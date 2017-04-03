12 تصميم مميز لأرضيات الفناء الخارجي للمنزل

الفناء الخارجي للمنزل يعد من المساحات الهامة التي ينبغي الاهتمام بها؛ لأنه المساحة الأولى التي يراها الزائرون وكل من يدخل إلى المنزل.
الاهتمام بتصميم فناء المنزل لا يقل أهمية عن الاهتمام بتصميم المنزل من الداخل لأنه من الممكن أن يكون مكان للاسترخاء والجلوس للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة، وعندما تريد الحصول على تصميم مميز للفناء ينبغي أن تفكر أولًا في النمط الذي تريد اتباعه والتفكير في العناصر الأساسية التي ستزين بها فناء منزلك، والجدير بالذكر أن أرضية الفناء تعتبر من أهم الأشياء التي ينبغي التأني في اختيارها، وسيسهل عليك اختيار نوع أرضية الفناء اختيارك للنمط الذي تريده. سنتعرف اليوم على عدد من التصميمات الهامة لأرضيات الفناء الخارجي للمنزل والتي بالتأكيد ستبهرك وتجعلك تود الحصول عليها.
في مدخل المنزل، كان لابد من اختيار أرضية ذات تصميم بسيط يتناسب تصميمها ولونها مع ألوان جدران الواجهة، وليتم التركيز على أناقة الأرضية المستخدمة في الفناء تم تزويد الجدران ببعض الفتحات القريبة من الأرض لوضع وحدات الإضاءة الخفية باللون الأصفر.
في مساحة مميزة على غرار النمط الكلاسيكي الأنيق، تم اختيار الأرضية من الأحجار لتتناسب مع الجداران المصممة من الطوب وتتناسب ألوانها مع قطع الأثاث التي تم استخدامها.
في تصميم عصري مميز لفناء المنزل الخارجي، تم الاتجاه للجمع بين عدد من الخامات، فالممر المؤدي للمدخل تم تصميم أرضيته من السيراميك اللامع، وفي المنتصف تم تثبيت أحجار مختلفة الأحجام في المنتصف لتعزيز أجواء الطبيعة الساحرة.
في مشهد مميز لأرضية فناء المنزل، تم الاتجاه لاستخدام العشب الصناعي بلونه الأخضر الطبيعي، والخشب دائمًا كما نعلم يتناسب بشكل كبير مع الأعشاب، وقد تم استخدامه هنا بطريقة فريدة ومميزة من خلال توفير فراغات خلاله ووضع بعض الأحجار الطبيعية في هذه الفراغات، وقد تم توزيع هذه الأحجار في أحد زوايا الفناء أيضًا لإضافة لمسة جمالية مميزة.
لخلق مساحة مميزة للاسترخاء في أجواء الهواء الطلق، تم تغطية الأرضية بالكامل من الحصى الصغير أبيض اللون، بالإضافة إلى تثبيت بعض الألواح الخشبية المربعة التي تضيف مزيد الأناقة والبساطة على الفناء. تم استخدام الكثير من أصص النباتات لخلق أجواء طبيعية خلابة.
في مساحة مميزة تعد بمثابة شرفة منزلية، تم الجمع بين الطابع الريفي والطابع العصري الأنيق من خلال تغطية الأرضية بالأحجار التي تتميز بلونها الداكن، لتترك للأثاث مساحة كافية لجذب الأنظار.
في هذا التصميم تم استغلال فناء المنزل ليتم تصميمه كمساحة للهدوء والاسترخاء وظهر هذا واضحًا في تصميم المطبخ الفرعي في نهايته، بالنسبة للأرضية فقد تم اختيار البلاط غير القابل للانزلاق باللون الرمادي الهادئ لتعزيز الطابع المحايد.
تناسبًا مع النافورة الحجرية الصغيرة التي تشبه الأدوات الريفية القديمة، كان لابد من اختيار أرضية على غرار نفس النمط، فكان اختيار أرضية حجرية باللون البني هو الخيار الأنسب لخلق لمسة مميزة وأجواء طبيعية رائعة.
على الرغم أنه تم استغلال الفناء بشكل كامل ليصبح حديقة متكاملة مميزة بأزهار ملونة ونباتات، إلا أنه قد تم تصميم ممر صغير وتم تزيينه بالأحجار التي يتخللها الأعشاب الخضراء.
لتزيين أرضية الفناء، تم الاستعانة بأحجار صغيرة مكونة من لونين وهما البيج والبني، وتم تثبيتهم بطريقة نظامية مميزة لإضفاء هذا الرونق والأناقة على المكان.
في تصميم مميز لأرضية فناء منزلي، تم تغطيته بالكامل من خلال الحصى الصغير الذي لا يكلفك الكثير من الوقت أو الجهد لتثبيته، وفي المنتصف تم تثبيت بعض الألواح المستطيلة الحجرية التي تتناسب مع الأصص الحجرية الكبيرة التي تم استخدامها لوضع النباتات والتطبع بأجواء الحدائق الخارجية العامة.
تصميم الحديقة كاملة من الحشائش الخضراء، ولكن على مستوى أعلى قليلًا من الأرض تم تخصيص مساحة للجلوس، وتم تغطية أرضيتها من الألواح الخشبية التي تتناسب مع أي نمط من أنماط التصميم التي تفضلها.
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