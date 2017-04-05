12 تصميم مميز ورائع للحدائق

يحلم الكثيرون بالحصول على حديقة منزلية خاصة، وبالنسبة للبعض تُعد الحديقة رمزًا للمكانة الاجتماعية، ويعتبرها البعض الآخر مساحة مناسبة للحصول على الراحة والتمتع بالطبيعة، ويُفضل آخرون الحصول على حديقة لزراعة الزهور والعناية بها، بل يراها البعض أيضًا مساحة مناسبة للتأمل والخيال.
إذا كنت ترغب في الحصول على الحديقة الأفضل، فإليك بعض التصاميم الحديثة والمختلفة للحدائق، والتي يسهل تنفيذها ورعايتها ومن السهل الحفاظ عليها. معظم التصاميم تعتمد بشكلٍ ملحوظ على المزج بين الخشب والحجر، وقطع الأثاث التي توفر سبل الراحة والاسترخاء داخل الحديقة.
لسوء الحظ، معظم المنازل الحديثة صغيرة الحجم ولا توجد بها مساحة كافية لتكوين الحديقة التي تحلم بها، لذا تُعد فكرة الحديثة المدرجة هي الفكرة الأفضل لتحقيق أعلى استفادة من المساحة الصغيرة الموجودة لديك.
لا يهم إذا كانت حديقتك صغيرة المساحة أم لا، يمكنك دائمًا استغلال المساحة وإعادة صنعها من جديد بلمسات بسيطة من الحجر والإضاءة العاكسة والمميزة.
للحصول على التصميم المثالي لحديقة منزلك، يمكنك الاختيار ما بين استخدام نافورة صغيرة، أو عمل بركة ماء طبيعية، مع وجود بعض النباتات واستخدام الخشب في الأرضيات وبعض الأحجار.
استخدام الحدائق المصنوعة من الأحجار مثالية جدًا لأولئك الأشخاص الذين لا يملكون الكثير من الوقت لرعاية العشب والنباتات داخل الحديقة، حيث لا تحتاج إلى جهد كبير لرعايتها.
تُعد الحدائق العمودية اختيارًا ممتازًا لتزيين الحدائق ذات المساحات الصغيرة، كما يمكن إضافة بعض النباتات التي تختارها حسب رغبتك وذوقك الشخصي.
تلعب الإضاءة دورًا هامًا في تصميم الحدائق الحديثة، نظرًا لما تُكسبه للحديقة من لمسات إضافية وانيقة تساعد على الاسترخاء والتمتع بالهواء الطلق. كما أنه من الممكن تسليط الإضاءة على بعض النباتات أو مناطق بعينها داخل الحديقة لإبرازها بشكلٍ أفضل.مصادر الماء والضوء
يفضل العديد من الناس توفير مصادر للماء والضوء داخل الحديقة الخاصة بهم، لكن ستواجه مشكلة كبيرة إذا كنت تملك حديقة ذات مساحة صغيرة. لذا، إذا كنت ترغب في الحصول على تصميم عصري وحديث، يمكنك الاختيار من بين واحد من المصادر فقط، مع توفير إضاءة معينة وموزعة بشكلٍ جيد داخل الحديقة، مع التنويع في الظلال المختلفة لإكسابها شكل جمالي فريد.
توفر لك الحديقة العائمة منظرًا جماليًا فريدًا من نوعه، كما أنها توفر إمكانية الحصول على أفضل انعكاسات لأشعة الشمس في فترة الظهيرة وما بعد الظهر، بالإضافة إلى إمكانية التمتع بأضواء القمر ليلًا. هذا التصميم مناسب جدًا للأشخاص الذين يفضلون قضاء أوقات استجمام خاصة وهادئة للتأمل في الطبيعة وفي المناظر الخلابة.
توفر لك التصاميم العصرية إمكانية التمتع بالطبيعة على أكمل وجه، مما يعني انها يجب أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من تصميم الحديقة الخاصة بك. فمن الأفضل تخصيص منطقة ترفيهية يمكن قضاء بعض الأوقات فيها.
إذا كنت تملك مساحة صغيرة، وتريد تجهيزها بشكلٍ خاص لتناسب الكبار والأطفال لقضاء أوقات ممتعة، يمكن استخدام هذا التصميم الموضح بالصورة، والذي يتميز بوجود بعض الجدران الخشبية الخاصة متعددة الاستخدام.
يتميز هذا التصميم الفريد بوجود العديد من النباتات والزهور المميزة، فضلًا عن الألوان المنتقاة بعناية فائقة لتشعرك بالراحة والهدوء. نلاحظ العناية باختيار قطع الأثاث والإضاءة المميزة التي تعطي سحرًا خاصًا أثناء الليل.
من الرائع استخدام الإضاءة النارية، التي توفر جوًا رومانسيًا ساحرًا، خاصةً أثناء فترات الليل مع ضوء القمر.
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