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11 خطأ تجنب الوقوع به عند تشطيب منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
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هناك الكثير من الأخطاء التي نرتكبها عن تصميم منازلنا وأثناء مرحلة التشطيب تحديدًا دون أن نأبه بوجودها من الأساس أو ندرك كونها خطأ ديكوري جسيم! ومن هذا المنطلق نرصد لكم في هذه الجولة السريعة 11 خطأ ديكوري يمكن لأيٍ منا أن يقع بهم عند تشطيب منزل العمر مع نصائح ضمنية لتتلاشى هذه الأخطاء مطلقًا.. دعونا نبدأ الآن!

1- اتباع مبدأ التجزئة وأضراره

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

تجزئة المنزل من خلال إقامة العديد من الجدران والحواجز هو واحد من الأخطاء الأكثر شيوعًا في التصميمات هذه الأيام. فوجود العديد من الجدران يخنق البيت ويقلل من مساحته وبالتالي هو يضر بإطلالته أكثر مما يفيد، فضلًا عن إهدار الكثير من المساحات المستقطعة بسبب تلك الجدران. 

الحل ببساطة يكمن في اتباع مبدأ الدمج وإزالة الجدران غير الضرورية لتنعم بمزيدًا من البراح، وأكبر نموذج على الدمج هو اندماج كلًا من المطبخ و غرفة المعيشة أو المعيشة والسفرة أو ثلاثتهم معًا مما ينعكس بالتأكيد على قاطني المنزل حيث أن الأماكن المفتوحة تؤثر إيجابًا على حياة الأشخاص. 

2- المساحات الصغيرة وفن التعامل معها باحترافية

rénovation et création, SAS ACCTIF DESIGN SAS ACCTIF DESIGN مطبخ
SAS ACCTIF DESIGN

SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN

عندما تفرض عليك الظروف شقة بمطبخ صغير المساحة لابد أن تتقبل الأمر ببساطة ومحاولة التأقلم معه ومن أهم إجراءات التأقلم هي أن تتنازل عن فكرة الاستعانة بعدد كبير من الوحدات التخزينية، كأن تكتفي بوجود خزانات سفلية فقط أو أخرى علوية فقط وربما تستعيض عن الاثنين بالأرفف الخشبية التي تتسم بالمرونة والعملية.

3- كيف تجعل الدرج مطابق للمواصفات العملية والجمالية؟

casa GA, 2bn architetti associati 2bn architetti associati
2bn architetti associati

2bn architetti associati
2bn architetti associati
2bn architetti associati

إذا كان منزلك مكون من طابقين متصلين ببعضهم البعض من خلال درج على مستويين، عليك الالتزام بأبعاد معينة لهذا الدرج حتى لا يكون بمثابة ممرًا ضيقًا يكرهه كل من يستخدمه في الصعود للطابق الثاني، فضلًا عن أن مظهره ومنظره الجمالي هام أيضًا، وبالتالي عليك الاهتمام بتصميمه من الناحية العملية والجمالية.

فمن الناحية العملية يجب أن يكون السلم كافيًا لتمرير شخصين أو أكثر ومن الناحية الجمالية يجب أن تزينه بمجموعة إكسسوارات تبهر زائريك من وحدات إضاءة ساحرة أو أصص زرع عند أولى درجاته السفلية، وربما يمكنك تثبيت شريط زينة ملون عند الدرابزين الخشبي الذي نلمحه من هنا وغيرها من الأفكار.

4- الأكثر خطورة بين تصميمات السلالم!

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

هذا التصميم من السلالم هو الأكثر خطورة بين غيره من التصميمات خصوصًا إن كان هذا المنزل لعائلة تشمل أطفال وبالتالي تكون احتمالية سقوط أيٍ منهم كبيرة جدًا في ظل عدم وجود درابزين!

5- الجمع بين المواد المختلفة في الواجهة لا يبدو جيدًا

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

الجمع بين المواد المختلفة من خامات متنوعة في واجهات المنازل لا يكون دائمًا الخيار الأفضل، فهو يحتاج لاحترافية وذكاء في التصميم يستطيع فيه المهندس توظيف كل خامة بشكل سليم في بقعة محددة تبرز جمالها وتضيف لمظهر الواجهة في العموم. هنا رغم اتباع خبير التصميم لنفس المبدأ إلا أنه لم يكن موفقًا نهائيًا.

6- مطبخ بتصميم U لا يتماشى مع عنصر المساحة

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

عادة ما يتم اللجوء لتصميم U بالمطابخ ذات المساحات الكبيرة نسبيًا وبالتالي يتم ملأ ما بها من فراغ من خلال عدد كبير من الخزانات. هنا لم يتحقق ذلك مطلقًا فلم يأبه المصمم بمساحة المطبخ عند لجوءه لعدد كبير من الوحدات التخزينية وهو ما أضر بالمطبخ وجعله ضيقًا غير مريحًا.

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7- نقوش غير محببة في الحمام

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

لم يكن المصمم هنا موفقًا مطلقًا في اختيار سيراميك الحمام للجدران على وجه التحديد وذلك بلجوءه لتلك النقوش النمطية التي عفا عليها الزمن، فبمرور الوقت يظهر بعالم الديكور ما هو جديد يتسم بالعصرية من نقوش ورسوم يمكنها أن تجعله جنة عنوانها الاسترخاء والراحة.

8- التهوية والإضاءة

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

تحقيق التهوية السليمة وتوفير قدر كافي من الإضاءة الطبيعية أمران لابد منهما عند تصميم أي حمام. فالأولى هامة للغاية في السيطرة على الروائح الكريهة وتمرير الهواء داخل الحمام فيتجدد باستمرار، أما الثانية فهي تجعله صحيًا خاليًا من أية بكتريا أو عفن فطري مما يحافظ على صحة أسرتك.

9- الأبواب الضيقة

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

لا تلجأ مطلقًا لتصميم الأبواب الضيقة بمنزلك والتي لا تكفي حتى لتمرير شخصين في وقتٍ واحد، بل أثناء مرحلة التشطيب يمكنك أن تطلب من خبير التصميم توسيع الجدران بما يسمح لإقامة أبواب كبيرة تكفي على الأقل لتمرير شخصين فقط ولا تعطي انطباعًا بأن المنزل صغير وضيق.

10- الممرات المظلمة

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

كثيرون هم من يجهلون كيفية التعامل مع الممرات بالمنازل فيهملون فكرة تزويدها بعنصر الإضاءة وسحره الأخاذ حتى ولو بأباليك بسيطة أو سبوتات جانبية، ويتجاهلون أيضًا تزيينها بأية إكسسوارات أخرى سواء لوحة تشكيلية أو فروع خضراء مشرقة..إلخ.

11- لا تجعل شرفتك مساحة تخزينية عشوائية

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

لا تجعل من شرفة منزلك مساحة تخزينية عشوائية غير مستغلة على الإطلاق! بل بلمسات ديكورية بسيطة يمكنها أن تصبح جنة، فقط بإزالة هذه الأغراض لمتناثرة هنا وهناك التي نلمحها، وتجديد سيراميك الأرضية، مع إضافة أثاث أنيق كطاولة مستديرة ومعها مجموعة مقاعد مريحة ولا بأس بوجود أرجوحة بسيطة تثبت عند الجانبين بالجدران. 

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