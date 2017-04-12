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تصميم مميز وعصري لشقة صغيرة في مدريد

Eman Rifaat Eman Rifaat
OBRA DE REFORMA EN ÁTICO CALLE JOAQUÍN LORENZO (PUERTA DE HIERRO) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR غرفة السفرة
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بلمسات بسيطة وعصرية جاء تصميم هذا المنزل الصغير بشكل رائع ومريح للعين والقلب في النهاية، سنتجول في غرف هذا المنزل الذي سيطر عليه اللون الأبيض والديكورات الهادئة في جميع أركانه لنتعلم كيف يمكن للبساطة أن تخلق جمالًا ورونقًا دون أن تملّ العين من رؤيته، فهيا نبدأ جولتنا في هذا المنزل البسيط…

غرفة المعيشة

OBRA DE REFORMA EN ÁTICO CALLE JOAQUÍN LORENZO (PUERTA DE HIERRO) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR غرفة المعيشة
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

الأرضيات من الباركيه بلونه الفاتح الرقيق متناسقة مع سيطرة اللون الأبيض في هذه الغرفة، فجاء طلاء السقف والجدران باللون الأبيض، حتى أن الأثاث المستخدم في الأريكة على شكل حرف L جاءت بنفس اللون لذلك نجد الغرفة مشرقة ومريحة للعين وخصوصًا مع وجود نافذة زجاجية كبيرة على الشرفة تملأ الغرفة بالإضاءة الطبيعية. 

شاشة التلفاز من أجل التسلية، والمنضدة المربعة من الخشب والزجاج كانت إضافة رائعة لهذه الغرفة البسيطة. 

الأبيض والخشب مزيج رائع ننصح دائمًا باستخدامه لجلب الهدوء والدفء

OBRA DE REFORMA EN ÁTICO CALLE JOAQUÍN LORENZO (PUERTA DE HIERRO) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR غرفة المعيشة
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

غرفة السفرة

OBRA DE REFORMA EN ÁTICO CALLE JOAQUÍN LORENZO (PUERTA DE HIERRO) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR غرفة السفرة
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

كما نلاحظ فالسقف غير مستوي وتم تصميمه وتغطيته بالخشب الأبيض بذكاء ليكون جزء رئيسي من الديكور في المنزل، هنا غرفة السفرة بسيطة ومكمّلة لتصميم غرفة المعيشة في نفس المساحة، جاءت الطاولة الخشبية بلون داكن مع كراسي طويلة وملونة بألوان مبهجة من درجات الأخضر والأزرق لتضيف انتعاشًا وحيوية إلى المساحة البيضاء الموجودة. 

النجفة جاءت عكس التصميم بالكامل فقد كانت كلاسيكية هادئة بلون رمادي وكريستالات صغيرة وبسيطة. 

المطبخ

OBRA DE REFORMA EN ÁTICO CALLE JOAQUÍN LORENZO (PUERTA DE HIERRO) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR مطبخ
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

من الأفكار الذكية لإعطاء عمق للمساحة وجعلها تبدو أكبر مما هي عليه استخدام جدار بالكامل وتغطيته بالزجاج لتشعر أنك الآن جزء من الخارج ومفتوح عليه كما فعل المصمم في هذا المطبخ. 

جاء المطبخ بلون رمادي لامع وبنفس اللون تم اختيار جميع الاجهزة المستخدمة في المطبخ بنفس اللون، وهو لون متناسق ومتناغم مع الأبيض والإضاءة الطبيعية.

غرفة النوم

OBRA DE REFORMA EN ÁTICO CALLE JOAQUÍN LORENZO (PUERTA DE HIERRO) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR غرفة نوم
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

جاءت غرفة النوم بتصميم مختلف بعض الشيء، فالأرضية الباركيه جاءت بلون داكن، والأثاث كان اختياره على النمط الريفي الكلاسيكي البسيط، ومع هذا جاءت الغرفة بشكل عام متناغمة مع تصميم المنزل من حيث الألوان الهادئة والتفاصيل المريحة للعين. 

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الجزء الآخر من الغرفة دولاب داخل الجدار لتوفير المساحة مع مرآة كبيرة تعطي اتساعا للغرفة…

OBRA DE REFORMA EN ÁTICO CALLE JOAQUÍN LORENZO (PUERTA DE HIERRO) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR غرفة الملابس
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

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حمام متوازن

OBRA DE REFORMA EN ÁTICO CALLE JOAQUÍN LORENZO (PUERTA DE HIERRO) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR حمام
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

الحمام صغير للغاية ومع هذا تصميمه مريح جدًا، من المنتصف وضع جدار زجاجي لفصل مكان الاستحمام عن الحوض الذي جاء بتصميم بسيط وأنيق ومن أسفله قطعة من النحاس بديكور جميل. 

اللون البستاج في البلاط المغطي للجدران مع الأبيض في الأرضية اختيار دافيء وأنيق لهذا الحمام الصغير. 

الشرفة

OBRA DE REFORMA EN ÁTICO CALLE JOAQUÍN LORENZO (PUERTA DE HIERRO) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR بلكونة أو شرفة
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

جاءت الشرفة بمساحة جيدة لقضاء سهرة مع الأصدقاء والعائلة دون التكدّس داخل الشقة من الداخل.

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