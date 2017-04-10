تصميم شقة صغيرة المساحة مصممة على الطريقة العصرية

نمط الديكور العصري البسيط يلجأ إليه الكثير من الناس الآن نظرًا لبساطته لأنه يتناسب مع كافة المساحات سواء الكبيرة أو الصغيرة، ويتميز هذا النمط المميز بالجمع بين الأناقة والبساطة بطريقة انسيابية هادئة.

سنقوم اليوم بعرض شقة صغيرة في المساحة مُصممة على غرار نمط الديكور المودرن البسيط.