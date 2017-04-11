20 فكرة للحصول على فناء جميل وأنيق

الخشب مادة سهلة للحصول عليها وغير مكلفة، وبالطبع هذا يتوقف على نوع من الخشب الذي تختاره.

وباستخدام الخشب يمكنك تصميم جميع الأشياء التي تحتاجها في الفناء، بل يمكنك تزيين الفناء باستخدام الخشب فقط من مقاعد وأواني الزرع والجدران والبرجولة، من من الممكن ألا يحب هذه الفكرة؟!