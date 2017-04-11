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منزل لأسرة صغيرة ممتليء بالنشاط والبهجة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة المعيشة Multicolored
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في رحلة بين الثقافات المختلفة تأخذكم هوميفاي اليوم إلى الهند وتحديدًا بمدينة كَجرات، وعندما نقول الهند نتذكر الألوان والبهجة والحيوية التي تملأ تصميماتها وديكوراتها الرائعة، فالثقافة المميزة لهذا البلد تنعكس بشكل أكيد على الهندسة المعمارية والديكورات الداخلية والخارجية للمنازل الموجودة بها، سنستمتع معًا بتفاصيل كثيرة داخل هذا المنزل الملوّن والمبهج في كل ركن من أركانه…

غرفة معيشة مفعمة بالحياة

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة المعيشة Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

عند الدخول من هذا الباب الخشبي اللامع سيجذبك سيطرة اللون الرمادي على غرفة المعيشة واعتباره اللون الأساسي للغرفة مع استخدام ألوان مفعمة بالحياة لكسر حيادية هذا اللون كالفوشيا والأزرق والأصفر بدرجاتهم المختلفة. 

مزج هذه الألوان مع الخشب والإضاءة الموجودة بالسقف كان له تأثير مذهل على انتشار الحيوية في هذه الغرفة. 

تنوع الخامات المستخدمة في التصميم

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة المعيشة Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

وبشكل واضح نجد استخدام طريقة فنج شوي في تصميم هذه الغرفة واضحًا للغاية، فالمواد المختلفة الموجودة والمستمدة من الطبيعة مثل: الخشب والطوب والأزهار والإضاءة الطبيعية، كلها ممزوجة معًا في إطارٍ سلس وناجح ومتناغم في نفس اللوحة. 

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طاولة طعام ساحرة

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة السفرة Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

طاولة رائعة وبسيطة للغاية مكونة من الخشب بلونه الدافيء، مع قماش باللون البيج لتنجيد الكراسي، وشموع لإضافة جو من الهدوء والحميمية بالغرفة. 

الجدار المقابل في هذه الصورة استخدم تقنية الضوء والظلال في خلق عمق بصري مختلف، زينته النباتات الصغيرة بلونها الأخضر الساحر، تصميم هاديء وأنيق ومتكامل. 

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مطبخ عصري وحيادي

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design مطبخ Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

بألوان حيادية متمثلة في الأبيض والرمادي الداكن جاء المطبخ بتصميم عصري وبسيط وعملي في آنٍ واحد، مساحة تخزين واسعة وكبيرة، وإضاءة جيدة ومنتشرة في أرجاء المطبخ، مع شعور بالنظافة لانتشار اللون الأبيض وطغيانه على التصميم. 

غرفة النوم الرئيسية

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة نوم Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة نوم Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

الديكور المميز لغرفة النوم واستخدام ألوان الربيع المرحة كان له دور مهم في جذب الأنظار إلى هذه الغرفة، دولاب بسيط باللون الأبيض ومساحة تخزين كافية للملابس، مع رف جانبي لاستخدامه في الزينة، وجدار ثلاثي الأبعاد، عناصر مميزة في هذه الغرفة.

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غرفة نوم إضافية

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة نوم Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة نوم Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

وبتصميم مينيمال وإضاءة رائعة بنفس شكل الإضاءة في الغرفة الأخرى جاءت غرفة النوم الإضافية بشكل جذّاب وأنيق وألوان هادئة.

الركن الهاديء للاسترخاء

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

وأخيرًا لا زلنا في ثقافة الهند التي تدعو إلى الاسترخاء والسلام النفسي والذي يتجلى في تصميم هذا الركن الخاص الذي يمكن استخدامه في الحصول على جلسة هادئة بصحبة كتاب أو موسيقى تداعب روحك.

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