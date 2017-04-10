قبل و بعد: من تصميم فوضوي إلى تصميم هادئ و أنبق

إن تصميم منزل أنيق وهادئ ليست مهمة سهلة على الإطلاق كما يعتقد الكثيرون، لكن في الغالب ما تكلفك الكثير من الوقت والجهد؛ لأنه ليس اهتمام بأربعة جدران فحسب، لكن هناك الكثير من التفاصيل الإضافية مثل الأسقف والجدران والإضاءة والأثاث وغير ذلك الكثير.

في هذا المحتوى، سنقوم بعرض نموذج منزل قديم ليتم تجديده بطريقة مميزة، حيث تم تحويله من مجرد تصميم فوضوي فارغ إلى لوحة فنية مميزة.