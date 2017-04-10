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تصميم شقة صغيرة المساحة مصممة على الطريقة العصرية

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة السفرة
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نمط الديكور العصري البسيط يلجأ إليه الكثير من الناس الآن نظرًا لبساطته لأنه يتناسب مع كافة المساحات سواء الكبيرة أو الصغيرة، ويتميز هذا النمط المميز بالجمع بين الأناقة والبساطة بطريقة انسيابية هادئة.

سنقوم اليوم بعرض شقة صغيرة في المساحة مُصممة على غرار نمط الديكور المودرن البسيط.

أناقة اللون الأبيض وهدوئه على تصميم الجدران

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في مشهد مميز من غرفة المعيشة المفتوحة على المطبخ يتجلى أناقة اختيار الجدران البيضاء التي تتناسب مع الأرضية الخشبية وتعزز الشعور بالإشراق داخل المنزل وكان خيار مميز أيضًا لتعزيز الشعور باتساع المساحة، يظهر أيضًا اتجاه المصمم لاختيار باب الحمام القابل للانزلاق لمنع استغلال مساحة إضافية.

نظرة عامة على غرفة المعيشة المفتوحة على المطبخ

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

كما نلاحظ من المشهد الأول أن الشقة تتميز بألوانها وتصميماتها البسيطة الهادئة، وتبين أنها تعتمد بشكل كامل على الإشراق القادم من الإضاءة الطبيعية من النوافذ الكبيرة وكذلك من خلال الألوان الهادئة المختارة للأثاث والجدران وأيضًا الأرضية، ففي مساحة المعيشة تم الاتجاه لتصميم الأرضية الخشبية التي تتناسب مع تصميم المطبخ وكذلك طاولة التلفاز الخشبية الصغيرة.

تصميم حمام مودرن يعتمد على الخطوط المستقيمة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميم رائع لحمام مودرن صغير المساحة تم تصميمه بطريقة بسيطة من خلال توحيد لونه الأبيض المشرق، كما تم وضع عدد من النباتات الخضراء لزيادة أجواء الإشراق والهدوء، كابينة الاستحمام الزجاجية تتناسب مع مساحة الحمام الصغيرة، لأن الزجاج يعتبر الحل الأمثل في المساحات الصغيرة.

تصميم غرفة نوم هادئة بعيدة عن التعقيد

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تم تصميم غرفة النوم بطريق هادئة للغاية، فقد تم استخدام قطع أثاث صغيرة في الحجم، فكما نلاحظ أن الخزانة الخشبية تم تصميمها بطريقة مسطحة بدون أية مرايا ومقابض كبيرة، وكذلك تم تصميم أبوابه لتكون منزلقة لمنع استهلاك مساحة إضافية من الغرفة.

زاوية أخرى من غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الزاوية الأخرى من غرفة النوم، توضح استخدام قطع أثاث صغيرة تتناسب مع مساحة الغرفة، فقد تم الابتعاد عن الطريقة التقليدية في وضع طاولات على جانبي السرير ليتم استخدام خزانة طويلة مكونة من أدراج مغلقة لاستخدامها في أغراض التخزين، وعلى الجهة تم وضع مرآة مستطيلة كبيرة عصرية.

مطبخ عصري مزود بنقوش وزخارف صغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تم استخدام السيراميك المزخرف على أحد جدران المطبخ لإضافة لمسة عصرية وكسر روتين اللون الأبيض الهادئ، كما تم الاعتماد على الموقد الكهربي الصغير لمنع استغلال مساحة إضافية في المطبخ.

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تصميم المطبخ المفتوح على غرفة المعيشة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لأن مساحة الشقة صغيرة، تم الاعتماد على المطبخ المفتوح على الطريقة الأوروبية، فقد تم الجمع بين بين الخزانات الخشبية وكذلك الخزانات الأكريليك البيضاء المسطحة، فقد تم تصميم عدد كبير من الخزانات لاستيعاب كافة أغراض المطبخ والابتعاد عن وضعها على الطاولات وإحداث الازدحام والفوضى.

اعتماد المطبخ على الإضاءة الطبيعية ومزيد من الإشراق

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اعتمد المطبخ على الإضاءة الطبيعية من خلال النافذة الزجاجية الكبيرة التي تطل على حديقة خارجية، كما تم الاعتماد على سطح رخامي أملس، وإذا وجهنا النظر قليلًا إلى الخزانة السفلية نلاحظ أن اختيار الخشب كان الخيار الأمثل الذي يتناسب مع أجواء المنزل بشكل عام.

شرفة المنزل

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

على الرغم من مساحة المنزل الصغيرة، إلا أنه يتميز بوجود شرفة كبيرة في المساحة، وتم استغلالها لخلق مساحة استرخاء واستمتاع بأجواء الساحرة، فمن خلال وضع قطع مقعدين وفي منتصفها طاولة صغيرة تم تزيينها ببعض أصص النباتات الخضراء.

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تصميم شقة صغيرة المساحة مصممة على الطريقة العصرية

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