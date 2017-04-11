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20 فكرة للحصول على فناء جميل وأنيق

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify حديقة
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أحيانًا نعتقد أن وجود مساحة خارجية محدودة ستمنعنا من ابتكار تصميم مميز، ولكنه اعتقاد خاطيء فحتى الفناء الصغير يمكن أن يكون جميلًا وأنيقًا إذا تعلّمت كيفية الاستفادة من المساحة الموجودة مع بعض النصائح المهمة في هذا الكتاب حول كيفية إصلاح الفناء الصغير الخاص بك لتستمتع أكثر بالمساحة الخارجية الموجودة في منزلك، لن تحتاج لميزانية كبيرة أو تحتاج لشراء أغلى الأغراض، ولكن مع الإبداع وإعادة تدوير بعض الأشياء القديمة ستحصل على فناء ممتع للغاية،.لذا استعد لبدء الجولة! 

1- أواني الأزهار والنباتات على الجدار

Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo بلكونة أو شرفة
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo

واحدة من النصائح الأكثر قيمة لتحقيق أقصى استفادة من مساحة الفناء الاختيار الجيد للأثاث والعناصر الموجودة به، أفضل طريقة للتوزيع حول الفناء استخدام L أو U، النباتات والأزهار سوف تبدو رائعة على الجدار حول محيط الفناء، يمكن استخدام أحجام مختلفة من الإصيص واستخدم إبداعك في ابتكار جدارك الخاص.

2- تحديد طبيعة المساحة واستخدام أثاث من المواد الطبيعية في تجانس رائع

Casa di Silvana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio حديقة
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

طريقة أخرى لدمج الطبيعة في الفناء باستخدام الشجيرات الصغيرة والنباتات والأشجار في رسم حدود حول الفناء، وبالإضافة إلى وظيفتها في سم الحدود وحماية الفناء فلها أيضًا شكل رائع ومميز وتعتبر طريقة سهلة لإضافة الطبيعة داخل الفناء!

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3- الخشب دائمًا عنصر رائع وساحر يظهر دائمًا بشكل جيد

JARDIM DE INVERNO COM FONTES E ÁREA DE ESTAR, Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بيت زجاجي
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

إذا كنت تريد الحصول على فناء مناسب للاسترخاء والراحة فعليك باستخدام الأثاث والأرضيات الخشبية، النباتات وإصيص الزرع والإضاءة الجيدة كلها عناصر لا يجب إهمالها. 

4- مدخل الفناء مستوحى من الزن

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

إذا كنت تحب وتنجذب دائما إلى الحدائق الشرقية، لديك خيار رائع وهو تصميم مدخل الفناء الأمامي أو الخلفي باستخدام الزن، فقط باستخدام أحجار مختلفة الحجم والحصى الأبيض الرائع، وينبغي هنا في طريقة الزن استخدام الشجيرات الصغيرة ونافورة صغيرة بالإضافة إلى استخدام الرمال والأخشاب فهي عناصر جميلة لا يمكن تفويتها. 

5- احترام الطبيعة وخلق زاوية مريحة من حولها، وبالطبع لا تنسى الإضاءة!

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

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6- الحجر والخشب في الأرضية، وعلامات صغيرة من الخشب لخلق ممر صغير للمشي.

PAISAGISMO: JARDINS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

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7- استخدام البلاط بدلًا من العشب، وبعض الشجيرات والأزهار

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حديقة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

إذا أردت الحصول على تصميم فناء بالنمط المينيمال فمجموعة صغيرة من الأزهار أو شجرة واحدة ستحقق هذا الغرض، ابحث دائمًا عن الأناقة واللمعان واستخدام البلاط في أرضية الفناء والألوان الحيادية هي الاختيار الأفضل في هذه الحالة. 

