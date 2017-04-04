10 أشياء بسيطة تحافظ على منزلك أنيق ومرتب

لكي يبدو منزلك أنيق ومميز دائمًا يجب بعد اختيار التصميمات والاستقرار في المنزل الاهتمام بنظافة وترتيب المنزل بشكل مستمر للحفاظ على رونقه لأطول فترة ممكنة، فيجب الاهتمام بترتيب كافة أغراضك لإبقاء منزلك بعيد عن أجواء الفوضى والازدحام وليبقى كل شيء من البداية في مكانه الصحيح لتقليل الأوقات التي نستغرقها في عمليات التنظيف والتنظيم.
سنعرض اليوم عدد من النصائح الهامة التي تحافظ على أناقة وترتيب منزلك من البداية وتبقيك في غنى عن التنظيف اليومي الشاق.
بالتأكيد نعلم أن مدخل المنزل هو المساحة الذي يأخذ الزائرون منها الانطباع الأول عن أناقة وترتيب منزلك، لذا فيفضل الاهتمام بتصميمه من خلال إخفاء الفراغات أو استخدام الخزانات لوضع الأحذية والحقائب وغير ذلك.
للحفاظ على مطبخك نظيفًا باستمرار، ينبغي الاهتمام ن البداية باختيار خزانات المطبخ الاكريليك المسطحة اللامعة، فبالإضافة إلى أنها سهلة التنظيف، إلا أنها تعطيك دائمًا الشعور بنظافة المطبخ.
الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في ترتيب منزلك يبقيك في غنى دائم عن الشعور بالفوضى العارمة، فبكل بساطة نلاحظ أن وضع سلال الغسيل في مكان مخصص لها في الحمام أو في غرف الغسيل، وهنا تم وضعها أسفل الحوض دون استغلال مساحة من مساحة الحمام الرئيسية.
حتى وإن كنت تبقي غرفة المكتب مغلقة باستمرار، ينبغي الحفاظ عليها مرتبة ونظيفة وإبقائها من خلال ترتيب الأوراق والكتب في اماكنها المخصصة سواء في المكتبة أو على طاولة المكتب.
السبب الرئيسي في إحداث الفوضى في منزلك هو تراكم الكتب وأجهزة شحن الهواتف في كل مكان، لذا فينبغي أن يتضمن منزلك على الكثير من مساحات التخزين سواء الأدراج المفتوحة او المغلقة للتخلص من الفوضى.
يفضل ألا تكون كل مساحات التخزين في منزلك مكتظة بالأشياء، فيفضل تثبيت العديد من الأرفف الخشبية على الجدران لتستخدم في أغراض تخزين الأدوات الصغيرة ولتضفي لمسة جمالية مميزة على الجدار.
عليك التأكد من تركيبات الإضاءة المناسبة في كافة الغرف، لأن الإضاءة الجيدة توفر الإحساس بالإشراق الداخلي للمنزل، ويجب التركيز على توفير مستوى إضاءة مناسب في بعض الأماكن مثل أماكن القراءة وغرف المعيشة.
الصناديق الصغيرة المغلقة التي يتم وضعها على الطاولات تعتبر من أهم المقتنيات التي ينبغي الحصول عليها في منزلك لحفظ الأغراض التي تحتاج إليها باستمرار وتخشى ضياعها، ويفضل أن يستخدم لون هذه الصناديق بنفس لون الجدران لمزيد من الأناقة والهدوء.
بدلًا من الطرق التقليدية للخزانات، يمكنك تصميم الخزانة داخل الجدار وتصميم الكثير من الأرفف الأدراج لاستيعاب كافة الأغراض وإبقاء غرفة ملابسك مرتبة ونظيفة باستمرار.
للتغلب على الفوضى في المنزل يمكنك وضع الكثير من السلال لتخزين الوسائد المبعثرة أو أي أغراض إضافية.
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