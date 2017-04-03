12 تصميم مميز لأرضيات الفناء الخارجي للمنزل

الفناء الخارجي للمنزل يعد من المساحات الهامة التي ينبغي الاهتمام بها؛ لأنه المساحة الأولى التي يراها الزائرون وكل من يدخل إلى المنزل.

الاهتمام بتصميم فناء المنزل لا يقل أهمية عن الاهتمام بتصميم المنزل من الداخل لأنه من الممكن أن يكون مكان للاسترخاء والجلوس للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة، وعندما تريد الحصول على تصميم مميز للفناء ينبغي أن تفكر أولًا في النمط الذي تريد اتباعه والتفكير في العناصر الأساسية التي ستزين بها فناء منزلك، والجدير بالذكر أن أرضية الفناء تعتبر من أهم الأشياء التي ينبغي التأني في اختيارها، وسيسهل عليك اختيار نوع أرضية الفناء اختيارك للنمط الذي تريده. سنتعرف اليوم على عدد من التصميمات الهامة لأرضيات الفناء الخارجي للمنزل والتي بالتأكيد ستبهرك وتجعلك تود الحصول عليها.