8- برجولة خشبية

Condominio Residencial em Porto Alegre, Motta Arquitetura Motta Arquitetura حديقة
Motta Arquitetura

Motta Arquitetura
Motta Arquitetura
Motta Arquitetura

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9- تصميم ملهم

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

هل فكرت من قبل في هذه الفكرة؟! إنشاء حديقة في منزل الشاطئ أو الشاليه الخاص بك أليست فكرة رائعة؟! سنحتاج الحجارة الصغيرة أو الحصى الأبيض والرمل والخشب وتصميم مسبح صغير بيديك سيحتاج إلى القليل من الوقت والصبر، ولكن عليك المحاولة والاستمتاع بهذه التجرية!

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10- الفناء الممتد ليس عذرًا لعدم تصميمه بشكل رائع ومميز

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

11- الجدار الأخضر

Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta حديقة
Greice Peralta

Greice Peralta
Greice Peralta
Greice Peralta

الجدران الخضراء عصرية ومناسبة لأي مساحة سواء في الداخل والخارج، ويمكنك وضع واحدًا في خلفية الفناء الخاص بك. 

12- النباتات على الحدود وفي المنتصف مكان للاستمتاع

Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo حديقة
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

13- مدخل أخضر للفناء، وشجيرات صغيرة لاستقبال جيد.

Casa Liberdade, Na Lupa Design Na Lupa Design حديقة
Na Lupa Design

Na Lupa Design
Na Lupa Design
Na Lupa Design

14- شجيرات صغيرة وكراسي شاطيء، فناء صغير للحصول على الاسترخاء

CasaZera: prototipo abitativo sostenibile in aree industriali dismesse, Torino, TRA - architettura condivisa TRA - architettura condivisa حديقة
TRA – architettura condivisa

TRA - architettura condivisa
TRA – architettura condivisa
TRA - architettura condivisa

15- حصن حول الفناء

CASA PRIVATA AT06, STUDIO ARCHIFIRENZE STUDIO ARCHIFIRENZE حديقة
STUDIO ARCHIFIRENZE

STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE

16- أثاث أسمنتي

Moderner Garten, Katrin Lesser Katrin Lesser حديقة
Katrin Lesser

Katrin Lesser
Katrin Lesser
Katrin Lesser

17- المظلة

LOFT EN BARCELONA, SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP حديقة
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP

SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP

لا تبدو فقط حديثة ورائعة ولكنها تحميك من الشمس والرياح، هذه الفكرة سهلة وعملية وحديثة ويمكن استخدام ألوان وأشكال مختلفة منها، يمكنك الحصول على أحد خبراء تثبيت المظلات هنا في هوميفاي.

18- تصميم مسطّح لجذب الانتباه.

RESIDENCE FOR MRS. & MR. VASUKI RAJAGOPALAN, Muraliarchitects Muraliarchitects حديقة
Muraliarchitects

Muraliarchitects
Muraliarchitects
Muraliarchitects

19- الخشب في أفضل حالاته

Ahaan Villa - Ahmedabad, OPENIDEAS OPENIDEAS Interior landscaping
OPENIDEAS

OPENIDEAS
OPENIDEAS
OPENIDEAS

الخشب مادة سهلة للحصول عليها وغير مكلفة، وبالطبع هذا يتوقف على نوع من الخشب الذي تختاره. 

وباستخدام الخشب يمكنك تصميم جميع الأشياء التي تحتاجها في الفناء، بل يمكنك تزيين الفناء باستخدام الخشب فقط من مقاعد وأواني الزرع والجدران والبرجولة، من من الممكن ألا يحب هذه الفكرة؟! 

20- حديقة عضوية

TERRAZZO Torino, marta carraro marta carraro بلكونة أو شرفة
marta carraro

marta carraro
marta carraro
marta carraro

وهناك خيار رائع أيضًا لتصميم الفناء باستخدام الأواني في زرع الأزهار والأعشاب والتوابل التي تستخدمها في بيتك ومطبخك، حديقة عضوية في فناء منزلك كم هي رائعة هذه الفكرة! 

شقة كلاسيكية بتصميم حالم ومميز
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