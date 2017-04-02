12 طريقة مميزة لتزيين الجدران باستخدام الأحجار

إذا كنت تفكر في تغيير تصميم منزلك والحصول جدران جديدة ومميزة، فأمامك الكثير من الطرق المتعددة للحصول على ذلك، حيث تعددت في الأوقات الأخيرة تصميمات الجدران المختلفة والخامات المستخدمة في تغطيتها.

الأحجار تعتبر من أرقى وأفضل الخيارات التي بإمكانك استخدامها لتزيين جدران منزلك، وعلى عكس ما يعتقد البعض أنها تتناسب فقط مع نمط الديكور الكلاسيك، فإنها تتناسب مع كافة أنماط التصميم مثل المودرن و الاسكندنافي والريفي وغير ذلك. الجدير بالذكر أنه توجد أنواع متعددة من الأحجار التي تستخدم لتزيين الجدران، ولكل منها شكل وتصميم مختلف، واليوم سنقوم بعرض عدد من تصميمات الجدران الحجرية التي يمكنك اقتباس منها ما يناسب منزلك.