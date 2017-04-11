منزل لأسرة صغيرة ممتليء بالنشاط والبهجة

في رحلة بين الثقافات المختلفة تأخذكم هوميفاي اليوم إلى الهند وتحديدًا بمدينة كَجرات، وعندما نقول الهند نتذكر الألوان والبهجة والحيوية التي تملأ تصميماتها وديكوراتها الرائعة، فالثقافة المميزة لهذا البلد تنعكس بشكل أكيد على الهندسة المعمارية والديكورات الداخلية والخارجية للمنازل الموجودة بها، سنستمتع معًا بتفاصيل كثيرة داخل هذا المنزل الملوّن والمبهج في كل ركن من أركانه…
عند الدخول من هذا الباب الخشبي اللامع سيجذبك سيطرة اللون الرمادي على غرفة المعيشة واعتباره اللون الأساسي للغرفة مع استخدام ألوان مفعمة بالحياة لكسر حيادية هذا اللون كالفوشيا والأزرق والأصفر بدرجاتهم المختلفة.
مزج هذه الألوان مع الخشب والإضاءة الموجودة بالسقف كان له تأثير مذهل على انتشار الحيوية في هذه الغرفة.
وبشكل واضح نجد استخدام طريقة فنج شوي في تصميم هذه الغرفة واضحًا للغاية، فالمواد المختلفة الموجودة والمستمدة من الطبيعة مثل: الخشب والطوب والأزهار والإضاءة الطبيعية، كلها ممزوجة معًا في إطارٍ سلس وناجح ومتناغم في نفس اللوحة.
طاولة رائعة وبسيطة للغاية مكونة من الخشب بلونه الدافيء، مع قماش باللون البيج لتنجيد الكراسي، وشموع لإضافة جو من الهدوء والحميمية بالغرفة.
الجدار المقابل في هذه الصورة استخدم تقنية الضوء والظلال في خلق عمق بصري مختلف، زينته النباتات الصغيرة بلونها الأخضر الساحر، تصميم هاديء وأنيق ومتكامل.
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بألوان حيادية متمثلة في الأبيض والرمادي الداكن جاء المطبخ بتصميم عصري وبسيط وعملي في آنٍ واحد، مساحة تخزين واسعة وكبيرة، وإضاءة جيدة ومنتشرة في أرجاء المطبخ، مع شعور بالنظافة لانتشار اللون الأبيض وطغيانه على التصميم.
الديكور المميز لغرفة النوم واستخدام ألوان الربيع المرحة كان له دور مهم في جذب الأنظار إلى هذه الغرفة، دولاب بسيط باللون الأبيض ومساحة تخزين كافية للملابس، مع رف جانبي لاستخدامه في الزينة، وجدار ثلاثي الأبعاد، عناصر مميزة في هذه الغرفة.
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وبتصميم مينيمال وإضاءة رائعة بنفس شكل الإضاءة في الغرفة الأخرى جاءت غرفة النوم الإضافية بشكل جذّاب وأنيق وألوان هادئة.
وأخيرًا لا زلنا في ثقافة الهند التي تدعو إلى الاسترخاء والسلام النفسي والذي يتجلى في تصميم هذا الركن الخاص الذي يمكن استخدامه في الحصول على جلسة هادئة بصحبة كتاب أو موسيقى تداعب روحك.