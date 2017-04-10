قبل و بعد: من تصميم فوضوي إلى تصميم هادئ و أنبق

إن تصميم منزل أنيق وهادئ ليست مهمة سهلة على الإطلاق كما يعتقد الكثيرون، لكن في الغالب ما تكلفك الكثير من الوقت والجهد؛ لأنه ليس اهتمام بأربعة جدران فحسب، لكن هناك الكثير من التفاصيل الإضافية مثل الأسقف والجدران والإضاءة والأثاث وغير ذلك الكثير.
في هذا المحتوى، سنقوم بعرض نموذج منزل قديم ليتم تجديده بطريقة مميزة، حيث تم تحويله من مجرد تصميم فوضوي فارغ إلى لوحة فنية مميزة.
إذا نظرنا لهذا التصميم بالتأكيد ستشعر بالفزع، فكما نرى وجود أعمدة كبيرة في أعمدة الغرفة، كما كان السقف منخفض عن مستواه الطبيعي مما كان يسبب الشعور بضيق المساحة، نلاحظ بشكل جلي أن الجدران تبدو منفصلة ومختلفة المستويات، نرى أيضًا أن الأرضية الموجودة لهذه المساحة تعتبر ذات لون باهت ولا تضيف أي رونق لهذا المنزل.
أتصدق هذا التحول؟ ففي مشهد مميز لغرفة المعيشة تم الاتجاه لاستخدام الأرضية الخشبية الكلاسيكية التي تضيف مزيد من الأناقة وتتناسب مع طاولة السفرة والأثاث المستخدم، كما تم الاعتماد على الإضاءة الطبيعية للشعور بمزيد من الإشراق واتساع المساحة، كما تم تثبيت عدد من الأرفف على الجدران، الجدير بالذكر أن هذه الغرفة المميزة تتسم بالكلاسيكية الممزوجة بالأناقة والرقي الذي يتناسب مع الأجواء العائلية الدافئة، ونلاحظ أن الغرفة مصممة لتكون مقسمة إلى أجزاء منفصلة أحدهما للجلوس والاسترخاء والأخرى بمثابة غرفة طعام ثم تأتي الشرفة الزجاجية المميزة، وكل هذا مترابط بطريقة مميزة
إذا نظرت لتصميم هذه الشرفة بالتأكيد ستشعر بعدم الرغبة في الجلوس فيها؛ نظرًا لتصميمها الباهت غير الجذاب، فقد كانت الأرضية من البلاط التقليدي ذات اللون الرمادي البني الداكن وكذلك الجدران كانت من الطوب الحراري غير المطلي مما أضاف مزيد من أجواء الملل إلى مساحة الشرفة، وكما نلاحظ أنه قد تم تواجد النافذة في منتصف الجدار مما عزز الأجواء التقليدية التي تراها في أي شرفة منزل.
تم تغيير أرضية الشرفة لتكون من الخشب لكي تتناسب مع أرضية المنزل الكلية، نلاحظ أيضًا أنه قد تم تغطية أحد الجدران بالطوب الحراري المطلي الملون، كما تم تصميم حديقة معلقة على الجدار وأعلاها تم تثبيت بعض وحدات الإضاءة لإضافة لمسة جمالية مميزة، والشيء الرائع هنا أنه قد تم تصميم النافذة لتكون بطول الجدار للسماح لمزيد من الضوء بالدخول للمنزل.
بعد تجديد غرفة النوم أصبحت نموذج مثالي ومميز للغرفة الهادئة التي تتميز بالإشراق، فقد تم الاتجاه لاستخدام الأرضية الخشبية التي جلبت أجواء البيئة الطبيعية إلى المنزل. كما كان للعب بالإضاءة الصناعية الممزوجة مع الإضاءة الخارجية القادمة من النافذة دور كبير في خلق مزيد من الاتساع والإشراق وإضافة الأجواء المعاصرة الأنيقة إلى منزلك، الجدير بالذكر أن الغرفة تتميز بأجواء الهدوء والراحة من خلال اللون الأبيض الذي تم طلاء الجدران بخلاله.
على الرغم من أن مساحة المطبخ كبيرة إلا أنه قد تم تصميمه بطريقة مميزة ليحتوي على عدد كبير من الخزانات لاستيعاب كافة الأدوات والابتعاد عن وضع الأشياء على الطاولات، أما بالنسبة للنافذة فقد تم الاتجاه لتصميم فتحة سقف كبيرة لدخول الإضاءة الطبيعية من الأعلى والحفاظ على الإشراق داخل المطبخ. نلاحظ أيضًا أنه تم الاتجاه للون الأبيض في تصميم الخزانات ويفصل الخزانات العلوية عن السفلية جدار رمادي أضاف لمسة جمالية مميزة.
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