25 نصيحة لتحسين وتجديد منزلك

فكرة تحسين وتجديد المنزل من أكثر الأفكار الرائعة التي يفضل الكثيرون القيام بها بشكلٍ دوري للحصول على منزل حديث وأنيق. يوجد العديد من الطرق والأفكار البسيطة والمميزة التي تساعدك في الحصول على منزل رائع، تعرف على بعض هذه الأفكار التي سنستعرضها في هذا المقال:
قبل البدء في العمل داخل المنزل الخاص بك، عليك التأكد من أنك تقوم باتباع التسلسل الصحيح. تأكد من أنك انتهيت بالفعل من تصميم ودهان الأبواب، وإلا سينتهي بك الأمر إلى إفساد الأرضيات بشكلٍ كامل.
من الممكن أن تكون عملية دهان الجدران شاقة وصعبة، خاصةً إذا كنت تحاول عملها بنفسك، لذا فهناك خدعة واحدة من الممكن أن تكون هامةً ومثمرة أثناء العمل. عندما تقوم بدهان الجدار أو الرسم عليه، لا تقوم بغسل البكرات والفرش بشكلٍ مستمر وبعد كل طبقة دهان. بدلًا من ذلك، قم بلفها للحفاظ عليها رطبة.
الأصوات المزعجة التي تُصدرها الأبواب من الممكن أن تكون مزعجة جدًا، ومن الممكن حتى أن تزعجك أثناء نومك. لذا تأكد من التخلص من هذه المشكلة.
بينما تقوم برسم الجدران، من الممكن أن تتساقط عدة قطرات منها على جلدك. للتخلص من هذه الدهانات، يمكنك استخدام زيت الأطفال.
من الممكن أن تكون أبخرة الطلاء شيءٌ مزعج للغاية، وكمحاولة لتجنب تسرب الطلاء يمكنك إضافة القليل من مستخلص الفانيليا للطلاء المستخدم.
تسرب الطلاء القديم من الممكن أن يصعب التخلص من أثره على السطح. فإذا كنت ترغب في تقليل الجهد وتوفير وقتك، قم بوضع زيت بذر الكتان على الدهان.
يمكن أن يكون من الصعب قطع الأقمشة الحساسة، فإذا كنت تريد معرفة طريقة عملية، سريعة وسلسة للقيام بهذا، يمكنك وضع المقص في الماء المغلي قبل الاستخدام.
بمجرد ربط خيط الأسنان في الصنبور من الممكن أن يوفر لك الكثير من المتاعب. أدرج الخيط في تقب التوصيل، وستقوم مباشرةً بسحب الماء إلى أسفل.
الشرائط المُغطاة مناسبة تمامًا لعمل مطبوعات الإستنسل، لتناسب المكان بأكمله دون ترك أي أثر أو علامة.
من الممكن استخدام المكنسة العادية لمختلف الأسطح. لذا أنت لست بحاجة لشراء مكنسة خاصة.
من الممكن استخدام أقلام الطباشير لعمل جداريات ورسومات مؤقتة يسهل إزالتها. تُعد أقلام الطباشير هي الخيار الأمثل لإضافة المزيد من المتعة في غرفة الأطفال.
لمنع تقطير الطلاء قم بإضافة الغراء وطبق ورقي في الجزء السفلي من علبة الطلاء.
استخدم ملمع الأحذية وقهوة قوية على الأثاث الخشبي الداكن لإخفاء أثر الخدوش.
للتأكد من عدم سقوط المسمار وتثبيته جيدًا في الحائط، قم بإضافة بعض قطرات من طلاء الأظافر قبل الانتهاء من التثبيت.
من الممكن إضافة مبردات قديمة للطلاء الحراري، والآن يمكنك الاستفادة منها.
إذا كنت تواجه مشكلة مع الأطراف، قم بفرك الأطراف بالقليل من الصابون للتخلص من أي خدوش.
من الممكن إضافة بعض الماء، وضع ورقة بنية اللون واستخدام الحديد لمعالجة مشكلة خدش الخشب.
للحفاظ على الدهانات والطلاء الخاص بك وجعله صالح للاستعمال فترات طويلة، قم بإضافة قطرات من الكحول قبل وضع الغطاء.
تأكد من إيقاف كل الأجهزة الخاصة بك، أيًا كان ما تقوم بعمله.
حافظ دائمًا على وجود كشاف أو مصدر إنارة في مكان يسهل الوصول إليه في حال حدث أي شيء طارئ.
استخدام مصيدة الفئران يجعل الباب بُغلق بسهولة بشكلٍ تلقائي، لكن تأكد من وضعها بشكلٍ صحيح.
من الممكن استخدام أوراق الجريدة وطمسها في الخل ودمجها مع الرماد لاستخدامها في تنظيف الأطباق، وكذلك استخدام خشب الموقد للزجاج.
يمكن الاستفادة من المسارات الضيقة داخل المطبخ لزرع الزهور والنباتات، تمامًا كالموجودة في الصورة.
قم بوضع الأشياء التي تحمي الأرضيات لعمل مساحة لوضع الكراسي والطاولات.
إذا كنت تواجه أي مشاكل، فمن الأفضل استدعاء الخبراء.
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