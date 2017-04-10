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منزل مميز وسط أجواء الطبيعة الساحرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos منازل
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من منا لا يحلم بالسكن وسط أجواء الطبيعة الساحرة والاستمتاع بهدوء وسكينة الحياة أمام الأراضي الخضراء ووسط الجبال. سنقوم اليوم بعرض منزل مبهر بالتأكيد سينال إعجاب الجميع وسيكون منزل أحلام الجميع.

هذا المنزل الذي سنقوم بعرضه الآن يتميز بتصميم خارجي وداخلي مميز للغاية ويظهر مدى الاهتمام بكافة التفاصيل أثناء بناؤه وتصميمه.

الواجهة الخارجية وتأثير التلاعب بالإضاءة على أناقته

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos منازل
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

سنبدأ جولتنا بالتعرف على تصميم الواجهة الخارجية، فقد تم بناء المنزل على قمة تل مرتفع مغطى بشكل كامل بالنجيلة الخضراء في مشهد ساحر ومميز، وعند النظر لتصميم العمارة الهندسية نلاحظ مدى الابداع والتأني في تصميمها، كما أن واجهة المنزل الأمامية مصممة من الزجاج الشفاف وأيضًا هنا بعض الأجزاء الخرسانية، كما أن التلاعب بالإضاءة كان من أهم ما يميز واجهة هذا المنزل، حيث تم وضع الكثير من وحدات الإضاءة سواء على جدران الواجهة أو على الأارضيات لإبراز أناقة تصميم المنزل الخارجي.

مدخل مرتفع يتم الصعود إليه بدرج خشبي مرتفع

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos منازل
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

في المشهد الأكثر إبداعًا وتميزًا إلى درج المدخل الخشبي وسط النجيلة والحشائش الخضراء، كما تم إضافة وحدات إضاءة خافتة باللون الأصفر الهادئ لمزيد من الأجواء الرومانسية أثناء ساعات المساء.

فناء خلفي مزود بحمامات سباحة راقية

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos مسبح
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

لن تصدق بالفعل أنك موجود في فناء منزلك ليس في فندق عالمي، فقد تم تصميم الفناء الخلفي ليكون ساحة للاستمتاع والسباحة، وتم تصميم حمامات سباحة عصرية، ومقسمة إلى حمامين أحدهما للأطفال، وتحيط هذه الأحواض سور زجاجي لمزيد من الأجواء المعاصرة.

زاوية أخرى للواجهة في ساعات النهار الأولى

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos منازل
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

في لقطة أخرى لأحد زوايا المنزل من الخارج وفي ساعات النهار الأولى يتضح الاهتمام بتفاصيل العمارة الحديثة والتأني في اختيار ألوان الواجهة الخارجية، كما يظهر التأني في تصميم الحديقة الخارجية واختيار النباتات ذات أنواع وأحجام مختلفة لإظهار أناقة المنزل والحديقة من الخارج.

استراحة داخلية أمام حمام السباحة

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos بلكونة أو شرفة
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

نظرًا لأن مساحة الفناء الخارجي للمنزل متسع، تم تصميم جلسة كبيرة تحتوي على الكثير من المقاعد والأرائك المريحة للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة أمام حمام السباحة ومنظر الحديقة البعيدة.

باب المنزل الرئيسي

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

كما ذكرنا أن مدخل المنزل الرئيسي موجود على قمة مرتفعة ويتم الصعود إليه بدرج خشبي، نلاحظ هنا أن أنه تم الجمع بين عنصري الخشب والزجاج، وعلى جانبي الباب من الداخل تم استخدام بعض اللوحات الفنية المتراصة على أحد الجدران وعلى الجانب الآخر تم استخدام مرآة ذات إطار فضي مميز لإضفاء لمسة جمالية على المدخل.

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السلم الداخلي المؤدي للغرف

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

تم تصميم درجات السلم الداخلي المؤدي للغرف من الرخام، والدرابزين تم تصميمه من الزجاج الشفاف لكي يتناسب مع أجواء المنزل الرقية وأيضًا لكي يضفي مزيد من الشعور بالاتساع في المساحة.

غرفة طعام عصرية في غاية الأناقة والرقي

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos غرفة السفرة
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

بألوان هادئة وراقية، تم تصميم غرفة الطعام مميزة من خلال فصلها عن غرفة المعيشة بستار خشبي مفرغ ليتم وضع طاولة سفرة باللونين البيج والبنفسجي كي تتناسب مع ألوان الأرضية البورسلين اللامعة وكذلك الجدران، وتم استخدام وحدات إضاءة منخفضة أعلى طاولة السفرة لتعزيز الطابع المودرن البسيط.

غرفة المعيشة في تصميم عصري وفريد من نوعه

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos غرفة السفرة
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

بالنسبة لغرفة المعيشة فقد تم تصميمها بمساحة واسعة للغاية، وتم وضع الأرائك بشكل محيطي حولها وبألوان هادئة متماشية مع ألوان غرفة السفرة المجاورة، وفي المنتصف تم وضع طاولة من الرخام مصممة بطريقة متداخلة مميزة.

تصميم المطبخ العصري

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos مطبخ
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

في مشهد مميز لتصميم المطبخ نلاحظ أن مساحته كبيرة للغاية مما استدعى وضع طاولة زجاجية في المنتصف لتناول الوجبات السريعة، وكما نلاحظ أن اللون الأبيض والإضاءة الطبيعية أضاف مزيد من الإشراق والرقي على هذه المساحة، كمت تم الاعتماد على تصميم الخزانات الأكريليك اللامعة لتبقى دائمًا برونقها، وحدات الإضاءة المستخدمة في المطبخ عصرية وذات تصميمات مميزة.

غرفة معيشة تحتوي على قسم للأطفال

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos مطبخ
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

غرفة معيشة إضافية أخرى تحتوي على مساحة إضافية مخصصة للأطفال لتبدو وكأنها مساحة للتجمع العائلي والراحة والاستمتاع بالأجواء الأسرية الرائعة.

غرفة أطفال مميزة

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos غرفة نوم
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

في تصميم غرفة صغيرة للأطفال تم تزويدها بألوان مشرقة لتنال إعجاب الصغار مثل اللونين الأصفر والأخضر، وتم الابتعاد عن الازدحام بالأثاث لتناسب مع أعمار الأطفال.

تفضلوا بقراءة المقال التالي،  قبل و بعد: من تصميم فوضوي إلى تصميم هادئ و أنبق.

قبل و بعد: من تصميم فوضوي إلى تصميم هادئ و أنبق
منزل مميز وسط أجواء الطبيعة الساحرة

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