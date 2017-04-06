25 نصيحة لتحسين وتجديد منزلك

من الممكن أن تكون عملية دهان الجدران شاقة وصعبة، خاصةً إذا كنت تحاول عملها بنفسك، لذا فهناك خدعة واحدة من الممكن أن تكون هامةً ومثمرة أثناء العمل. عندما تقوم بدهان الجدار أو الرسم عليه، لا تقوم بغسل البكرات والفرش بشكلٍ مستمر وبعد كل طبقة دهان. بدلًا من ذلك، قم بلفها للحفاظ عليها رطبة.