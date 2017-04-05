12 شرفة تخطف قلبك من تركيا

سحر الزهور يحتاج هذه الشرفة حيث تنتشر في كل مكان بأرجاءها المختلفة، على السور المعدني في أصص صفراء زاهية اللون، وفي أصص أخرى ملونة على الطاولة التي تتوسط الساحة، حتى على الوسائد ذاتها حيث طبعت بأشكال ورسوم رائعة.