6 نماذج لمنازل صغيرة وساحرة ستُلهمك

يفضل العديد من الأشخاص المنازل الكبيرة لما توفره من وسائل الراحة والمرافق الإضافية ولتوفر لهم حرية الحركة والشعور بالإشراق والاتساع، ولكن في الكثير من الأحيان تكون المنازل الصغيرة أفضل بكثير إذا تم تصميمها بشكل احترافي خاصةً إذا كنت تقضى معظم أوقاتك في العمل طوال اليوم أو تملك أطفال وليس لديك الوقت الكافي للتنظيف والترتيب والحفاظ على نظافة المكان، كما أن المنازل الصغيرة في المساحة تمنحك الفرصة لاستخدام القليل من الأثاث الذي يمكنك ترتيبه بشكل مميز لتُضيف لمسة شخصية أنيقة، وهنا نعرض بعض النماذج والتصميمات المميزة لعدد من المنازل صغيرة وساحرة ستُلهمك لإعادة تصميم واختيار منزلك.
مدخل هذا المنزل بسيط وأنيق، ويتميز بتصميم تقليدي حيث هناك نافذة صغيرة في الباب بحاجز حديدي لحماية الزجاج ولتوفير الحماية للمنزل ككل، وقد تم تصميم النافذة أيضًا بالنمط البسيط وتم استخدام الحديد الملون باللون الأبيض مع مزهرية بسيطة لأناقة بسيطة. والمميز حقًا في هذا النموذج هو أنه لم يتكلف الكثير من المال لتحقيقه.
في هذا النموذج نرى أنه لدينا كل ما نرغب في متناول اليد عند دخول الغرفة؛ حيث يوجد بالغرفة مكان للراحة والاسترخاء، مكتب يصلح لأن يكون مائدة لتناول الطعام بالإضافة لوجود مطبخ مدمج خلف الخزانة وحمام على الجانب الأيسر من الغرفة. وتم استخدام الحد الأدنى من الديكورات بشكل بسيط منمق، وعلى الرغم من البساطة إلا أن إضافة عناصر ملونة بسيطة أضاف للغرفة الكثير من الأناقة والرقي وجعلتها تبدو كمنزل متكامل لا ينقصه شيء حتى الاكسسوارات وعناصر الزينة.
إذا كنت تملك شرفة ومساحة محدودة داخل منزلك يمكنك الاستفادة منها بوضع بعض قطع الأثاث البسيطة لاستقبال الضيوف والزائرين، فبالإضافة للتوفير في المساحة الداخلية فإن الشرفة تجعلك تشعر بالراحة والاسترخاء في الهواء الطلق. وفي هذا النموذج تم إضافة بعض الكراسي الخشبية البسيطة أمام سور الشرفة للاستمتاع بالمنظر الطبيعي الخلاب، وتم إضافة شجيرة صغيرة لدمج الشرفة بالمنظر الطبيعي الخارجي.
إذا كنت تملك مساحة خالية خارج أو أمام الغرف يمكنك وضع بعض القطع الفنية التي تعكس ذوقك الفني الخاص، ففي هذا النموذج تم استخدام خزانة عتيقة صغيرة في الحجم تجعلك تشعر أنك في زمن آخر، بالإضافة إلى أنه يمكنك استغلالها كمساحة تخزين إضافة بجانب كونها ديكور أنيق.
تتميز هذه الواجهة ببساطتها، حيث تم ترك منطقة دخول السيارة فارغة تمامًا وزراعة المنطقة المُحيطة بالمرآب بالشجيرات والورود بشكل أنيق ومنظم، كما تم استخدام الخشب في تصميم النافذة لألوانه التي تتماشى مع التصميم الطبيعي وأجواء الطبيعة الساحرة البسيطة للمكان الذي يسود عليه استخدام اللون الأبيض الذي يُجعلك تشعر بالاتساع.
هذا النموذج يوضح لنا أهمية الفراغ والمساحات الإضافية المتسعة التي تشعرنا بحرية الحركة، حيث تم وصل المساحة الداخلية بالمساحة الخارجية من خلال عنصري الخشب والزجاج، والذي يُظهر منطقة وقوف السيارة وأيضًا الفناء البسيط الذي تم زراعته بنباتات بسيطة أنيقة ليبدو كحديقة متناسقة ومميزة، وتم استخدام الأسمنت لعمل أرضية الفناء. وفي المساحة الداخلية تم وضع غرفة مائدة بسيطة تسمح بالاستمتاع بالمنظر الطبيعي أثناء تناول الطعام مع العائلة أو الأصدقاء، ويمكنك تركيب فاصل متحرك حتى تستطيع فتح المساحة الداخلية والخارجية عند استقبال الكثير من الضيوف ليُصبح لديك غرفة استقبال أوسع في المساحة أو مكان مناسب لإقامة حفل شواء في فصل الصيف.
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