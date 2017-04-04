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10 أشياء بسيطة تحافظ على منزلك أنيق ومرتب

Mai Elkholy Mai Elkholy
Coussins, Bianka Léone Bianka Léone HouseholdAccessories & decoration
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لكي يبدو منزلك أنيق ومميز دائمًا يجب بعد اختيار التصميمات والاستقرار في المنزل الاهتمام بنظافة وترتيب المنزل بشكل مستمر للحفاظ على رونقه لأطول فترة ممكنة، فيجب الاهتمام بترتيب كافة أغراضك لإبقاء منزلك بعيد عن أجواء الفوضى والازدحام وليبقى كل شيء من البداية في مكانه الصحيح لتقليل الأوقات التي نستغرقها في عمليات التنظيف والتنظيم.

سنعرض اليوم عدد من النصائح الهامة التي تحافظ على أناقة وترتيب منزلك من البداية وتبقيك في غنى عن التنظيف اليومي الشاق.

1. تصميم منظم لمدخل المنزل الداخلي

Aanbouw en interieurplan woning , Jolanda Knook interieurvormgeving Jolanda Knook interieurvormgeving الممر الحديث، المدخل و الدرج
Jolanda Knook interieurvormgeving

Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving

بالتأكيد نعلم أن مدخل المنزل هو المساحة الذي يأخذ الزائرون منها الانطباع الأول عن أناقة وترتيب منزلك، لذا فيفضل الاهتمام بتصميمه من خلال إخفاء الفراغات أو استخدام الخزانات لوضع الأحذية والحقائب وغير ذلك.

2. تنظيف أسطح الخزانات المسطحة باستمرار

homify KitchenCabinets & shelves
homify

homify
homify
homify

للحفاظ على مطبخك نظيفًا باستمرار، ينبغي الاهتمام ن البداية باختيار خزانات المطبخ الاكريليك المسطحة اللامعة، فبالإضافة إلى أنها سهلة التنظيف، إلا أنها تعطيك دائمًا الشعور بنظافة المطبخ.

3. وضع سلال الغسيل في الأماكن المناسبة لها

homify HouseholdPet accessories
homify

homify
homify
homify

الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في ترتيب منزلك يبقيك في غنى دائم عن الشعور بالفوضى العارمة، فبكل بساطة نلاحظ أن وضع سلال الغسيل في مكان مخصص لها في الحمام أو في غرف الغسيل، وهنا تم وضعها أسفل الحوض دون استغلال مساحة من مساحة الحمام الرئيسية.

4. الحفاظ على غرفة المكتب نظيفة ومرتبة

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

حتى وإن كنت تبقي غرفة المكتب مغلقة باستمرار، ينبغي الحفاظ عليها مرتبة ونظيفة وإبقائها من خلال ترتيب الأوراق والكتب في اماكنها المخصصة سواء في المكتبة أو على طاولة المكتب.

5. الحصول على مساحات تخزينية متعددة

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

السبب الرئيسي في إحداث الفوضى في منزلك هو تراكم الكتب وأجهزة شحن الهواتف في كل مكان، لذا فينبغي أن يتضمن منزلك على الكثير من مساحات التخزين سواء الأدراج المفتوحة او المغلقة للتخلص من الفوضى.

6. استخدام الرفوف الخشبية المعلقة في الجدران الفارغة

Fotobehang BN Design Studio, BN International BN International مكتب عمل أو دراسة
BN International

BN International
BN International
BN International

يفضل ألا تكون كل مساحات التخزين في منزلك مكتظة بالأشياء، فيفضل تثبيت العديد من الأرفف الخشبية على الجدران لتستخدم في أغراض تخزين الأدوات الصغيرة ولتضفي لمسة جمالية مميزة على الجدار.

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7. الاهتمام بتوفير الإضاءة الجيدة

419, JUMA architects JUMA architects مكتب عمل أو دراسة
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

عليك التأكد من تركيبات الإضاءة المناسبة في كافة الغرف، لأن الإضاءة الجيدة توفر الإحساس بالإشراق الداخلي للمنزل، ويجب التركيز على توفير مستوى إضاءة مناسب في بعض الأماكن مثل أماكن القراءة وغرف المعيشة.

8. استخدام صناديق التخزين البيضاء

Kerkwoning 1884 , ontwerpplek, interieurarchitectuur ontwerpplek, interieurarchitectuur مكتب عمل أو دراسة
ontwerpplek, interieurarchitectuur

ontwerpplek, interieurarchitectuur
ontwerpplek, interieurarchitectuur
ontwerpplek, interieurarchitectuur

الصناديق الصغيرة المغلقة التي يتم وضعها على الطاولات تعتبر من أهم المقتنيات التي ينبغي الحصول عليها في منزلك لحفظ الأغراض التي تحتاج إليها باستمرار وتخشى ضياعها، ويفضل أن يستخدم لون هذه الصناديق بنفس لون الجدران لمزيد من الأناقة والهدوء.

9. خزانة مميزة داخل الجدران

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

بدلًا من الطرق التقليدية للخزانات، يمكنك تصميم الخزانة داخل الجدار وتصميم الكثير من الأرفف الأدراج لاستيعاب كافة الأغراض وإبقاء غرفة ملابسك مرتبة ونظيفة باستمرار.

10. إضافة السلال الجانبية في كل مكان في المنزل

Coussins, Bianka Léone Bianka Léone HouseholdAccessories & decoration
Bianka Léone

Bianka Léone
Bianka Léone
Bianka Léone

للتغلب على الفوضى في المنزل يمكنك وضع الكثير من السلال لتخزين الوسائد المبعثرة أو أي أغراض إضافية.

تفضلوا بقراءة المقال التالي،  12 خطأ شائع قد تقع فيهم عند تصميم منزلك.

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