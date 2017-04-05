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12 شرفة تخطف قلبك من تركيا

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses بلكونة أو شرفة
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تعالوا معنا الآن في جولة سريعة عنوانها الجمال تضم 12 صورة ساحرة لشرفات تخطف قلبك من تركيا بتصميمات رائعة وديكورات مذهلة.. إن كنت تود تصميم شرفتك على الطراز التركي لن تحتاج لبذل الكثير من الجهد وإنفاق الكثير من المال، فقط ستحتاج دليل يرشدك إلى أبرز اللمسات الديكورية والسمات التي تميز الشرفات المصممة وفقًا لهذه البلد وهنا قد تحقق ذلك!

1- اختيار لطيف ومناسب للأثاث

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım بلكونة أو شرفة
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

شرفة رائعة مصممة بشكل مدمج مع المجال الحيوي للمنزل، فهي تارة مغلقة وتارة أخرى مفتوحة وذلك يرجع إلى الجدران الزجاجية الشفافة التي تجعل منها غرفة منفصلة مغلقة من جميع الجهات وفي الوقت ذاته شرفة ساحرة بمجرد أن تجلس بها تتمتع بالهواء الطلق بالطبع بعد فتح الضلف الزجاجية. 

2- شرفة صغيرة بألوان مشرقة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

نموذج آخر لشرفة تركية التصميم صغيرة الحجم أثاثها يتميز بألوانه المشرقة ولها درابزين حديدي كلاسيكي يغمره اللون الأبيض بإشراقته فتطل على حديقة منزلية خلابة تنسى فيها العالم بهمومه عند قضاء دقائق ولو قلائل بها.

3- عن رومانسية الديكورات ولونها الموفق

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

الديكورات بهذه الشرفة هي سر جمالها وتألقها، والتي هي عبارة عن أريكة صغيرة تسع فردين فقط على طرفيها مقعدين متقابلين يتوسطهما طاولة تجمع بين خامتي الزجاج والخشب في هيئته المصممة وفقًا لفن الأرابيسك، فيما نلمح على الجانب الأيمن من الشرفة أرجوحة تحتل مساحة كبيرة لحجمها الضخم توفر أجواء من المرح للقاطنين ولأطفالهم.  

4- سحر الزهور

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık بلكونة أو شرفة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

سحر الزهور يحتاج هذه الشرفة حيث تنتشر في كل مكان بأرجاءها المختلفة، على السور المعدني في أصص صفراء زاهية اللون، وفي أصص أخرى ملونة على الطاولة التي تتوسط الساحة، حتى على الوسائد ذاتها حيث طبعت بأشكال ورسوم رائعة.

5- وئام مع الطبيعة!

Reflections Camp, badem ağacı badem ağacı بلكونة أو شرفة
badem ağacı

badem ağacı
badem ağacı
badem ağacı

شرفة في قلب الطبيعة وفي تناغم تام معها إن دققت النظر بها تجد أنها مقامة فوق سطح إحدى المنازل الخشبية بتصميم بسيط وهادئ لا تكلف فيه ولا تعقيد. يظلل على الجلسة المهيئة بهذه الشرفة العديد من الأشجار بفروعها الكبيرة حيث تتكاتف بهدف الإحاطة بها.

6- النمط البلدي له عشاقه

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa بلكونة أو شرفة
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

النمط البلدي والبساطة وجهان لعملة واحدة، وهنا كما نرى لم يحتاج خبير التصميم إلى العديد من اللمسات الديكورية في تصميم الشرفة حيث اكتفى فقط بالنباتات الخضراء بأنواعها المختلفة وجعل منها العنصر الأساسي وربما الوحيد!

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7- شاسعة المساحة

Villa am schönsten See Bayerns, Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur بلكونة أو شرفة
Wagner Möbel Manufaktur

Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur

شرفة شاسعة المساحة غير مؤثثة بالشكل المطلوب الذي يتماشى مع ضخامتها ومن هذا المنطلق تشعر فيها بالبراح. فقط طاولة معدنية مطلية باللون الأبيض وشمسيات تمنع اقتحام الشمس وأصص زرع  متناثرة هنا وهناك.

8- مناظر خلابة

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa بلكونة أو شرفة
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

لن تحتاج لشئ بهذا العالم إن كنت تمتلك شرفة تطل على منظر خلاب كهذا.. فهذا المنظر وحده كفيل بأن يبث في قلبك البهجة والأمل وغيرهما من المشاعر الإيجابية! مزيج رائع بين البحر والخضرة والجبال والسماء الواسعة.

9- التوافق بين الخشب واللون الأحمر

homify سطح مستوي / رووف مستوي
homify

homify
homify
homify

حالة من التوافق والتناغم تحدث هنا بفضل الاختيار الموفق من قبل المصمم لكلًا من الخشب في الأرضيات والسقف وغيرها من اللمسات الديكورية وبين اللون الأحمر بحيويته وإشراقته في أثاث الشرفة.

10- بقلب المدينة

Decoratime, Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer بلكونة أو شرفة
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

تشعر هنا ومن خلال هذه الشرفة أنك بقلب المدينة وذلك لأنها ببساطة جزء من إحدى الأبراج الشاهقة التي تتمتع بمنظر خلاب يجعلك ترى الشارع بما فيه من أشخاص وسيارات ومحال تجارية كرموز صغيرة للغاية..  

11- بياض ناصع وبراح

VILLA SELIN, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. بلكونة أو شرفة
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

مبنى مستدير تسكن به شرفة ناصعة البياض لا تحتوي على كثير من الديكورات، فقط مقعد كبير ومريح بخامة الخوص أمامه  طاولة مربعة بنفس الخامة والألوان لوضع المشروبات وربما تستغل كمقعد آخر بلا مسند

12- لمسات ريفية

Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses بلكونة أو شرفة
Hoyran Wedre Country Houses

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

هذه الشرفة تحديدًا دونًا عن غيرها من النماذج بتصميمها الريفي تنقلك إلى تركيا في ثوانٍ معدودة، فأثاثها البسيط ومفارشها المنقوشة ومنظرها الخلاب جميعها لمسات تأخذك إلى عالمهم الساحر.

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