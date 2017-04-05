10 أفكار لطلاء وتغيير واجهة المنزل

يسعى الناس للحصول على منزل ذو واجهة مميزة وبراقة، وذات طابع وذوق شخصي فريد. يوجد مجموعة متنوعة من المواد التي يمكن استخدامها في طلاء وتزيين واجهات المنزل، والتي تناسب المساحات المختلفة. توفر الألوان والأنماط المستخدمة لمسات خاصة وإضافية لتغيير شكل المنزل وتصميمه وتجديده كليًا ليبدو لافتًا للنظر ومريحًا ومتماشيًا مع نمط المنزل كله.
من الممكن استخدام عدة خامات وأنواع في المواد، مثل الخرسانة، الخشب، المعدن والحجر وغيرها من المواد التي تسمح لنا بالتشكيل والتغيير للحصول على النمط الذي نريده. فيما يلي سنقدم لك 10 صور تحمل أفكارًا مختلفة لتصاميم وطلاء واجهات المنازل، المصنوعة من مواد رائعة ومذهلة. يمكنك تصفح الصور بعناية لاختيار المناسب لك من بينها.
يظهر في الصورة استخدام الحجر للجمع بين الأنماط الزخرفية المذهلة عن طريق استخدام مجموعة من الأحجار مختلفة الألوان. نلاحظ أن واجهة المنزل صغيرة، لذا تم الاعتماد على إبرازها بالألوان الفاتحة والإضاءة البراقة، فضلًا عن كونها ناعمة الملمس للشعور بالراحة والاسترخاء.
استخدام الطوب في واجهة المنزل يُكسبه طابع ريفي مميز، كما أن استخدام هذا النوع من المواد في الجدران يلفت الأنظار. نلاحظ التناغم بين الطوب والأنواع المستخدمة في طلاء الجدار، دون الشعور بعدم الأريحية. الطوب من مواد البناء التقليدية، لذا يجب توخي الحذر وانتقاء الأنواع المميزة ووضعها بشكلٍ متناسق للحصول على شكل نهائي رائع وذو طابع مختلف.
يُعد لون الطوب الأحمر مميزًا ومثاليًا لتسليط الضوء على الواجهة، بالإضافة إلى وجود الخرسانة الرمادية اللون مع بعض القطع الخشبية الداكنة التي تعطي أنماطًا مختلفة للبناء. أكثر ما يميز التصميم هو وجود عدة نوافذ في الأعلى، وبغض النظر عن حجمها، إلا أنها تبدو استثنائية ومميزة.
لطالما كان الحجر هو العنصر الأكثر استخدامً في البناء منذ عصور ما قبل التاريخ، وقد تم استبداله اليوم بالعديد من المواد الأخرى، مثل الخرسانة والصلب. في هذه الصورة، يمكننا رؤية الحجر المستخدم في الحديقة بطريقة ملحوظة. الواجهات المصنوعة من الحجر مميزة وتعطي نمطًا فريدًا للمنزل ولافت للأنظار، كما أنها تتميز بالقوة والصلابة، وبطبيعة الحال تُكسب المنزل ملمسًا مميزًا وأكثر دفئًا.
الخشب هو واحد من أكثر عناصر البناء التي تستخدم على نطاقٍ واسع في العديد من المناطق المختلفة. ففي المناطق الحارة، يستخدم الخشب ليوفر إمكانية العزل الحراري، والذي يجعله من أقوى مواد البناء المرشحة للاستخدام في تصميم واجهات المنازل، والمنازل بشكلٍ عام. لكن، يجب أخذ بعض الاحتياطات في عين الاعتبار، مثل اختيار النوع المناسب من الخشب، بالإضافة إلى الصيانة الدورية للحفاظ على الخشب أطول فترة ممكنة.
أكثر أنواع الخشب المطلوبة والمستخدمة في البناء هي خشب الصنوبر، خشب الساج، وخشب الأرز الأحمر، كما أن الأخشاب الاستوائية من أكثر الأنواع صلابةً وتحملًا.
يُعد استخدام الزجاج في بناء الواجهات واحد من الأساليب الحديثة التي ظهرت مؤخرًا في القرن الواحد والعشرين. تزايد استخدام هذا النمط بفضل التقدم التكنولوجي في مجال صناعة الزجاج، مما أدخله في العديد من التصاميم الأكثر تعقيدًا وتفصيلًا.
يوجد أنواع خاصة من الزجاج التي تتميز بالصلابة، وغير قابلة للانصهار أو التشكيل، كما انها شفافة وتمتص الألوان بسهولة مما يكسبها مظهرًا جماليًا خاصًا. لذا، يحظى الزجاج بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى كونه موفر اقتصاديًا ولا يحتاج لتكلفة عالية.
يمكن استخدام المرايا السحرية التي تعطي شكل جمالي فريد من نوعه، كما أنها تساعد على زيادة الضوء، وإعطاء اتساع أكبر ومنظر طبيعي خلاب عند استخدامها في واجهات المباني.
تتميز واجهات المنازل مع طلاء المعادن بكونها جميلة، كما أنها منخفضة التكلفة نسبيًا، ولها القدرة على تغطية مساحات واسعة، قابلة للتطويع والتشكيل بسهولة، ويمكن طلاءها باللون الذي تريده لإكسابها مظهرًا طبيعيًا.
يُعد الزنك، الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم من أكثر المعادن شيوعًا في الاستخدام. كما يمكن الدمج بين استخدام المعادن والخشب.
الخرسانة واحدة من أهم المواد المستخدمة في الهندسة المعمارية، والتي تناسب دعم هياكل المباني الكبيرة نظرًا لملمسها القوي الذي يساعد في الحصول على تصاميم مميزة ومدهشة. نلاحظ في هذا التصميم الدمج بين الخرسانة، اللون الأبيض، الإضاءة الدافئة، والباب الخشبي لإعطاء الشعور بالراحة.
يمكن استخدام السيراميك في تصميم واجهات المباني كنوع جديد نسبيًا، لكن ازداد استخدامه اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى بفضل التكنولوجيا الحديثة التي أظهرت مجموعة متنوعة من التصاميم، كما يمكن الدمج بينه وبين المواد الأخرى المختلفة مصل الحديد والخشب. يُعد استخدام السيراميك أقل تكلفةً مقارنةً بغيره من مواد البناء.
تتميز هذه الواجهة بالعديد من الزخارف التي تعطي شكلًا مختلفًا وجميلًا. تم الدمج بين استخدام الخشب، المعدن، الخرسانة، الزجاج ومجموعة متنوعة من الألوان المحايدة التي تدل على الاناقة والرقي.
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