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15 فكرة بسيطة لتزيين الممرات الصغيرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Residência Nádia & Pedro - Área externa, Kátia Borges - arquitetura+interiores Kátia Borges - arquitetura+interiores إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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من الممكن الاهتمام بتصميم وتزيين مداخل المنازل عن طريق استخدام التصميمات المعقدة والمكلفة كوضع النوافير والمسطحات المائية، أو حتى استخدام أبسط الأفكار لإضافة لمسات خاصة بالواجهة. من بين الصور الموضحة يمكن أن تعثر على بعض الأفكار التي قد تساعدك لتجديد وتزيين مدخل المنزل الخاص بك، ليبدو جميلًا، دون الحاجة إلى التعقيدات في التصميم أو المغالاة والتكلفة العالية.

نقدم لك 15 فكرة بسيطة جدًا لتزيين الممرات والمداخل المصحوبة ببعض التفاصيل، سواء كانت متداخلة، مستقيمة أو منحنية، والتي تساعدك على اختيار ما يناسب احتياجاتك وذوقك الشخصي.

1. الخشب والحجر المجروش

Residência Nádia & Pedro - Área externa, Kátia Borges - arquitetura+interiores Kátia Borges - arquitetura+interiores إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Kátia Borges – arquitetura+interiores

Kátia Borges - arquitetura+interiores
Kátia Borges – arquitetura+interiores
Kátia Borges - arquitetura+interiores

عند اختيار تصميم مدخل منزلك بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، فتُعد فكرة استخدام الطريق الخشبي على أرضية مكونة من الحجر المجروش هي المناسبة لك. نلاحظ التباين بين لون الخشب والحجر الموجود في الأرضية، ليُحدث تناغم رائع. يوجد بعض العشب على جوانب الطريق الخشبي والتي تم زرع بعض النباتات بها. لا تهمل المواد المستخدمة والألوان التي تعد مفتاحًا لجمال مدخل المنزل.

2. استخدام الزهور

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN منازل
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

يمكن القيام بإدخال بعض العناصر الخاصة من الطبيعة، حيث يمكن استخدام الزهور بجانب القاعدة الأرضية للمنزل. وضع الزهور يُعد تفصيلة بسيطة لكنها تضئ مدخل المنزل، كما يمكن وضع الزهور المناسبة لكل موسم.

3. الدمج بين العشب والأضواء

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos منازل
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

إذا كانت توجد مسافة كبيرة بين الرصيف والمنزل، فمن الرائع استغلال هذا الممر بوضع ممشى يتخلله العشب الأخضر المزروع على الجانبين. يمكن استخدام الخشب أو الخرسانة لصنع الممشى، الخيار يعود لتفضيلك الشخصي. ركز على الاهتمام بالإضاءة، لتحديد الخطوات وضمان السلامة أثناء المشي ليلًا.

4. الممشى المقسم

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres مرآب~ كراج
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

هذا الممشى مُصمم بشكلٍ جيد جدًا من الخشب ويصل حتى مدخل المنزل، لكنه ليس مستقيمًا. الممشى مُقسم ويتخلله العشب والنباتات المختلفة ذات الألوان المبهجة.

5. أضواء في كل خطوة

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

يتضح من خلال الصورة وجود ممشى مصنوع من الخرسانة باللون الأبيض، ومحاطة بالإضاءة من الجانبين، وهي فكرة مميزة وعملية جدًا خاصةً في أوقات الليل. الممشى محاط بأشجار النخيل على الجانبين.

6. أواني النباتات الكبيرة

Huerta en Tesistán, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca منازل
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

نلاحظ استخدام البلاط الأحمر في أرضية المدخل، ومحاط بأواني نباتات كبيرة الحجم. إذا كانت مساحة المدخل الخاص بك صغيرة، يمكنك التحكم في حجم الأواني واختيار المناسب من بينها. كما يمكن أيضًا اختيار نباتات وثمار صالحة للأكل.

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7. الخيزران والتصميم الفريد

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج خيزران Wood effect
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

يمكن استخدام الخيزران لإدراج روح الطبيعة في مدخل المنزل، وإضافة تفاصيل ريفية من نوع فريد.

8. الإضاءة الجانبية

Fachada frontal Santos Arquitetura مرآب~ كراج
Santos Arquitetura

Fachada frontal

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

يظهر في الصورة التصميم البسيط، والمحاط بالإضاءة الجانبية. المدخل صغير، ويوصل مباشرةً إلى المنزل، فإذا كنت لا تريد استخدام المزيد من الإضاءة، فبإمكانك تسليط الضوء على التفاصيل التي ترغب في إبرازها فقط.

9. الحدائق الجانبية

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

أكثر ما يجذب النظر في هذه الصورة هو الحديقة الجانبية ذات المساحة الصغيرة، لكنها تُضفي جمالًا خاصًا لمدخل المنزل. الطريق ممتد حتى المنزل ومُحاط بالورود المميزة والجميلة.

10. ممشى الخرسانة والعشب

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الممشى الموضح في الصورة والمحفوف بالعشب يعطي شكلًا مميزًا للمدخل، بالإضافة إلى قطع الخشب أو الخرسانة المربعة والمُوزعة بشكلٍ متناسق ومميز.

11. المدخل المنحني

Realizzazioni giardini, Azienda agricola Vivai Romeo Azienda agricola Vivai Romeo GardenPlants & flowers
Azienda agricola Vivai Romeo

Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo

إذا كان مدخل المنزل منحني فمن الممكن بناء أدراج منخفضة الارتفاع لتعطي شكلًا منحنينًا، مع وجود حديقة بسيطة في الجانب. الحديقة الموضحة بالصورة والمحفوفة بالورد والمياه تضيف بدورها نوعًا من تنوع الألوان في المدخل.

12. الإضاءة والأواني الخزفية

Residência em condomínio, Central de Projetos Central de Projetos منازل
Central de Projetos

Central de Projetos
Central de Projetos
Central de Projetos

ليس من الصعب إنشاء وتصميم مدخل لافت للنظر، فمن الممكن تسليط الضوء على التفاصيل التي تريد إبرازها في واجهة المنزل الخاص بك. نلاحظ وجود الممر المصنوع من السراميك البني الفاتح، مع وجود النباتات المزروعة.

13. المدخل المصنوع من الطوب

Hauseingänge - Ihre Visitenkarte , Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH حديقة
Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH

Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH
Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH
Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH

من الممكن تصميم مدخل المنزل المصنوع من السيراميك أو الطوب، الموضوع بطريقة مختلفة كليًا، مع وجود بعض العشب. يمكن إضافة بعض الظلال المختلفة عن طريق التنويع في الألوان ما بين اللون الأخضر مع لون ورائحة الزهور.

14. البساطة والأناقة

Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES منازل
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

نلاحظ ارتفاع الممشى والتناغم بين التفاصيل الموضحة في الصورة. وجود النباتات مختلفة الحجم واللون يُضفي حسًا جماليًا للمدخل.

15. استبدال النباتات بالتماثيل

Reforma en Urb. Gran Alacant, Santa Pola, Novodeco Novodeco منازل
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

إذا كنت لا تفضل استخدام النباتات أو المزروعات الأخرى في مدخل المنزل، يمكن استبدالها بالتماثيل مثل الموجودة في الصورة. إذ يمكن وضع اثنين من التماثيل، مع بعض المصابيح لتوفير الإضاءة الجيدة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 أخطاء ديكورية وكيفية تجنبها.

10 أخطاء ديكورية وكيفية تجنبها
15 فكرة بسيطة لتزيين الممرات الصغيرة

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