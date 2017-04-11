من مستودع قديم إلى شقة حديثة.. تغير مثير للدهشة!

الهدف من إعادة التجديد في هذا المقال هو تصميم منزل جيد لأسرة صغيرة، وتغيير شكل وتصميم الغرف وتحويلها من غرف مكتب إلى غرف مريحة لعائلة لديها طفلان، انتهى المصممون من إعادة التصميم في ثلاثة أشهر فقط، بتكلفة لا تزيد عن 400 يورو لكل متر مربع، والنتيجة هي هذا المنزل الرائع والأنيق، لنرى ذلك بالتفصيل الآن!
نحن الآن داخل الشقة قبل بدء العمل، التصميم والتوزيع المستخدم في وضع المكاتب من قبل كان لديه كثير من الإمكانيات، كل غرفة تتصل مع البقية عن طريق الأبواب المنزلقة، والظروف هنا مهيأة للحصول على غرفة معيشة رائعة ومريحة.
بعد هدم الفواصل الداخلية الآن حصلنا على غرفة معيشة مريحة وكبيرة في مساحة مفتوحة، في المقدمة نرى أريكة وطاولة للقهوة للحصول على استراحة قهوة جميلة، وفي الخلف نرى منطقة أخرى للاستمتاع والتسلية بوجود شاشة تلفاز مع أريكة أخرى باللون الرمادي.
وتتميز هذه المساحة بشخصية يطغى عليها الضوء المشرق مع الظلال في وجود الأقمشة والمواد المختلفة، بالتزامن مع وجود الجبس الأبيض الذي يظهر بلون بيج شاحب للغاية مع هذه الإضاءة الرائعة.
منطقة المعيشة تشمل أيضًا مكان لتناول الطعام بألوان مشرقة وحيوية، الجو هنا دافيء ومريح للاستقبال ووقت الطعام ومتماشيًا مع غرفة المعيشة التي رأيناها في الصور السابقة.
هذا الديكور يفاجئنا بحيويته، الطاولة الزجاجية فكرة مثالية والكراسي من الحديد المطاوع من حول الطاولة، لوحات فنية زيتية مثيرة للاهتمام بثيم استوائي، وديكورات جميلة مثل أقفاص العصافير، وفيما يتعلق بهيكل المكان فقد استخدمت الأسقف الزائفة لوضع الإضاءة ونظام التبريد.
ممر طويل يربط المكاتب الموجودة في الجانب الجنوبي بباقي الشقة، وكانت هذه منطقة انتقالية جيدة على الأقل حتى الوصول إلى النهاية.
بعد إعادة الهيكلة أصبح الممر دافئ وأنيق. ورق الجدران باللون الكريمي مع الظلال والزخارف لاستكمال نفس الثيم الذي بدأ من غرفة المعيشة والذي أظهر لنا أهمية الاهتمام بهذا الجزء من الشقة وهو مهم للغاية.
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لم يكن المطبخ في حالة سيئة، ولكن نمط التصميم هنا مشكوك فيه بالتأكيد، ونظرا لوجود المكاتب، كانت هذه المساحة مهمة رغم أن الأثاث قديم جدا وكذلك الحال في الدهانات المستخدمة.
قرر المصممون تصميم مطبخ نظيف مع لمسة من الماضي، ونجد هنا توزيع جديد يأخذ بعين الاعتبار الجانب العملي، التصميم القديم يسمح بوجود ديكور حديث ومينيمال يوفر الكثير من المساحة لجميع الأجهزة المنزلية، الإضاءة جزءا لا يتجزأ من السقف، وهناك أيضًا جزء في التصميم يحمل روحًا من النمط الصناعي يمثلها المصباح المعلّق فوق الطاولة الخشبية.
الحمام هنا غير مناسب للمنزل الجديد ولا حتى جو المكاتب القديم، الطلاء قديم ومهتريء وكذلك إطارات الشبابيك!
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الحمام الجديد مزيج من نمط التصميم الحديث والعتيق، على سبيل المثال، حوض مزدوج تم إدراجه تماما في قطعتي الأثاث المصممتان بشكل عتيق يحمل روح وسحر الرومانسية المستوحاة من الديكور الكلاسيكي. ومع ذلك الدش هو مثال على النمط المينيمال مع هذا الزجاج الشفاف للفصل بينه وبين بقية الحمام.
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في حين أن منطقة المعيشة استفادت من المساحة الكبيرة المفتوحة، استفادت منطقة النوم أيضًا من التقسيمات الكثيرة للغرف وكونت ما لا يقل عن 4 غرف نوم داخل هذه الشقة!
والآن أنت تنظر إلى واحدة من هذه الغرف، استخدم فيها عدد من الأنماط المختلفة في التصميم في قطع الأثاث والديكورات والإضاءة، وبالتالي حصلنا على تصميم متجانس إلى حد ما ينتشر به جو دافيء ناتج من التوازن بين ظلال الأقمشة والأثاث العتيق.
مع آخر مساحة من جولتنا داخل هذه الشقة، إذا كنت مهتمًا بإعادة تجديد القديم يمكنك أيضًا قراءة هذا الموضوع: قبل وبعد: اكتشف ما شهده هذا البيت من تحول هائل!