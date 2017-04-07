15 فكرة بسيطة لتزيين الممرات الصغيرة

من الممكن الاهتمام بتصميم وتزيين مداخل المنازل عن طريق استخدام التصميمات المعقدة والمكلفة كوضع النوافير والمسطحات المائية، أو حتى استخدام أبسط الأفكار لإضافة لمسات خاصة بالواجهة. من بين الصور الموضحة يمكن أن تعثر على بعض الأفكار التي قد تساعدك لتجديد وتزيين مدخل المنزل الخاص بك، ليبدو جميلًا، دون الحاجة إلى التعقيدات في التصميم أو المغالاة والتكلفة العالية.

نقدم لك 15 فكرة بسيطة جدًا لتزيين الممرات والمداخل المصحوبة ببعض التفاصيل، سواء كانت متداخلة، مستقيمة أو منحنية، والتي تساعدك على اختيار ما يناسب احتياجاتك وذوقك الشخصي.