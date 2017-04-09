17 فكرة عملية وموفرة لتجديد فناء المنزل الخاص بك

إذا كنت تريد تجديد وتحسين فناء المنزل الخاص بك دون أن تضطر لإنفاق أمولًا طائلة أو إنفاق راتبك كله، فهناك العديد من الأفكار السهلة والبسيطة التي سنشاركها معكم في هذا المقال، والتي ستفيدك بالطبع في تحديد المناسب لك. فناء المنزل من أهم المساحات التي يمكن ويُفضل استغلال هذه المساحة الموجودة في الهواء الطق، سواء كانت شرفة، فناء صغير. فمن المهم الحصول على أفكار ومصدر إلهام لتزين تلك المساحة، وإنشاء ركن خارجي خاص ومريح جدًا، حتى في فصل الشتاء.

فيما يلي بعض الصور التي تبرز المزيد من الأفكار السهلة والبسيطة من عدة مشاريع تم تنفيذها بالفعل من قِبل مهندسي الديكور، والتي ستلهمك بأفكار متنوعة.