار باليتة ألوان خاصة وشكل وطراز للأثاث بحيث يضمن الانسجام والترابط بين عناصر الديكور. فعندما تقع عينك على هذه الغرفة فإنها تشعر بالراحة بفضل توزيع الألوان والعناصر بأريحية تامة. ولذلك كان من المهم عند تركيب أرفف بأن تلتزم بنفس الشكل والطراز الذي وقع عليه الإختيار فأخذت الأرفف اللون الأبيض لتظهر بشكل غير ملفت للأنظار ولكن كجزء من الحائط الفاتح. تم استغلال هذه الأرفف ذات العرض البسيط لوضع المقتنيات والتحف لتزين ركن الغرفة بشكل متميز وذو شخصية.

​4.تصميم مطبخ ملحق به مساحة تجمعات خاصة

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مطبخ
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

هذا المطبخ الرائع يجمع بين خواص وصفات المطبخ المودرن والكلاسيك فهو مجهز بكل احتياجات إعداد الطعام بمواصفات مطابقة للتكنولوجيا الحديثة، مع الحرص على توفير مساحة في الركن يمكن استغلالها للجلوس، و تناول القهوة الصباحية والمصممة بعناية وأناقة لا مثيل لها ومطلة على المشهد الرائع من النافذة. بالإضافة لوجود طاولة خاصة في المطبخ لتناول الطعام للأسرة والتي أخذت تصميم رائع ومبهر بالإضافة لكونة جميل ومريح.

​5.الإهتمام بتفاصيل الإضاءة في غرفة النوم

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

هناك عدد من العناصر المهم الإهتمام بها في غرفة النوم مثل الإضاءة والتي لا تعد وسيلة جمالية فقط ولكنها عملية أيضاً. ولذلك فيجب الإهتمام بتوزيعها بشكل مثالي يضمن الاستخدامات والأنشطة المختلفة في غرفة النوم فيجب الحرص على توزيعها بوجود اضاءة على جانبي السرير بالإضافة لوحدة الإضاءة الرئيسية لتسهل الاستخدام وتتيح درجات متفاوتة لشدة الإضاءة.

​6.المزج في الملمس باستخدام خامات مختلفة

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

أحد الطرق البسيطة لخلق انتعاش في منزلك هو بالتركيز على إختيار خامات ذات ملمس مختلف لتوفير تنوع وتباين في الشكل والذي بدوره يخلق انتعاش في التصميم وانسجام لا مثيل له.

فيلا سكنية في القاهرة ذات طابع خاص
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