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تصميم منزل عصري رائع بالتأكيد سيبهرك تصميمه الداخلي والخارجي

Mai Elkholy Mai Elkholy
Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
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في مشهد جديد لأسلوب العمارة الحديثة الممزوجة بالقليل من المؤثرات الغربية يمكننا رؤية الاقتباس من هذا المنزل الرائع الذي بالتأكيد سيبهرك وسيغير نظرتك الكلية عن المنازل في الوقت الحالي.

سنقوم بعرض عدد من التفاصيل الهامة والتصميمات المميزة التي تم الاتجاه إليها في تصميم هذا المنزل الرائع.

تصميم مطبخ كبير بأسلوب عصري مميز

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik مطبخ
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

اعتمد تصميم المطبخ على النظام المفتوح على الرغم أن مساحته كبيرة، وأهم ما يميز هذا المطبخ الرائع هو وحدات الإضاءة المميزة، فقد تم تثبيت وحدات إضاءة على حواف الديكور الجبسي في السقف بالإضافة إلى الثريات التي تبدو كتحف فنية مميزة قبل أن تكون مجرد وحدات إضاءة.

إبداع البناء على التلال المرتفعة وتأثير الطابع الآسيوي

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

على الرغم أن تصميم المنزل يبدو غريبًا عند النظر إليه للمرة الأولى، إلا أنه يبدو مميزًا بالفعل من خلال بنائه على قمة عالية للتل، وأحاطت الأحجار الطبيعية التي تم تثبيتها بطريقة عشوائية بأحد الجوانب السفلى لتعزيز أجواء الطبيعة الخلابة.

الاعتماد على الطاقة الشمسية

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

بجانب التصميم الخارجي المبهر لهذا المنزل العصري، نلاحظ أنه يعتمد في طاقته على الطاقة الشمسية التي يتم الحصول عليها من خلال ألواح الطاقة الشمسية التي تم تثبيتها في الساحة الخلفية الموجودة بالحديقة.

بطاريات الطاقة الشمسية المثبتة داخل المنزل

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة الميديا
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

كما نعلم أن الطاقة المستمدة من ألواح الطاقة الشمسية يتم تخزينها في بطاريات ليتم استهلاكها في أوقات المساء في إنارة المنزل، ففي المنزل من الداخل تم تصميم غرفة خاصة للبطاريات لتبقى بعيدة عن الواجهة الخارجية.

استخدام واسع للتكنولوجيا داخل المنزل

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة الميديا
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

المنزل كما ذكرنا يعتمد بشكل كبير على استخدام التقنيات الحديثة، وكما نرى هذه اللوحة يمكنها التحكم في أنظمة التشغيل داخل المنزل مثل التحكم في درجات الحرارة ومستوى الإضاءة وكذلك الأمان، كما يقدم هذا الجهاز بيان مفصل بكمية الطاقة المستهلكة.

غرفة مخصصة للتحكم بالطاقة

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة الميديا
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

تم تخصيص غرفة كاملة صغيرة لتكون بمثابة المتحكم التكنولوجي في طاقة وكهرباء المنزل بشكل كامل لتوفير مزيد من عناصر الأمان.

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غرفة الطعام المدمجة بالمطبخ

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة السفرة
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

مساحة المنزل كبيرة للغاية مما كان سببًا لاستغلال ذلك بالعديد من الطرق المتنوعة، فقد تم استغلال المساحة أمام المطبخ لتصميم غرفة طعام مدمجة من خلال وضع طاولة سفرة خشبية مستطيلة تتناسب مع نمط وتصميم المنزل بشكل عام، اعتدت هذه المساحة على الإضاءة الطبيعية ن خلال الأبواب والنوافذ الزجاجية التي تسمح للضوء بالدخول، كما تم تزيين هذه الغرفة بعدد من أصص النباتات الخضراء لجلب أجواء الطبيعة داخل المنزل.

