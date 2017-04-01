21 طريقة مميزة لإخفاء عيوب المنزل

كل منا بالتأكيد يحاول إظهار منزله في أفضل صورة له خاصةً أمام الزائرين، ولكي يحدث هذا لابد أن تكون على علم ودراية بعيوب ومميزات منزلك سواء في التصميم الهندسي أو حتى عيوب ترتيب الأثاث واستخدام مكملات المنزل الأساسية.
يمكنك تجديد منزلك وإخفاء كافة عيوبه التي لا تريد إظهارها دون إنفاق أية تكاليف إضافية أو بذل الكثير من الجهاد من خلال الاطلاع على المحتوى التالي.
يمكنك استغلال المساحات للابتعاد عن فوضى الازدحام من خلال تصميم أرفف خشبية في الأعلى على الجدران، ويمكن أن تكون هذه الأرفف مفتوحة أو مغلقة.
المساحات ذات الأبواب التي يمكن إغلاقها بالتأكيد لها دور فعال في إخفاء أية عيوب موجودة، ففي هذا التصميم المميز تم تخصيص مساحة مخصصة للسيارة وتم تصميمها على هيئة منزل خشبي ذات باب عندما يتم إغلاقه يكون بمثابة لمسة جمالية مميزة في الفناء.
إذا كانت الأرضية الخاصة بشرفة منزلك غير مصممة بشكل جيد، يمكنك استخدام سجادة صغيرة أسفل الأرائك كما نرى في هذا التصميم.
في بعض الأحيان يكون استخدام الألوان الجريئة مناسب في المنزل خاصةً إذا كانت هناك بعض العيوب في التصميم الهندسي للغرفة.
في هذا التصميم المميز تم استخدام قطع من أثاث عصرية بألوان مختلفة عن الألوان المحايدة للغرفة للحصول على لمسة مميزة.
يفضل استخدام مفاتيح الكهرباء المزودة باُطر زجاجية لإخفاء عيوب الجدران وكذلك تعطي لمسة عصرية مميزة على الجدار.
في تصميم هذا الحمام المميز نلاحظ أنه قد تم تصميم أحد الجدران من أعمدة الخشب المتراصة ليكون خلفها مساحة مخصصة لتخزين أدوات العناية الشخصية.
يمكنك استغلال أحد الأركان الفارغة على جدران المنزل لإبقائه بعيدًا عن فوضى الازدحام من خلال استخدام بعض الأرفف المعدنية.
الخزانات المعلقة ذات الأبواب في الكثير من الأحيان تكون هي الحل الأمثل خاصةً إذا كانت مساحة منزلك صغيرة ولديك الكثير من الأغراض التي تريد الحفاظ عليها مرتبة.
الأحذية وانتشارها في كل مكان خاصةً على مدخل المنزل يُعد من الأشياء التي تسبب الفوضى والانزعاج، فيفضل أن يتم تخصيص مساحات في المنزل سواء خزانات أو أرفف خشبية.
يعد ورق الجدران من الطرق المثالية لإخفاء عيوب الجدران خاصةً في حالة إذا كان الجدار قديم ويحتوي على شقوق.
من يمتلك حيوان أليف بالتأكيد يعلم أن هذا يسبب الكثير من الفوضى في المنزل، لذا فيفضل تخصيص أماكن مخصصة ومقاعد معينة لهذه الحيوانات.
بدلًا من أن يتم تصميم الجدران بشكل تقليدي لتكون فارغة، يمكن تصميمها بهذه الطريقة المميزة التي جعلته يحتوي على فراغات يمكننا تزيينها باكسسوارات.
إذا كان سقف الشرفة الخاصة بمنزلك من الخشب وتصميمه لا يرضيك، يمكنك تغطيته بالنباتات المعلقة لإضفاء جو مميز ولمسة جمالية ساحرة.
يمكنك تزيين وإصلاح جدار المطبخ الخاص بك من خلال استخدام بلاط السيراميك القديم لتغطية الجزء السفلي من الجدار.
يمكن إخفاء عيوب الجدران من خلال طرق بسيطة مثل تغطيتها ببعض البراويز سواء المعلقة أو المثبتة على الطاولات.
نلاحظ في هذا التصميم أن الجزء السفلي الأيسر تم استغلال أحد المساحات الفرغة بجانب المكتبة لتصميم حوض سمك للزينة مما يجلب أجواء البيئة الطبيعية إلى منزلك.
هناك الكثير من الأشياء التي نريد إخفاءها عن الزائرين، فقد تم بناء منزل صغير في الباحة الخلفية للمنزل لإخفاء ما ترغب بإبعاده عن الأعين.
عند النظر لهذا التصميم للمرة الأولى يمكننا أن نتوقع أن أنه يوجد مدفئة صغيرة في الأسفل، لكنها في الحقيقة عبارة عن لوحة فنية تضيف طابع وحس مميز على الجدار.
في هذا النموذج الرائع، تم فصل الحديقة عن المطبخ من خلال ستار خشبي يمكن طيه لفتحه وغلقه بسهولة.
بطريقة مميزة ومبدعة تم تصميم عدد من الخزانات الخشبية في الحمام للحفاظ على الحمام بعيد عن الفوضى.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 تصاميم مختلفة لنجف كلاسيكي.