6 نماذج لمنازل صغيرة وساحرة ستُلهمك

هذا النموذج يوضح لنا أهمية الفراغ والمساحات الإضافية المتسعة التي تشعرنا بحرية الحركة، حيث تم وصل المساحة الداخلية بالمساحة الخارجية من خلال عنصري الخشب والزجاج، والذي يُظهر منطقة وقوف السيارة وأيضًا الفناء البسيط الذي تم زراعته بنباتات بسيطة أنيقة ليبدو كحديقة متناسقة ومميزة، وتم استخدام الأسمنت لعمل أرضية الفناء. وفي المساحة الداخلية تم وضع غرفة مائدة بسيطة تسمح بالاستمتاع بالمنظر الطبيعي أثناء تناول الطعام مع العائلة أو الأصدقاء، ويمكنك تركيب فاصل متحرك حتى تستطيع فتح المساحة الداخلية والخارجية عند استقبال الكثير من الضيوف ليُصبح لديك غرفة استقبال أوسع في المساحة أو مكان مناسب لإقامة حفل شواء في فصل الصيف.

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