تصميم منزل عصري رائع بالتأكيد سيبهرك تصميمه الداخلي والخارجي

في مشهد جديد لأسلوب العمارة الحديثة الممزوجة بالقليل من المؤثرات الغربية يمكننا رؤية الاقتباس من هذا المنزل الرائع الذي بالتأكيد سيبهرك وسيغير نظرتك الكلية عن المنازل في الوقت الحالي.
سنقوم بعرض عدد من التفاصيل الهامة والتصميمات المميزة التي تم الاتجاه إليها في تصميم هذا المنزل الرائع.
اعتمد تصميم المطبخ على النظام المفتوح على الرغم أن مساحته كبيرة، وأهم ما يميز هذا المطبخ الرائع هو وحدات الإضاءة المميزة، فقد تم تثبيت وحدات إضاءة على حواف الديكور الجبسي في السقف بالإضافة إلى الثريات التي تبدو كتحف فنية مميزة قبل أن تكون مجرد وحدات إضاءة.
على الرغم أن تصميم المنزل يبدو غريبًا عند النظر إليه للمرة الأولى، إلا أنه يبدو مميزًا بالفعل من خلال بنائه على قمة عالية للتل، وأحاطت الأحجار الطبيعية التي تم تثبيتها بطريقة عشوائية بأحد الجوانب السفلى لتعزيز أجواء الطبيعة الخلابة.
بجانب التصميم الخارجي المبهر لهذا المنزل العصري، نلاحظ أنه يعتمد في طاقته على الطاقة الشمسية التي يتم الحصول عليها من خلال ألواح الطاقة الشمسية التي تم تثبيتها في الساحة الخلفية الموجودة بالحديقة.
كما نعلم أن الطاقة المستمدة من ألواح الطاقة الشمسية يتم تخزينها في بطاريات ليتم استهلاكها في أوقات المساء في إنارة المنزل، ففي المنزل من الداخل تم تصميم غرفة خاصة للبطاريات لتبقى بعيدة عن الواجهة الخارجية.
المنزل كما ذكرنا يعتمد بشكل كبير على استخدام التقنيات الحديثة، وكما نرى هذه اللوحة يمكنها التحكم في أنظمة التشغيل داخل المنزل مثل التحكم في درجات الحرارة ومستوى الإضاءة وكذلك الأمان، كما يقدم هذا الجهاز بيان مفصل بكمية الطاقة المستهلكة.
تم تخصيص غرفة كاملة صغيرة لتكون بمثابة المتحكم التكنولوجي في طاقة وكهرباء المنزل بشكل كامل لتوفير مزيد من عناصر الأمان.
مساحة المنزل كبيرة للغاية مما كان سببًا لاستغلال ذلك بالعديد من الطرق المتنوعة، فقد تم استغلال المساحة أمام المطبخ لتصميم غرفة طعام مدمجة من خلال وضع طاولة سفرة خشبية مستطيلة تتناسب مع نمط وتصميم المنزل بشكل عام، اعتدت هذه المساحة على الإضاءة الطبيعية ن خلال الأبواب والنوافذ الزجاجية التي تسمح للضوء بالدخول، كما تم تزيين هذه الغرفة بعدد من أصص النباتات الخضراء لجلب أجواء الطبيعة داخل المنزل.
ألوان المنزل سواء الأرضية ذات اللون البني الخشبي وألوان الجدران والخزانات البيضاء يخلق مزيد من التناغم والانسجام بين كافة العناصر الداخلية، كما كان للإضاءة الطبيعية دور كبير في تعزيز الشعور بالإشراق داخل المنزل.
صممت غرفة المعيشة في هذا المنزل الرائع لتكون بمثابة مسرح منزلي، فقد تم تثبيت شاشة التلفاز كبيرة الحجم على أحد الجدران أمام الأرائك البيضاء المريحة، وعند النظر للسقف فقد تم عمل بعض ديكورات الجبس وتم تزويدها بإضاءة خفية على الجدران، كل شيء في هذه الغرفة يدل على العصرية ابتداءً من الاكسسوارات المستخدمة سواء على الجدران وانتهاءً بالمدفأة المميز التي تم تصميمها في أحد الجدران.
بالابتعاد عن التقليدية في تصميم الحمامات ومن خلال فكرة بسيطة تم الحصول على هذا التصميم المميز، فكما نلاحظ أنه تم تصميم الجدار الموجود داخل كابينة الاستحمام من سيراميك الفسيفساء اللامع، تم تغطية الزوايا الداخلية لجدار الجبس الموجود حول الحوض العصري الصغير.
اعتمد تصميم هذا الحمام على الأدوات الصحية التركيبية لتناسب مع هذه الأجواء العصرية، كان خيار الاتجاه للاعتماد على الإضاءة الطبيعية في هذا التصميم هو الخيار الأمثل لمزيد من الإشراق، تم تصميم الجدران من الأحجار الطبيعية مما أضاف مزيد من الفخامة على مساحة الاسترخاء هذه.
لن تصدق على الإطلاق أنك في حديقة منزلك الخاصة، فقد كان لمصمم هذا المنزل دور كبير في الاهتمام بالتفاصيل الداخلية والخارجية، فقد قام بتصميم بحيرة صغيرة في الحديقة وابتعد عن فكرة حمامات السباحة التقليدية، وتم إحاطة البحيرة بعدد من الأحجار الكبيرة للشعور بالاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة.
تم تخصيص مساحة صغيرة أمام البحيرة الصغيرة لتكون متصلة بالمنزل فقط من خلال جسر صغير يشبه الجسور الموجودة في الحدائق العامة.
تم تصميم حوض سباحة بالإضافة إلى البحيرة الصغيرة، ففي مساحة أخرى في الساحة الخلفية للمنزل تم تصميم حوض سباحة مستطيل، فقد تم وضع مقاعد مريحة
شيزلونج للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة.
في تصميم واجهة مميزة للمنزل، ظهر أسلوب العمارة الحديثة التي تبدو كأنها لوحة فنية مبهرة.
عندما يتعلق الامر بالواجهة الخارجية، نلاحظ أنه قد تم خلق مفهوم جديد للعمارة الحديثة من خلال المزج بين الخرسانة والزجاج واستخدام الخطوط المستقيمة بكثرة، وكذلك لعبت الإضاءة دور كبير في إضفاء لمسة جمالية مميزة على تصميم المنزل الخارجي.
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