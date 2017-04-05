الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 أفكار لطلاء وتغيير واجهة المنزل

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa MRT, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
Loading admin actions …

يسعى الناس للحصول على منزل ذو واجهة مميزة وبراقة، وذات طابع وذوق شخصي فريد. يوجد مجموعة متنوعة من المواد التي يمكن استخدامها في طلاء وتزيين واجهات المنزل، والتي تناسب المساحات المختلفة. توفر الألوان والأنماط المستخدمة لمسات خاصة وإضافية لتغيير شكل المنزل وتصميمه وتجديده كليًا ليبدو لافتًا للنظر ومريحًا ومتماشيًا مع نمط المنزل كله.

من الممكن استخدام عدة خامات وأنواع في المواد، مثل الخرسانة، الخشب، المعدن والحجر وغيرها من المواد التي تسمح لنا بالتشكيل والتغيير للحصول على النمط الذي نريده. فيما يلي سنقدم لك 10 صور تحمل أفكارًا مختلفة لتصاميم وطلاء واجهات المنازل، المصنوعة من مواد رائعة ومذهلة. يمكنك تصفح الصور بعناية لاختيار المناسب لك من بينها.

1. لمسة عصرية أنيقة

Casa MRT, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

يظهر في الصورة استخدام الحجر للجمع بين الأنماط الزخرفية المذهلة عن طريق استخدام مجموعة من الأحجار مختلفة الألوان. نلاحظ أن واجهة المنزل صغيرة، لذا تم الاعتماد على إبرازها بالألوان الفاتحة والإضاءة البراقة، فضلًا عن كونها ناعمة الملمس للشعور بالراحة والاسترخاء.

2. الطوب

Vivienda Unifamiliar , AGUIRRE+VAZQUEZ AGUIRRE+VAZQUEZ منازل
AGUIRRE+VAZQUEZ

AGUIRRE+VAZQUEZ
AGUIRRE+VAZQUEZ
AGUIRRE+VAZQUEZ

استخدام الطوب في واجهة المنزل يُكسبه طابع ريفي مميز، كما أن استخدام هذا النوع من المواد في الجدران يلفت الأنظار. نلاحظ التناغم بين الطوب والأنواع المستخدمة في طلاء الجدار، دون الشعور بعدم الأريحية. الطوب من مواد البناء التقليدية، لذا يجب توخي الحذر وانتقاء الأنواع المميزة ووضعها بشكلٍ متناسق للحصول على شكل نهائي رائع وذو طابع مختلف.

يُعد لون الطوب الأحمر مميزًا ومثاليًا لتسليط الضوء على الواجهة، بالإضافة إلى وجود الخرسانة الرمادية اللون مع بعض القطع الخشبية الداكنة التي تعطي أنماطًا مختلفة للبناء. أكثر ما يميز التصميم هو وجود عدة نوافذ في الأعلى، وبغض النظر عن حجمها، إلا أنها تبدو استثنائية ومميزة.

3. الحجر

Casa G, NODO Arquitectura NODO Arquitectura منازل
NODO Arquitectura

NODO Arquitectura
NODO Arquitectura
NODO Arquitectura

لطالما كان الحجر هو العنصر الأكثر استخدامً في البناء منذ عصور ما قبل التاريخ، وقد تم استبداله اليوم بالعديد من المواد الأخرى، مثل الخرسانة والصلب. في هذه الصورة، يمكننا رؤية الحجر المستخدم في الحديقة بطريقة ملحوظة. الواجهات المصنوعة من الحجر مميزة وتعطي نمطًا فريدًا للمنزل ولافت للأنظار، كما أنها تتميز بالقوة والصلابة، وبطبيعة الحال تُكسب المنزل ملمسًا مميزًا وأكثر دفئًا.

4. الخشب

M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd منازل
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd

الخشب هو واحد من أكثر عناصر البناء التي تستخدم على نطاقٍ واسع في العديد من المناطق المختلفة. ففي المناطق الحارة، يستخدم الخشب ليوفر إمكانية العزل الحراري، والذي يجعله من أقوى مواد البناء المرشحة للاستخدام في تصميم واجهات المنازل، والمنازل بشكلٍ عام. لكن، يجب أخذ بعض الاحتياطات في عين الاعتبار، مثل اختيار النوع المناسب من الخشب، بالإضافة إلى الصيانة الدورية للحفاظ على الخشب أطول فترة ممكنة.