التناغم بين ألوان الجدران والأرضية ودور الإضاءة الطبيعية

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik مطبخ
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

ألوان المنزل سواء الأرضية ذات اللون البني الخشبي وألوان الجدران والخزانات البيضاء يخلق مزيد من التناغم والانسجام بين كافة العناصر الداخلية، كما كان للإضاءة الطبيعية دور كبير في تعزيز الشعور بالإشراق داخل المنزل.

غرفة معيشة على طريقة المسرح المنزلي

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة المعيشة
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

صممت غرفة المعيشة في هذا المنزل الرائع لتكون بمثابة مسرح منزلي، فقد تم تثبيت شاشة التلفاز كبيرة الحجم على أحد الجدران أمام الأرائك البيضاء المريحة، وعند النظر للسقف فقد تم عمل بعض ديكورات الجبس وتم تزويدها بإضاءة خفية على الجدران، كل شيء في هذه الغرفة يدل على العصرية ابتداءً من الاكسسوارات المستخدمة سواء على الجدران وانتهاءً بالمدفأة المميز التي تم تصميمها في أحد الجدران.

الاهتمام بالتفاصيل البسيطة حتى تصميم الحمام

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik حمام
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

بالابتعاد عن التقليدية في تصميم الحمامات ومن خلال فكرة بسيطة تم الحصول على هذا التصميم المميز، فكما نلاحظ أنه تم تصميم الجدار الموجود داخل كابينة الاستحمام من سيراميك الفسيفساء اللامع، تم تغطية الزوايا الداخلية لجدار الجبس الموجود حول الحوض العصري الصغير.

الفخامة في تصميم أحد الحمامات

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik حمام
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

اعتمد تصميم هذا الحمام على الأدوات الصحية التركيبية لتناسب مع هذه الأجواء العصرية، كان خيار الاتجاه للاعتماد على الإضاءة الطبيعية في هذا التصميم هو الخيار الأمثل لمزيد من الإشراق، تم تصميم الجدران من الأحجار الطبيعية مما أضاف مزيد من الفخامة على مساحة الاسترخاء هذه.

لن تصدق أنك في حديقة المنزل

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik مسبح
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

لن تصدق على الإطلاق أنك في حديقة منزلك الخاصة، فقد كان لمصمم هذا المنزل دور كبير في الاهتمام بالتفاصيل الداخلية والخارجية، فقد قام بتصميم بحيرة صغيرة في الحديقة وابتعد عن فكرة حمامات السباحة التقليدية، وتم إحاطة البحيرة بعدد من الأحجار الكبيرة للشعور بالاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة.

مساحة مخصصة للاسترخاء أمام البحيرة الخلفية

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik حديقة
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

تم تخصيص مساحة صغيرة أمام البحيرة الصغيرة لتكون متصلة بالمنزل فقط من خلال جسر صغير يشبه الجسور الموجودة في الحدائق العامة.

حمام سباحة عصري أيضًا

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik مسبح
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

تم تصميم حوض سباحة بالإضافة إلى البحيرة الصغيرة، ففي مساحة أخرى في الساحة الخلفية للمنزل تم تصميم حوض سباحة مستطيل، فقد تم وضع مقاعد مريحة شيزلونج للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة.

التصميم الهندسي لواجهة المنزل

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

في تصميم واجهة مميزة للمنزل، ظهر أسلوب العمارة الحديثة التي تبدو كأنها لوحة فنية مبهرة.

مفهوم جديد للعمارة الحديثة

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

عندما يتعلق الامر بالواجهة الخارجية، نلاحظ أنه قد تم خلق مفهوم جديد للعمارة الحديثة من خلال المزج بين الخرسانة والزجاج واستخدام الخطوط المستقيمة بكثرة، وكذلك لعبت الإضاءة دور كبير في إضفاء لمسة جمالية مميزة على تصميم المنزل الخارجي.

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