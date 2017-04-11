منزل لأسرة صغيرة ممتليء بالنشاط والبهجة

عند الدخول من هذا الباب الخشبي اللامع سيجذبك سيطرة اللون الرمادي على غرفة المعيشة واعتباره اللون الأساسي للغرفة مع استخدام ألوان مفعمة بالحياة لكسر حيادية هذا اللون كالفوشيا والأزرق والأصفر بدرجاتهم المختلفة.

مزج هذه الألوان مع الخشب والإضاءة الموجودة بالسقف كان له تأثير مذهل على انتشار الحيوية في هذه الغرفة.