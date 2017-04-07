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15 فكرة مختلفة للجدران الحجرية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores قبو النبيذ
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يُعد استخدام الأحجار في تصميم جدران المنازل من الأفكار الكلاسيكية من بين مواد البناء المختلفة التي يُعاد تشكيلها واستخدامها كعنصر من عناصر الديكور الداخلي. تُكسب الجدران الحجرية الروح والنمط الريفي للمنزل، كما أن الجدران الحجرية، كما سنرى، تصلح للاستخدام المتعدد في مختلف البيئات والأماكن داخل المنزل، بدءً من المطبخ وحنى غرف المعيشة. تزيين الجدران بالعديد من الألوان والأشكال والأفكار المختلفة يضيف قيمة وشكلًا جماليًا من نوعٍ فريد وتعزز من الجدار، مما يجعله لافتًا للأنظار وخارج عن النمط المألوف والاعتيادي، إذ يجمع بين الاختلاف والأناقة في آن.

فيما يلي سنستعرض من خلال 15 صورة بعض الأفكار المختلفة والمميزة للجدران الحجرية والتي يمكنك الاختيار من بينها بما يناسب احتياجاتك وذوقك الشخصي.

1. تزيين المطبخ

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores قبو النبيذ
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

تم تزيين المطبخ من خلال استخدام الطاولة المصنوعة من الأحجار بالإضافة إلى الرفوف المعلقة على الحائط. كما تم استخدام الحجر الملون بلون الرمال، فضلًا عن الدمج بين الأحجار والخشب من خلال الرفوف المعلقة على الحائط والمقاعد الخشبية حول الطاولة. للحصول على شكل جمالي خاص.

2. الجدار الكامل

CASA NO CAMPO, Kika Prata Arquitetura e Interiores. Kika Prata Arquitetura e Interiores. بلكونة أو شرفة
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

يتضح استخدام الأحجار في تصميم جدار كامل مكون من ألواح حجرية، بالإضافة إلى مجموعة من قطع الديكور ذات الطابع الريفي والأنيق.

3. المنزل من الخارج

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores منازل
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

يمكن استخدام الأحجار خارج المنزل أيضًا، حيث يُكسب المنزل الطابع الريفي الجميل عن طريق المزيج بين اللون، الطبيعة والنضارة.

4. الحجر الأبيض

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura حمام
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

من الممكن استخدام الجدران الحجرية ذات اللون الأبيض في مساحات مختلفة من المنزل، مثل الحمام، إذ يعزز اللون الأبيض الشعور بالنظافة والسطوع.

5. جدار الشرفة

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

من الممكن إدراج الأحجار واستخدامها في جدار الشرفة، مع بعض الاختلافات والفروق الدقيقة في الديكور والتي تُشكل حسًا جماليًا مميزًا.

6. الملمس المختلف

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

وجود الجدار الحجري في هذه المساحة الداخلية يجعلها تنبض بالحياة وتلفت الأنظار للجدار الرئيسي، مما يحقق توازنًا مثاليًا بين الداخل والخارج.

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7. حائط مخصص

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC غرفة المعيشة
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

يمكن استخدام هذا الجدار الحجري مع النسيج الدقيق في غرفة المعيشة، بالإضافة إلى دمج الجدار مع قطع الخشب والأقمشة المختارة للأريكة والكراسي.

8. لمسة ريفية

homify جدران اللوح Beige
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تريد التركيز على وضع لمسة ريفية خاصة ومميزة داخل منزلك، يمكنك اختيار جدار الحجر الخام كما هو موضح في الصورة.

9. الخشب المدمج

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

يُدمج الجدار الحجري الموضح بالصورة مع ظلال وأشكال مكتسبة من الرفوف الموجود بها بعض قطع الخشب، مما جعل الجدار يشبه المواقد القديمة التي كانت تُصمم في الماضي.

10. الإضاءة

Casas Trapecio, INDICO INDICO جدران حجر
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

حسن انتقاء واستخدام الإضاءة المختلفة والمميزة، تعزز من وجود وإبراز الجدار الحجري في شكلٍ مميز وأنيق. وتُعطي شعور بالراحة والاسترخاء. تلك الإضاءة مناسبة تمامًا للاحتفالات الليلية وحفلات العشاء مع الأسرة والأصدقاء.

11. الألوان المختلفة

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS جدران
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

يمكن استخدام لون الجدار والأشكال المختلفة لخلق قطعة ديكور أنيقة ومميزة، كما تساعد الظلال التي تتراوح بين اللون الرمادي واللون الأزرق وتميل إلى اللون البني على تعزيز الحائط.

12. دمج الجدران

homify جدران
homify

homify
homify
homify

تبرز فكرة دمج الجدران من خلال الصورة، إذ يتداخل الجدار الحجري مع جدار البناء، الذي يعطي نوعًا من الصلابة ويمكن اعتباره نوع من الفواصل التي تضيف شكلًا جماليًا للتصميم. التصميم قوي يتميز بالصلابة والاتساق بين الجدارين.

13. الفروق الدقيقة

Mi Hogar, Liferoom Liferoom جدران
Liferoom

Liferoom
Liferoom
Liferoom

يجب الاهتمام باختيار حجر الجدار المتوافق والمندمج مع نمط البيئة والتصميم الداخلي للمساحة الموجود بها الحائط، من خلال مزج السمك والظلال المختلفة والتي تُعطي إحساس رائع بجمال التصميم وتبرز الحائط في أجمل صورة.

14. الإطار

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design حمام
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

عند وجود جدار كبير ومنتظم في مساحة ما من المنزل، يمكن استغلاله لبناء هيكل حجري في بعد مختلف، ليصبح كإطار بشكلٍ مميز.

15. حائط المرآة

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design حمام
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

يمكن استخدام هذا الجدار المصنوع من الحجر الأبيض كإطار للمرآة المستطيلة داخل الحمام.

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