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12 تصميم مميز لأرضيات الفناء الخارجي للمنزل

Mai Elkholy Mai Elkholy
Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
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الفناء الخارجي للمنزل يعد من المساحات الهامة التي ينبغي الاهتمام بها؛ لأنه المساحة الأولى التي يراها الزائرون وكل من يدخل إلى المنزل.

الاهتمام بتصميم فناء المنزل لا يقل أهمية عن الاهتمام بتصميم المنزل من الداخل لأنه من الممكن أن يكون مكان للاسترخاء والجلوس للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة، وعندما تريد الحصول على تصميم مميز للفناء ينبغي أن تفكر أولًا في النمط الذي تريد اتباعه والتفكير في العناصر الأساسية التي ستزين بها فناء منزلك، والجدير بالذكر أن أرضية الفناء تعتبر من أهم الأشياء التي ينبغي التأني في اختيارها، وسيسهل عليك اختيار نوع أرضية الفناء اختيارك للنمط الذي تريده. سنتعرف اليوم على عدد من التصميمات الهامة لأرضيات الفناء الخارجي للمنزل والتي بالتأكيد ستبهرك وتجعلك تود الحصول عليها.

1. أناقة السيراميك المزخرف

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS جدران
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

في مدخل المنزل، كان لابد من اختيار أرضية ذات تصميم بسيط يتناسب تصميمها ولونها مع ألوان جدران الواجهة، وليتم التركيز على أناقة الأرضية المستخدمة في الفناء تم تزويد الجدران ببعض الفتحات القريبة من الأرض لوضع وحدات الإضاءة الخفية باللون الأصفر.

2. أرضية من الأحجار الرمادية

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN بلكونة أو شرفة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

في مساحة مميزة على غرار النمط الكلاسيكي الأنيق، تم اختيار الأرضية من الأحجار لتتناسب مع الجداران المصممة من الطوب وتتناسب ألوانها مع قطع الأثاث التي تم استخدامها.

3. الجمع بين السيراميك والأحجار لتبدو الأرضية كلوحة فنية أنيقة

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

في تصميم عصري مميز لفناء المنزل الخارجي، تم الاتجاه للجمع بين عدد من الخامات، فالممر المؤدي للمدخل تم تصميم أرضيته من السيراميك اللامع، وفي المنتصف تم تثبيت أحجار مختلفة الأحجام في المنتصف لتعزيز أجواء الطبيعة الساحرة.

4. أرضية من العشب الصناعي والخشب والأحجار

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

في مشهد مميز لأرضية فناء المنزل، تم الاتجاه لاستخدام العشب الصناعي بلونه الأخضر الطبيعي، والخشب دائمًا كما نعلم يتناسب بشكل كبير مع الأعشاب، وقد تم استخدامه هنا بطريقة فريدة ومميزة من خلال توفير فراغات خلاله ووضع بعض الأحجار الطبيعية في هذه الفراغات، وقد تم توزيع هذه الأحجار في أحد زوايا الفناء أيضًا لإضافة لمسة جمالية مميزة.

5. أرضية كاملة من الحصى وبعض الألواح الخشبية المربعة

PAISAGISMO: JARDINS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

لخلق مساحة مميزة للاسترخاء في أجواء الهواء الطلق، تم تغطية الأرضية بالكامل من الحصى الصغير أبيض اللون، بالإضافة إلى تثبيت بعض الألواح الخشبية المربعة التي تضيف مزيد الأناقة والبساطة على الفناء. تم استخدام الكثير من أصص النباتات لخلق أجواء طبيعية خلابة.

6. أرضية من الأحجار المستطيل

DEPARTAMENTO EN LA CONDESA II, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño بلكونة أو شرفة
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

في مساحة مميزة تعد بمثابة شرفة منزلية، تم الجمع بين الطابع الريفي والطابع العصري الأنيق من خلال تغطية الأرضية بالأحجار التي تتميز بلونها الداكن، لتترك للأثاث مساحة كافية لجذب الأنظار.

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7. الأرضية غير القابلة للانزلاق

REMODELACIÓN AJUCHITLÁN, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos بلكونة أو شرفة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

في هذا التصميم تم استغلال فناء المنزل ليتم تصميمه كمساحة  للهدوء والاسترخاء وظهر هذا واضحًا في تصميم المطبخ الفرعي في نهايته، بالنسبة للأرضية فقد تم اختيار البلاط غير القابل للانزلاق باللون الرمادي الهادئ لتعزيز الطابع المحايد.

8. نوع من البلاط ذات طابع ريفي قديم

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos بلكونة أو شرفة
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

تناسبًا مع النافورة الحجرية الصغيرة التي تشبه الأدوات الريفية القديمة، كان لابد من اختيار أرضية على غرار نفس النمط، فكان اختيار أرضية حجرية باللون البني هو الخيار الأنسب لخلق لمسة مميزة وأجواء طبيعية رائعة.

9. أحجار في وسط العشب

Casa Sotogrande, Terra Terra حديقة
Terra

Terra
Terra
Terra

على الرغم أنه تم استغلال الفناء بشكل كامل ليصبح حديقة متكاملة مميزة بأزهار ملونة ونباتات، إلا أنه قد تم تصميم ممر صغير وتم تزيينه بالأحجار التي يتخللها الأعشاب الخضراء.

10. أحجار صغيرة متراصة

Club de Golf Santa Anita, Arki3d Arki3d بلكونة أو شرفة
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

لتزيين أرضية الفناء، تم الاستعانة بأحجار صغيرة مكونة من لونين وهما البيج والبني، وتم تثبيتهم بطريقة نظامية مميزة لإضفاء هذا الرونق والأناقة على المكان.

11. الجمع بين الحصى والألواح الحجرية

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos بلكونة أو شرفة
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

في تصميم مميز لأرضية فناء منزلي، تم تغطيته بالكامل من خلال الحصى الصغير الذي لا يكلفك الكثير من الوقت أو الجهد لتثبيته، وفي المنتصف تم تثبيت بعض الألواح المستطيلة الحجرية التي تتناسب مع الأصص الحجرية الكبيرة التي تم استخدامها لوضع النباتات والتطبع بأجواء الحدائق الخارجية العامة.

12. أرضية خشبية مرتفعة قليلًا عن سطح الأرض

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

تصميم الحديقة كاملة من الحشائش الخضراء، ولكن على مستوى أعلى قليلًا من الأرض تم تخصيص مساحة للجلوس، وتم تغطية أرضيتها من الألواح الخشبية التي تتناسب مع أي نمط من أنماط التصميم التي تفضلها.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 12 طريقة مميزة لتزيين الجدران باستخدام الأحجار.

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