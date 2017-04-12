تصميم مميز وعصري لشقة صغيرة في مدريد

الأرضيات من الباركيه بلونه الفاتح الرقيق متناسقة مع سيطرة اللون الأبيض في هذه الغرفة، فجاء طلاء السقف والجدران باللون الأبيض، حتى أن الأثاث المستخدم في الأريكة على شكل حرف L جاءت بنفس اللون لذلك نجد الغرفة مشرقة ومريحة للعين وخصوصًا مع وجود نافذة زجاجية كبيرة على الشرفة تملأ الغرفة بالإضاءة الطبيعية.

شاشة التلفاز من أجل التسلية، والمنضدة المربعة من الخشب والزجاج كانت إضافة رائعة لهذه الغرفة البسيطة.