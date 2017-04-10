11 خطأ تجنب الوقوع به عند تشطيب منزلك

تجزئة المنزل من خلال إقامة العديد من الجدران والحواجز هو واحد من الأخطاء الأكثر شيوعًا في التصميمات هذه الأيام. فوجود العديد من الجدران يخنق البيت ويقلل من مساحته وبالتالي هو يضر بإطلالته أكثر مما يفيد، فضلًا عن إهدار الكثير من المساحات المستقطعة بسبب تلك الجدران.

الحل ببساطة يكمن في اتباع مبدأ الدمج وإزالة الجدران غير الضرورية لتنعم بمزيدًا من البراح، وأكبر نموذج على الدمج هو اندماج كلًا من المطبخ و غرفة المعيشة أو المعيشة والسفرة أو ثلاثتهم معًا مما ينعكس بالتأكيد على قاطني المنزل حيث أن الأماكن المفتوحة تؤثر إيجابًا على حياة الأشخاص.