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من مستودع قديم إلى شقة حديثة.. تغير مثير للدهشة!

Eman Rifaat Eman Rifaat
REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
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الهدف من إعادة التجديد في هذا المقال هو تصميم منزل جيد لأسرة صغيرة، وتغيير شكل وتصميم الغرف وتحويلها من غرف مكتب إلى غرف مريحة لعائلة لديها طفلان، انتهى المصممون من إعادة التصميم في ثلاثة أشهر فقط، بتكلفة لا تزيد عن 400 يورو لكل متر مربع، والنتيجة هي هذا المنزل الرائع والأنيق، لنرى ذلك بالتفصيل الآن! 

1- التوزيع القديم

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

نحن الآن داخل الشقة قبل بدء العمل، التصميم والتوزيع المستخدم في وضع المكاتب من قبل كان لديه كثير من الإمكانيات، كل غرفة تتصل مع البقية عن طريق الأبواب المنزلقة، والظروف هنا مهيأة للحصول على غرفة معيشة رائعة ومريحة.

بعد: غرفة المعيشة

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

بعد هدم الفواصل الداخلية الآن حصلنا على غرفة معيشة مريحة وكبيرة في مساحة مفتوحة، في المقدمة نرى أريكة وطاولة للقهوة للحصول على استراحة قهوة جميلة، وفي الخلف نرى منطقة أخرى للاستمتاع والتسلية بوجود شاشة تلفاز مع أريكة أخرى باللون الرمادي.

وتتميز هذه المساحة بشخصية يطغى عليها الضوء المشرق مع الظلال في وجود الأقمشة والمواد المختلفة، بالتزامن مع وجود الجبس الأبيض الذي يظهر بلون بيج شاحب للغاية مع هذه الإضاءة الرائعة. 

بعد: غرفة الطعام

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

منطقة المعيشة تشمل أيضًا مكان لتناول الطعام بألوان مشرقة وحيوية، الجو هنا دافيء ومريح للاستقبال ووقت الطعام ومتماشيًا مع غرفة المعيشة التي رأيناها في الصور السابقة. 

هذا الديكور يفاجئنا بحيويته، الطاولة الزجاجية فكرة مثالية والكراسي من الحديد المطاوع من حول الطاولة، لوحات فنية زيتية مثيرة للاهتمام بثيم استوائي، وديكورات جميلة مثل أقفاص العصافير، وفيما يتعلق بهيكل المكان فقد استخدمت الأسقف الزائفة لوضع الإضاءة ونظام التبريد.

قبل: الممر

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

ممر طويل يربط المكاتب الموجودة في الجانب الجنوبي بباقي الشقة، وكانت هذه منطقة انتقالية جيدة على الأقل حتى الوصول إلى النهاية. 

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بعد: الممر

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

بعد إعادة الهيكلة أصبح الممر دافئ وأنيق. ورق الجدران باللون الكريمي مع الظلال والزخارف لاستكمال نفس الثيم الذي بدأ من غرفة المعيشة والذي أظهر لنا أهمية الاهتمام بهذا الجزء من الشقة وهو مهم للغاية. 

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قبل: المطبخ

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

لم يكن المطبخ في حالة سيئة، ولكن نمط التصميم هنا مشكوك فيه بالتأكيد، ونظرا لوجود المكاتب، كانت هذه المساحة مهمة رغم أن الأثاث قديم جدا وكذلك الحال في الدهانات المستخدمة. 

بعد: المطبخ

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

قرر المصممون تصميم مطبخ نظيف مع لمسة من الماضي، ونجد هنا توزيع جديد يأخذ بعين الاعتبار الجانب العملي، التصميم القديم يسمح بوجود ديكور حديث ومينيمال يوفر الكثير من المساحة لجميع الأجهزة المنزلية، الإضاءة جزءا لا يتجزأ من السقف، وهناك أيضًا جزء في التصميم يحمل روحًا من النمط الصناعي يمثلها المصباح المعلّق فوق الطاولة الخشبية. 

قبل: الحمام

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

الحمام هنا غير مناسب للمنزل الجديد ولا حتى جو المكاتب القديم، الطلاء قديم ومهتريء وكذلك إطارات الشبابيك! 

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بعد: الحمام!

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

الحمام الجديد مزيج من نمط التصميم الحديث والعتيق، على سبيل المثال، حوض مزدوج تم إدراجه تماما في قطعتي الأثاث المصممتان بشكل عتيق يحمل روح وسحر الرومانسية المستوحاة من الديكور الكلاسيكي. ومع ذلك الدش هو مثال على النمط المينيمال مع هذا الزجاج الشفاف للفصل بينه وبين بقية الحمام.

قبل: غرفة النوم

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

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بعد: غرفة النوم

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

في حين أن منطقة المعيشة استفادت من المساحة الكبيرة المفتوحة، استفادت منطقة النوم أيضًا من التقسيمات الكثيرة للغرف وكونت ما لا يقل عن 4 غرف نوم داخل هذه الشقة!

والآن أنت تنظر إلى واحدة من هذه الغرف، استخدم فيها عدد من الأنماط المختلفة في التصميم في قطع الأثاث والديكورات والإضاءة، وبالتالي حصلنا على تصميم متجانس إلى حد ما ينتشر به جو دافيء ناتج من التوازن بين ظلال الأقمشة والأثاث العتيق.

قبل: الشرفة

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

بعد: الشرفة

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

مع آخر مساحة من جولتنا داخل هذه الشقة، إذا كنت مهتمًا بإعادة تجديد القديم يمكنك أيضًا قراءة هذا الموضوع: قبل وبعد: اكتشف ما شهده هذا البيت من تحول هائل!

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