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25 نصيحة لتحسين وتجديد منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Comedores, Ociohogar Ociohogar Dining roomTables
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فكرة تحسين وتجديد المنزل من أكثر الأفكار الرائعة التي يفضل الكثيرون القيام بها بشكلٍ دوري للحصول على منزل حديث وأنيق. يوجد العديد من الطرق والأفكار البسيطة والمميزة التي تساعدك في الحصول على منزل رائع، تعرف على بعض هذه الأفكار التي سنستعرضها في هذا المقال:

1. اتبع التسلسل الصحيح

경기도 과천시 원문동 래미안슈르 43평형, MID 먹줄 MID 먹줄 الممر الحديث، المدخل و الدرج
MID 먹줄

MID 먹줄
MID 먹줄
MID 먹줄

قبل البدء في العمل داخل المنزل الخاص بك، عليك التأكد من أنك تقوم باتباع التسلسل الصحيح. تأكد من أنك انتهيت بالفعل من تصميم ودهان الأبواب، وإلا سينتهي بك الأمر إلى إفساد الأرضيات بشكلٍ كامل.

2. لا تغسل دهان الجدران بشكلٍ مستمر

Comedores, Ociohogar Ociohogar Dining roomTables
Ociohogar

Ociohogar
Ociohogar
Ociohogar

من الممكن أن تكون عملية دهان الجدران شاقة وصعبة، خاصةً إذا كنت تحاول عملها بنفسك، لذا فهناك خدعة واحدة من الممكن أن تكون هامةً ومثمرة أثناء العمل. عندما تقوم بدهان الجدار أو الرسم عليه، لا تقوم بغسل البكرات والفرش بشكلٍ مستمر وبعد كل طبقة دهان. بدلًا من ذلك، قم بلفها للحفاظ عليها رطبة.

3. تأكد من أن الباب لا يُصدر أي أصوات

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd Windows & doorsDoors الخشب هندسيا Wood effect
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

الأصوات المزعجة التي تُصدرها الأبواب من الممكن أن تكون مزعجة جدًا، ومن الممكن حتى أن تزعجك أثناء نومك. لذا تأكد من التخلص من هذه المشكلة.

4. التخلص من الدهانات على الجلد

Isis Leoline Walls & flooringWall & floor coverings
Leoline

Isis

Leoline
Leoline
Leoline

بينما تقوم برسم الجدران، من الممكن أن تتساقط عدة قطرات منها على جلدك. للتخلص من هذه الدهانات، يمكنك استخدام زيت الأطفال.

5. التخلص من أبخرة الطلاء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من الممكن أن تكون أبخرة الطلاء شيءٌ مزعج للغاية، وكمحاولة لتجنب تسرب الطلاء يمكنك إضافة القليل من مستخلص الفانيليا للطلاء المستخدم.

6. تسريب الطلاء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تسرب الطلاء القديم من الممكن أن يصعب التخلص من أثره على السطح. فإذا كنت ترغب في تقليل الجهد وتوفير وقتك، قم بوضع زيت بذر الكتان على الدهان.

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7. قطع الأقمشة الحساسة

Monochromes Sinclair Till Walls & flooringCarpets & rugs
Sinclair Till

Monochromes

Sinclair Till
Sinclair Till
Sinclair Till

يمكن أن يكون من الصعب قطع الأقمشة الحساسة، فإذا كنت تريد معرفة طريقة عملية، سريعة وسلسة للقيام بهذا، يمكنك وضع المقص في الماء المغلي قبل الاستخدام.

8. إيقاف قطرات الصنبور

Bathroom Temza design and build BathroomSinks
Temza design and build

Bathroom

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

بمجرد ربط خيط الأسنان في الصنبور من الممكن أن يوفر لك الكثير من المتاعب. أدرج الخيط في تقب التوصيل، وستقوم مباشرةً بسحب الماء إلى أسفل.

9. عمل رسومات ومطبوعات الإستنسل

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify BathroomSinks
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

الشرائط المُغطاة مناسبة تمامًا لعمل مطبوعات الإستنسل، لتناسب المكان بأكمله دون ترك أي أثر أو علامة.

10. الأسطح الخشبية

Bona Decking System, Bona Bona Walls & flooringPaint & finishes
Bona

Bona
Bona
Bona

من الممكن استخدام المكنسة العادية لمختلف الأسطح. لذا أنت لست بحاجة لشراء مكنسة خاصة.

11. أقلام الطباشير

Make any smooth, low porosity surface dry erase. Clear Erase is transparent, so underlying colour and pattern shine through. Apply like paint. Tektura Wallcoverings Walls & flooringPaint & finishes
Tektura Wallcoverings

Make any smooth, low porosity surface dry erase. Clear Erase is transparent, so underlying colour and pattern shine through. Apply like paint.

Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings

من الممكن استخدام أقلام الطباشير لعمل جداريات ورسومات مؤقتة يسهل إزالتها. تُعد أقلام الطباشير هي الخيار الأمثل لإضافة المزيد من المتعة في غرفة الأطفال.

12. منع تقطير الطلاء

Produkte und Neuheiten, Design Manufaktur GmbH Design Manufaktur GmbH Walls & flooringPaint & finishes
Design Manufaktur GmbH

Design Manufaktur GmbH
Design Manufaktur GmbH
Design Manufaktur GmbH

لمنع تقطير الطلاء قم بإضافة الغراء وطبق ورقي في الجزء السفلي من علبة الطلاء.

13. إخفاء أثر الخدوش

Old White Oak Dark Quick-Step Walls & flooringWall & floor coverings
Quick-Step

Old White Oak Dark

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

استخدم ملمع الأحذية وقهوة قوية على الأثاث الخشبي الداكن لإخفاء أثر الخدوش.

14. تثبيت المسامير

Products, Maze Interior Maze Interior Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

للتأكد من عدم سقوط المسمار وتثبيته جيدًا في الحائط، قم بإضافة بعض قطرات من طلاء الأظافر قبل الانتهاء من التثبيت.

15. الطلاء الحراري

Radiators , Stelrad Stelrad Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Stelrad

Radiators

Stelrad
Stelrad
Stelrad

من الممكن إضافة مبردات قديمة للطلاء الحراري، والآن يمكنك الاستفادة منها.

16. خدوش الأطراف

Farmhouse Ivory 9 Drawer Chest The Cotswold Company Living roomStorage
The Cotswold Company

Farmhouse Ivory 9 Drawer Chest

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

إذا كنت تواجه مشكلة مع الأطراف، قم بفرك الأطراف بالقليل من الصابون للتخلص من أي خدوش.

17. خدوش الخشب

Vintage House Coruna, Vintage House Coruna Vintage House Coruna Living roomStorage
Vintage House Coruna

Vintage House Coruna

Vintage House Coruna
Vintage House Coruna
Vintage House Coruna

من الممكن إضافة بعض الماء، وضع ورقة بنية اللون واستخدام الحديد لمعالجة مشكلة خدش الخشب.

18. الحفاظ على الطلاء

Caterina Ikat Wing Chair, A Rum Fellow A Rum Fellow Living roomSofas & armchairs
A Rum Fellow

Caterina Ikat Wing Chair

A Rum Fellow
A Rum Fellow
A Rum Fellow

للحفاظ على الدهانات والطلاء الخاص بك وجعله صالح للاستعمال فترات طويلة، قم بإضافة قطرات من الكحول قبل وضع الغطاء.

19. السلامة أولًا

Painted kitchen, Clachan Wood Clachan Wood KitchenCabinets & shelves
Clachan Wood

Painted kitchen

Clachan Wood
Clachan Wood
Clachan Wood

تأكد من إيقاف كل الأجهزة الخاصة بك، أيًا كان ما تقوم بعمله.

20. ضع كشاف في متناول اليد

Torch S1, Sylvain WILLENZ Sylvain WILLENZ BedroomLighting
Sylvain WILLENZ

Sylvain WILLENZ
Sylvain WILLENZ
Sylvain WILLENZ

حافظ دائمًا على وجود كشاف أو مصدر إنارة في مكان يسهل الوصول إليه في حال حدث أي شيء طارئ.

21. مصيدة الفئران

Adamson Doors Adamson Doors Windows & doorsDoors خشب White
Adamson Doors

Adamson Doors

Adamson Doors
Adamson Doors
Adamson Doors

استخدام مصيدة الفئران يجعل الباب بُغلق بسهولة بشكلٍ تلقائي، لكن تأكد من وضعها بشكلٍ صحيح.

22. المنظفات

Charnwood Country 4 Multi Fuel / Wood Burning Defra Approved Stove Direct Stoves Living roomFireplaces & accessories
Direct Stoves

Charnwood Country 4 Multi Fuel / Wood Burning Defra Approved Stove

Direct Stoves
Direct Stoves
Direct Stoves

من الممكن استخدام أوراق الجريدة وطمسها في الخل ودمجها مع الرماد لاستخدامها في تنظيف الأطباق، وكذلك استخدام خشب الموقد للزجاج.

23. زرع الزهور

Scandinavian eating 99chairs Dining roomTables
99chairs

Scandinavian eating

99chairs
99chairs
99chairs

يمكن الاستفادة من المسارات الضيقة داخل المطبخ لزرع الزهور والنباتات، تمامًا كالموجودة في الصورة.

24. حماية الأرضيات

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre GardenFurniture
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

قم بوضع الأشياء التي تحمي الأرضيات لعمل مساحة لوضع الكراسي والطاولات.

25. استعن بالخبراء

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

إذا كنت تواجه أي مشاكل، فمن الأفضل استدعاء الخبراء.

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