أكثر أنواع الخشب المطلوبة والمستخدمة في البناء هي خشب الصنوبر، خشب الساج، وخشب الأرز الأحمر، كما أن الأخشاب الاستوائية من أكثر الأنواع صلابةً وتحملًا.

5. الزجاج

Maison B1, Vincent Coste Architecte Vincent Coste Architecte منازل
Vincent Coste Architecte

Vincent Coste Architecte
Vincent Coste Architecte
Vincent Coste Architecte

يُعد استخدام الزجاج في بناء الواجهات واحد من الأساليب الحديثة التي ظهرت مؤخرًا في القرن الواحد والعشرين. تزايد استخدام هذا النمط بفضل التقدم التكنولوجي في مجال صناعة الزجاج، مما أدخله في العديد من التصاميم الأكثر تعقيدًا وتفصيلًا.

يوجد أنواع خاصة من الزجاج التي تتميز بالصلابة، وغير قابلة للانصهار أو التشكيل، كما انها شفافة وتمتص الألوان بسهولة مما يكسبها مظهرًا جماليًا خاصًا. لذا، يحظى الزجاج بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى كونه موفر اقتصاديًا ولا يحتاج لتكلفة عالية.

6. المرايا

Mirrors, bandesign bandesign مساحات تجارية مطاعم
bandesign

Mirrors

bandesign
bandesign
bandesign

يمكن استخدام المرايا السحرية التي تعطي شكل جمالي فريد من نوعه، كما أنها تساعد على زيادة الضوء، وإعطاء اتساع أكبر ومنظر طبيعي خلاب عند استخدامها في واجهات المباني.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. المعدن

Ｔ邸, Osamu Sano Architect ＆ associates Osamu Sano Architect ＆ associates منازل
Osamu Sano Architect ＆ associates

Osamu Sano Architect ＆ associates
Osamu Sano Architect ＆ associates
Osamu Sano Architect ＆ associates

تتميز واجهات المنازل مع طلاء المعادن بكونها جميلة، كما أنها منخفضة التكلفة نسبيًا، ولها القدرة على تغطية مساحات واسعة، قابلة للتطويع والتشكيل بسهولة، ويمكن طلاءها باللون الذي تريده لإكسابها مظهرًا طبيعيًا.

يُعد الزنك، الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم من أكثر المعادن شيوعًا في الاستخدام. كما يمكن الدمج بين استخدام المعادن والخشب.

8. الخرسانة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الخرسانة واحدة من أهم المواد المستخدمة في الهندسة المعمارية، والتي تناسب دعم هياكل المباني الكبيرة نظرًا لملمسها القوي الذي يساعد في الحصول على تصاميم مميزة ومدهشة. نلاحظ في هذا التصميم الدمج بين الخرسانة، اللون الأبيض، الإضاءة الدافئة، والباب الخشبي لإعطاء الشعور بالراحة.

9. السراميك

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 منازل
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

يمكن استخدام السيراميك في تصميم واجهات المباني كنوع جديد نسبيًا، لكن ازداد استخدامه اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى بفضل التكنولوجيا الحديثة التي أظهرت مجموعة متنوعة من التصاميم، كما يمكن الدمج بينه وبين المواد الأخرى المختلفة مصل الحديد والخشب. يُعد استخدام السيراميك أقل تكلفةً مقارنةً بغيره من مواد البناء.

10. مزيج من الألوان المختلفة

Casa Las Aguilas, Besana Studio Besana Studio منازل Beige
Besana Studio

Besana Studio
Besana Studio
Besana Studio

تتميز هذه الواجهة بالعديد من الزخارف التي تعطي شكلًا مختلفًا وجميلًا. تم الدمج بين استخدام الخشب، المعدن، الخرسانة، الزجاج ومجموعة متنوعة من الألوان المحايدة التي تدل على الاناقة والرقي.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 15 فكرة مودرن لتزين أبواب منزلك.

12 تصميم مميز ورائع للحدائق
10 أفكار لطلاء وتغيير واجهة المنزل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً