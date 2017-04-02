12 طريقة مميزة لتزيين الجدران باستخدام الأحجار

إذا كنت تفكر في تغيير تصميم منزلك والحصول جدران جديدة ومميزة، فأمامك الكثير من الطرق المتعددة للحصول على ذلك، حيث تعددت في الأوقات الأخيرة تصميمات الجدران المختلفة والخامات المستخدمة في تغطيتها.
الأحجار تعتبر من أرقى وأفضل الخيارات التي بإمكانك استخدامها لتزيين جدران منزلك، وعلى عكس ما يعتقد البعض أنها تتناسب فقط مع نمط الديكور الكلاسيك، فإنها تتناسب مع كافة أنماط التصميم مثل المودرن و الاسكندنافي والريفي وغير ذلك. الجدير بالذكر أنه توجد أنواع متعددة من الأحجار التي تستخدم لتزيين الجدران، ولكل منها شكل وتصميم مختلف، واليوم سنقوم بعرض عدد من تصميمات الجدران الحجرية التي يمكنك اقتباس منها ما يناسب منزلك.
في مدخل المنزل تم تصميم الجدار المواجه للباب الرئيسي بالحجر الأبيض، وتم اختيار اللون الأبيض بشكل خاص لإعطاء شعور إضافي باتساع المساحة وزيادة أجواء الإشراق، و لكي يتناسب مع لون الأرضية وباقي الجدران.
على الجدار أعلى حوض الاستحمام، تم العمل لابتكار شيء مميز يجذب الانتباه ويضفي لمسة جمالية مميز، فقد تم تصميم مساحة من الحجر المصقول داخل الجدار الرخامي، وتم تزيين هذه المساحة المميزة بوحدات إضاءة خفية تعمل على إبراز أناقة هذه المساحة وتألقها.
تم تصميم هذا الجدار من وحدات حجرية مربعة كبيرة من نفس نوع الحجر، لكن قد تم استخدام أحجار متدرجة في الألوان لمحاكاة لون الأرضية الخشبية وكذلك ليتناسب مع نمط المنزل المودرن.
في تصميم رائع لغرفة المعيشة يتسم بالأناقة والهدوء، تم تصميم الجدار المقابل للتليفزيون من الأحجار المزخرفة بألوان محايدة تتناسب مع نمط الغرفة ومكوناتها التي تتسم بالهدوء والمحايدة والابتعاد عن الازدحام بالألوان.
يمكن استخدام هذا النوع من الأحجار بطرق وأشكال متعددة، فنرى في هذا التصميم أنه تم استخدامه في تصميم المدخل الخارجي للمنزل، حيث تم ترتيب هذا النوع من الأحجار بطريقة عشوائية تتناسب مع الباب الخشبي، كما يجلب هذا الجدار الرائع أجواء الطبيعة الساحرة إلى منزلك.
بعيدًا عن التقليدية، تم تصميم الحمام على الطريقة الريفية البسيطة، فنلاحظ أنه تم استخدام بلوكات الأحجار الطبيعية مختلفة الأحجام ليتم من خلالها تزيين الجدران يبدو أمامنا الحمام في تصميمه الأنيق والفريد من نوعه.
تصميم مدخل مميز لمنزل اسكندنافي ذو طابع محايد، تم تصميم المدخل الخارجي له من الأحجار الملونة مختلفة الأحجام وفي المنتصف تم تصميم باب خشبي لونه يتناسب إلى حدٍ كبير مع ألوان الأحجار المستخدمة على جدار الواجهة.
تم الاتجاه لجعل الجدران الحجرية في الجزء الخلفي من السرير، ليكون هناك متسع من المساحة للابتكار و اللعب بالإضاءة لإظهار أناقة التصميم وإبراز مدى الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة ليبدو المنزل بهذا الرونق.
ألواح الحجارة كما ذكرنا تأتي مختلفة الأحجام وكذلك يتم ترتيبهم بطريقة عشوائية أفقية، يمكن وضعها في أي مساحة داخل المنزل أو خارجه وتعطيك نتائج مبهرة لتصميم منزلك.
ليس بالضرورة أن يكون منزلك بالكامل ذات تصميم وألوان محايدة ليبدو أنيقًا، فكما نرى في هذا التصميم تم الجمع بين عدد من العناصر المختلفة مثل الأحجار الرمادية على بعض الجدران تصميم الأرضيات والأبواب الخشبية مما أضاف مزج وتنسيق مميز لأجواء المنزل بشكل عام.
يتضح في هذا التصميم أن مصممي هذا المنزل يهتمون بالتفاصيل الدقيقة في المدخل، فقد تم تصميم أحد الجدران من الأحجار البارزة الملونة على الجدار الأيمن مما عمل على تعزيز أجواء الرقي على المنزل ذات الطابع الإسلامي.
في شرفة المنزل هناك تطلع دائم للحصول على أجواء الطبيعة الساحرة داخل المنزل، فقد تم تصميم أحد الجدران ببعض الأحجار وتم طلاؤها لتبدو مثل الطوب البارز ذات الألوان المتدرجة بين البيج والبني الداكن.
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