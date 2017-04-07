15 فكرة مختلفة للجدران الحجرية

يُعد استخدام الأحجار في تصميم جدران المنازل من الأفكار الكلاسيكية من بين مواد البناء المختلفة التي يُعاد تشكيلها واستخدامها كعنصر من عناصر الديكور الداخلي. تُكسب الجدران الحجرية الروح والنمط الريفي للمنزل، كما أن الجدران الحجرية، كما سنرى، تصلح للاستخدام المتعدد في مختلف البيئات والأماكن داخل المنزل، بدءً من المطبخ وحنى غرف المعيشة. تزيين الجدران بالعديد من الألوان والأشكال والأفكار المختلفة يضيف قيمة وشكلًا جماليًا من نوعٍ فريد وتعزز من الجدار، مما يجعله لافتًا للأنظار وخارج عن النمط المألوف والاعتيادي، إذ يجمع بين الاختلاف والأناقة في آن.

فيما يلي سنستعرض من خلال 15 صورة بعض الأفكار المختلفة والمميزة للجدران الحجرية والتي يمكنك الاختيار من بينها بما يناسب احتياجاتك وذوقك الشخصي.