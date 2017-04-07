15 فكرة بسيطة لتزيين الممرات الصغيرة

من الممكن الاهتمام بتصميم وتزيين مداخل المنازل عن طريق استخدام التصميمات المعقدة والمكلفة كوضع النوافير والمسطحات المائية، أو حتى استخدام أبسط الأفكار لإضافة لمسات خاصة بالواجهة. من بين الصور الموضحة يمكن أن تعثر على بعض الأفكار التي قد تساعدك لتجديد وتزيين مدخل المنزل الخاص بك، ليبدو جميلًا، دون الحاجة إلى التعقيدات في التصميم أو المغالاة والتكلفة العالية.
نقدم لك 15 فكرة بسيطة جدًا لتزيين الممرات والمداخل المصحوبة ببعض التفاصيل، سواء كانت متداخلة، مستقيمة أو منحنية، والتي تساعدك على اختيار ما يناسب احتياجاتك وذوقك الشخصي.
عند اختيار تصميم مدخل منزلك بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، فتُعد فكرة استخدام الطريق الخشبي على أرضية مكونة من الحجر المجروش هي المناسبة لك. نلاحظ التباين بين لون الخشب والحجر الموجود في الأرضية، ليُحدث تناغم رائع. يوجد بعض العشب على جوانب الطريق الخشبي والتي تم زرع بعض النباتات بها. لا تهمل المواد المستخدمة والألوان التي تعد مفتاحًا لجمال مدخل المنزل.
يمكن القيام بإدخال بعض العناصر الخاصة من الطبيعة، حيث يمكن استخدام الزهور بجانب القاعدة الأرضية للمنزل. وضع الزهور يُعد تفصيلة بسيطة لكنها تضئ مدخل المنزل، كما يمكن وضع الزهور المناسبة لكل موسم.
إذا كانت توجد مسافة كبيرة بين الرصيف والمنزل، فمن الرائع استغلال هذا الممر بوضع ممشى يتخلله العشب الأخضر المزروع على الجانبين. يمكن استخدام الخشب أو الخرسانة لصنع الممشى، الخيار يعود لتفضيلك الشخصي. ركز على الاهتمام بالإضاءة، لتحديد الخطوات وضمان السلامة أثناء المشي ليلًا.
هذا الممشى مُصمم بشكلٍ جيد جدًا من الخشب ويصل حتى مدخل المنزل، لكنه ليس مستقيمًا. الممشى مُقسم ويتخلله العشب والنباتات المختلفة ذات الألوان المبهجة.
يتضح من خلال الصورة وجود ممشى مصنوع من الخرسانة باللون الأبيض، ومحاطة بالإضاءة من الجانبين، وهي فكرة مميزة وعملية جدًا خاصةً في أوقات الليل. الممشى محاط بأشجار النخيل على الجانبين.
نلاحظ استخدام البلاط الأحمر في أرضية المدخل، ومحاط بأواني نباتات كبيرة الحجم. إذا كانت مساحة المدخل الخاص بك صغيرة، يمكنك التحكم في حجم الأواني واختيار المناسب من بينها. كما يمكن أيضًا اختيار نباتات وثمار صالحة للأكل.
يمكن استخدام الخيزران لإدراج روح الطبيعة في مدخل المنزل، وإضافة تفاصيل ريفية من نوع فريد.
يظهر في الصورة التصميم البسيط، والمحاط بالإضاءة الجانبية. المدخل صغير، ويوصل مباشرةً إلى المنزل، فإذا كنت لا تريد استخدام المزيد من الإضاءة، فبإمكانك تسليط الضوء على التفاصيل التي ترغب في إبرازها فقط.
أكثر ما يجذب النظر في هذه الصورة هو الحديقة الجانبية ذات المساحة الصغيرة، لكنها تُضفي جمالًا خاصًا لمدخل المنزل. الطريق ممتد حتى المنزل ومُحاط بالورود المميزة والجميلة.
الممشى الموضح في الصورة والمحفوف بالعشب يعطي شكلًا مميزًا للمدخل، بالإضافة إلى قطع الخشب أو الخرسانة المربعة والمُوزعة بشكلٍ متناسق ومميز.
إذا كان مدخل المنزل منحني فمن الممكن بناء أدراج منخفضة الارتفاع لتعطي شكلًا منحنينًا، مع وجود حديقة بسيطة في الجانب. الحديقة الموضحة بالصورة والمحفوفة بالورد والمياه تضيف بدورها نوعًا من تنوع الألوان في المدخل.
ليس من الصعب إنشاء وتصميم مدخل لافت للنظر، فمن الممكن تسليط الضوء على التفاصيل التي تريد إبرازها في واجهة المنزل الخاص بك. نلاحظ وجود الممر المصنوع من السراميك البني الفاتح، مع وجود النباتات المزروعة.
من الممكن تصميم مدخل المنزل المصنوع من السيراميك أو الطوب، الموضوع بطريقة مختلفة كليًا، مع وجود بعض العشب. يمكن إضافة بعض الظلال المختلفة عن طريق التنويع في الألوان ما بين اللون الأخضر مع لون ورائحة الزهور.
نلاحظ ارتفاع الممشى والتناغم بين التفاصيل الموضحة في الصورة. وجود النباتات مختلفة الحجم واللون يُضفي حسًا جماليًا للمدخل.
إذا كنت لا تفضل استخدام النباتات أو المزروعات الأخرى في مدخل المنزل، يمكن استبدالها بالتماثيل مثل الموجودة في الصورة. إذ يمكن وضع اثنين من التماثيل، مع بعض المصابيح لتوفير الإضاءة الجيدة.
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