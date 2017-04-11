20 فكرة للحصول على فناء جميل وأنيق

أحيانًا نعتقد أن وجود مساحة خارجية محدودة ستمنعنا من ابتكار تصميم مميز، ولكنه اعتقاد خاطيء فحتى الفناء الصغير يمكن أن يكون جميلًا وأنيقًا إذا تعلّمت كيفية الاستفادة من المساحة الموجودة مع بعض النصائح المهمة في هذا الكتاب حول كيفية إصلاح الفناء الصغير الخاص بك لتستمتع أكثر بالمساحة الخارجية الموجودة في منزلك، لن تحتاج لميزانية كبيرة أو تحتاج لشراء أغلى الأغراض، ولكن مع الإبداع وإعادة تدوير بعض الأشياء القديمة ستحصل على فناء ممتع للغاية،.لذا استعد لبدء الجولة!
واحدة من النصائح الأكثر قيمة لتحقيق أقصى استفادة من مساحة الفناء الاختيار الجيد للأثاث والعناصر الموجودة به، أفضل طريقة للتوزيع حول الفناء استخدام L أو U، النباتات والأزهار سوف تبدو رائعة على الجدار حول محيط الفناء، يمكن استخدام أحجام مختلفة من الإصيص واستخدم إبداعك في ابتكار جدارك الخاص.
طريقة أخرى لدمج الطبيعة في الفناء باستخدام الشجيرات الصغيرة والنباتات والأشجار في رسم حدود حول الفناء، وبالإضافة إلى وظيفتها في سم الحدود وحماية الفناء فلها أيضًا شكل رائع ومميز وتعتبر طريقة سهلة لإضافة الطبيعة داخل الفناء!
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إذا كنت تريد الحصول على فناء مناسب للاسترخاء والراحة فعليك باستخدام الأثاث والأرضيات الخشبية، النباتات وإصيص الزرع والإضاءة الجيدة كلها عناصر لا يجب إهمالها.
الزن
إذا كنت تحب وتنجذب دائما إلى الحدائق الشرقية، لديك خيار رائع وهو تصميم مدخل الفناء الأمامي أو الخلفي باستخدام
الزن، فقط باستخدام أحجار مختلفة الحجم والحصى الأبيض الرائع، وينبغي هنا في طريقة الزن استخدام الشجيرات الصغيرة ونافورة صغيرة بالإضافة إلى استخدام الرمال والأخشاب فهي عناصر جميلة لا يمكن تفويتها.
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إذا أردت الحصول على تصميم فناء بالنمط المينيمال فمجموعة صغيرة من الأزهار أو شجرة واحدة ستحقق هذا الغرض، ابحث دائمًا عن الأناقة واللمعان واستخدام البلاط في أرضية الفناء والألوان الحيادية هي الاختيار الأفضل في هذه الحالة.
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هل فكرت من قبل في هذه الفكرة؟! إنشاء حديقة في منزل الشاطئ أو الشاليه الخاص بك أليست فكرة رائعة؟! سنحتاج الحجارة الصغيرة أو الحصى الأبيض والرمل والخشب وتصميم مسبح صغير بيديك سيحتاج إلى القليل من الوقت والصبر، ولكن عليك المحاولة والاستمتاع بهذه التجرية!
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الجدران الخضراء عصرية ومناسبة لأي مساحة سواء في الداخل والخارج، ويمكنك وضع واحدًا في خلفية الفناء الخاص بك.
لا تبدو فقط حديثة ورائعة ولكنها تحميك من الشمس والرياح، هذه الفكرة سهلة وعملية وحديثة ويمكن استخدام ألوان وأشكال مختلفة منها، يمكنك الحصول على أحد خبراء تثبيت المظلات هنا في هوميفاي.
الخشب مادة سهلة للحصول عليها وغير مكلفة، وبالطبع هذا يتوقف على نوع من الخشب الذي تختاره.
وباستخدام الخشب يمكنك تصميم جميع الأشياء التي تحتاجها في الفناء، بل يمكنك تزيين الفناء باستخدام الخشب فقط من مقاعد وأواني الزرع والجدران والبرجولة، من من الممكن ألا يحب هذه الفكرة؟!
وهناك خيار رائع أيضًا لتصميم الفناء باستخدام الأواني في زرع الأزهار والأعشاب والتوابل التي تستخدمها في بيتك ومطبخك، حديقة عضوية في فناء منزلك كم هي رائعة هذه الفكرة!