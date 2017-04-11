من مستودع قديم إلى شقة حديثة.. تغير مثير للدهشة!

بعد هدم الفواصل الداخلية الآن حصلنا على غرفة معيشة مريحة وكبيرة في مساحة مفتوحة، في المقدمة نرى أريكة وطاولة للقهوة للحصول على استراحة قهوة جميلة، وفي الخلف نرى منطقة أخرى للاستمتاع والتسلية بوجود شاشة تلفاز مع أريكة أخرى باللون الرمادي.

وتتميز هذه المساحة بشخصية يطغى عليها الضوء المشرق مع الظلال في وجود الأقمشة والمواد المختلفة، بالتزامن مع وجود الجبس الأبيض الذي يظهر بلون بيج شاحب للغاية مع هذه الإضاءة الرائعة.