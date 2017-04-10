منزل مميز وسط أجواء الطبيعة الساحرة

من منا لا يحلم بالسكن وسط أجواء الطبيعة الساحرة والاستمتاع بهدوء وسكينة الحياة أمام الأراضي الخضراء ووسط الجبال. سنقوم اليوم بعرض منزل مبهر بالتأكيد سينال إعجاب الجميع وسيكون منزل أحلام الجميع.
هذا المنزل الذي سنقوم بعرضه الآن يتميز بتصميم خارجي وداخلي مميز للغاية ويظهر مدى الاهتمام بكافة التفاصيل أثناء بناؤه وتصميمه.
سنبدأ جولتنا بالتعرف على تصميم الواجهة الخارجية، فقد تم بناء المنزل على قمة تل مرتفع مغطى بشكل كامل بالنجيلة الخضراء في مشهد ساحر ومميز، وعند النظر لتصميم العمارة الهندسية نلاحظ مدى الابداع والتأني في تصميمها، كما أن واجهة المنزل الأمامية مصممة من الزجاج الشفاف وأيضًا هنا بعض الأجزاء الخرسانية، كما أن التلاعب بالإضاءة كان من أهم ما يميز واجهة هذا المنزل، حيث تم وضع الكثير من وحدات الإضاءة سواء على جدران الواجهة أو على الأارضيات لإبراز أناقة تصميم المنزل الخارجي.
في المشهد الأكثر إبداعًا وتميزًا إلى درج المدخل الخشبي وسط النجيلة والحشائش الخضراء، كما تم إضافة وحدات إضاءة خافتة باللون الأصفر الهادئ لمزيد من الأجواء الرومانسية أثناء ساعات المساء.
لن تصدق بالفعل أنك موجود في فناء منزلك ليس في فندق عالمي، فقد تم تصميم الفناء الخلفي ليكون ساحة للاستمتاع والسباحة، وتم تصميم حمامات سباحة عصرية، ومقسمة إلى حمامين أحدهما للأطفال، وتحيط هذه الأحواض سور زجاجي لمزيد من الأجواء المعاصرة.
في لقطة أخرى لأحد زوايا المنزل من الخارج وفي ساعات النهار الأولى يتضح الاهتمام بتفاصيل العمارة الحديثة والتأني في اختيار ألوان الواجهة الخارجية، كما يظهر التأني في تصميم الحديقة الخارجية واختيار النباتات ذات أنواع وأحجام مختلفة لإظهار أناقة المنزل والحديقة من الخارج.
نظرًا لأن مساحة الفناء الخارجي للمنزل متسع، تم تصميم جلسة كبيرة تحتوي على الكثير من المقاعد والأرائك المريحة للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة أمام حمام السباحة ومنظر الحديقة البعيدة.
كما ذكرنا أن مدخل المنزل الرئيسي موجود على قمة مرتفعة ويتم الصعود إليه بدرج خشبي، نلاحظ هنا أن أنه تم الجمع بين عنصري الخشب والزجاج، وعلى جانبي الباب من الداخل تم استخدام بعض اللوحات الفنية المتراصة على أحد الجدران وعلى الجانب الآخر تم استخدام مرآة ذات إطار فضي مميز لإضفاء لمسة جمالية على المدخل.
تم تصميم درجات السلم الداخلي المؤدي للغرف من الرخام، والدرابزين تم تصميمه من الزجاج الشفاف لكي يتناسب مع أجواء المنزل الرقية وأيضًا لكي يضفي مزيد من الشعور بالاتساع في المساحة.
بألوان هادئة وراقية، تم تصميم غرفة الطعام مميزة من خلال فصلها عن غرفة المعيشة بستار خشبي مفرغ ليتم وضع طاولة سفرة باللونين البيج والبنفسجي كي تتناسب مع ألوان الأرضية البورسلين اللامعة وكذلك الجدران، وتم استخدام وحدات إضاءة منخفضة أعلى طاولة السفرة لتعزيز الطابع المودرن البسيط.
بالنسبة لغرفة المعيشة فقد تم تصميمها بمساحة واسعة للغاية، وتم وضع الأرائك بشكل محيطي حولها وبألوان هادئة متماشية مع ألوان غرفة السفرة المجاورة، وفي المنتصف تم وضع طاولة من الرخام مصممة بطريقة متداخلة مميزة.
في مشهد مميز لتصميم المطبخ نلاحظ أن مساحته كبيرة للغاية مما استدعى وضع طاولة زجاجية في المنتصف لتناول الوجبات السريعة، وكما نلاحظ أن اللون الأبيض والإضاءة الطبيعية أضاف مزيد من الإشراق والرقي على هذه المساحة، كمت تم الاعتماد على تصميم الخزانات الأكريليك اللامعة لتبقى دائمًا برونقها، وحدات الإضاءة المستخدمة في المطبخ عصرية وذات تصميمات مميزة.
غرفة معيشة إضافية أخرى تحتوي على مساحة إضافية مخصصة للأطفال لتبدو وكأنها مساحة للتجمع العائلي والراحة والاستمتاع بالأجواء الأسرية الرائعة.
في تصميم غرفة صغيرة للأطفال تم تزويدها بألوان مشرقة لتنال إعجاب الصغار مثل اللونين الأصفر والأخضر، وتم الابتعاد عن الازدحام بالأثاث لتناسب مع أعمار الأطفال.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، قبل و بعد: من تصميم فوضوي إلى تصميم هادئ و أنبق.