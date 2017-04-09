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17 فكرة عملية وموفرة لتجديد فناء المنزل الخاص بك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
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إذا كنت تريد تجديد وتحسين فناء المنزل الخاص بك دون أن تضطر لإنفاق أمولًا طائلة أو إنفاق راتبك كله، فهناك العديد من الأفكار السهلة والبسيطة التي سنشاركها معكم في هذا المقال، والتي ستفيدك بالطبع في تحديد المناسب لك. فناء المنزل من أهم المساحات التي يمكن ويُفضل استغلال هذه المساحة الموجودة في الهواء الطق، سواء كانت شرفة، فناء صغير. فمن المهم الحصول على أفكار ومصدر إلهام لتزين تلك المساحة، وإنشاء ركن خارجي خاص ومريح جدًا، حتى في فصل الشتاء. 

فيما يلي بعض الصور التي تبرز المزيد من الأفكار السهلة والبسيطة من عدة مشاريع تم تنفيذها بالفعل من قِبل مهندسي الديكور، والتي ستلهمك بأفكار متنوعة.

1. أرضيات مختلفة

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

من الممكن الاعتماد على تزيين الفناء باستخدام أرضيات مختلفة ومميزة والدمج بينهم، كما يتضح من خلال الصورة استخدام العشب الاصطناعي والخشب. كل المواد من السهل الحصول عليها، كما أنها مناسبة ورائعة، ويجب الاهتمام والعناية بها لنكون دائمًا نظيفة ومنظمة.

2.المظلة الشمسية

Villa Amanda, Acapulco, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño Balconies, verandas & terracesFurniture
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

من الممكن الاعتماد على بعض العناصر والأفكار الأساسية في تزيين الفناء، مثل المظلات الشمسية التي توفر حماية من الشمس، كما أنها مفيدة وسهلة التنظيف.

3. السياج الخشبي

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

من الأفكار البسيطة والرائعة في تزيين الشرفة المنزلية، هي استخدام السياج الخشبي بدلًا من الجدار، حيث يعطي مساحة لتنمو النباتات المتسلقة، كما يساعد في تزيين الشرفة.

4. تغطية الجدران

DISEÑO Y RECUPERACIÓN DE UN JARDÍN EN MÉXICO, Arquitectos M253 Arquitectos M253 بلكونة أو شرفة
Arquitectos M253

Arquitectos M253
Arquitectos M253
Arquitectos M253

يمكن استخدام نوع خاص من المواد المُعاد تدويرها لتغطية الجدران، هذه الفكرة حديثة ومبتكرة وتعطي شكل جمالي من نوع فريد.

5. شرفية خشبية خاصة

Gazebo with intergrated garden store Garden Affairs Ltd حديقة خشب Wood effect gazebo,garden store,veranda,outdoor seating,shelter,woodstore,practical,store,quality,flat roof,bike store
Garden Affairs Ltd

Gazebo with intergrated garden store

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

من الممكن استخدام بعض الأخشاب لبناء شرفة خشبية خاصة ومستقلة داخل المساحات الفارغة خارج المنزل. من الممكن تخصيص هذه المساحة لقضاء أوقات خاصة ومميزة والاستمتاع بها مع الأهل والأصدقاء.

6. الضوء والستائر الشفافة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

من الممكن تزيين البرجولا باستخدام الضوء والستائر الشفافة التي تجعلها تبدو أكثر جمالًا. كما يمكنك أيضًا طلاء جدران الفناء بالألوان المفضلة لديك.

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7. الزهور

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de GardenPlants & flowers
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

من الممكن استخدام المزيد من الزهور ذات الألوان المشرقة والرائحة العطرة التي تلفت الأنظار.

8. طلاء الأثاث

Gruppi pranzo, La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo GardenFurniture
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo

La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo

أحد أسهل وأبسط الأفكار لتجديد الفناء هي طلاء الأثاث بألوان مميزة وأنيقة لإعطائها شكلًا وروحًا جديدة.

9. ممشى الحجر

大阪府松原市の邸宅, 杉田造園 株式会社 杉田造園 株式会社 حديقة حجر
杉田造園 株式会社

杉田造園 株式会社
杉田造園 株式会社
杉田造園 株式会社

من الممكن استخدام ممشى الحجر الرائع والمميز لتجديد الفناء وإضافة لمسة خاصة. كما يمكن إضافة بعض النباتات والأشجار على الجانبين.

10. أواني النباتات المعلقة

Área Externa de Lazer, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências بلكونة أو شرفة خشب
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

من الأفكار البسيطة والجميلة هي إضافة بعض أواني النباتات والزهور المعلقة على الحائط في اوعية صغيرة الحجم، مع استخدام الخشب المُعاد تدويره لإنشاء هذار الجدار الخشبي الصغير والمميز.

11. إطار خشبي

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

من أبرز الأفكار الاقتصادية والعملية جدًا هي إحاطة المساحة الخارجية بأكملها بإطار أو سياج خشبي مصنوع من الخشب المُعاد تدويره. قد تحتاج هذه الفكرة إلى مزيد من الوقت والجهد والصبر لتنفيذها، لكن نتيجتها مذهلة للغاية ومميزة.

12. حديقة صغيرة

Cataluña, Barcelona, Sant Quirze del Valles, abpaisajismo abpaisajismo بلكونة أو شرفة
abpaisajismo

abpaisajismo
abpaisajismo
abpaisajismo

من الممكن إنشاء حديقة صغيرة في زاوية مخصصة من المساحة المخصصة بك، كما يمكن الحصول على بعض النباتات والزهور لوضعها في الحديقة لتُضفي المزيد من الألوان المبهجة ومن الممكن اختيار نباتات موسمية ذات ألوان وأحجام مختلفة. فقط يحتاج الأمر إلى الرغبة في تنفيذه مع بعض الإبداع في اختيار الزهور.

13. مقاعد صغيرة

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

من الممكن تصميم وتنفيذ بعض المقاعد الصغيرة المصنوعة من الخرسانة أو حتى المقاعد الخشبية للجلوس عليها والحصول على المزيد من الراحة.

14. الأدراج الحجرية

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

إذا كنت تملك فناء ذو مساحة كبيرة، فمن الممكن تصميم الأدراج الحجرية لتزيين المكان بشكلٍ مختلف.

15. حديقة ومسار خشبي

Modern Garden with a rustic twist Yorkshire Gardens حديقة sleepers
Yorkshire Gardens

Modern Garden with a rustic twist

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

من الممكن تصميم حديقة صغيرة وبسيطة مع مسار خشبي بسيط.

16. الإضاءة

Espaço Gourmet - Ville Bosquée, Michelle Machado Arquitetura Michelle Machado Arquitetura حديقة خشب متين Beige
Michelle Machado Arquitetura

Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura

التركيز على استخدام الإضاءة المناسبة داخل الفناء تبرز العناصر الهامة، ومن الممكن اختيار إضاءة غير مكلفة لوضعها في تلك المساحات الصغيرة.

17. الأريكة المريحة

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda حديقة
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

يمكن تجديد الحديقة عن طريق تزيين الأثاث والمنسوجات، مع تخصيص أريكة كبيرة الحجم ومريحة ووسائد بألوان مميزة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 19 تصميم رائع لسور مميز لحديقتك.

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17 فكرة عملية وموفرة لتجديد فناء المنزل الخاص بك

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