تصميم شقة صغيرة المساحة مصممة على الطريقة العصرية

نمط الديكور العصري البسيط يلجأ إليه الكثير من الناس الآن نظرًا لبساطته لأنه يتناسب مع كافة المساحات سواء الكبيرة أو الصغيرة، ويتميز هذا النمط المميز بالجمع بين الأناقة والبساطة بطريقة انسيابية هادئة.
سنقوم اليوم بعرض شقة صغيرة في المساحة مُصممة على غرار نمط الديكور المودرن البسيط.
في مشهد مميز من غرفة المعيشة المفتوحة على المطبخ يتجلى أناقة اختيار الجدران البيضاء التي تتناسب مع الأرضية الخشبية وتعزز الشعور بالإشراق داخل المنزل وكان خيار مميز أيضًا لتعزيز الشعور باتساع المساحة، يظهر أيضًا اتجاه المصمم لاختيار باب الحمام القابل للانزلاق لمنع استغلال مساحة إضافية.
كما نلاحظ من المشهد الأول أن الشقة تتميز بألوانها وتصميماتها البسيطة الهادئة، وتبين أنها تعتمد بشكل كامل على الإشراق القادم من الإضاءة الطبيعية من النوافذ الكبيرة وكذلك من خلال الألوان الهادئة المختارة للأثاث والجدران وأيضًا الأرضية، ففي مساحة المعيشة تم الاتجاه لتصميم الأرضية الخشبية التي تتناسب مع تصميم المطبخ وكذلك طاولة التلفاز الخشبية الصغيرة.
تصميم رائع لحمام مودرن صغير المساحة تم تصميمه بطريقة بسيطة من خلال توحيد لونه الأبيض المشرق، كما تم وضع عدد من النباتات الخضراء لزيادة أجواء الإشراق والهدوء، كابينة الاستحمام الزجاجية تتناسب مع مساحة الحمام الصغيرة، لأن الزجاج يعتبر الحل الأمثل في المساحات الصغيرة.
تم تصميم غرفة النوم بطريق هادئة للغاية، فقد تم استخدام قطع أثاث صغيرة في الحجم، فكما نلاحظ أن الخزانة الخشبية تم تصميمها بطريقة مسطحة بدون أية مرايا ومقابض كبيرة، وكذلك تم تصميم أبوابه لتكون منزلقة لمنع استهلاك مساحة إضافية من الغرفة.
الزاوية الأخرى من غرفة النوم، توضح استخدام قطع أثاث صغيرة تتناسب مع مساحة الغرفة، فقد تم الابتعاد عن الطريقة التقليدية في وضع طاولات على جانبي السرير ليتم استخدام خزانة طويلة مكونة من أدراج مغلقة لاستخدامها في أغراض التخزين، وعلى الجهة تم وضع مرآة مستطيلة كبيرة عصرية.
تم استخدام السيراميك المزخرف على أحد جدران المطبخ لإضافة لمسة عصرية وكسر روتين اللون الأبيض الهادئ، كما تم الاعتماد على الموقد الكهربي الصغير لمنع استغلال مساحة إضافية في المطبخ.
لأن مساحة الشقة صغيرة، تم الاعتماد على المطبخ المفتوح على الطريقة الأوروبية، فقد تم الجمع بين بين الخزانات الخشبية وكذلك الخزانات الأكريليك البيضاء المسطحة، فقد تم تصميم عدد كبير من الخزانات لاستيعاب كافة أغراض المطبخ والابتعاد عن وضعها على الطاولات وإحداث الازدحام والفوضى.
اعتمد المطبخ على الإضاءة الطبيعية من خلال النافذة الزجاجية الكبيرة التي تطل على حديقة خارجية، كما تم الاعتماد على سطح رخامي أملس، وإذا وجهنا النظر قليلًا إلى الخزانة السفلية نلاحظ أن اختيار الخشب كان الخيار الأمثل الذي يتناسب مع أجواء المنزل بشكل عام.
على الرغم من مساحة المنزل الصغيرة، إلا أنه يتميز بوجود شرفة كبيرة في المساحة، وتم استغلالها لخلق مساحة استرخاء واستمتاع بأجواء الساحرة، فمن خلال وضع قطع مقعدين وفي منتصفها طاولة صغيرة تم تزيينها ببعض أصص النباتات الخضراء.
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