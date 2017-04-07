15 فكرة مختلفة للجدران الحجرية

يُعد استخدام الأحجار في تصميم جدران المنازل من الأفكار الكلاسيكية من بين مواد البناء المختلفة التي يُعاد تشكيلها واستخدامها كعنصر من عناصر الديكور الداخلي. تُكسب الجدران الحجرية الروح والنمط الريفي للمنزل، كما أن الجدران الحجرية، كما سنرى، تصلح للاستخدام المتعدد في مختلف البيئات والأماكن داخل المنزل، بدءً من المطبخ وحنى غرف المعيشة. تزيين الجدران بالعديد من الألوان والأشكال والأفكار المختلفة يضيف قيمة وشكلًا جماليًا من نوعٍ فريد وتعزز من الجدار، مما يجعله لافتًا للأنظار وخارج عن النمط المألوف والاعتيادي، إذ يجمع بين الاختلاف والأناقة في آن.
فيما يلي سنستعرض من خلال 15 صورة بعض الأفكار المختلفة والمميزة للجدران الحجرية والتي يمكنك الاختيار من بينها بما يناسب احتياجاتك وذوقك الشخصي.
تم تزيين المطبخ من خلال استخدام الطاولة المصنوعة من الأحجار بالإضافة إلى الرفوف المعلقة على الحائط. كما تم استخدام الحجر الملون بلون الرمال، فضلًا عن الدمج بين الأحجار والخشب من خلال الرفوف المعلقة على الحائط والمقاعد الخشبية حول الطاولة. للحصول على شكل جمالي خاص.
يتضح استخدام الأحجار في تصميم جدار كامل مكون من ألواح حجرية، بالإضافة إلى مجموعة من قطع الديكور ذات الطابع الريفي والأنيق.
يمكن استخدام الأحجار خارج المنزل أيضًا، حيث يُكسب المنزل الطابع الريفي الجميل عن طريق المزيج بين اللون، الطبيعة والنضارة.
من الممكن استخدام الجدران الحجرية ذات اللون الأبيض في مساحات مختلفة من المنزل، مثل الحمام، إذ يعزز اللون الأبيض الشعور بالنظافة والسطوع.
من الممكن إدراج الأحجار واستخدامها في جدار الشرفة، مع بعض الاختلافات والفروق الدقيقة في الديكور والتي تُشكل حسًا جماليًا مميزًا.
وجود الجدار الحجري في هذه المساحة الداخلية يجعلها تنبض بالحياة وتلفت الأنظار للجدار الرئيسي، مما يحقق توازنًا مثاليًا بين الداخل والخارج.
يمكن استخدام هذا الجدار الحجري مع النسيج الدقيق في غرفة المعيشة، بالإضافة إلى دمج الجدار مع قطع الخشب والأقمشة المختارة للأريكة والكراسي.
إذا كنت تريد التركيز على وضع لمسة ريفية خاصة ومميزة داخل منزلك، يمكنك اختيار جدار الحجر الخام كما هو موضح في الصورة.
يُدمج الجدار الحجري الموضح بالصورة مع ظلال وأشكال مكتسبة من الرفوف الموجود بها بعض قطع الخشب، مما جعل الجدار يشبه المواقد القديمة التي كانت تُصمم في الماضي.
حسن انتقاء واستخدام الإضاءة المختلفة والمميزة، تعزز من وجود وإبراز الجدار الحجري في شكلٍ مميز وأنيق. وتُعطي شعور بالراحة والاسترخاء. تلك الإضاءة مناسبة تمامًا للاحتفالات الليلية وحفلات العشاء مع الأسرة والأصدقاء.
يمكن استخدام لون الجدار والأشكال المختلفة لخلق قطعة ديكور أنيقة ومميزة، كما تساعد الظلال التي تتراوح بين اللون الرمادي واللون الأزرق وتميل إلى اللون البني على تعزيز الحائط.
تبرز فكرة دمج الجدران من خلال الصورة، إذ يتداخل الجدار الحجري مع جدار البناء، الذي يعطي نوعًا من الصلابة ويمكن اعتباره نوع من الفواصل التي تضيف شكلًا جماليًا للتصميم. التصميم قوي يتميز بالصلابة والاتساق بين الجدارين.
يجب الاهتمام باختيار حجر الجدار المتوافق والمندمج مع نمط البيئة والتصميم الداخلي للمساحة الموجود بها الحائط، من خلال مزج السمك والظلال المختلفة والتي تُعطي إحساس رائع بجمال التصميم وتبرز الحائط في أجمل صورة.
عند وجود جدار كبير ومنتظم في مساحة ما من المنزل، يمكن استغلاله لبناء هيكل حجري في بعد مختلف، ليصبح كإطار بشكلٍ مميز.
يمكن استخدام هذا الجدار المصنوع من الحجر الأبيض كإطار للمرآة المستطيلة داخل الحمام.
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