17 فكرة عملية وموفرة لتجديد فناء المنزل الخاص بك

إذا كنت تريد تجديد وتحسين فناء المنزل الخاص بك دون أن تضطر لإنفاق أمولًا طائلة أو إنفاق راتبك كله، فهناك العديد من الأفكار السهلة والبسيطة التي سنشاركها معكم في هذا المقال، والتي ستفيدك بالطبع في تحديد المناسب لك. فناء المنزل من أهم المساحات التي يمكن ويُفضل استغلال هذه المساحة الموجودة في الهواء الطق، سواء كانت شرفة، فناء صغير. فمن المهم الحصول على أفكار ومصدر إلهام لتزين تلك المساحة، وإنشاء ركن خارجي خاص ومريح جدًا، حتى في فصل الشتاء.
فيما يلي بعض الصور التي تبرز المزيد من الأفكار السهلة والبسيطة من عدة مشاريع تم تنفيذها بالفعل من قِبل مهندسي الديكور، والتي ستلهمك بأفكار متنوعة.
من الممكن الاعتماد على تزيين الفناء باستخدام أرضيات مختلفة ومميزة والدمج بينهم، كما يتضح من خلال الصورة استخدام العشب الاصطناعي والخشب. كل المواد من السهل الحصول عليها، كما أنها مناسبة ورائعة، ويجب الاهتمام والعناية بها لنكون دائمًا نظيفة ومنظمة.
من الممكن الاعتماد على بعض العناصر والأفكار الأساسية في تزيين الفناء، مثل المظلات الشمسية التي توفر حماية من الشمس، كما أنها مفيدة وسهلة التنظيف.
من الأفكار البسيطة والرائعة في تزيين الشرفة المنزلية، هي استخدام السياج الخشبي بدلًا من الجدار، حيث يعطي مساحة لتنمو النباتات المتسلقة، كما يساعد في تزيين الشرفة.
يمكن استخدام نوع خاص من المواد المُعاد تدويرها لتغطية الجدران، هذه الفكرة حديثة ومبتكرة وتعطي شكل جمالي من نوع فريد.
من الممكن استخدام بعض الأخشاب لبناء شرفة خشبية خاصة ومستقلة داخل المساحات الفارغة خارج المنزل. من الممكن تخصيص هذه المساحة لقضاء أوقات خاصة ومميزة والاستمتاع بها مع الأهل والأصدقاء.
من الممكن تزيين البرجولا باستخدام الضوء والستائر الشفافة التي تجعلها تبدو أكثر جمالًا. كما يمكنك أيضًا طلاء جدران الفناء بالألوان المفضلة لديك.
من الممكن استخدام المزيد من الزهور ذات الألوان المشرقة والرائحة العطرة التي تلفت الأنظار.
أحد أسهل وأبسط الأفكار لتجديد الفناء هي طلاء الأثاث بألوان مميزة وأنيقة لإعطائها شكلًا وروحًا جديدة.
من الممكن استخدام ممشى الحجر الرائع والمميز لتجديد الفناء وإضافة لمسة خاصة. كما يمكن إضافة بعض النباتات والأشجار على الجانبين.
من الأفكار البسيطة والجميلة هي إضافة بعض أواني النباتات والزهور المعلقة على الحائط في اوعية صغيرة الحجم، مع استخدام الخشب المُعاد تدويره لإنشاء هذار الجدار الخشبي الصغير والمميز.
من أبرز الأفكار الاقتصادية والعملية جدًا هي إحاطة المساحة الخارجية بأكملها بإطار أو سياج خشبي مصنوع من الخشب المُعاد تدويره. قد تحتاج هذه الفكرة إلى مزيد من الوقت والجهد والصبر لتنفيذها، لكن نتيجتها مذهلة للغاية ومميزة.
من الممكن إنشاء حديقة صغيرة في زاوية مخصصة من المساحة المخصصة بك، كما يمكن الحصول على بعض النباتات والزهور لوضعها في الحديقة لتُضفي المزيد من الألوان المبهجة ومن الممكن اختيار نباتات موسمية ذات ألوان وأحجام مختلفة. فقط يحتاج الأمر إلى الرغبة في تنفيذه مع بعض الإبداع في اختيار الزهور.
من الممكن تصميم وتنفيذ بعض المقاعد الصغيرة المصنوعة من الخرسانة أو حتى المقاعد الخشبية للجلوس عليها والحصول على المزيد من الراحة.
إذا كنت تملك فناء ذو مساحة كبيرة، فمن الممكن تصميم الأدراج الحجرية لتزيين المكان بشكلٍ مختلف.
من الممكن تصميم حديقة صغيرة وبسيطة مع مسار خشبي بسيط.
التركيز على استخدام الإضاءة المناسبة داخل الفناء تبرز العناصر الهامة، ومن الممكن اختيار إضاءة غير مكلفة لوضعها في تلك المساحات الصغيرة.
يمكن تجديد الحديقة عن طريق تزيين الأثاث والمنسوجات، مع تخصيص أريكة كبيرة الحجم ومريحة ووسائد بألوان مميزة.
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