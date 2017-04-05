12 تصميم مميز ورائع للحدائق

يحلم الكثيرون بالحصول على حديقة منزلية خاصة، وبالنسبة للبعض تُعد الحديقة رمزًا للمكانة الاجتماعية، ويعتبرها البعض الآخر مساحة مناسبة للحصول على الراحة والتمتع بالطبيعة، ويُفضل آخرون الحصول على حديقة لزراعة الزهور والعناية بها، بل يراها البعض أيضًا مساحة مناسبة للتأمل والخيال.

إذا كنت ترغب في الحصول على الحديقة الأفضل، فإليك بعض التصاميم الحديثة والمختلفة للحدائق، والتي يسهل تنفيذها ورعايتها ومن السهل الحفاظ عليها. معظم التصاميم تعتمد بشكلٍ ملحوظ على المزج بين الخشب والحجر، وقطع الأثاث التي توفر سبل الراحة والاسترخاء داخل الحديقة.