تصميم مميز وعصري لشقة صغيرة في مدريد

بلمسات بسيطة وعصرية جاء تصميم هذا المنزل الصغير بشكل رائع ومريح للعين والقلب في النهاية، سنتجول في غرف هذا المنزل الذي سيطر عليه اللون الأبيض والديكورات الهادئة في جميع أركانه لنتعلم كيف يمكن للبساطة أن تخلق جمالًا ورونقًا دون أن تملّ العين من رؤيته، فهيا نبدأ جولتنا في هذا المنزل البسيط…
الأرضيات من الباركيه بلونه الفاتح الرقيق متناسقة مع سيطرة اللون الأبيض في هذه الغرفة، فجاء طلاء السقف والجدران باللون الأبيض، حتى أن الأثاث المستخدم في الأريكة على شكل حرف L جاءت بنفس اللون لذلك نجد الغرفة مشرقة ومريحة للعين وخصوصًا مع وجود نافذة زجاجية كبيرة على الشرفة تملأ الغرفة بالإضاءة الطبيعية.
شاشة التلفاز من أجل التسلية، والمنضدة المربعة من الخشب والزجاج كانت إضافة رائعة لهذه الغرفة البسيطة.
كما نلاحظ فالسقف غير مستوي وتم تصميمه وتغطيته بالخشب الأبيض بذكاء ليكون جزء رئيسي من الديكور في المنزل، هنا غرفة السفرة بسيطة ومكمّلة لتصميم غرفة المعيشة في نفس المساحة، جاءت الطاولة الخشبية بلون داكن مع كراسي طويلة وملونة بألوان مبهجة من درجات الأخضر والأزرق لتضيف انتعاشًا وحيوية إلى المساحة البيضاء الموجودة.
النجفة جاءت عكس التصميم بالكامل فقد كانت كلاسيكية هادئة بلون رمادي وكريستالات صغيرة وبسيطة.
من الأفكار الذكية لإعطاء عمق للمساحة وجعلها تبدو أكبر مما هي عليه استخدام جدار بالكامل وتغطيته بالزجاج لتشعر أنك الآن جزء من الخارج ومفتوح عليه كما فعل المصمم في هذا المطبخ.
جاء المطبخ بلون رمادي لامع وبنفس اللون تم اختيار جميع الاجهزة المستخدمة في المطبخ بنفس اللون، وهو لون متناسق ومتناغم مع الأبيض والإضاءة الطبيعية.
جاءت غرفة النوم بتصميم مختلف بعض الشيء، فالأرضية الباركيه جاءت بلون داكن، والأثاث كان اختياره على النمط الريفي الكلاسيكي البسيط، ومع هذا جاءت الغرفة بشكل عام متناغمة مع تصميم المنزل من حيث الألوان الهادئة والتفاصيل المريحة للعين.
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الحمام صغير للغاية ومع هذا تصميمه مريح جدًا، من المنتصف وضع جدار زجاجي لفصل مكان الاستحمام عن الحوض الذي جاء بتصميم بسيط وأنيق ومن أسفله قطعة من النحاس بديكور جميل.
اللون البستاج في البلاط المغطي للجدران مع الأبيض في الأرضية اختيار دافيء وأنيق لهذا الحمام الصغير.
جاءت الشرفة بمساحة جيدة لقضاء سهرة مع الأصدقاء والعائلة دون التكدّس داخل الشقة من الداخل.
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