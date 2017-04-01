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21 طريقة مميزة لإخفاء عيوب المنزل

Mai Elkholy Mai Elkholy
Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة الميديا
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كل منا بالتأكيد يحاول إظهار منزله في أفضل صورة له خاصةً أمام الزائرين، ولكي يحدث هذا لابد أن تكون على علم ودراية بعيوب ومميزات منزلك سواء في التصميم الهندسي أو حتى عيوب ترتيب الأثاث واستخدام مكملات المنزل الأساسية.

يمكنك تجديد منزلك وإخفاء كافة عيوبه التي لا تريد إظهارها دون إنفاق أية تكاليف إضافية أو بذل الكثير من الجهاد من خلال الاطلاع على المحتوى التالي.

1. استخدام أرفف خشبية في أعلى الغرفة لأغراض التخزين المتعددة

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة الميديا
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

يمكنك استغلال المساحات للابتعاد عن فوضى الازدحام من خلال تصميم أرفف خشبية في الأعلى على الجدران، ويمكن أن تكون هذه الأرفف مفتوحة أو مغلقة.

2. جراج يمكن إغلاقه باب

Wooden garages, Quick garden LTD Quick garden LTD مرآب~ كراج
Quick garden LTD

Wooden garages

Quick garden LTD
Quick garden LTD
Quick garden LTD

المساحات ذات الأبواب التي يمكن إغلاقها بالتأكيد لها دور فعال في إخفاء أية عيوب موجودة، ففي هذا التصميم المميز تم تخصيص مساحة مخصصة للسيارة وتم تصميمها على هيئة منزل خشبي ذات باب عندما يتم إغلاقه يكون بمثابة لمسة جمالية مميزة في الفناء.

3. استخدام المفروشات على أرضية الشرفة

Bedroom 3 Terrace TG Studio بلكونة أو شرفة
TG Studio

Bedroom 3 Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

إذا كانت الأرضية الخاصة بشرفة منزلك غير مصممة بشكل جيد، يمكنك استخدام سجادة صغيرة أسفل الأرائك كما نرى في هذا التصميم.

4. استخدام ألوان صاخبة لإبعاد النظر عن عيوب الغرفة أو مساحتها

South London Apartment Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

في بعض الأحيان يكون استخدام الألوان الجريئة مناسب في المنزل خاصةً إذا كانت هناك بعض العيوب في التصميم الهندسي للغرفة.

5. إضافة لمسات عصرية لكسر روتين الألوان المحايدة

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

في هذا التصميم المميز تم استخدام قطع من أثاث عصرية بألوان مختلفة عن الألوان المحايدة للغرفة للحصول على لمسة مميزة.

6. استخدام مفاتيح الكهرباء المزودة بإطار زجاجي

Crystal Glass 1 Gang Rocker Light Switch White with Chrome Trim Retrotouch Limited KitchenElectronics dimmer,rocker,switches,plug socke
Retrotouch Limited

Crystal Glass 1 Gang Rocker Light Switch White with Chrome Trim

Retrotouch Limited
Retrotouch Limited
Retrotouch Limited

يفضل استخدام مفاتيح الكهرباء المزودة باُطر زجاجية لإخفاء عيوب الجدران وكذلك تعطي لمسة عصرية مميزة على الجدار.

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7. إدخال بعض العناصر الغريبة تلفت الانتباه في تصميم الحمام

Bamboo Pixers حمام wall mural,wallpaper,bamboo
Pixers

Bamboo

Pixers
Pixers
Pixers

في تصميم هذا الحمام المميز نلاحظ أنه قد تم تصميم أحد الجدران من أعمدة الخشب المتراصة ليكون خلفها مساحة مخصصة لتخزين أدوات العناية الشخصية.

8. تثبيت بعض الأرفف المعدنية في أحد المساحات الفارغة

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مرآب~ كراج
Pamela Kilcoyne – Homify

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

يمكنك استغلال أحد الأركان الفارغة على جدران المنزل لإبقائه بعيدًا عن فوضى الازدحام من خلال استخدام بعض الأرفف المعدنية.

9. استخدام الخزانات المعلقة ذات الأبواب واستغلال المساحات

Our brand new case study! Garageflex مرآب~ كراج garageflex,garage storage,designer garage,garage transformatio,garage shelving,garagetek
Garageflex

Our brand new case study!

Garageflex
Garageflex
Garageflex

الخزانات المعلقة ذات الأبواب في الكثير من الأحيان تكون هي الحل الأمثل خاصةً إذا كانت مساحة منزلك صغيرة ولديك الكثير من الأغراض التي تريد الحفاظ عليها مرتبة.

10. إخفاء الأحذية وترتيبها

Boot Warmer Hart Design and Construction البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Hart Design and Construction

Boot Warmer

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

الأحذية وانتشارها في كل مكان خاصةً على مدخل المنزل يُعد من الأشياء التي تسبب الفوضى والانزعاج، فيفضل أن يتم تخصيص مساحات في المنزل سواء خزانات أو أرفف خشبية.

