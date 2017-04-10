منزل مميز وسط أجواء الطبيعة الساحرة

في تصميم غرفة صغيرة للأطفال تم تزويدها بألوان مشرقة لتنال إعجاب الصغار مثل اللونين الأصفر والأخضر، وتم الابتعاد عن الازدحام بالأثاث لتناسب مع أعمار الأطفال.

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