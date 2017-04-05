12 شرفة تخطف قلبك من تركيا

تعالوا معنا الآن في جولة سريعة عنوانها الجمال تضم 12 صورة ساحرة لشرفات تخطف قلبك من تركيا بتصميمات رائعة وديكورات مذهلة.. إن كنت تود تصميم شرفتك على الطراز التركي لن تحتاج لبذل الكثير من الجهد وإنفاق الكثير من المال، فقط ستحتاج دليل يرشدك إلى أبرز اللمسات الديكورية والسمات التي تميز الشرفات المصممة وفقًا لهذه البلد وهنا قد تحقق ذلك!
شرفة رائعة مصممة بشكل مدمج مع المجال الحيوي للمنزل، فهي تارة مغلقة وتارة أخرى مفتوحة وذلك يرجع إلى الجدران الزجاجية الشفافة التي تجعل منها غرفة منفصلة مغلقة من جميع الجهات وفي الوقت ذاته شرفة ساحرة بمجرد أن تجلس بها تتمتع بالهواء الطلق بالطبع بعد فتح الضلف الزجاجية.
نموذج آخر لشرفة تركية التصميم صغيرة الحجم أثاثها يتميز بألوانه المشرقة ولها درابزين حديدي كلاسيكي يغمره اللون الأبيض بإشراقته فتطل على حديقة منزلية خلابة تنسى فيها العالم بهمومه عند قضاء دقائق ولو قلائل بها.
الديكورات بهذه الشرفة هي سر جمالها وتألقها، والتي هي عبارة عن أريكة صغيرة تسع فردين فقط على طرفيها مقعدين متقابلين يتوسطهما طاولة تجمع بين خامتي الزجاج والخشب في هيئته المصممة وفقًا لفن الأرابيسك، فيما نلمح على الجانب الأيمن من الشرفة أرجوحة تحتل مساحة كبيرة لحجمها الضخم توفر أجواء من المرح للقاطنين ولأطفالهم.
سحر الزهور يحتاج هذه الشرفة حيث تنتشر في كل مكان بأرجاءها المختلفة، على السور المعدني في أصص صفراء زاهية اللون، وفي أصص أخرى ملونة على الطاولة التي تتوسط الساحة، حتى على الوسائد ذاتها حيث طبعت بأشكال ورسوم رائعة.
شرفة في قلب الطبيعة وفي تناغم تام معها إن دققت النظر بها تجد أنها مقامة فوق سطح إحدى المنازل الخشبية بتصميم بسيط وهادئ لا تكلف فيه ولا تعقيد. يظلل على الجلسة المهيئة بهذه الشرفة العديد من الأشجار بفروعها الكبيرة حيث تتكاتف بهدف الإحاطة بها.
النمط البلدي والبساطة وجهان لعملة واحدة، وهنا كما نرى لم يحتاج خبير التصميم إلى العديد من اللمسات الديكورية في تصميم الشرفة حيث اكتفى فقط بالنباتات الخضراء بأنواعها المختلفة وجعل منها العنصر الأساسي وربما الوحيد!
شرفة شاسعة المساحة غير مؤثثة بالشكل المطلوب الذي يتماشى مع ضخامتها ومن هذا المنطلق تشعر فيها بالبراح. فقط طاولة معدنية مطلية باللون الأبيض وشمسيات تمنع اقتحام الشمس وأصص زرع متناثرة هنا وهناك.
لن تحتاج لشئ بهذا العالم إن كنت تمتلك شرفة تطل على منظر خلاب كهذا.. فهذا المنظر وحده كفيل بأن يبث في قلبك البهجة والأمل وغيرهما من المشاعر الإيجابية! مزيج رائع بين البحر والخضرة والجبال والسماء الواسعة.
حالة من التوافق والتناغم تحدث هنا بفضل الاختيار الموفق من قبل المصمم لكلًا من الخشب في الأرضيات والسقف وغيرها من اللمسات الديكورية وبين اللون الأحمر بحيويته وإشراقته في أثاث الشرفة.
تشعر هنا ومن خلال هذه الشرفة أنك بقلب المدينة وذلك لأنها ببساطة جزء من إحدى الأبراج الشاهقة التي تتمتع بمنظر خلاب يجعلك ترى الشارع بما فيه من أشخاص وسيارات ومحال تجارية كرموز صغيرة للغاية..
مبنى مستدير تسكن به شرفة ناصعة البياض لا تحتوي على كثير من الديكورات، فقط مقعد كبير ومريح بخامة الخوص أمامه طاولة مربعة بنفس الخامة والألوان لوضع المشروبات وربما تستغل كمقعد آخر بلا مسند
هذه الشرفة تحديدًا دونًا عن غيرها من النماذج بتصميمها الريفي تنقلك إلى تركيا في ثوانٍ معدودة، فأثاثها البسيط ومفارشها المنقوشة ومنظرها الخلاب جميعها لمسات تأخذك إلى عالمهم الساحر.
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