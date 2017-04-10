11 خطأ تجنب الوقوع به عند تشطيب منزلك

هناك الكثير من الأخطاء التي نرتكبها عن تصميم منازلنا وأثناء مرحلة التشطيب تحديدًا دون أن نأبه بوجودها من الأساس أو ندرك كونها خطأ ديكوري جسيم! ومن هذا المنطلق نرصد لكم في هذه الجولة السريعة 11 خطأ ديكوري يمكن لأيٍ منا أن يقع بهم عند تشطيب منزل العمر مع نصائح ضمنية لتتلاشى هذه الأخطاء مطلقًا.. دعونا نبدأ الآن!
تجزئة المنزل من خلال إقامة العديد من الجدران والحواجز هو واحد من الأخطاء الأكثر شيوعًا في التصميمات هذه الأيام. فوجود العديد من الجدران يخنق البيت ويقلل من مساحته وبالتالي هو يضر بإطلالته أكثر مما يفيد، فضلًا عن إهدار الكثير من المساحات المستقطعة بسبب تلك الجدران.
الحل ببساطة يكمن في اتباع مبدأ الدمج وإزالة الجدران غير الضرورية لتنعم بمزيدًا من البراح، وأكبر نموذج على الدمج هو اندماج كلًا من المطبخ و غرفة المعيشة أو المعيشة والسفرة أو ثلاثتهم معًا مما ينعكس بالتأكيد على قاطني المنزل حيث أن الأماكن المفتوحة تؤثر إيجابًا على حياة الأشخاص.
عندما تفرض عليك الظروف شقة بمطبخ صغير المساحة لابد أن تتقبل الأمر ببساطة ومحاولة التأقلم معه ومن أهم إجراءات التأقلم هي أن تتنازل عن فكرة الاستعانة بعدد كبير من الوحدات التخزينية، كأن تكتفي بوجود خزانات سفلية فقط أو أخرى علوية فقط وربما تستعيض عن الاثنين بالأرفف الخشبية التي تتسم بالمرونة والعملية.
إذا كان منزلك مكون من طابقين متصلين ببعضهم البعض من خلال درج على مستويين، عليك الالتزام بأبعاد معينة لهذا الدرج حتى لا يكون بمثابة ممرًا ضيقًا يكرهه كل من يستخدمه في الصعود للطابق الثاني، فضلًا عن أن مظهره ومنظره الجمالي هام أيضًا، وبالتالي عليك الاهتمام بتصميمه من الناحية العملية والجمالية.
فمن الناحية العملية يجب أن يكون السلم كافيًا لتمرير شخصين أو أكثر ومن الناحية الجمالية يجب أن تزينه بمجموعة إكسسوارات تبهر زائريك من وحدات إضاءة ساحرة أو أصص زرع عند أولى درجاته السفلية، وربما يمكنك تثبيت شريط زينة ملون عند الدرابزين الخشبي الذي نلمحه من هنا وغيرها من الأفكار.
هذا التصميم من السلالم هو الأكثر خطورة بين غيره من التصميمات خصوصًا إن كان هذا المنزل لعائلة تشمل أطفال وبالتالي تكون احتمالية سقوط أيٍ منهم كبيرة جدًا في ظل عدم وجود درابزين!
الجمع بين المواد المختلفة من خامات متنوعة في واجهات المنازل لا يكون دائمًا الخيار الأفضل، فهو يحتاج لاحترافية وذكاء في التصميم يستطيع فيه المهندس توظيف كل خامة بشكل سليم في بقعة محددة تبرز جمالها وتضيف لمظهر الواجهة في العموم. هنا رغم اتباع خبير التصميم لنفس المبدأ إلا أنه لم يكن موفقًا نهائيًا.
عادة ما يتم اللجوء لتصميم U بالمطابخ ذات المساحات الكبيرة نسبيًا وبالتالي يتم ملأ ما بها من فراغ من خلال عدد كبير من الخزانات. هنا لم يتحقق ذلك مطلقًا فلم يأبه المصمم بمساحة المطبخ عند لجوءه لعدد كبير من الوحدات التخزينية وهو ما أضر بالمطبخ وجعله ضيقًا غير مريحًا.
لم يكن المصمم هنا موفقًا مطلقًا في اختيار سيراميك الحمام للجدران على وجه التحديد وذلك بلجوءه لتلك النقوش النمطية التي عفا عليها الزمن، فبمرور الوقت يظهر بعالم الديكور ما هو جديد يتسم بالعصرية من نقوش ورسوم يمكنها أن تجعله جنة عنوانها الاسترخاء والراحة.
تحقيق التهوية السليمة وتوفير قدر كافي من الإضاءة الطبيعية أمران لابد منهما عند تصميم أي حمام. فالأولى هامة للغاية في السيطرة على الروائح الكريهة وتمرير الهواء داخل الحمام فيتجدد باستمرار، أما الثانية فهي تجعله صحيًا خاليًا من أية بكتريا أو عفن فطري مما يحافظ على صحة أسرتك.
لا تلجأ مطلقًا لتصميم الأبواب الضيقة بمنزلك والتي لا تكفي حتى لتمرير شخصين في وقتٍ واحد، بل أثناء مرحلة التشطيب يمكنك أن تطلب من خبير التصميم توسيع الجدران بما يسمح لإقامة أبواب كبيرة تكفي على الأقل لتمرير شخصين فقط ولا تعطي انطباعًا بأن المنزل صغير وضيق.
كثيرون هم من يجهلون كيفية التعامل مع الممرات بالمنازل فيهملون فكرة تزويدها بعنصر الإضاءة وسحره الأخاذ حتى ولو بأباليك بسيطة أو سبوتات جانبية، ويتجاهلون أيضًا تزيينها بأية إكسسوارات أخرى سواء لوحة تشكيلية أو فروع خضراء مشرقة..إلخ.
لا تجعل من شرفة منزلك مساحة تخزينية عشوائية غير مستغلة على الإطلاق! بل بلمسات ديكورية بسيطة يمكنها أن تصبح جنة، فقط بإزالة هذه الأغراض لمتناثرة هنا وهناك التي نلمحها، وتجديد سيراميك الأرضية، مع إضافة أثاث أنيق كطاولة مستديرة ومعها مجموعة مقاعد مريحة ولا بأس بوجود أرجوحة بسيطة تثبت عند الجانبين بالجدران.
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