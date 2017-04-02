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12 طريقة مميزة لتزيين الجدران باستخدام الأحجار

Mai Elkholy Mai Elkholy
House Middelburg, Inside Out Interiors Inside Out Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
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إذا كنت تفكر في تغيير تصميم منزلك والحصول جدران جديدة ومميزة، فأمامك الكثير من الطرق المتعددة للحصول على ذلك، حيث تعددت في الأوقات الأخيرة تصميمات الجدران المختلفة والخامات المستخدمة في تغطيتها.

الأحجار تعتبر من أرقى وأفضل الخيارات التي بإمكانك استخدامها لتزيين جدران منزلك، وعلى عكس ما يعتقد البعض أنها تتناسب فقط مع نمط الديكور الكلاسيك، فإنها تتناسب مع كافة أنماط التصميم مثل المودرن و الاسكندنافي والريفي وغير ذلك. الجدير بالذكر أنه توجد أنواع متعددة من الأحجار التي تستخدم لتزيين الجدران، ولكل منها شكل وتصميم مختلف، واليوم سنقوم بعرض عدد من تصميمات الجدران الحجرية التي يمكنك اقتباس منها ما يناسب منزلك.

1. جدار من الحجارة البارزة في مدخل المنزل

House Middelburg, Inside Out Interiors Inside Out Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Inside Out Interiors

Inside Out Interiors
Inside Out Interiors
Inside Out Interiors

في مدخل المنزل تم تصميم الجدار المواجه للباب الرئيسي بالحجر الأبيض، وتم اختيار اللون الأبيض بشكل خاص لإعطاء شعور إضافي باتساع المساحة وزيادة أجواء الإشراق، و لكي يتناسب مع لون الأرضية وباقي الجدران.

2. مساحة من الجدار الحجري داخل الحمام

Casa AG, GRUPO ESGO GRUPO ESGO حمام
GRUPO ESGO

GRUPO ESGO
GRUPO ESGO
GRUPO ESGO

على الجدار أعلى حوض الاستحمام، تم العمل لابتكار شيء مميز يجذب الانتباه ويضفي لمسة جمالية مميز، فقد تم تصميم مساحة من الحجر المصقول داخل الجدار الرخامي، وتم تزيين هذه المساحة المميزة بوحدات إضاءة خفية تعمل على إبراز أناقة هذه المساحة وتألقها.

3. جدار مكون من وحدات حجرية ملونة بألوان متدرجة

Casa AG, GRUPO ESGO GRUPO ESGO غرفة الميديا
GRUPO ESGO

GRUPO ESGO
GRUPO ESGO
GRUPO ESGO

تم تصميم هذا الجدار من وحدات حجرية مربعة كبيرة من نفس نوع الحجر، لكن قد تم استخدام أحجار متدرجة في الألوان لمحاكاة لون الأرضية الخشبية وكذلك ليتناسب مع نمط المنزل المودرن.

4. جدار حجري بألوان محايدة في غرفة المعيشة

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

في تصميم رائع لغرفة المعيشة يتسم بالأناقة والهدوء، تم تصميم الجدار المقابل للتليفزيون من الأحجار المزخرفة بألوان محايدة تتناسب مع نمط الغرفة ومكوناتها التي تتسم بالهدوء والمحايدة والابتعاد عن الازدحام بالألوان.

5. جدار مميز من الأحجار الرفيعة المتراصة بطريقة أفقية عشوائية

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

يمكن استخدام هذا النوع من الأحجار بطرق وأشكال متعددة، فنرى في هذا التصميم أنه تم استخدامه في تصميم المدخل الخارجي للمنزل، حيث تم ترتيب هذا النوع من الأحجار بطريقة عشوائية تتناسب مع الباب الخشبي، كما يجلب هذا الجدار الرائع أجواء الطبيعة الساحرة إلى منزلك.

6. النمط الريفي واستخدام الأحجار في حمام المنزل

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

بعيدًا عن التقليدية، تم تصميم الحمام على الطريقة الريفية البسيطة، فنلاحظ أنه تم استخدام بلوكات الأحجار الطبيعية مختلفة الأحجام ليتم من خلالها تزيين الجدران يبدو أمامنا الحمام في تصميمه الأنيق والفريد من نوعه.

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7. مدخل منزل اسكندنافي مصمم من الأحجار

PUERTAS DE DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

تصميم مدخل مميز لمنزل اسكندنافي ذو طابع محايد، تم تصميم المدخل الخارجي له من الأحجار الملونة مختلفة الأحجام وفي المنتصف تم تصميم باب خشبي لونه يتناسب إلى حدٍ كبير مع ألوان الأحجار المستخدمة على جدار الواجهة.

8. الأحجار البيضاء وتعزيز الطابع الريفي

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace غرفة نوم خشب Wood effect
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

تم الاتجاه لجعل الجدران الحجرية في الجزء الخلفي من السرير، ليكون هناك متسع من المساحة للابتكار و اللعب بالإضاءة لإظهار أناقة التصميم وإبراز مدى الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة ليبدو المنزل بهذا الرونق.

9. جدار من الحجارة اللوحية المطلية

MOLDURAS EN MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

ألواح الحجارة كما ذكرنا تأتي مختلفة الأحجام وكذلك يتم ترتيبهم بطريقة عشوائية أفقية، يمكن وضعها في أي مساحة داخل المنزل أو خارجه وتعطيك نتائج مبهرة لتصميم منزلك.

10. الأحجار الرمادية وتألقها مع عنصر الخشب

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

ليس بالضرورة أن يكون منزلك بالكامل ذات تصميم وألوان محايدة ليبدو أنيقًا، فكما نرى في هذا التصميم تم الجمع بين عدد من العناصر المختلفة مثل الأحجار الرمادية على بعض الجدران تصميم الأرضيات والأبواب الخشبية مما أضاف مزج وتنسيق مميز لأجواء المنزل بشكل عام.

11. تصميم جدران مدخل المنزل من الأحجار أضاف مزيد من أجواء الرقي

Let The Light In, Spiro Couyadis Architects Spiro Couyadis Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Spiro Couyadis Architects

Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects

يتضح في هذا التصميم أن مصممي هذا المنزل يهتمون بالتفاصيل الدقيقة في المدخل، فقد تم تصميم أحد الجدران من الأحجار البارزة الملونة على الجدار الأيمن مما عمل على تعزيز أجواء الرقي على المنزل ذات الطابع الإسلامي.

12. أحجار تشبه الطوب الريفي

Majestic Contemporary | BUNGALOW , Design Spirits Design Spirits بلكونة أو شرفة
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

في شرفة المنزل هناك تطلع دائم للحصول على أجواء الطبيعة الساحرة داخل المنزل، فقد تم تصميم أحد الجدران ببعض الأحجار وتم طلاؤها لتبدو مثل الطوب البارز ذات الألوان المتدرجة بين البيج والبني الداكن.

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