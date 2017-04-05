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12 تصميم مميز ورائع للحدائق

Mai Elkholy Mai Elkholy
moderner Garten, Neues Gartendesign by Wentzel Neues Gartendesign by Wentzel حديقة
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يحلم الكثيرون بالحصول على حديقة منزلية خاصة، وبالنسبة للبعض تُعد الحديقة رمزًا للمكانة الاجتماعية، ويعتبرها البعض الآخر مساحة مناسبة للحصول على الراحة والتمتع بالطبيعة، ويُفضل آخرون الحصول على حديقة لزراعة الزهور والعناية بها، بل يراها البعض أيضًا مساحة مناسبة للتأمل والخيال.

إذا كنت ترغب في الحصول على الحديقة الأفضل، فإليك بعض التصاميم الحديثة والمختلفة للحدائق، والتي يسهل تنفيذها ورعايتها ومن السهل الحفاظ عليها. معظم التصاميم تعتمد بشكلٍ ملحوظ على المزج بين الخشب والحجر، وقطع الأثاث التي توفر سبل الراحة والاسترخاء داخل الحديقة.

1. التصميم المدرج

moderner Garten, Neues Gartendesign by Wentzel Neues Gartendesign by Wentzel حديقة
Neues Gartendesign by Wentzel

Neues Gartendesign by Wentzel
Neues Gartendesign by Wentzel
Neues Gartendesign by Wentzel

لسوء الحظ، معظم المنازل الحديثة صغيرة الحجم ولا توجد بها مساحة كافية لتكوين الحديقة التي تحلم بها، لذا تُعد فكرة الحديثة المدرجة هي الفكرة الأفضل لتحقيق أعلى استفادة من المساحة الصغيرة الموجودة لديك.

2. الحجر الطبيعي

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حديقة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

لا يهم إذا كانت حديقتك صغيرة المساحة أم لا، يمكنك دائمًا استغلال المساحة وإعادة صنعها من جديد بلمسات بسيطة من الحجر والإضاءة العاكسة والمميزة.

3. نافورة أم بركة ماء

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS مسبح
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

للحصول على التصميم المثالي لحديقة منزلك، يمكنك الاختيار ما بين استخدام نافورة صغيرة، أو عمل بركة ماء طبيعية، مع وجود بعض النباتات واستخدام الخشب في الأرضيات وبعض الأحجار.

4. المزيد من الأحجار

Galileo 350, PHia PHia حديقة
PHia

PHia
PHia
PHia

استخدام الحدائق المصنوعة من الأحجار مثالية جدًا لأولئك الأشخاص الذين لا يملكون الكثير من الوقت لرعاية العشب والنباتات داخل الحديقة، حيث لا تحتاج إلى جهد كبير لرعايتها.

5. الحدائق العمودية

Casa Marilola, Urban Landscape Urban Landscape حديقة
Urban Landscape

Urban Landscape
Urban Landscape
Urban Landscape

تُعد الحدائق العمودية اختيارًا ممتازًا لتزيين الحدائق ذات المساحات الصغيرة، كما يمكن إضافة بعض النباتات التي تختارها حسب رغبتك وذوقك الشخصي.

6. الإضاءة

Casa Las Alondras, 21arquitectos 21arquitectos حديقة
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

تلعب الإضاءة دورًا هامًا في تصميم الحدائق الحديثة، نظرًا لما تُكسبه للحديقة من لمسات إضافية وانيقة تساعد على الاسترخاء والتمتع بالهواء الطلق. كما أنه من الممكن تسليط الإضاءة على بعض النباتات أو مناطق بعينها داخل الحديقة لإبرازها بشكلٍ أفضل.مصادر الماء والضوء

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7. مصادر الماء والضوء

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حديقة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

يفضل العديد من الناس توفير مصادر للماء والضوء داخل الحديقة الخاصة بهم، لكن ستواجه مشكلة كبيرة إذا كنت تملك حديقة ذات مساحة صغيرة. لذا، إذا كنت ترغب في الحصول على تصميم عصري وحديث، يمكنك الاختيار من بين واحد من المصادر فقط، مع توفير إضاءة معينة وموزعة بشكلٍ جيد داخل الحديقة، مع التنويع في الظلال المختلفة لإكسابها شكل جمالي فريد.

8. الحديقة العائمة

Moderne tuin met zwemvijver en poolhouse, Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen حديقة
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

توفر لك الحديقة العائمة منظرًا جماليًا فريدًا من نوعه، كما أنها توفر إمكانية الحصول على أفضل انعكاسات لأشعة الشمس في فترة الظهيرة وما بعد الظهر، بالإضافة إلى إمكانية التمتع بأضواء القمر ليلًا. هذا التصميم مناسب جدًا للأشخاص الذين يفضلون قضاء أوقات استجمام خاصة وهادئة للتأمل في الطبيعة وفي المناظر الخلابة.

9. حديقة نابضة بالحياة

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

توفر لك التصاميم العصرية إمكانية التمتع بالطبيعة على أكمل وجه، مما يعني انها يجب أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من تصميم الحديقة الخاصة بك. فمن الأفضل تخصيص منطقة ترفيهية يمكن قضاء بعض الأوقات فيها.

10. الجدران الخشبية

Mayadeni – Jardim Paulista – SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo حديقة
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

إذا كنت تملك مساحة صغيرة، وتريد تجهيزها بشكلٍ خاص لتناسب الكبار والأطفال لقضاء أوقات ممتعة، يمكن استخدام هذا التصميم الموضح بالصورة، والذي يتميز بوجود بعض الجدران الخشبية الخاصة متعددة الاستخدام.

11. الأناقة والعصرية

Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille حديقة
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille

E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille

يتميز هذا التصميم الفريد بوجود العديد من النباتات والزهور المميزة، فضلًا عن الألوان المنتقاة بعناية فائقة لتشعرك بالراحة والهدوء. نلاحظ العناية باختيار قطع الأثاث والإضاءة المميزة التي تعطي سحرًا خاصًا أثناء الليل.

12. الإضاءة النارية

Campinas Decor, Garden Light Garden Light حديقة
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

من الرائع استخدام الإضاءة النارية، التي توفر جوًا رومانسيًا ساحرًا، خاصةً أثناء فترات الليل مع ضوء القمر.

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12 تصميم مميز ورائع للحدائق

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