11. استخدام ورق الجدران

Peacock Wallpaper Feature Wall in White Bedroom Design by Deborah Ltd غرفة نوم
Design by Deborah Ltd

Peacock Wallpaper Feature Wall in White Bedroom

Design by Deborah Ltd
Design by Deborah Ltd
Design by Deborah Ltd

يعد ورق الجدران من الطرق المثالية لإخفاء عيوب الجدران خاصةً في حالة إذا كان الجدار قديم ويحتوي على شقوق.

12. تخصيص أماكن معينة للحيوانات الأليفة

Cosie K9 Pet Bed swinging monkey designs Living roomSofas & armchairs
swinging monkey designs

Cosie K9 Pet Bed

swinging monkey designs
swinging monkey designs
swinging monkey designs

من يمتلك حيوان أليف بالتأكيد يعلم أن هذا يسبب الكثير من الفوضى في المنزل، لذا فيفضل تخصيص أماكن مخصصة ومقاعد معينة لهذه الحيوانات.

13. الابتعاد عن التقليدية في تصميم الأعمدة الكبيرة

Katzentürme, stylecats® stylecats® HouseholdPet accessories
stylecats®

stylecats®
stylecats®
stylecats®

بدلًا من أن يتم تصميم الجدران بشكل تقليدي لتكون فارغة، يمكن تصميمها بهذه الطريقة المميزة التي جعلته يحتوي على فراغات يمكننا تزيينها باكسسوارات.

14. استخدام النباتات المعلقة في تصميم أسقف الشرفة

pergola, CHRISTIAN THEILL DESIGN CHRISTIAN THEILL DESIGN GardenGreenhouses & pavilions
CHRISTIAN THEILL DESIGN

CHRISTIAN THEILL DESIGN
CHRISTIAN THEILL DESIGN
CHRISTIAN THEILL DESIGN

إذا كان سقف الشرفة الخاصة بمنزلك من الخشب وتصميمه لا يرضيك، يمكنك تغطيته بالنباتات المعلقة لإضفاء جو مميز ولمسة جمالية ساحرة.

15. استخدام السيراميك القديم في تزيين وتجديد جدار المطبخ

Apartment Renovation, Paul D'Amico Remodels Paul D'Amico Remodels مطبخ
Paul D&#39;Amico Remodels

Apartment Renovation

Paul D'Amico Remodels
Paul D&#39;Amico Remodels
Paul D'Amico Remodels

يمكنك تزيين وإصلاح جدار المطبخ الخاص بك من خلال استخدام بلاط السيراميك القديم لتغطية الجزء السفلي من الجدار.

16. إخفاء بعض عيوب الجدران من خلال البراويز

Fireplace Ruth Noble Interiors غرفة المعيشة
Ruth Noble Interiors

Fireplace

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

يمكن إخفاء عيوب الجدران من خلال طرق بسيطة مثل تغطيتها ببعض البراويز سواء المعلقة أو المثبتة على الطاولات.

17. استغلال بعض المساحات الفارغة في تثبيت حوض سمك

Fireplace. Shoootin Living roomShelves
Shoootin

Fireplace.

Shoootin
Shoootin
Shoootin

نلاحظ في هذا التصميم أن الجزء السفلي الأيسر تم استغلال أحد المساحات الفرغة بجانب المكتبة لتصميم حوض سمك للزينة مما يجلب أجواء البيئة الطبيعية إلى منزلك.

18. إخفاء ما تريد وراء الأبواب

Wooden garages, Quick garden LTD Quick garden LTD مرآب~ كراج
Quick garden LTD

Wooden garages

Quick garden LTD
Quick garden LTD
Quick garden LTD

هناك الكثير من الأشياء التي نريد إخفاءها عن الزائرين، فقد تم بناء منزل صغير في الباحة الخلفية للمنزل لإخفاء ما ترغب بإبعاده عن الأعين.

19. إخفاء عيوب الجدار باللوحات الفنية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عند النظر لهذا التصميم للمرة الأولى يمكننا أن نتوقع أن أنه يوجد مدفئة صغيرة في الأسفل، لكنها في الحقيقة عبارة عن لوحة فنية تضيف طابع وحس مميز على الجدار.

20. فصل الحديقة عن المنزل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في هذا النموذج الرائع، تم فصل الحديقة عن المطبخ من خلال ستار خشبي يمكن طيه لفتحه وغلقه بسهولة.

21. الحرص على وجود خزانات في الحمام

Stonearth - Finesse Oak washstand double basins Stonearth Interiors Ltd حمام
Stonearth Interiors Ltd

Stonearth – Finesse Oak washstand double basins

Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd

بطريقة مميزة ومبدعة تم تصميم عدد من الخزانات الخشبية في الحمام للحفاظ على الحمام بعيد عن الفوضى.

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تصميم متكامل لشقة مساحة 185 متر
21 طريقة مميزة لإخفاء عيوب المنزل

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